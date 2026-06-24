Alex Warren 道盡單向戀愛的無奈，苦中作樂的〈PASSENGER〉聽了讓人上癮！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 〈PASSENGER〉為 Alex Warren《WILDCHILD》時代第三支單曲。

〈PASSENGER〉為 Alex Warren《WILDCHILD》時代第三支單曲。 重點二： 歌曲以輕快旋律包裝單戀無回報的苦澀與無奈。

歌曲以輕快旋律包裝單戀無回報的苦澀與無奈。 重點三：MV用單一場景拼接敘事，呈現追愛失利的趣味反差。

Hi there，先前分享過Alex Warren在年初時開啟了第二張專輯時代，發行了〈FEVER DREAM〉(2026) 作為首支單曲，後續也發行了第二首單曲〈FINE PLACE TO DIE〉(2026)，是首蠻內心的抒情歌曲；而接下來就是到了專輯《WILDCHILD》(2026) 正式宣布發行日期的當天，也同時發行了第三支單曲〈PASSENGER〉(2026)，距離新專輯預計發行的8月28日發行還有一陣子，或許這之間還會再釋出首新歌也不一定呢。

而今天想來好好分享一下這首最新的〈PASSENGER〉，這算是首 Alex 蠻擅長的曲風，聽起來有些詼諧、輕鬆，卻也包藏著他想表達的真正意涵的流行歌曲。這同樣也是他在社群上預熱已久的歌曲，在釋出後剛好挺進 Billboard Hot 100 榜單中的第100名，成為了他的第八首上榜歌曲；以 Alex 目前的熱度來說，上榜算是預料之中，就希望能夠再讓名次往前推進啊。

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其實 Alex 在社群上預熱時就有聽到歌曲片段了，這首〈PASSENGER〉是首聽感很輕鬆的歌曲，在第一次聽就能很好地入耳；只不過當初在聽片段時我並沒有仔細聽，光從音樂旋律來看，就以為這是首輕鬆有趣的歌曲，而實際上輕鬆確實是有的，但仔細聽起來卻是強裝出來的，歌曲主題是關於費盡心思地單戀一個人，到最後卻仍然沒有回報，這樣的題材怎麼可能是真正的輕鬆呢？

Alex 在這樣的主題下依舊採用了自己熟悉的聲音呈現，節奏雖然輕快但卻要唱出無奈的感覺，對於歌聲渾厚的他來說很容易就能讓人進入情緒。而因為描述在單戀中感到的無助，搭配上輕快的節奏及旋律後便給出了種苦中作樂的氣氛，即便自己被無視、被否決，但還是進自己所能地去探聽、去討好。歌曲最後並沒有給出個結果，也算是留給大家一個想像的空間吧。

via Alex Warren's YouTube

像〈PASSENGER〉這樣情緒複雜的一首歌，我認為應該會是很好以畫面呈現的，而果真在 MV 部分，用一種單純卻不簡陋的手法呈現。可以看得出來整部影片的場景都在同一個地方，不過用剪接各種佈置、事件發生的片段拼湊起來，主要在講述 Alex 追求很久的那位女孩，最後還是沒有理會做了一大堆事情的男主角，反而被一個路過的小魔術給吸引走了。這樣的 MV 實在很令人跟著會心一笑，就好像真實的人生一般，在各方各面來說，不也常常發生這種類似的情況嗎？

總而言之，這首〈PASSENGER〉讓我感覺到了 Alex Warren 在音樂上相似卻又獨樹一幟的新作風，他的音樂依然以大家容易接受的流行歌曲為主，但是有在不斷地將自己發生過或想傳遞的故事融入進去，〈PASSENGER〉這樣的題材就讓我覺得蠻不錯的，雖然沒有離開「感情」這項老生常談的主題，然而也讓人聽出了新鮮感，加上很有記憶點的副歌唱段，我個人是很看好這首歌的發展，以及即將到來的新專輯，已經迫不及待想聽聽會什麼樣貌了！

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🎧〈PASSENGER〉官方收聽連結：alexwarren.lnk.to/PASSENGER

🎧《WILDCHILD》官方預存連結：alexwarren.lnk.to/WILDCHILD

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