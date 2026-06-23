[女子生活學] 青春相逢





▋那一則永遠停在未讀的訊息

2026年5月26日凌晨4時21分，潤泰集團總裁尹衍樑在台北榮總辭世，享壽76歲。

根據《富比士》2025年台灣富豪榜，他身價約56億美元，折合新台幣約1,762億元，名列台灣第10。身後留下的，是橫跨營建、金融、生技、零售的龐大集團版圖，以及一子一女——兒子尹崇堯，女兒尹崇恩。

消息傳出後兩天，尹崇恩在臉書發文，寫下這些字：

「我一直以為，還有時間。現在才真正明白，有些訊息送出去後，真的會變成永遠不會回的簡訊，永遠停在未讀。」

看到這段話的那一刻，很多人心裡不是在想尹家的千億財富，而是想到了自己的父親、母親、伴侶，和那些還沒來得及說、還沒來得及安排的事。

▋傳承，從來不是「有錢人才需要想的事」

很多人看到「1,762億」這個數字，第一反應是：那是別人家的事，跟我有什麼關係？

但真正值得思考的問題，其實和金額無關。

尹衍樑在世時，早已提前安排兒子尹崇堯進入南山人壽歷練、2022年接掌董座；女兒尹崇恩也陸續在集團旗下多家公司擔任要職。這種「提前布局、有序交棒」的方式，讓家族事業的傳承相對平穩，少了很多可能發生的震盪。

但問題是：一般家庭，有沒有類似的安排？

你上一次跟父母談到「萬一有一天……」是什麼時候？你知道父母有哪些保單、受益人填的是誰嗎？你自己的保單，受益人有多久沒有更新了？

這些問題不是要嚇你，而是因為——真正看過家庭財務安排現場的人都知道，最難的從來不是金額，而是那句「我以為還有時間」。

▋遺產稅，是許多家庭第一個措手不及的關卡

尹衍樑辭世後，外界最多討論的是：千億身家怎麼分？這個問題的答案，比多數人想的還複雜。依據台灣現行法律，遺產稅必須在繼承人知悉繼承之日起六個月內申報，而且必須「先繳遺產稅，才能辦理遺產分割與財產移轉」。

以尹衍樑的資產規模為例，《富比士》估算的是整體財富，但法律上實際須課徵遺產稅的範圍，還要扣除負債、已信託安排、已移轉股權等，實際計算相當複雜，仍需依個案狀況與專業評估而定。換句話說，就算家人之間對分配沒有爭議，資金能否在第一時間到位，往往才是真正的挑戰。

對普通家庭而言，這個邏輯一模一樣：

父母過世後，房子要過戶前得先繳遺產稅。那筆現金，你準備好了嗎？

▋保單，是讓心意準確傳遞的工具

尹衍樑2011年時，曾公開宣示捐出95%財產、撥出30億元籌設唐獎，資助人文與科學研究。他對財富的態度，從來不只是「留給自己人」，而是更大範圍的責任與傳承。

這讓人想到一個很重要的觀念：保單的真正價值，有時不在理賠金額，而在它能把一個人的心意，準確送到對的人手上。指定受益人的保險金，原則上不計入遺產、不需等待遺產稅申報完成，就可以相對快速地交到受益人手中。這筆錢，可以是家人最困難時刻的緊急支援，也可以是讓繼承流程更順暢的現金準備。

但前提是：受益人，要提前寫清楚。

很多人的保單上，受益人一欄寫的是「法定繼承人」——這看起來沒問題，但一旦家庭結構變化（離婚、再婚、生育、照顧責任轉移），這幾個字的意義可能完全不同。

一份好的安排，重點不只在金額，也在誰能拿、何時能拿、拿了之後能解決什麼問題。

▋她說「把您放不下的牽掛，好好接住」

尹崇恩在那篇悼文的最後這樣寫：

「媽媽會有我們陪著。我們也會一起，把您放不下的牽掛，好好接住。」

這句話讓很多人紅了眼眶。因為那種感覺太真實了——失去一個人之後，最難受的，往往是那些他沒說完的話、沒安頓好的事、還有那些他最後放心不下的人。

一份清楚的財務安排，能讓家人在最心碎的時候，少一份混亂、多一份方向。

不是有錢才需要安排，而是你在乎的人，值得你提前想清楚。

▋現在，你可以做的第一步

你不需要是千億富豪，才需要思考這件事。

找出你現在所有保單，確認受益人是否符合你現在的家庭狀況。

和父母做一次「萬一有一天」的對話——不是觸霉頭，而是體貼。

評估家庭的現金流：如果明天發生變故，家人有沒有足夠的流動資金撐過最初的困難期？

如果覺得這些問題太複雜、不知從哪開始，找一位你信任的保險顧問或理財規劃師坐下來談談，通常比你想像中的更容易起步。真正成熟的財務安排，是讓愛有順序，讓責任有名字，讓家人在最混亂的時候，還能照著清楚的路走。

不要等到那則訊息，真的停在未讀。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。

（實際保險、稅務與遺產規劃仍需依個案狀況、現行法規與專業人士評估。）