2026-06-25 04:15 女子漾／編輯Wendi
白鹿、丞磊先婚後愛！《莫離》8大角色盤點，《逐玉》反派變身護花使者！
Disney+古裝權謀劇《莫離》男、女主角丞磊與白鹿從政治聯姻走向真心相愛，小倆口力抗風雲詭譎的朝堂陰謀，高甜撒糖讓觀眾直呼上頭！而先前憑著人氣古裝劇《逐玉》反派一角走紅的新生代男神林沐然，在劇中從江湖殺手意外蛻變為護花使者，反差萌人設同樣吸引大批粉絲關注，快跟著女子漾一起來盤點《莫離》8大要角和精彩劇情吧！
《莫離》角色盤點1：葉璃──白鹿 飾
葉家嫡長女「葉璃」是驪山書院遺孤，背負滅門血仇，她憑藉政治聯姻嫁入破敗定王府，利用劣勢反向設局，如主動暴露被調包的嫁妝，來揭穿後母「王氏」（趙柯 飾）陰謀，在低谷處完成翻盤。「葉璃」外表看似嬌貴，內核堅定清醒，行事果斷明理，專注於守護當下所珍視之人。
《莫離》角色盤點2：墨修堯──丞磊 飾
定王「墨修堯」曾是威震天下的戰神，因重傷致殘，雙腿無法行走，導致性格陰沉腹黑，常年被權臣以天命之說導致精神與身體雙重折磨。「墨修堯」與「葉璃」局婚初期充滿懷疑，但在她默默拾起被焚毀的經文、溫柔守護其尊嚴的過程中，逐漸建立起複雜信任，2人從互相試探走向攜手抗敵。
《莫離》角色盤點3：墨景黎──蔡正傑 飾
黎王「墨景黎」與葉家嫡女「葉璃」原本是青梅竹馬、還有過婚約，後和葉府次女「葉瑩」（楊舒伊 飾）成親，他表面頂著「戲曲王爺」名號，卻在暗中籌謀篡位，與太后「郭妗」（董潔 飾）等人聯合秘謀，最後下場悲慘。
《莫離》角色盤點4：葉瑩──楊舒伊 飾
葉府次女「葉瑩」是「葉璃」之妹，驕縱外表下滿是缺愛與自卑，對姐姐又嫉妒又依賴。「葉瑩」在「葉璃」嫁予定王「墨修堯」當天，與黎王「墨景黎」於同日完婚，然而婚後丈夫心中只有姊也，因此備受冷落。
《莫離》角色盤點5：郭妗──董潔 飾
太后「郭妗」是朝堂權謀的幕後黑手之一，她將「葉璃」嫁給「墨修堯」，是為了政治布局，卻成為女方下山的契機。「郭妗」為了讓自己的兒子穩固皇位，指使「穆陽侯」（于謹維 飾）殺害「太子」並火燒東宮，是造成定王府破敗與書院被封8年的罪魁禍首。
《莫離》角色盤點6：韓明月──黑澤 飾
江湖殺手「韓明月」與弟弟「韓明晰」（林沐然 飾）一起在江湖與朝堂的夾縫中生存。「韓明月」愛慕「墨修堯」前未婚妻「蘇醉蝶」（孫雪寧 飾演），與其合謀挑起大楚與蒼北的矛盾，導致「葉璃」被栽贓入獄。
《莫離》角色盤點7：韓明晰──林沐然 飾
以《逐玉》反派長信王世子「隨元青」一角走紅的新生代男神林沐然，近期在《莫離》扮演殺手兄弟檔之一「韓明晰」，是「韓明月」的弟弟，曾為太子效力，與「穆陽侯」有著不共戴天之仇。「韓明晰」因刺殺任務發現「葉璃」正是自己多年前的救命恩人，從此從奪命仇人轉變為護花使者，2人關係也從恩情逐漸走向微妙的情感羈絆。
《莫離》角色盤點8：秦箏──張月 飾
過往後宮寵妃「秦箏」曾獲得帝王青睞眷顧，後被皇后陷害染疫病幽禁，直到皇帝逝世後晉升為太妃。太妃「秦箏」與太后「郭妗」關係密切，她為了對方攏絡權貴，興建宅第，成為其心腹，表面溫婉高雅，實則是全劇多起血案的幕後策劃者。
古裝權謀大戲《莫離》終極預告｜Disney+ 現正熱播中