2026-06-24 18:25 女子漾／編輯王廷羽
LINE官方帳號洗版怎麼辦？聊天室分類教學＋3個整理法，讓重要訊息不再被淹沒！
現代人的LINE早就不只是聊天工具，更像集合朋友訊息、工作通知、官方帳號和品牌推播的大型收件匣。近日有網友在社群發文崩潰表示，自己的LINE被官方帳號和廣告訊息淹沒，根本無法即時回覆重要訊息，甚至笑稱已經變成「大型垃圾廣告收件匣」。
貼文曝光後引發不少共鳴，留言區最多人推薦開啟LINE Labs裡的「聊天室分類」功能，把好友、群組、官方帳號和社群分開管理。以下整理4個LINE聊天室整理方法，如果你也有以上困擾，就一起看下去吧！
4個LINE聊天室整理方法一次看
4個LINE聊天室整理方法一次看
文章目錄
1. 開啟LINE Labs，輕鬆分類聊天室！
1. 開啟LINE Labs，輕鬆分類聊天室！
想讓LINE不要再被官方帳號洗版，最有感的一招就是開啟LINE Labs裡的「聊天室分類」，將設定開啟後，聊天室會自動分成全部、好友、群組、官方帳號、社群五個分頁，原本混在一起的訊息就能被分流。
設定方式很簡單，打開LINE App後，進入「主頁」，點選右上角「設定」，找到「LINE Labs」，再開啟「聊天室分類」即可，之後想看好友訊息就切到好友分頁，官方帳號通知也會集中到官方帳號分類裡，重要訊息比較不容易被廣告海淹沒！
2. 不看的官方帳號，直接封鎖或刪除
2. 不看的官方帳號，直接封鎖或刪除
很多人加入官方帳號只是為了免費貼圖、優惠券或抽獎活動，結果活動結束後也忘了整理，久而久之就讓聊天室變成廣告牆。如果某些官方帳號已經很久沒點開，也不需要它的優惠或通知，就可以斷捨離，直接封鎖或刪除，只將正會用到的品牌、銀行、電信、外送、物流帳號可以留下。
3. 將重要聊天室設為「我的最愛」或釘選
3. 將重要聊天室設為「我的最愛」或釘選
除了清掉不重要的官方帳號，也可以把家人群組、工作群組、另一半等重要聊天室設為「我的最愛」或直接釘選在頁面上方。這招很適合訊息量大、常常漏回訊息的人，把重要聊天室固定在前面，即使官方帳號又傳來一堆廣告推播，也比較不容易把真正重要的對話洗到下面。
4. 關閉不必要通知，減少被廣告訊息打擾
4. 關閉不必要通知，減少被廣告訊息打擾
如果不想封鎖某些官方帳號，但又不想一直被通知打擾，可以選擇關閉通知，這樣訊息仍會留在聊天室裡，但不會一直跳出提醒。像是偶爾會用到的會員帳號、電商帳號、餐飲品牌帳號，就可以保留但關閉通知，等需要查優惠或會員資訊時，再進去官方帳號分類查看即可。
精華 FAQ
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最推薦先開啟LINE Labs裡的「聊天室分類」功能，讓全部、好友、群組、官方帳號與社群分開顯示，這樣重要訊息就不會和廣告推播混在一起。
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若某些官方帳號只是為了免費貼圖、優惠券或抽獎而加入，活動結束後又很少查看，就可以直接封鎖或刪除，只保留銀行、電信、物流等真正常用的帳號。
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可以把家人、工作群組或另一半等重要聊天室設為我的最愛或釘選在上方，並視需要關閉部分官方帳號通知，讓聊天室更乾淨，也更容易即時回覆。
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