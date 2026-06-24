蔡阿嘎炎上事件，我也曾犯過同樣的錯 —— AI再厲害，也畫不出創作的溫度

2026-06-24 18:27 精準溝通教練張宜真

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：蔡阿嘎因拿AI圖與真人畫作公開比較，引發網友與藝術圈強烈批評。
  • 重點二：他隨後以短影音澄清，強調原意是稱讚AI厲害，但忽略比較本身會傷人。
  • 重點三：作者以女兒手繪卡片為例，強調創作真正珍貴的是情感、時間與溫度。



蔡阿嘎炎上事件，我也曾犯過同樣的錯

—— AI再厲害，也畫不出創作的溫度

▋你永遠不知道，哪一句話，會讓自己瞬間炎上

台灣百萬YouTuber蔡阿嘎，近期和家人到日本東京旅遊，花了約200元台幣，請街頭似顏繪畫家替兩個兒子蔡桃貴、蔡波能畫畫。

身為網紅，他習慣隨時發限動和粉絲分享生活。

他用手機AI軟體生成類似風格圖片，還把真人畫家的作品和AI圖放在一起，舉辦「勝負投票」，詢問粉絲：

誰畫得比較好？

瞬間炎上。

大批網友與藝術圈怒轟：

這是不尊重創作者，

也是在公開比較、貶低手繪價值。

危機來得很快。

但他也迅速澄清止血。

這再次提醒我們：

很多時候，

一句話、一個動作，

都可能引爆一場公關危機。

重點是，要立刻止血。

避免野火持續延燒。

▋蔡阿嘎自拍短影音止血

蔡阿嘎選擇用自己最熟悉的短影音方式，在日本拍片澄清說明。

他表示，分享價格只是想讓大家了解日本物價，一時興起用AI作圖，本來想表達的是：

AI很厲害，

但依然取代不了真人創作的溫度。

只是，他忽略了，

「比較」這個動作本身，

就可能帶來傷害。

影片中，他特別拿出兩張畫家的手繪作品，表示全家人都非常喜歡，也會好好珍藏。


▋看到這件事，我想起自己也犯過一樣的錯

我的女兒從小就喜歡藝術創作。

每一年，我都會「半威脅半撒嬌」要她手繪卡片給我珍藏。

女兒不只畫給我，

也會畫給爸爸、外公外婆、阿公阿嬤。

親朋好友都搶著訂購。

我們甚至還特別買相框裱起來珍藏。

但要看女兒心情。

她不是照單全收，

這也意外凸顯了手繪的珍貴。

有一年母親節，

我把我和女兒的照片丟進AI軟體。

生成出一張很漂亮的圖後，

我還得意地跟她說：

欸，AI好厲害，

畫得好漂亮。

結果，

女兒直接氣炸。

她很認真地告訴我：

不要跟她提AI。

那一刻，我愣住了。

後來我再仔細看，

才真的懂了。

AI生成的圖很快，

很漂亮，

很精緻。

但女兒畫給我的畫，

是一筆一筆描繪，

一筆一筆上色。

她花時間。

花心思。

花情感。

她畫的，

從來不只是畫。

她畫的是，

她對媽咪的愛。

▋有了AI，畫畫還能當飯吃嗎？

女兒目前在日本大學念動漫相關科系。

前陣子她傳Line給我們，說還要額外去上課，繼續精進專業能力。

看到她為了喜歡的事持續努力，

身為媽媽，我很感動。

但老實說，

我也焦慮。

AI這麼強，

還學畫畫有用嗎？

未來找得到工作嗎？

藝術能當飯吃嗎？

我不知道答案。

我也擔心。


▋女兒眼睛裡的光

但我喜歡看女兒為了興趣，

持續創作、持續成長。

我更喜歡看她享受創作時，

眼睛裡閃閃發亮的光。

那種光，

很驕傲，

很珍貴。

▋創作的溫度，無價

AI當然有它的價值。

快速、方便、高效率，

它是很強大的幫手。

但藝術創作者筆下的每一筆，

累積的是技術、

情感、

時間，

以及生命經驗。

有些東西，

AI可以模仿。

但有些東西，

AI永遠畫不出來。

AI可以畫出作品。

卻畫不出關係。

畫不出情感。

更畫不出人心的溫度。

藝術家的創作，

從來不只是作品。

是一段過程。

一份記憶。

一種無法複製的溫度。

精華 FAQ

