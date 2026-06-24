2026-06-24 15:44 女子漾／編輯ANDREA
狂破影史紀錄！《哆啦A夢：新‧大雄的海底鬼岩城》7/8上映！平愛梨配音尪爆笑反應曝
暑假必看的動畫鉅作提早報到！蟬聯日本六週票房冠軍、狂賣超過42億日圓的《電影哆啦A夢：新‧大雄的海底鬼岩城》，魅力強勢席捲全球。該片不僅在越南票房大爆走，賣破2000億越南盾登頂外語片年度冠軍，台灣粉絲也敲破碗期待！電影公司車庫娛樂宣布，台灣檔期將提早至7月8日（三）國語、日語雙版本同步全台上映。此外，本片找來日本知名女星平愛梨首度獻聲，老公長友佑都的「天然呆」反應更意外成為討論焦點！
《電影哆啦A夢：新‧大雄的海底鬼岩城》這回口碑在全球徹底發酵，上個月在越南上映後直接引爆觀影熱潮，票房豪取2000億越南盾（約2.41億台幣），強勢擊敗眾多好萊塢大片與迪士尼動畫，不僅打破去年《大雄的繪畫世界物語》紀錄，更一舉躍升為越南影史最賣座的《哆啦A夢》電影！接下來更預計在韓國、法國、泰國等地接力上映，其中法國更是破天荒首度將《哆啦A夢》電影搬上大銀幕，讓全球多啦迷都為之瘋狂。
本片除了請到日本知名搖滾樂團「sumika」獻唱主題曲〈Honto〉，更邀請到日本女星平愛梨擔任宣傳大使並客串配音「士兵」一角。作為世足賽日本國家足球隊「五屆老臣」長友佑都的愛妻，平愛梨笑說，為了揣摩角色，她開始用「命令式語氣」跟家裡的四個孩子說話，沒想到小孩不但沒嚇到，早上起床跟動作的速度竟然大變快，讓她意外收穫最強的「育兒奇招」！
不過最爆笑的莫過於老公長友佑都的反應。平愛梨透露，當她開心跟老公分享接到《哆啦A夢》配音工作時，長友佑都竟一臉認真地問：「欸？什麼角色？哆啦A夢嗎？還是大雄？」讓她忍不住瘋狂吐槽老公真的是太「天然呆」了！
作為系列第45部長篇劇場版，《電影哆啦A夢：新‧大雄的海底鬼岩城》劇情講述大雄一行人藉由秘密道具「海底車」與「適應燈」展開海底露營，卻意外邂逅來自海底王國「姆聯邦」的神祕青年艾魯。正當他們面對充滿戒心的海底人時，令人畏懼的「鬼岩城」竟開始活動！為了守護地球命運，五人將展開前所未見的深海大冒險。《電影哆啦A夢：新‧大雄的海底鬼岩城》將於7月8日（三）全台大銀幕震撼登場。
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