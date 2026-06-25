2026-06-25 17:35 女子漾／編輯王廷羽
《HER VOICE》高雄巨蛋開唱！i-dle薇娟、Apink鄭恩地登台，完整卡司、搶票資訊一次看
台韓女聲控真的可以準備搶票了！全新概念演唱會《𝙃𝙀𝙍 𝙑𝙊𝙄𝘾𝙀 — 無所畏懼的女聲》將於2026年9月5日在高雄巨蛋登場，一口氣集結韓國人氣女團i-dle主唱薇娟 MIYEON、Apink主唱鄭恩地 JEONG EUNJI，以及台灣金獎唱將艾怡良、Miss Ko葛仲珊、Karencici，五位台韓指標級女歌手破天荒同台，從韓流、抒情、嘻哈到R&B一次聽滿。這篇整理《HER VOICE》演唱會懶人包，一篇掌握完整卡司、演出亮點、售票時間與搶票資訊！
文章目錄
《HER VOICE》為何值得期待？台韓女聲天花板夢幻同框！
《HER VOICE》為何值得期待？台韓女聲天花板夢幻同框！
《𝙃𝙀𝙍 𝙑𝙊𝙄𝘾𝙀 — 無所畏懼的女聲》由遠傳電信、遠樂文創主辦，攜手Spotify共同打造，9月5日將在高雄巨蛋登場。這次集結薇娟 MIYEON、鄭恩地 JEONG EUNJI、艾怡良、Miss Ko葛仲珊與Karencici，從K-POP、抒情、嘻哈到R&B一次聽滿。五位台韓代表女聲同台，不只是夢幻卡司，更要用不同曲風唱出女性勇敢、自信與無所畏懼的力量。
薇娟首攻高雄巨蛋！以個人歌手身份開啟海外舞台新篇章
薇娟首攻高雄巨蛋！以個人歌手身份開啟海外舞台新篇章
i-dle主唱薇娟 MIYEON這次將以個人歌手身份登上海外大型舞台，對她而言別具意義！去年底發行個人第二張迷你專輯《MY, Lover》的她，這次將透過《HER VOICE》在高雄巨蛋展現不同於團體活動時的個人音樂色彩。
談到即將再度來台與粉絲見面，薇娟難掩期待，表示光是想到能在大舞台上與許多粉絲相見就非常開心，加上這次演出以「無所畏懼」為主題，更讓她感到心動。她也透露，近期正積極準備演出內容與舞台細節，希望能在高雄巨蛋帶來各種不同色彩與風格的音樂。更寵粉的是，薇娟也提前預告將準備驚喜限定舞台，並向一路支持自己的「奶啵啵」告白，甜喊「我愛你們！」讓粉絲還沒開搶就先心動。
鄭恩地再訪高雄！自揭離鄉追夢是最無所畏懼的挑戰
鄭恩地再訪高雄！自揭離鄉追夢是最無所畏懼的挑戰
Apink主唱鄭恩地 JEONG EUNJI出道多年，在歌唱與戲劇領域都交出亮眼成績，這次受邀登上《HER VOICE》舞台，她也分享自己對「無所畏懼」的理解，坦言離開故鄉到首爾開始唱歌，是人生中最需要勇氣的決定。對鄭恩地來說，從出道開始，每一次嘗試不同音樂風格、每一次做出新的選擇，都是一種挑戰，她也以「不斷挑戰自己」作為演藝之路上的處世之道，希望透過這次舞台，把這份勇氣與粉絲分享。
近年因演出多次到訪高雄的她，對港都也有滿滿好印象，形容高雄是一座溫暖且悠閒的城市，最難忘的是歌迷的熱情，以及愉快吹拂而來的微風，這次再度回到高雄，她也搶先「暴雷」將準備一首只有現場觀眾才能聽到的歌曲，讓粉絲更期待當晚
艾怡良、Miss Ko葛仲珊、Karencici台灣女聲接棒！合作火花成亮點
艾怡良、Miss Ko葛仲珊、Karencici台灣女聲接棒！合作火花成亮點
台灣卡司同樣星光滿滿，金曲歌后艾怡良、Miss Ko葛仲珊與Karencici將化身「無所畏懼」Girl Power代表，和薇娟、鄭恩地同台飆唱；艾怡良以「先寫下去、再唱下去」詮釋面對挑戰的勇氣；Miss Ko葛仲珊則用「沒在怕的」形容自己的女力精神，直言做想做的、唱想唱的，就是她音樂裡最鮮明的態度。Karencici也期待與不同風格的女聲交流碰撞，尤其她與Miss Ko彼此欣賞已久，兩人都點名期待這次能激盪出音樂火花，也讓粉絲敲碗高雄巨蛋是否有機會解鎖驚喜合作舞台。
《HER VOICE》高雄巨蛋演唱會資訊一次看
《HER VOICE》高雄巨蛋演唱會資訊一次看
《𝙃𝙀𝙍 𝙑𝙊𝙄𝘾𝙀 — 無所畏懼的女聲》演出日期：2026年9月5日（六）
開演時間：19:30
演出地點：高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）
演出陣容：薇娟 MIYEON、鄭恩地 JEONG EUNJI、艾怡良、Miss Ko葛仲珊、Karencici
《HER VOICE》售票時間與搶票資訊
《HER VOICE》售票時間與搶票資訊
2026年7月14日（二）：遠傳電信／friDay影音優先購
2026年7月15日（三）：Spotify Premium會員優先購
2026年7月16日（四）：正式啟售
精華 FAQ
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演唱會定於2026年9月5日星期六晚間7點30分在高雄巨蛋舉行，地點位於高雄市左營區博愛二路757號，方便南部歌迷就近朝聖。
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卡司包含i-dle主唱薇娟、Apink主唱鄭恩地，以及台灣的艾怡良、Miss Ko葛仲珊與Karencici，五位女聲將橫跨K-POP、抒情、嘻哈與R&B同台演出。
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售票分三階段進行，7月14日由遠傳電信與friDay影音優先購，7月15日開放Spotify Premium會員優先購，7月16日則正式全面啟售，搶票節奏相當緊湊。
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