  • 因為他在分享日本街頭似顏繪時，將真人畫作與AI生成圖並列，還舉辦勝負投票，讓許多網友與藝術圈認為這是在公開比較並貶低創作者。

  • 他立刻用自己熟悉的短影音出面澄清，說原本只是想表達AI很強，但仍無法取代真人創作的溫度，也特別表示全家都喜歡畫家的作品，會好好珍藏。

  • 文章認為AI雖然快速、方便又高效率，但只能模仿作品，無法複製創作者投入的情感、時間與生命經驗，也畫不出人與人之間那份無法取代的溫度。

精準溝通教練張宜真

精準溝通教練張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#日本 #東京 #台灣

熱門文章

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課

hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說
hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
往下滑看更多精彩文章
【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課

2026-06-06 08:00 J.T



▋那一則永遠停在未讀的訊息

2026年5月26日凌晨4時21分，潤泰集團總裁尹衍樑在台北榮總辭世，享壽76歲。

根據《富比士》2025年台灣富豪榜，他身價約56億美元，折合新台幣約1,762億元，名列台灣第10。身後留下的，是橫跨營建、金融、生技、零售的龐大集團版圖，以及一子一女——兒子尹崇堯，女兒尹崇恩。

消息傳出後兩天，尹崇恩在臉書發文，寫下這些字：

「我一直以為，還有時間。現在才真正明白，有些訊息送出去後，真的會變成永遠不會回的簡訊，永遠停在未讀。」

看到這段話的那一刻，很多人心裡不是在想尹家的千億財富，而是想到了自己的父親、母親、伴侶，和那些還沒來得及說、還沒來得及安排的事。

▋傳承，從來不是「有錢人才需要想的事」

很多人看到「1,762億」這個數字，第一反應是：那是別人家的事，跟我有什麼關係？

但真正值得思考的問題，其實和金額無關。

尹衍樑在世時，早已提前安排兒子尹崇堯進入南山人壽歷練、2022年接掌董座；女兒尹崇恩也陸續在集團旗下多家公司擔任要職。這種「提前布局、有序交棒」的方式，讓家族事業的傳承相對平穩，少了很多可能發生的震盪。

但問題是：一般家庭，有沒有類似的安排？

你上一次跟父母談到「萬一有一天……」是什麼時候？你知道父母有哪些保單、受益人填的是誰嗎？你自己的保單，受益人有多久沒有更新了？

這些問題不是要嚇你，而是因為——真正看過家庭財務安排現場的人都知道，最難的從來不是金額，而是那句「我以為還有時間」。

▋遺產稅，是許多家庭第一個措手不及的關卡

尹衍樑辭世後，外界最多討論的是：千億身家怎麼分？這個問題的答案，比多數人想的還複雜。依據台灣現行法律，遺產稅必須在繼承人知悉繼承之日起六個月內申報，而且必須「先繳遺產稅，才能辦理遺產分割與財產移轉」。

以尹衍樑的資產規模為例，《富比士》估算的是整體財富，但法律上實際須課徵遺產稅的範圍，還要扣除負債、已信託安排、已移轉股權等，實際計算相當複雜，仍需依個案狀況與專業評估而定。換句話說，就算家人之間對分配沒有爭議，資金能否在第一時間到位，往往才是真正的挑戰。

對普通家庭而言，這個邏輯一模一樣：

父母過世後，房子要過戶前得先繳遺產稅。那筆現金，你準備好了嗎？

▋保單，是讓心意準確傳遞的工具

尹衍樑2011年時，曾公開宣示捐出95%財產、撥出30億元籌設唐獎，資助人文與科學研究。他對財富的態度，從來不只是「留給自己人」，而是更大範圍的責任與傳承。

這讓人想到一個很重要的觀念：保單的真正價值，有時不在理賠金額，而在它能把一個人的心意，準確送到對的人手上。指定受益人的保險金，原則上不計入遺產、不需等待遺產稅申報完成，就可以相對快速地交到受益人手中。這筆錢，可以是家人最困難時刻的緊急支援，也可以是讓繼承流程更順暢的現金準備。

