快來對號入座！6種金錢性格各有不同的理財門道

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章將金錢性格分成六型，提醒理財要先認識自己。

文章將金錢性格分成六型，提醒理財要先認識自己。 重點二： 不同性格對應不同策略，如預扣、保守配置與自動化。

不同性格對應不同策略，如預扣、保守配置與自動化。 重點三：核心觀念是把錢放對地方，讓理財成為和自己的和解。

編輯/李明真撰文

在這個看著存款數字會心跳加速、看著購物車卻又忍不住手滑的時代，理財真的不是只有「少喝大冰奶」跟「死存錢」這兩種老掉牙的方法。每個人對錢的態度，其實都刻著不同的靈魂密碼。20到40歲的我們，正處在最需要底氣、也最想好好犒賞自己的時候。想要財富自由，得先看清自己到底是哪種「金錢性格」，順著毛摸，才能把錢留成喜歡的形狀。

快來對號入座，看看妳是以下6種金錢性格類型中的哪一尊神明，又該怎麼制定最懂妳的專屬理財術！

精緻窮 享樂主義型

這類型的妳人生座右銘是「錢沒有不見，只是變成喜歡的樣子」。妳重視當下的體驗與生活質感，出國旅遊、網美餐廳、限量彩妝一律拒絕不了，賺錢就是為了花錢。

理財神招：建議採用「預扣法」。每個月發薪水當天，立刻讓系統自動把固定的投資或儲蓄金額轉走，剩下的錢妳想怎麼揮霍都隨便妳，這叫優雅的自律。

享樂主義者重視當下的體驗與生活質感，旅遊、購物、聚餐一律拒絕不了，賺錢就是為了花錢。圖/123RF圖庫

安全感至上的錙銖必較型

看到存款數字往上爬，妳會感到興奮。妳對特價、優惠券瞭如指掌，記帳精細到一塊錢，但只要遇到投資市場的大波動，妳就會焦慮，極度害怕資產縮水。

理財神招：這輩子跟高風險的投機飆股無緣，別強迫自己心驚肉跳。妳適合保守型穩健型理財，靠時間的複利給妳踏實的安全感。

活在明天的危機意識型

這類型的妳明明銀行有存款，卻總覺得自己下個月就要破產。妳瘋狂存錢不是因為愛錢，而是因為害怕未來生病、失業或老了沒人顧。過度的焦慮讓妳賺了錢也捨不得享受。

理財神招：妳需要的不是更多存款，而是「底氣分流」。先把六個月的緊急預備金存滿，接著幫自己和家人配置好緊急救助金，把後顧之憂用制度擋下來，妳才能安心地去享受人生。

靈魂自由的鴕鳥逃避型

帳單來了先塞進抽屜，投資市場大跌就直接刪除 App，只要不去看，世界就依然美好。妳不是沒錢，妳只是覺得理財太過複雜、充滿數字，光是想到要研究就讓妳靈魂乾枯。

理財神招：請把理財徹底「自動化」。設定好自動轉帳扣款、定時定額投資，越不需要大腦介入的系統，越能拯救妳的鴕鳥心態。

天生賭徒的冒險冒進型

平淡的定存對妳來說就像白開水一樣無聊。妳喜歡聽明牌、追高殺低、哪裡有話題就往哪裡衝，享受那種資產一夕之間翻倍的刺激感，但也常常一不小心就套牢在山頂。

理財神招：妳需要設立一個「玩樂投資帳戶」。把總資產的八成放在雷打不動的核心穩健配置上，只拿剩下的兩成去追逐市場話題。這樣既能滿足妳的冒險基因，又不會讓妳一夜回到解放前。

苦行僧附身 無欲無求型

妳對物質生活真的沒有太多慾望，最新款的手機、名牌包在妳眼裡都是浮雲。妳過得極簡，存錢對妳來說毫不費力，但妳也常常找不到賺錢和存錢的終極意義在哪裡。

理財神招：與其盲目追求財富數字的累積，不如把理財目標與「自我實現」掛鈎。比如存一筆「圓夢基金」，用來支持自己去進修有興趣的跨領域課程、或是資助有意義的公益項目，讓金錢變成拓展視野的能量。

理財真的不需要把自己逼成苦行僧，更不需要複製別人的成功公式。當妳看清了自己的金錢性格，就會發現理財其實是一場和自己的和解。不管是想當個有底氣的享樂主義者，還是想當個優雅精緻的穩健投資人，只要掌握好節奏，把對的錢放在對的地方，妳就能一邊過著閃閃發光的生活，一邊看著財富溫柔地長大。

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