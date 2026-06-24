2026-06-24 19:43 享民頭條
僅 3.9% 離職率！國際級企業榮獲《台灣幸福企業評鑑》優獎 打造幸福職場典範！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：安麗台灣獲《台灣幸福企業評鑑》大型企業組優獎。
- 重點二：以人為本文化與留才制度，使2025年離職率降至3.9%
- 重點三：透過公益基金會與直銷商夥伴，擴大社會正向影響力。
記者/李明真報導
安麗台灣參與 2026 第二屆《台灣幸福企業評鑑》，榮獲大型企業組評鑑優獎，展現安麗長期投入人才永續、員工照顧與社會共好的承諾與成果。本次評鑑由工商時報主辦，並偕同專家評審從企業文化、員工溝通、福利制度、職涯發展、心理健康、創新激勵與團隊合作等多面向進行檢視。對安麗而言，幸福職場不僅關乎福利與薪酬，更是企業如何以「人」為本，串聯員工與直銷商夥伴，具體發揮社會影響力，實踐企業永續經營的長期責任。安麗台灣暨香港總裁林彥秀表示：「安麗的事業核心始終是『人』，當員工能在擁有清晰價值、穩健制度與充滿信任的環境中工作，便能將這份被照顧的幸福感與熱忱，延伸至直銷商夥伴、顧客甚至整個社會，成為推動企業持續前行的重要力量。」
企業文化落實制度 新人留任率連續兩年達 100%
安麗以「自由、家庭、希望、獎勵」作為企業文化基石，並以「夥伴關係、個人價值、責任、誠信」作為日常管理與團隊協作依循，讓價值觀落實於績效溝通、人才發展與跨部門合作。為協助員工穩定成長，安麗透過新人培育、內部職缺公告、輪調與晉升制度，鼓勵同仁依專長、興趣與職涯規劃發展多元能力。透過清楚的成長路徑、主管支持與持續溝通，安麗整體離職率於 2025 年降至 3.9%；新進人員三個月留任率於 2023 年與 2024 年連續達 100%，展現組織文化與留才機制的實際成效。
全方位守護員工打造「薪」福職場 用心支持家庭與未來發展
在實質照護上，安麗全方位地守護員工與其家庭。在經濟與生活保障方面，公司不僅提供具市場競爭力的薪酬，更在法定勞退之外，額外提供優惠提撥，貼心支持員工及早規劃安穩的退休生活。面對不同人生階段，安麗也給予充分彈性與包容，透過彈性上下班、生日假及旅遊補助等制度，鼓勵同仁多休假，實現工作與生活的平衡，讓同仁在衝刺事業之餘，也能安心陪伴家庭。此外，作為引領大健康產業的公司，安麗也深刻理解身心靈全方位健康的重要性，除提高年度健檢補助、提供心理諮商服務，也於辦公室增設運動器材，並透過多元運動社團，為員工構築堅實的健康防護網，讓同仁在安麗工作時，同時能收穫真正的健康與幸福。
豐富學習資源 打造面向未來的人才能力
面對瞬息萬變的數位時代，安麗深知培育員工迎向未來的能力，是人才永續的重要環節。除持續導入 Franklin Covey、Coursera 等國內外學習資源，並推動 AI 技能培訓，也透過跨國領導力培養專案、外部訓練補助及健康管理學分班，支持不同職能人才成長。在員工共創方面，安麗透過 BPM 流程優化活動鼓勵跨部門提案，帶動同仁參與並創造逾 1,700 萬元營運效益，也讓員工看見自身潛能，並在實務中持續成長。
攜手直銷商夥伴公益行善 實踐幸福職場社會影響力
這樣的幸福感，不僅停留在企業內部，更透過安麗希望工場慈善基金會與廣大的直銷商夥伴，化為點亮社會角落的希望之光。自 2012 年成立以來，基金會長期扶持偏鄉與弱勢青年兒少，推動各項陪伴與潛能開發計畫。基金會至今累計投入逾 3.1 億元公益資金；其中，高達 92% 的善款來自直銷商夥伴的慷慨捐款。這份善的循環，具體展現安麗的價值觀如何從企業內部延伸至社會各個角落。從員工照顧、直銷商參與到落實企業責任，安麗將持續以愛與關懷為初衷、以人才永續為核心，成為帶動台灣社會正向發展的溫暖力量。
【關於安麗】
安麗台灣成立於 1982 年，至今已耕耘台灣市場逾 40 年，長年來與直銷商建立緊密的夥伴關係讓安麗事業規模持續成長茁壯，不但在台灣成為直銷公司領導品牌，也是全球安麗第六大市場。安麗公司長期贊助多項不同的運動賽事，從撞球、自行車、路跑到籃球、棒球等，更連續 5 年獨家冠名贊助 Taipei Bboy City 安麗盃世界霹靂舞大賽；希望能藉由不同的運動，鼓勵大眾建立健康的生活型態。
安麗台灣於 2012 年成立「安麗希望工場慈善基金會」，積極投入公益事業，目前於全台推動「愛陪伴課輔計畫」、「追夢計畫」、「愛培育潛能開發計畫」三大計畫，結合企業、直銷商以及社會大眾的力量，一起為台灣社會創造正向的動力。
精華 FAQ
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安麗台灣以企業文化、員工溝通、福利制度、職涯發展與心理健康等面向持續投入，並強調以人為本、信任合作與人才永續，因此獲得大型企業組評鑑優獎。
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公司提供彈性上下班、生日假、旅遊補助、健檢與心理諮商，另有訓練資源、輪調晉升與內部職缺機制，讓新進留任率連兩年達100%，離職率降至3.9%。
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安麗透過希望工場慈善基金會長期投入偏鄉與弱勢青年兒少計畫，累計公益資金逾3.1億元，其中92%善款來自直銷商捐款，展現企業與夥伴共善的力量。
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