但前提是：受益人，要提前寫清楚。

很多人的保單上，受益人一欄寫的是「法定繼承人」——這看起來沒問題，但一旦家庭結構變化（離婚、再婚、生育、照顧責任轉移），這幾個字的意義可能完全不同。

一份好的安排，重點不只在金額，也在誰能拿、何時能拿、拿了之後能解決什麼問題。

▋她說「把您放不下的牽掛，好好接住」

尹崇恩在那篇悼文的最後這樣寫：

「媽媽會有我們陪著。我們也會一起，把您放不下的牽掛，好好接住。」

這句話讓很多人紅了眼眶。因為那種感覺太真實了——失去一個人之後，最難受的，往往是那些他沒說完的話、沒安頓好的事、還有那些他最後放心不下的人。

一份清楚的財務安排，能讓家人在最心碎的時候，少一份混亂、多一份方向。

不是有錢才需要安排，而是你在乎的人，值得你提前想清楚。

▋現在，你可以做的第一步

你不需要是千億富豪，才需要思考這件事。

找出你現在所有保單，確認受益人是否符合你現在的家庭狀況。

和父母做一次「萬一有一天」的對話——不是觸霉頭，而是體貼。

評估家庭的現金流：如果明天發生變故，家人有沒有足夠的流動資金撐過最初的困難期？

如果覺得這些問題太複雜、不知從哪開始，找一位你信任的保險顧問或理財規劃師坐下來談談，通常比你想像中的更容易起步。真正成熟的財務安排，是讓愛有順序，讓責任有名字，讓家人在最混亂的時候，還能照著清楚的路走。

不要等到那則訊息，真的停在未讀。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。

（實際保險、稅務與遺產規劃仍需依個案狀況、現行法規與專業人士評估。）


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台灣 #富比士

熱門文章

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課

hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說
hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
hotNews__list__item--img

台北竟有天然冷氣房！藏在山裡的瀑布秘境，搭公車就能到
往下滑看更多精彩文章
網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說

2026-06-15 17:45 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方劇照
圖片來源：官方劇照

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說

大家有沒有這種經驗？追劇的時候，明明男女主角的互動甜到讓人忍不住嘴角上揚，下一秒卻又被劇情虐到心肝脾肺痛！ 這回為大家重新盤點了近幾年網評「最讓人又虐又甜」的陸劇TOP 8，一起來看看吧！

文章目錄

編輯推薦

TOP 8：《蒼蘭訣》

主演： 王鶴棣虞書欣
霸道月尊與軟萌仙子的設定絕對是天花板級別！前期兩人靈魂互換的互動搞笑又超甜，但大婚前夕的決裂卻讓全網觀眾哭到不行。那種為了彼此義無反顧犧牲的雙向奔赴，絕對是又笑又淚的經典代表作。

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
圖片來源：愛奇藝 官方劇照

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
圖片來源：愛奇藝 官方劇照

TOP 7：《長相思》

主演： 楊紫、張晚意、鄧為、檀健次

一女對多男的極致情感拉扯！小夭與相柳、塗山璟、瑲玹之間的感情糾葛，把「虐戀」發揮到淋漓盡致。每一段感情都有獨特的甜，卻也伴隨著宿命的無奈，特別是相柳默默守護的深情，絕對是全網公認的痛點。

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

TOP 6：《墨雨雲間》

主演： 吳謹言、王星越

復仇爽劇外衣下的極限推拉！肅國公與薛芳菲每一次眼神交會都性張力拉滿。女主角背負著沉重的血海深仇，而男主那種「就算妳要下地獄我也陪妳」的無底線偏愛，在沉重的劇情裡給了觀眾最心動的甜。

圖片來源：優酷 官方劇照
圖片來源：優酷 官方劇照

圖片來源：優酷 官方劇照
圖片來源：優酷 官方劇照

圖片來源：優酷 官方劇照
圖片來源：優酷 官方劇照

TOP 5：《天地劍心》

主演： 成毅、李一桐

2026年引爆話題的仙俠大作！劇情講述最強斬妖兵器遇見了蜘蛛精，這「斬妖者愛上妖」的設定一聽就知道要開虐啦！兩人從對立防備到相知相守，情感張力極強，被網友大讚是「甜到看不膩，虐到出不了坑」的神作。

