2026-06-24 15:29 女子漾／編輯ANDREA
遭小優造謠損失百萬！宋羽葤改名「張心語」出單曲，消失16個月吐心聲
女星宋羽葤去年遭藝人小優私下造謠與綜藝大哥胡瓜的緋聞，風波延燒超過一年，雙方終於在今年4月達成和解。今（24）日她以全新藝名「張心語」首度公開露面，舉辦首支單曲《佛系生活 Little Zen Life》造勢記者會。歷經演藝事業停擺、收入短少百萬以上的低潮，她將這段時間的體悟轉化為創作，不僅親自填詞、挑戰唱跳，更宣布接下韓國保養品代言，正式宣告以「歌手」新身分重返演藝圈！
談及過去一年多的紛紛擾擾，張心語坦言受到極大影響，不僅沒有節目邀約，也一度對人性產生戒備，但潛心修行的她選擇放下結怨，雙方和解後不僅以共同名義捐款給啟智教養院做公益，她甚至還幫小優唸了三部以上的《藥師經》迴向。張心語感性說道：「我不希望帶著怨恨生活，修行是為了先幫助到自己。佛系不是逃避現實或宗教，而是一種生活哲學。」經歷這段沉澱期，單身約一年的她對感情順其自然，更笑稱自己現在已經「嫁給佛法了」。
為了這次全「心」出發，張心語推出由F.I.R.阿沁擔任製作人的單曲《佛系生活》。從6歲就開始吃素的她，將減法生活與尊重生命的理念親自寫進歌詞中。去年她才以素食者身分征戰香港健美比賽，證明植物飲食也能練出力量與線條；這次為了發片，她更嚴格執行「過五不食」，力求在鏡頭前維持最佳狀態。
除了開口唱歌，自認與舞蹈沾不上邊的張心語也突破舒適圈，在記者會上與人氣女團「心動女孩」大跳《佛系舞》。她苦笑說這次真的是豁出去了，「一開始真的很挫折，但頭都洗下去了就努力做好，最近的生活不是在練舞，就是在去練舞的路上！」未來更許願能帶著這首輕快洗腦的神曲前進校園帶動唱跳。而她純素、愛護動物的形象，也讓她順利成為韓國植萃保養品牌DOCTOB亞洲區代言人，下半年還將與KiTA台灣友善動物協會深度合作舉辦巡迴講座。
回首演藝之路，從配音員、演員到電視節目主持人，張心語一路走來並不輕鬆。她回憶國中時為了學音樂，曾下跪求爸爸自費買豎笛，如今終於圓了期盼已久的歌手夢。雖然音樂不是她當年踏入演藝圈的入場券，但經過這16個月的風雨磨練，她用《佛系生活》重新回到熱愛的舞台，期許能用最純粹的歌聲與善念，帶給大家滿滿的正能量。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower