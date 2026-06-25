2026-06-25 13:43 女子漾／編輯ANDREA
不只會演還是學霸！《莫離》男主丞磊6個反差秘密，連寫字都超好看！
不論妳是深陷在古裝權謀劇的坑裡，還是單純喜歡看男女主角高智商極限拉扯，那最近在 Disney+ 與騰訊熱播的古裝爽劇《莫離》妳絕對不能錯過！這部戲改編自熱門小說《盛世嫡妃》，由白鹿和丞磊領銜主演。
《莫離》好看的點就在於它打破了傳統古偶的傻白甜套路，走的是「高智商強強聯手」與「先婚後愛」的路線。白鹿飾演的葉璃是背負血海深仇的離山孤女，而丞磊則挑戰飾演表面病弱殘疾、實則深藏鋒芒的腹黑定王「墨修堯」。兩人在政治聯姻下成了「塑膠夫妻」，一邊互相猜忌、試探，一邊又在朝堂權謀的暗湧中生死相託，那種眼神裡克制卻暗藏鋒芒的性張力，簡直讓人欲罷不能！
隨者《莫離》熱度迅速破億，男主角丞磊的人氣再度爆棚，這位新晉古裝男神不僅在劇中把隱忍深沉的戰神演得活靈活現，私底下的他更是寶藏滿滿，今天來為大家盤點關於丞磊的 6 個不為人知的小秘密，帶妳認識這位兼具顏值與才華的魅力男神！
1. 隱藏版學霸！非科班出身的「建築系才子」
別看丞磊在鏡頭前的眼神全是戲，他其實並非表演科班出身！大學時期的他主修建築設計，是個不折不扣的理工科才子。雖然因緣際會誤打誤撞進入了演藝圈，但他精細的邏輯思維與空間感，似乎也為他解讀複雜劇本與角色層次帶來了不一樣的細膩視角。
2. 私下是文藝青年，寫得一手好字與畫作
除了懂建築，丞磊私底下也是個文藝感拉滿的男孩。他不僅經常在社交平台上分享自己的繪畫作品，還寫得一手非常漂亮流利的毛筆字。這種由內而外散發的古典書卷氣質，也難怪他穿起古裝總有一股別人模仿不來的儒雅神韻。
3. 從「短劇戰神」一路逆襲到流量男神
在憑藉《雲之羽》的「宮尚角」以及《莫離》的「墨修堯」大紅大紫之前，丞磊其實在精品微短劇界深耕了很久。像是爆款短劇《虛顏》就讓不少觀眾驚艷於他的神仙顏值。從幾分鐘的短劇一路腳踏實地走到大製作男主角，他的演技實力都是靠一場場戲磨練出來的。
4. 被粉絲調侃是古裝洗澡專業戶「浴皇大帝」
追星女孩們一定有發現這個有趣的巧合！從早期的作品到近期的古裝劇，丞磊似乎每一部戲都逃不過「在浴池裡洗澡」的經典橋段。名品腹肌配上完美的肩頸線條，讓大批網友瘋狂敲碗，更調侃他是陸劇界的「浴皇大帝」，不知道這次在《莫離》裡有沒有滿足大家的眼福呢？
5. 私下性格極具反差萌，是個溫暖的暖男
劇中的墨修堯腹黑又帶點病嬌的狠戾，但私底下的丞磊其實脾氣超好，性格溫和又謙遜。不論是在片場對待工作人員，還是面對支持他的粉絲，他總是帶著溫暖的笑容，這種戲裡大野狼、戲外大狗狗的反差萌，真的讓人一秒入坑。
6. 運動細胞超發達！熱愛武術與各類運動
為了完美呈現古裝劇中行雲流水的打戲，丞磊在私底下付出了極大的努力。他不僅熱愛健身、維持名品身材，還專門學習過武術。在《莫離》中雖然前期多以輪椅戲點綴，但那些克制卻爆發力十足的眼神與身段，全靠他私下扎實的運動底子支撐！