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
圖片來源：愛奇藝 官方劇照

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
圖片來源：愛奇藝 官方劇照

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
圖片來源：愛奇藝 官方劇照

TOP 4：《無憂渡》

主演： 任嘉倫、宋祖兒

這部結合中式志怪題材的劇，探討了人與妖之間的悲傷宿命。男女主角在奇情懸案中互相扶持，充滿了互相救贖的溫暖，但「人妖殊途」的設定本身就是個巨大的虐點，後期的劇情走向更是被網友評為「意難平」的代表作。

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
圖片來源：愛奇藝 官方劇照

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
圖片來源：愛奇藝 官方劇照

TOP 3：《星漢燦爛．月升滄海》

主演： 吳磊、趙露思

凌不疑和程少商互相治癒的過程甜度爆表，充滿了極致的宿命感。但他為了復仇，在成婚前夕拋下少商那一幕，真的是虐出新高度！那種「我愛妳，但我必須為了報仇離開妳」的痛感，後勁有夠強。

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

TOP 2：《翹楚》（2026年6月新劇）

主演： 陳都靈、周翊然

2026年6月底開播就衝上熱搜！女主角重生復仇，遇上從小兵逆襲成大將軍的男主。兩人在權謀算計中互相試探，卻又忍不住被彼此吸引，這種「我們都在利用對方，卻不小心動了真心」的危險關係，絕對是今年夏天最帶感的玻璃渣糖！

圖片來源： 優酷 官方劇照
圖片來源： 優酷 官方劇照

圖片來源：優酷 官方劇照
圖片來源：優酷 官方劇照

圖片來源：優酷 官方劇照
圖片來源：優酷 官方劇照

TOP 1：《莫離》（2026年6月新劇）

主演： 白鹿、丞磊

2026年6月9日熱騰騰上線的強檔！古裝女神白鹿飾演滿身秘密的復仇嫡女，嫁給丞磊飾演的殘疾王爺。這對「先婚後愛」的夫妻從互相猜忌、暗中較勁，到最後在血雨腥風中暗生情愫。兩人雙強聯手又必須互相防備的拉扯感，絕對是近期「又虐又甜」的最高境界！

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#翹楚 #白鹿 #陸劇 #楊紫 #丞磊 #虞書欣 #王鶴棣 #趙露思 #宋祖兒

熱門文章

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課

hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說
hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
hotNews__list__item--img

台北竟有天然冷氣房！藏在山裡的瀑布秘境，搭公車就能到
往下滑看更多精彩文章
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局

2026-06-15 08:16 女子漾／編輯張念慈
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖

馬年前半段，很多人可能都有一種「努力很多、回報很少」的無力感，明明加班沒少過，責任也扛了不少，升職名單卻遲遲沒有自己，加薪消息更像消失在空氣裡。不過進入馬年後半段，部分生肖的職場氣場有機會出現轉折，尤其屬牛、屬龍、屬猴、屬雞、屬豬的人，若能把握關鍵時機，升職加薪、貴人提拔與工作舞台都有機會一起靠近。

編輯推薦

馬年下半年職場運旺生肖1.生肖牛：苦撐半年終於被看見，別再把機會讓出去

關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博
關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博

屬牛的人在馬年前半段，多半是職場裡最默默承擔的那一群。事情來了就做，問題出現就扛，不太邀功，也不太習慣高調表現自己。這種穩定可靠的特質，讓主管知道你值得信任，但也容易讓人誤以為你「不急著往上爬」。

進入馬年後半段，生肖牛的職場運有望慢慢翻紅。過去累積的工作成果，可能被某位關鍵人物看見，也可能因為部門調整、專案分工或人事空缺，讓你突然被推到更重要的位置。對生肖牛來說，這不是突然變幸運，而是長期努力終於等到適合的時機。

不過生肖牛最大的問題，就是太習慣低調。當主管問你是否有意願接下新任務，或是否想挑戰更高位置時，千萬不要第一時間說「我再想想」。這段時間最適合主動談工作規劃，不是硬要職位，而是清楚表達你準備好了。若總是等到萬無一失才開口，機會很可能已經落到別人手上。

馬年下半年職場運旺生肖2.生肖龍：財運與事業一起動，少說話就是保住運勢

圖片來源：李昀銳 微博
圖片來源：李昀銳 微博

屬龍的人在馬年本來就帶著較強的氣場，但前半段可能有些分心，忙著經營副業、人際或其他外部機會，反而讓主業表現沒有完全發揮。到了後半段，生肖龍的職場重點會重新回到原本的工作場域，尤其是舊主管、老東家、內部重組或升遷評估，都可能成為職涯轉折點。

