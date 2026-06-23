2026-06-23 21:46 曾箏
[女子生活學] 走，散步去
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：作者臨時預約三貂嶺生態隧道，和女兒展開輕鬆散步之旅。
- 重點二：牡丹到三貂嶺沿線景色清幽，步道、鐵道與基隆河相伴。
- 重點三：途中見到波眼蝶、月桃花與草仔粿，感受山城生活魅力。
臨時決定外出走走，上網預約了三貂嶺生態隧道，帶著好奇與輕鬆的心情，出發。
三貂嶺生態步道位於牡丹車站與三貂嶺車站之間，我選擇牡丹車站進，三貂嶺車站出。這兩個車站都不是我會去的地方，藉由這次親臨，發現小小站這麼寧靜自然，很適合想要漫無目的閒逛的人，不怕迷路，也不怕沒地方休息，自然景觀也很好。
從車站出來，順著指標，約莫十多分鐘就能抵達隧道入口，路上看到最讓我感到驚奇的是「波眼蝶」，大大的蝶面振翅著，停留在葉上讓我拍照，完全不怕人。還有白中帶紅的月桃花串，在綠葉間，很是出挑，讓人忍不住多看幾眼。
工作人員驗過預約QRCODE後，就能前行，鋼條式的高架隧道步道，非常獨特，隧道內十分陰涼，走起來很舒服，裡面告示牌有特別標示，在蝙蝠棲息區要降低音量，以免打擾蝙蝠休息。我沒有看到蝙蝠，不知道跟季節有沒有關係？還是人類太吵，蝙蝠遷移了？
三公里的隧道，我只花了四十分鐘就走完，在隧道出口處有設計者刻意設計的鏡面牌照打卡點，許多人逗留一拍再拍，我的目的是走路，就沒有逗留，逕直前行。怕女兒覺得無聊，還好，她不愛拍照，也覺得這是獨一無二的隧道，值得走一趟，母女想法一致，走起來開心沒負擔。
往三貂嶺車站路上，在鐵路平溪線與宜蘭縣交叉處暫停了一下。家家有了汽車，西部出行有高鐵之後，搭火車的次數真的少之又少，想起小時候搭火車就開心的年代，似乎生活愈便利，科技愈發達，人心卻更不滿足。
左邊是鐵道，右邊是基隆河，碧綠的潺潺流水，樣貌各異的樹木，還有廢墟，隱藏山中的小鎮，只要人聲不鼎沸，就是最像日本的地方。愈靠近車站，吃的地方就愈多，女兒的腳痛，找了間咖啡廳讓她休息一下，屋瓦舊不打緊，搭配大樹花草，反而別有生氣，陽光灑下來，浪漫極了。
看到有間素食草仔粿專賣店，買了12個，當場現吃一個，粿下似乎是月桃葉，有著強烈的香氣，不油不膩口感Q彈，是我吃過味道最好的一家。走進三貂嶺車站，才知道為什麼是開車到不了的地方，小鎮創新，帶來遊客經濟，生活才能好過起來，但願山城小鎮能走出屬於自己的道路，能安居也樂業，是雙贏。
精華 FAQ
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她臨時預約三貂嶺生態隧道，選擇從牡丹車站進、三貂嶺車站出，沿路慢慢步行，感受山城小站的寧靜自然與悠閒氛圍。
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她看見停在葉上的波眼蝶、白中帶紅的月桃花，也注意到隧道內陰涼舒適、需降低音量的蝙蝠棲息區，整體體驗十分特別。
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她認為三貂嶺這類開車到不了的小鎮，若能靠創新與遊客經濟帶動生活，將有助居民安居樂業，也希望地方能走出自己的路。
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