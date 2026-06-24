2026-06-24 12:05 MM
【無雷分享】陸劇《熾夏》包上恩&周柯宇CP感爆棚，2026年夏天最浪漫校園劇
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《熾夏》主打校園愛情與多年重逢的破鏡重圓劇情。
- 重點二：周柯宇詮釋陸西驍深情又叛逆，曖昧拉扯感十足。
- 重點三：包上恩與周柯宇身高差明顯，劇宣照被讚情侶模板。
如果你想感受青春的甜蜜氛圍，又喜歡看帥哥美女談戀愛，那《熾夏》會是你最近追劇很好的選擇！劇情方面先不深究，因為從一開始就清楚知道，我看這部就是奔著愛情戲而來❤️
劇情簡介
《熾夏》改編自作家「甜醋魚」人氣小說《墜落》。周挽為籌備奶奶的醫藥費，故意接近叛逆少年陸西驍。兩人在試探中產生情愫，並在彼此的支持下走出了人生低谷，卻因現實中的誤會，導致他們分道揚鑣。十年後，在職場上重逢，愛意在報復與和解的過程中再次燃起。
戀愛腦男主VS理智派女主 的曖昧拉扯
陸西驍很會談戀愛但也很戀愛腦 (稱讚)，每次被周挽氣到不行耍彆扭，沒過多久又會被哄好，看的時候一直忍不住姨母笑🤭 陸西驍看似叛逆不受約束，遇上周挽卻總是束手無策，陸西驍很狂、很傲，但也超好哄，而且還很會談戀愛，買花、買氣球樣樣來~ 曖昧拉扯階段最讓人心癢難耐！
在破碎中尋找愛的「雙向救贖」
陸西驍跟周挽的感情路並不是很順利，畢竟主打「破鏡重圓」、「多年重逢」肯定有很多誤會，讓劇情曲折不斷。看得時候有點生氣兩個人都不願意開口訴苦，但看到兩個小苦瓜在不好的時機點相遇，在不該愛的關係裡慢慢淪陷，甜蜜之餘亦有傷痛的酸楚，不禁拋去看劇的理性，沉浸地投入這段痛與愛並存的青春疼作品中。
「周柯宇」演活桀驁深情的「陸西驍」
先聲明我是沒有看過原著小說，而是以戲劇的角色期待帶入。我蠻喜歡周柯宇在《熾夏》的演技。有台詞時講的很自然 (很懷疑是不是參雜很多離場發揮😂)，沒台詞時就靠肢體、面部表情以及眼神，將我帶入到陸西驍的情緒當中！覺得他把叛逆少年、深情人設掌握得不錯，稍微看到他倔強的紅著眼眶都會心疼到不行...開始期待後面被傷害後會是怎麼呈現破碎感。
包上恩&周柯宇超好嗑！一出圖都是情侶照模板
兩個人26cm的身高差 (官方身高：周柯宇188cm、包上恩162cm)讓每一張劇宣照都被稱為「情侶照模板」等級，加上體型差優勢，周柯宇環抱包上恩的樣子太心動！除了微博上有劇照，私藏分享~很多好看的圖影是只發布在《熾夏》的官方抖音喔！
《熾夏》總共29集，目前在芒果TV、Netflix、friDay影音同步播出！現在IG有抽獎活動可以抽friDay影音30天序號，大家一起來正版支持《熾夏》吧。
精華 FAQ
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《熾夏》改編自小說《墜落》，講述周挽為籌醫藥費接近陸西驍，兩人從試探到相愛，卻因誤會分開，十年後再於職場重逢，展開破鏡重圓的愛情故事。
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文章認為周柯宇把陸西驍的叛逆、傲嬌與深情演得很到位，台詞自然，沒有台詞時也能靠眼神和肢體表達情緒，讓角色的破碎感與心動感都更突出。
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《熾夏》目前在芒果TV、Netflix與friDay影音同步播出，文章也提到官方有抽獎活動可拿friDay影音序號，鼓勵大家以正版平台支持這部校園愛情劇。
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