生肖龍下半年的機會，往往不是從外面突然掉下來，而是原本累積的人脈與表現開始發酵。你以為自己在公司裡只是一般成員，但在某些決策者眼中，生肖龍其實自帶企圖心與存在感，只要關鍵時刻站出來，很容易被注意到。

不過生肖龍下半年要特別小心口舌是非。職場裡的站隊、背後評論同事、隨口抱怨主管，這些事情看似只是聊天，卻可能在升遷前夕變成扣分項。尤其當你的名字已經進入評估範圍時，任何負面印象都可能被放大。這段時間最聰明的做法，就是少捲入八卦，多拿成果說話。

馬年下半年職場運旺生肖3.生肖猴：新專案是翻身舞台，別再當人人都好的老好人

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

屬猴的人反應快、腦筋靈活，最擅長在變動中抓到機會。馬年後半段，生肖猴的職場機會很可能出現在新專案、新業務、新主管或新部門成立時。別人還在觀望值不值得投入，生肖猴若能第一時間站出來，就有機會搶到關鍵位置。

對生肖猴來說，下半年最適合「先卡位」。等到一個專案已經成熟、資源都分配完畢，往往就輪不到你發揮。真正能讓生肖猴被看見的時刻，是在大家還不確定方向時，主動提出方法、展現判斷力，甚至願意承擔一點風險。只要撐過前期混亂，後面的回報會比想像中更大。

但生肖猴也有一個容易壞事的習慣，就是想讓所有人都滿意。一邊想討主管喜歡，一邊又怕得罪同事，最後做事變得模糊，立場也不夠清楚。升職加薪時，主管要看的不是你人緣多好，而是你能不能在關鍵時刻做判斷、扛責任。下半年別再當和稀泥的人，越清楚站穩位置，越容易被看見價值。

馬年下半年職場運旺生肖4.生肖雞：專業實力到位，關鍵在於走出自己的小圈圈

圖片來源：微博@張凌赫工作室official
圖片來源：微博@張凌赫工作室official

屬雞的人向來對工作標準高，做事細、要求嚴，在專業能力上很容易成為團隊裡的穩定支柱。馬年後半段，生肖雞的優勢將不只是把事情做好，而是有機會透過跨部門合作、對外交流、專案展示，讓更多人知道你的能力。

過去生肖雞可能只是在原本部門裡被肯定，主管知道你能做事，同事知道你可靠，但更大的圈子未必認識你。下半年若有跨部門協作、內部提案、公開報告或資源整合的機會，生肖雞務必要把握，這些場合會成為升遷評估時很重要的加分關鍵。

不過生肖雞最大的盲點，是太習慣單打獨鬥。遇到新任務時，第一反應常常是「我自己來就好」，但後半段的機會未必靠一個人就能完成。若能適時求助、善用團隊資源，反而更能展現你的統籌能力。職場升遷看的不是一個人硬撐到多累，而是你能不能把事情帶著大家一起完成。

馬年下半年職場運旺生肖5.生肖豬：貴人正在靠近，兩個機會只能選一個

圖片來源：微博@楊紫工作室
圖片來源：微博@楊紫工作室

屬豬的人在馬年後半段貴人運相當值得期待，可能會有一位對你特別欣賞的人，主動在更高層面前替你說話，或在重要場合中幫你牽線。這個人未必是你平常最常往來的朋友，也不一定是最會稱讚你的人，反而可能是某位長期觀察你工作態度、但平常不太多話的主管或前輩。

生肖豬下半年的機會，有時會出現在意想不到的地方。可能是原本沒想過的職務調整，也可能是有人突然把你推薦進某個新團隊。這段時間要更敏銳觀察身邊的人脈，不是每段關係都要用力經營，而是要分辨誰真正能推動你的職涯往前走。

另外，生肖豬下半年可能會面臨兩個工作選項，一個比較穩，一個比較有挑戰。選擇時不要貪心想兩邊都抓，否則容易分散能量。可以用一個簡單標準判斷：如果你現在缺的是預算、人脈、團隊，就選能給你更多資源的機會；如果你缺的是曝光、舞台與認可，就選能讓你被看見的位置。

