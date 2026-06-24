2026-06-24 18:27 精準溝通教練張宜真
蔡阿嘎炎上事件，我也曾犯過同樣的錯 —— AI再厲害，也畫不出創作的溫度
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：蔡阿嘎因拿AI圖與真人畫作公開比較，引發網友與藝術圈強烈批評。
- 重點二：他隨後以短影音澄清，強調原意是稱讚AI厲害，但忽略比較本身會傷人。
- 重點三：作者以女兒手繪卡片為例，強調創作真正珍貴的是情感、時間與溫度。
蔡阿嘎炎上事件，我也曾犯過同樣的錯
—— AI再厲害，也畫不出創作的溫度
▋你永遠不知道，哪一句話，會讓自己瞬間炎上
台灣百萬YouTuber蔡阿嘎，近期和家人到日本東京旅遊，花了約200元台幣，請街頭似顏繪畫家替兩個兒子蔡桃貴、蔡波能畫畫。
身為網紅，他習慣隨時發限動和粉絲分享生活。
他用手機AI軟體生成類似風格圖片，還把真人畫家的作品和AI圖放在一起，舉辦「勝負投票」，詢問粉絲：
誰畫得比較好？
瞬間炎上。
大批網友與藝術圈怒轟：
這是不尊重創作者，
也是在公開比較、貶低手繪價值。
危機來得很快。
但他也迅速澄清止血。
這再次提醒我們：
很多時候，
一句話、一個動作，
都可能引爆一場公關危機。
重點是，要立刻止血。
避免野火持續延燒。
▋蔡阿嘎自拍短影音止血
蔡阿嘎選擇用自己最熟悉的短影音方式，在日本拍片澄清說明。
他表示，分享價格只是想讓大家了解日本物價，一時興起用AI作圖，本來想表達的是：
AI很厲害，
但依然取代不了真人創作的溫度。
只是，他忽略了，
「比較」這個動作本身，
就可能帶來傷害。
影片中，他特別拿出兩張畫家的手繪作品，表示全家人都非常喜歡，也會好好珍藏。
▋看到這件事，我想起自己也犯過一樣的錯
我的女兒從小就喜歡藝術創作。
每一年，我都會「半威脅半撒嬌」要她手繪卡片給我珍藏。
女兒不只畫給我，
也會畫給爸爸、外公外婆、阿公阿嬤。
親朋好友都搶著訂購。
我們甚至還特別買相框裱起來珍藏。
但要看女兒心情。
她不是照單全收，
這也意外凸顯了手繪的珍貴。
有一年母親節，
我把我和女兒的照片丟進AI軟體。
生成出一張很漂亮的圖後，
我還得意地跟她說：
欸，AI好厲害，
畫得好漂亮。
結果，
女兒直接氣炸。
她很認真地告訴我：
不要跟她提AI。
那一刻，我愣住了。
後來我再仔細看，
才真的懂了。
AI生成的圖很快，
很漂亮，
很精緻。
但女兒畫給我的畫，
是一筆一筆描繪，
一筆一筆上色。
她花時間。
花心思。
花情感。
她畫的，
從來不只是畫。
她畫的是，
她對媽咪的愛。
▋有了AI，畫畫還能當飯吃嗎？
女兒目前在日本大學念動漫相關科系。
前陣子她傳Line給我們，說還要額外去上課，繼續精進專業能力。
看到她為了喜歡的事持續努力，
身為媽媽，我很感動。
但老實說，
我也焦慮。
AI這麼強，
還學畫畫有用嗎？
未來找得到工作嗎？
藝術能當飯吃嗎？
我不知道答案。
我也擔心。
▋女兒眼睛裡的光
但我喜歡看女兒為了興趣，
持續創作、持續成長。
我更喜歡看她享受創作時，
眼睛裡閃閃發亮的光。
那種光，
很驕傲，
很珍貴。
▋創作的溫度，無價
AI當然有它的價值。
快速、方便、高效率，
它是很強大的幫手。
但藝術創作者筆下的每一筆，
累積的是技術、
情感、
時間，
以及生命經驗。
有些東西，
AI可以模仿。
但有些東西，
AI永遠畫不出來。
AI可以畫出作品。
卻畫不出關係。
畫不出情感。
更畫不出人心的溫度。
藝術家的創作，
從來不只是作品。
是一段過程。
一份記憶。
一種無法複製的溫度。
精華 FAQ
-
因為他在分享日本街頭似顏繪時，將真人畫作與AI生成圖並列，還舉辦勝負投票，讓許多網友與藝術圈認為這是在公開比較並貶低創作者。
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他立刻用自己熟悉的短影音出面澄清，說原本只是想表達AI很強，但仍無法取代真人創作的溫度，也特別表示全家都喜歡畫家的作品，會好好珍藏。
-
文章認為AI雖然快速、方便又高效率，但只能模仿作品，無法複製創作者投入的情感、時間與生命經驗，也畫不出人與人之間那份無法取代的溫度。
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