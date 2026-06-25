2026-06-25 13:07 SWALLOW
【分享】2026 下半年周計畫模板下載
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：作者將顯化日記理解為以思想影響選擇與行動的練習。
- 重點二：早晚各三項書寫，分別整理心情、感恩與明日重點。
- 重點三：因無邊記跑版而自製簡單 Weekly Planner 並提供下載。
最近常看到有人分享「顯化日記」，第一次聽到以為是類似神秘學之類奇幻力量，後來我的理解是藉由「思想」來影響「選擇與行動」。
顯化日記
早上起床可以先寫下這三點：
- 感恩的事：1-5 件我覺得都可以
- 今天要以什麼樣的「狀態」進行：有時候起床的瞬間就會感覺到今天狀態如何，如果起床時感覺很糟，接下來一整天感覺就很容易注意到各種糟糕的事情。
- 今天會怎麼度過：快速想像一下今天一整天是如何度過的，我自己測試過幾天，早上有做這樣的想像，一整天就像是被設定了角色一樣，會盡可能照做。像是我很容易分心。早上就想像我今天會很有效率地完成工作，工作時比較容易進入心流。
晚上睡前可以寫下這三點：
- 今天做得很好的一件事：要寫很多件也是可以
- 放下一件今天困擾你的事：有時候我會滿容易內耗的，回家後會擔心自己某個時候是不是做得不好，或者有沒有說錯話。有時候寫著寫著問題就被解決了，已發生又改變不了的事就當作丟進樹洞裡，至少可以讓自己當下好過一點。
- 明天重要的三件事：感覺就像是明日的待辦清單，通常先想好隔天最重要的三件事，可以減少我晚上為隔天的事煩惱，隔天也有比較明確的目標。
總之，以上是看了幾種不同的做法，稍微修改後的版本，我打算試試看，但會維持多久我也不知道。反正一早起床先「整理思緒」，晚上睡前「回顧一天」，透過書寫取代滑手機這行為本身還是挺不錯的，雖然我還是使用電子版就是了。
Weekly Planner
本來我是用「無邊記」來寫，但不知道是不是我的 iPad 太舊了，每次打開電腦版的時候，手寫的部分就會一直跑版。今天早上實在是覺得太煩了，本來打算直接在 Goodnotes 買個模板來用，但大部分的模板的內容我都用不到，就乾脆自己做一個符合自己需求非常簡單的模板算了。
既然我只是要基本的書寫功能，沒有要買 Goodnotes 的模板，而且它也不是不可取代，所以我就隨意下載了一個筆記 APP。
廢話一大堆，其實就只是早上被氣到，做了一個簡單的模板，如果有人想要也可以下載喔！
精華 FAQ
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作者認為顯化日記不是神秘力量，而是透過書寫與自我暗示，讓思想影響選擇與行動，進而調整一天的狀態與效率。
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早上寫感恩的事、今天的狀態、今天如何度過；晚上寫做得好的一件事、放下一件困擾、以及明天重要的三件事，幫助整理與預備。
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因為無邊記在電腦版常有跑版問題，而市售 Goodnotes 模板又不符合需求，所以作者乾脆自行設計極簡模板，並提供下載連結。
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