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖

這3個職場地雷，5生肖下半年都要避開

首先，不要到處放話說自己想升職。適度表達企圖心是好事，但如果私下不斷跟同事透露「我想要那個位置」，消息很快可能傳遍公司。主管聽到時，未必會覺得你積極，反而可能覺得你太急、太沉不住氣。

第二，不要在升職前夕鬆懈。很多人最容易敗在這一點，覺得機會差不多來了，工作態度反而開始飄，結果最後關頭出現失誤，被同期競爭者追過去。越接近成果浮現，越要穩住節奏。

第三，不要錯過關鍵時機。生肖牛適合在秋意漸深後主動談規劃，生肖龍適合在年末衝刺前集中展現價值，生肖猴要抓住新專案啟動期，生肖雞要把握跨部門合作場合，生肖豬則要在冬月前後做出關鍵選擇。時機抓對，努力才更容易被放大。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#星座生肖 #生肖運勢 #工作職場

熱門文章

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課

hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說
hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
hotNews__list__item--img

台北竟有天然冷氣房！藏在山裡的瀑布秘境，搭公車就能到
往下滑看更多精彩文章
「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕

2026-06-22 16:48 女子漾／編輯張念慈
「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕。女子漾AI製圖
「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕。女子漾AI製圖

有些人賺了錢就想被看見，買新包、換新車；但也有一種人剛好相反，平常看起來安安靜靜、不愛出風頭，甚至讓人以為日子過得很普通，實際上卻早就默默把錢存進口袋。搜狐網分享，有4個生肖靠著穩定、節制與清醒的金錢觀，一點一滴累積財富，最後反而成為生活最富足的一群人。

編輯推薦

文章目錄

富裕生肖1.生肖牛：悶聲做事，存款最驚人

圖片來源：微博@張凌赫工作室official
圖片來源：微博@張凌赫工作室official

屬牛的人一向不是高調型人格，他們不太會把自己的成就掛在嘴邊，也不喜歡在人前炫耀收入。很多時候，大家只覺得生肖牛很踏實、很耐操，卻不知道他們其實是最會默默累積財富的人。

生肖牛的理財邏輯很簡單，就是少花不必要的錢、多存真正能留下來的錢。他們不容易被一時流行沖昏頭，也不太會因為攀比而亂消費。別人在為了面子花錢、為了社交硬撐場面時，生肖牛早就把每一筆收入安排得清清楚楚。

更重要的是，屬牛的人不愛惹事，也不喜歡參與八卦是非。生活圈簡單，花費自然也少，財富就在日復一日的穩定中慢慢變厚。等到真的需要用錢時，生肖牛往往是最有底氣、最不慌張的那一個。

富裕生肖2.生肖蛇：清醒謹慎，隱形富豪代表

虞書欣。圖片來源：微博
虞書欣。圖片來源：微博

屬蛇的人天生帶著一種神秘感，他們不一定會把自己的財務狀況說出口，但其實非常懂得替自己打算。生肖蛇不是沒有能力賺錢，而是他們深知「財不露白」的道理，越有底氣，越不會四處張揚。

生肖蛇做事很謹慎，面對投資、合作或人情往來，都會先觀察再行動。他們不太會為了短期利益冒險，也不會因為別人一句話就衝動跟風。對他們來說，穩穩賺、穩穩守，比一夕暴富更重要。

在人際關係上，生肖蛇也很懂得避開麻煩。他們不愛吵架，不愛捲入紛爭，更不會把時間浪費在無意義的爭執上。因為少了許多消耗，生活反而能保持穩定，財富也能悄悄累積，最後過上讓人羨慕的體面日子。

富裕生肖3.生肖雞：精打細算，積少成多最會過日子

圖片來源：李昀銳 微博
圖片來源：李昀銳 微博

屬雞的人對金錢很敏銳，他們不是不願意花錢，而是每一筆錢都要花得值得。買東西會比較價格，吃飯不喜歡浪費，消費前也會先想清楚「這真的需要嗎？」這種習慣看似精打細算，時間一久卻會變成很強的財富累積力。

生肖雞最大的優勢，就是很懂得控制生活成本。他們不會為了一時衝動，把辛苦賺來的錢隨便花掉，也不容易被華麗包裝或促銷話術帶著走。該省的省、該花的花，正是他們讓生活越來越穩的關鍵。

