2026-06-24 14:58 女子漾／編輯ANDREA
最時髦的消暑神器！Dyson首款手持風扇登台，絕美「暮光粉」連小廢包都裝得下
夏天出門沒走幾步就熱到融化脫妝？手持風扇雖然救命，但外型總覺得和精心搭配的穿搭格格不入？各位愛美女孩、穿搭潮人們注意了！在英國、美國引發搶購，新加坡更創下開賣 1.5 小時就秒殺的全球爆款，Dyson 首款手持風扇「HushJet™ Mini Cool」，終於在 6 月 24 日正式登陸台灣啦！
這次 Dyson 把大家最愛的「黑科技」縮小了，不僅風力強勁，超高顏值更是直接晉升為今年夏天最「Cool」的時尚配件，快來看看它有哪些必收亮點！
亮點1：航空級黑科技，一秒送上超強涼風
別看它小小一台，Dyson 直接把「飛機引擎」的靈感放進這台迷你風扇裡！搭載最高每分鐘 65,000 轉的高速無刷馬達，風速最高可達每秒 25 公尺。有別於一般小風扇吹出來的散風，它透過獨特的蜂巢狀出風網，讓氣流非常集中且平穩，就算在悶熱的戶外也能立刻感受到明顯涼意，幫你穩住夏日完美妝容！
亮點2：無扇葉超安全，長髮女孩再也不怕捲髮
用手持風扇最怕一不小心捲進頭髮或項鍊，Dyson 經典的「無扇葉設計」完美解決了這個痛點！加上它的噴嘴可以 360 度旋轉，不管你是想掛在胸前解放雙手、拿在手上吹，還是放在辦公桌、咖啡廳桌上使用，都能輕鬆調整到最舒服的送風角度。
亮點3：手機般大小，輕鬆塞進時髦「小廢包」
為了不破壞精心準備的 OOTD，配件當然要越精緻越好！HushJet™ Mini Cool 的體積就跟一支智慧型手機差不多，不管是掛在包包上當造型亮點，還是直接塞進超迷你的小廢包裡都毫無負擔，隨身帶著走依然保持滿滿優雅。
3 款高顏值神仙色，找出你的夏日命定色！
這次 Dyson 更是懂女孩們的心，一口氣推出三款超美配色，絕對有一款能擊中你的心：
暮光粉（仙女必收）： 溫柔的米白交織著淡雅粉色，搭配高級的霧面質地，低調又充滿仙氣，溫柔系女孩絕對不能錯過！
岩黑藍（質感首選）： 深邃墨藍混搭亮眼鈷藍，俐落又有個性。不管是都會風穿搭，還是買來送男友當禮物都超級適合，展現不張揚的高級感。
極光紅（多巴胺女孩必備）： 超搶眼的紅藍撞色，充滿夏日自信與活力！去音樂祭、海邊或戶外野餐帶上它，保證成為全場最吸睛的焦點。
【Dyson HushJet™ Mini Cool 迷你風扇 販售資訊】
上市日期： 2026 年 6 月 24 日（首波主打「暮光粉」現貨，「岩黑藍」與「極光紅」同步開放預購）
NT$3,590
購買通路： Dyson 官網及指定百貨通路
同步推薦： TORRAS 「COOLiFY 2S Pro 旗艦AI智慧頸掛冷暖空調風扇」
今年絕對不能錯過的「降溫神器」來啦！近期在社群默默爆紅的 TORRAS 「COOLiFY 2S Pro 旗艦AI智慧頸掛冷暖空調風扇」，不僅擁有超高顏值，更是怕熱星人的夏日救星，讓你隨時自帶仙女涼風！
這款被譽為「行走小冷氣」的 COOLiFY 2S Pro，採用頂級超大半導體製冷面板，8,040 mm² 面積完美包覆頸部兩側，搭配4個出風口與最大 3.0m/s 強勁風速，戴上瞬間透心涼。最棒的是專利無葉設計，中長髮女孩完全不用擔心捲入頭髮，出風口也貼心避開耳朵，風量大且安靜。
除了降溫有感，設計也超懂女孩心！專利雙向轉軸搭配醫療級柔軟矽膠，不夾脖子又能輕鬆摺疊收納。機身採用 LG 耐化學材料，完美防汗、防化妝品侵蝕，隨時保持質感滿分。
更驚豔的是它搭載專屬App與 AI智慧溫控，能無段調節冷熱強度。不僅能「降溫製冷」，還具備「暖頸製熱」與「隨身風扇」模式，冬天當熱敷也很舒服！內建 5000mAh 電量，最高達 28小時續航並支援快充，絕對是通勤出遊必備神物。
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