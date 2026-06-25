2026-06-25 13:51 女子漾／編輯黃冠婷
小7最萌暑假聯名開跑！湯姆貓與傑利鼠變身丹寧潮玩，niko and …聯名版周邊前5必收清單盤點
7-ELEVEN再度攜手日本潮流品牌「niko and …」放大招！這次找來經典卡通歡喜冤家「湯姆貓與傑利鼠」一起登場，自7月1日起推出全店精品集點活動「TOM and JERRY丹寧聯名潮玩選物」，一口氣帶來18款限量周邊，從絨毛娃娃、斜背包、隨行杯，到露營椅、蛋捲桌、行李箱通通有，黑、灰、牛仔藍主色調讓童趣周邊也能變得很有潮流感。
TOM and JERRY經典圖像結合niko and …擅長的日系休閒風，無論是上班族想收實用包款、學生想換新文具小物，還是準備暑假出遊、露營野餐的人，都能找到適合自己的周邊。最低加購價299元起就能入手，粉絲真的要把鬧鐘先設好。
前5必要收聯名物一次看
1. 30cm絨毛造型娃娃：粉絲必收主角款
第一名絕對是「限量30cm絨毛造型娃娃」。這次共有湯姆貓與傑利鼠2款，約30cm大小不只適合收藏，也可以當小抱枕使用。絨毛材質柔軟細緻，放在床邊、沙發或辦公室座位都超有存在感，屬於看到本人會很難空手離開的基本款。
2. 多功能小包＋絨毛吊飾：299元入門最欠買
想先小資入坑，可以鎖定「多功能小包＋絨毛吊飾」。這款共有4款隨機出貨，搭配可拆式絨毛吊飾，小包本身可以收納日常小物，像鑰匙、耳機、護唇膏、交通卡都很適合。重點是加購價299元，是這波聯名裡入手門檻相對低、又很有收藏感的選項。
這次商品以黑、灰、牛仔藍為主視覺，搭配湯姆貓與傑利鼠的經典互動圖像，整體風格更偏日系街頭、丹寧休閒，放在辦公桌、背出門或帶去露營都不會太浮誇。
3. 兩用斜背包：上班、上課都能背
實用派可以直接看「限量兩用斜背包」。它可以手提也能斜背，容量可放A4文件與15.6吋筆記型電腦，還附絨毛吊飾，等於日常通勤包加上角色小亮點。對於平常不想背太可愛周邊、但又想偷偷展現粉絲魂的人來說，這款剛好夠實用也夠有記憶點。
4. 不鏽鋼隨行杯：夏天補水神器
夏天出門真的不能沒有水杯，這次的「Blender Bottle不鏽鋼隨行杯」共有2款，容量約25oz／740ml，採雙層真空絕緣不鏽鋼設計，保冰最高可達24小時，還有316不鏽鋼攪拌球，拿來泡蛋白飲、咖啡、茶飲都方便。外型有聯名圖案，但不會太高調，很適合每天帶出門。
5. 折疊椅＋折疊蛋捲桌：露營野餐直接成套收
如果是露營、野餐或戶外派，這波最值得注意的是「限量折疊椅」和「限量折疊蛋捲桌」。折疊椅一拉即開免組裝，可承重80公斤；蛋捲桌則是桌腳、桌面分離設計，可承重15公斤，還附收納袋。兩款同樣走黑色系搭配傑利鼠圖案，實用度高，也很適合暑假出遊直接帶上車。
公仔、盲盒、居家小物也同步開搶
除了集點商品，這次還有多款快閃購商品同步登場，其中最有話題的是「動物造型絨毛娃娃4入盲盒套組」，湯姆貓與傑利鼠變身熊貓、小熊貓、海獅、企鵝等角色，共有4款隨機，還有機會抽到隱藏版。
公仔控則可以鎖定「起司心願造型公仔」、「鯊魚來襲造型公仔」與「湯姆貓起司陷阱款存錢筒」，把動畫裡的經典鬧劇場景變成實體收藏。居家派也有雙人床包組、天絲水洗枕、瞬涼被、長抱枕、長門簾等商品，幾乎是從外出、辦公一路可愛到房間。
「TOM and JERRY x niko and …丹寧聯名潮玩選物」精品集點活動
活動時間：自2026年7月1日15:00起開跑
門市快閃購活動：自2026年7月1日15:00起至2026年7月12日23:59止，當筆消費不限金額，報會員手機即可直接購買
小7集點卡：則自2026年7月13日15:00起至2026年9月1日23:59止，消費集滿6點可加價購，僅販售快閃購剩餘數量，若商品已售完則不再開放
「TOM and JERRY丹寧潮玩選物快閃購活動」
推出商品：床包、枕頭、盲盒、公仔、瞬涼被等居家收藏商品
活動期間：2026年7月1日15:00起至2026年9月1日23:59止
實際品項與販售狀況依7-ELEVEN官方公告為準
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