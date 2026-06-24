2026-06-24 21:00 Cecelia
梅西生日快樂！世足進球王竟然有自己的聯名酒？首度引進台灣，全台限量480支
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：梅西推出聯名葡萄酒，源自他對葡萄酒的長期喜好與親自參與釀造。
- 重點二：Lionel Messi 10 GOAT 系列共有三款酒，風格各自適合不同飲用情境。
- 重點三：台灣首度引進該系列，全台限量480瓶並於7月6日同步開賣。
說到梅西，大家第一個想到的是球場上的那種霸氣——但鮮少人知道，球場下的他，是一個認真對待葡萄酒的人。Lionel Messi 早已公開表示自己偏好葡萄酒，而當他在品飲到瑞士酒莊 Château Constellation 的作品後，被那種手工釀造、阿爾卑斯山水源孕育出的層次感打動，決定不只是「喜歡喝」，而是親自走進釀造計畫，挑選出3款最貼近自己品味的酒款，推出「Lionel Messi 10 GOAT」系列。
三款酒各有各的個性：約翰尼斯堡白葡萄酒清爽果香，適合不太習慣喝酒的人作為入門；黑皮諾桃紅酒酸甜迷人，下午配甜點或輕食都很對；氣泡桃紅酒則是這個系列最亮眼的一支——細緻的氣泡感之外，它在 2026 年全球頂級黑皮諾（Pinot）葡萄酒大賽中拿下銀牌。
今年梅西以生涯 18 顆世界盃進球正式登上歷史進球王的位置，這個時間點讓這瓶酒多了一層紀念意義。台中「鑫羿文創」負責人李孟倫，花了超過一年的時間才取得台灣獨家授權，全台限量 480 瓶，7月6日（一）上午11 點起在授權經銷通路與全台超商同步開賣。原價 3,000 元，世足期間活動價 2,280 元。
選擇在梅西生日的今天宣布聯名酒的消息，同時也讓粉絲敲碗想要趕快收藏呢！
精華 FAQ
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這次推出的是「Lionel Messi 10 GOAT」系列，梅西不只是代言，而是親自參與釀造計畫，從品飲喜好中挑選出三款最貼近自己風格的酒，凸顯個人品味與紀念意義。
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三款酒各有定位：白葡萄酒清爽果香，適合初學者入門；黑皮諾桃紅酒酸甜迷人，適合下午搭甜點或輕食；氣泡桃紅酒則氣泡細緻，且曾在黑皮諾大賽獲銀牌。
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台灣由鑫羿文創取得獨家授權，首度引進這系列聯名酒，全台限量480瓶，7月6日上午11點於授權經銷通路與全台超商同步開賣，原價3,000元，活動價2,280元。
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