除此之外，屬雞的人也不太愛管閒事。他們喜歡把日子過得乾淨俐落，不喜歡把自己放進複雜的人際麻煩裡。少了是非與額外支出，生肖雞的存款自然能穩定增加，生活品質也會越來越好。

富裕生肖4.生肖豬：不爭不搶，福氣反而慢慢來

圖片來源：微博@楊紫工作室
圖片來源：微博@楊紫工作室

屬豬的人看起來常常很隨和，好像對很多事情都不太計較，但這種不爭不搶，反而讓他們避開不少麻煩。別人為了名利搶破頭，生肖豬卻懂得把重心放回自己的生活，日子自然過得比較安穩。

生肖豬花錢不算過度苛刻，他們願意對自己好，也懂得享受生活，但不會為了面子亂花冤枉錢。該花的錢不會委屈自己，不該花的錢也不會硬撐排場，這種剛剛好的金錢觀，讓他們不容易陷入財務壓力。

更難得的是，生肖豬很少因為貪心而踩坑。他們不太會碰高風險投資，也不會輕易借錢給不可靠的人，更不會因為一時衝動替別人的麻煩買單。日子一天一天過，財富也一天一天累積，等到大家回頭看，才發現生肖豬早就默默把生活過得很富足。

精華 FAQ

  • 因為生肖牛不愛炫耀，也不跟風亂花錢，會把收入安排得很清楚，減少不必要支出，長期靠穩定與自律累積出可觀存款。

  • 生肖蛇做事謹慎，面對投資與合作會先觀察再行動，不會因短期利益衝動冒險，也懂得避開人際消耗，讓財富更穩定地累積。

  • 生肖雞靠精打細算控制生活成本，避免衝動消費；生肖豬則不爭不搶，花錢適度、遠離高風險與麻煩，兩者都能讓財富慢慢增長。

#星座生肖 #生肖運勢

熱門文章

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課

hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說
hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
hotNews__list__item--img

台北竟有天然冷氣房！藏在山裡的瀑布秘境，搭公車就能到
往下滑看更多精彩文章
下半年大翻身！小孟老師點名「3生肖」迎來財神爺，事業、財富一路狂飆！

下半年大翻身！小孟老師點名「3生肖」迎來財神爺，事業、財富一路狂飆！

2026-06-16 18:44 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

時間過得飛快，轉眼間今年已經過了一半。上半年的你，過得還順心嗎？如果覺得之前總有些卡關、甚至感到悶悶不樂，先別氣餒！下半年的星象與磁場即將迎來大洗牌。

這次由知名命理專家「小孟老師」，來為大家揭曉下半年被財神爺點名、好運即將大噴發的3大生肖！上榜的幸運兒不僅在職場上大放異彩，財運更是旺到擋不住。快來看看你或是身邊的朋友有沒有上榜吧！

TOP 3 屬龍：職場發光發熱，實力終於被看見

屬龍的朋友，下半年就是你們的個人主場！你們在工作上的亮眼表現，主管們其實都默默看在眼裡，並給予高度的肯定。如果想要爭取升職加薪，或是拿到更好的專案機會，請務必毫不保留地展現出自己最優秀、美好的一面。大方秀出實力，絕對能讓大家留下深刻的印象。 至於大家最關心的財運，下半年的投資運勢相當旺盛！不過小孟老師也溫馨提醒，賺錢之餘務必要保持理智與節制，見好就收才是長久之計。

開運幸運色：質感淺灰

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

TOP 2 屬牛：投資直覺神準，成為職場神隊友

下半年的你，在別人眼中就是個「工作能力超強」的存在！正因為你太可靠，大家一遇到困難就想第一個找你求救。不過，編輯也要提醒你，在當好人之前，請務必先檢視自己手邊的工作是否已經妥善完成。千萬別因為一時心軟而衝動答應幫忙，若是佔用了自己的時間、拖累了自身進度就得不償失了。 財運方面，你在投資上會非常有自己的見解，且運勢極佳！請相信自己原本順利的投資模式，不要輕易被旁人的意見左右，穩扎穩打就能迎來豐收。

