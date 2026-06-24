2026-06-24 18:30 Cecelia
包包掛飾熱潮來了！多巴胺穿搭配件「罐頭豬LuLu立體悠遊卡」絨毛娃軟萌登場
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：罐頭豬LULU首推立體造型悠遊卡，結合通勤刷卡與包包掛飾功能。
- 重點二：動物派對系列共四款，分別對應戶外、工作、日常與約會風格。
- 重點三：採用特殊毛絨材質與療癒設計，鎖定Z世代穿搭與個人風格表達。
Z世代最夯「包包掛娃娃」潮流再升級！人氣IP罐頭豬LULU首次推出立體造型悠遊卡，動物派對系列4款各有個性，毛絨質感超療癒，兼具通勤刷卡與穿搭點綴雙功能。老實說，悠遊卡我們都有好幾張，但能讓我每次出門都特別想掛在包包上的，其實沒幾個。
這次 IP 授權平台 Be come true 取得授權推出的「罐頭豬LULU 立體造型悠遊卡」2025年6月25日 晚上8點開放預購，直接把 LULU 從平面帶成立體，設計上採用特殊毛絨材質，不只是看起來可愛，拿在手上那個毛茸茸的觸感，說真的，刷卡的當下都有點捨不得放手！
四款各有個性，今天想帶哪隻豬？
罐頭豬LULU團隊顯然很懂女生在想什麼。這次動物派對系列的四款，不是隨便分顏色，而是每一款都帶著一個可以對號入座的日常身份：
- 森綠鱷魚豬：戶外系人格的首選！這個綠很耐看，不是螢光也不是太深的軍綠，帶去山上拍起來很好看，放進日常穿搭也不違和。
- 霧白鱷魚豬：工作日模式上線。配色帶點俐落感，想維持一點專業形象又不想太無聊的那種場合，也不會讓人覺得你不正經（笑）。
- 奶油長頸鹿豬：這個配色是我私心最愛！奶油色本來就是今年很吃香的顏色，掛著它出門吃美食，有一種溫暖療癒的陪伴感。
- 柔紫長頸鹿豬：重要約會帶出門的款。這個柔紫有點夢幻又不過分少女，整體女子氣場一下就上來了。
Z世代穿搭文化的延伸，不只是「拿來用」
這幾年我們都在說，穿搭不只是衣服，是一種語言。包包掛飾這個文化的核心也是——你掛的東西反映你今天的心情、你的審美、你願意在哪裡花心思。罐頭豬LULU 作為人氣 IP，療癒能量拉滿，加上立體的毛絨質感，這次的悠遊卡是真的設計給你帶進日常生活場景的。通勤的路上、便利商店結帳的當下、朋友聚會時，包包隨手一放，都是個人風格的展現。
精華 FAQ
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這款由Be come true取得授權推出的立體造型悠遊卡，將在2025年6月25日晚上8點開放預購，主打可愛外型與實用刷卡功能同步兼具。
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四款分別是森綠鱷魚豬、霧白鱷魚豬、奶油長頸鹿豬與柔紫長頸鹿豬，對應戶外、工作、日常療癒與約會穿搭等情境。
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因為它不只是付款工具，還能作為包包掛飾與穿搭配件，搭配立體毛絨質感與療癒IP形象，讓使用者在通勤與日常中展現個人風格。
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