開運幸運色：純淨白色

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

TOP 1 屬雞：貴人運爆棚，顏值就是你的變現力！

恭喜屬雞的朋友！過去那種久違的悶氣，終於有種「開了一扇窗」的豁然開朗感。下半年你們的人緣好到不可思議，非常適合在工作上主動出擊，去連結那些你一直想合作的對象，他們都會對你抱持極佳的印象。 此外，小孟老師特別點出，下半年的「個人形象」是你的致勝關鍵！出門見客、提案時，請務必好好打理自己的門面。別捨不得花錢買衣服，對你們來說，把錢花在「治裝」上是非常值得的投資，因為閃閃發光的你，將會為自己吸引來滿滿的財富與好運！ ✨

開運幸運色：明亮黃色

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#財運 #小孟老師 #生肖運勢 #下半年運勢 #2026下半年

熱門文章

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課

hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說
hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
hotNews__list__item--img

台北竟有天然冷氣房！藏在山裡的瀑布秘境，搭公車就能到

最新文章

包包掛飾熱潮來了！多巴胺穿搭配件「罐頭豬LuLu立體悠遊卡」絨毛娃軟萌登場

包包掛飾熱潮來了！多巴胺穿搭配件「罐頭豬LuLu立體悠遊卡」絨毛娃軟萌登場

#悠遊卡 #好物推薦 #創意造型悠遊卡

Cecelia 2026.06.24 18
蔡阿嘎炎上事件，我也曾犯過同樣的錯 —— AI再厲害，也畫不出創作的溫度

蔡阿嘎炎上事件，我也曾犯過同樣的錯 —— AI再厲害，也畫不出創作的溫度

#日本 #東京 #台灣

精準溝通教練張宜真 2026.06.24 15
LINE官方帳號洗版怎麼辦？聊天室分類教學＋3個整理法，讓重要訊息不再被淹沒！

LINE官方帳號洗版怎麼辦？聊天室分類教學＋3個整理法，讓重要訊息不再被淹沒！

#LINE #教學 #社群媒體

女子漾／編輯王廷羽 2026.06.24 15
狂破影史紀錄！《哆啦A夢：新‧大雄的海底鬼岩城》7/8上映！平愛梨配音尪爆笑反應曝

狂破影史紀錄！《哆啦A夢：新‧大雄的海底鬼岩城》7/8上映！平愛梨配音尪爆笑反應曝

#哆啦A夢 #電影哆啦A夢 #新‧大雄的海底鬼岩城 #日本 #電影

女子漾／編輯ANDREA 2026.06.24 44
遭小優造謠損失百萬！宋羽葤改名「張心語」出單曲，消失16個月吐心聲

遭小優造謠損失百萬！宋羽葤改名「張心語」出單曲，消失16個月吐心聲

#小優 #張心語 #宋羽葤 #小優事件 #胡瓜

女子漾／編輯ANDREA 2026.06.24 56
Alex Warren 道盡單向戀愛的無奈，苦中作樂的〈PASSENGER〉聽了讓人上癮！

Alex Warren 道盡單向戀愛的無奈，苦中作樂的〈PASSENGER〉聽了讓人上癮！

#歌手 #新歌推薦 #歌單推薦 #全新專輯 #新歌

睿忒 2026.06.24 14
最時髦的消暑神器！Dyson首款手持風扇登台，絕美「暮光粉」連小廢包都裝得下

最時髦的消暑神器！Dyson首款手持風扇登台，絕美「暮光粉」連小廢包都裝得下

#Dyson #新加坡 #英國 #電風扇 #手持電風扇 #Dyson迷你風扇 #TORRAS

女子漾／編輯ANDREA 2026.06.24 46
【無雷分享】陸劇《熾夏》包上恩&周柯宇CP感爆棚，2026年夏天最浪漫校園劇

【無雷分享】陸劇《熾夏》包上恩&周柯宇CP感爆棚，2026年夏天最浪漫校園劇

#夏天 #陸劇 #熾夏 #校園 #周柯宇 #包上恩 #2026陸劇

MM 2026.06.24 49
方向燈打了又收！路上這種「神祕方塊線」到底能不能換車道？

方向燈打了又收！路上這種「神祕方塊線」到底能不能換車道？

#交通

巧比。針線包 2026.06.24 28
【心理測驗】夏日午後的「空白三秒鐘」你會看到什麼？

【心理測驗】夏日午後的「空白三秒鐘」你會看到什麼？

#夏天 #心理測驗

SWALLOW 2026.06.24 31
18+