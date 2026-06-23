2026-06-23 21:42 曾箏
[女子生活學] 青春相逢
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：女兒週末返家，母親以煮飯陪伴營造溫暖日常。
- 重點二：從女兒感冒照料到家人共食，展現彼此珍惜情感。
- 重點三：閱讀散文勾起青春回望，體悟相逢與離別皆須釋然。
小女兒住校，一週只有週末回家能見面，若她不願與我出門，常常會我也留在家中，那怕只是煮一頓飯給歸家的孩子吃，我都開心，只要是女兒點餐，使命必達。
這一週，女兒感冒歸家，除了督促她多喝水，還煮了她喜歡的雞湯、鮭魚和菠菜，她讀教科書，我讀散文小說，或者追劇。大女兒外出與友人相聚，歸家時不忘帶了我們都愛的東北大餅與筋餅，另外加煮了我愛的玉米濃湯，母女三人，各自都有喜歡的食物可食。
平平淡淡，極為普通卻溫暖的小日子。
女兒常會抱著我說：「我以後會照顧妳，還會帶妳去歐洲玩。」我總笑著說好，期待未來。我知道未來如何不可知，孩子們的生活壓力必定比我們這一代人還大，但此時此刻孩子有心，我亦欣然接受。年少時我亦曾對父親說以後要賺大錢給他，他冷笑回我你那有能耐，當下雖未反駁隻字片語，心中的確自我懷疑，並且告訴自己，將來絕不這樣對自己的孩子，絕不、絕對不。
我告訴過女孩們，我給她們最好的禮物是挑選了疼愛子女父親，以及相依的手足，人生路上許多事能靠自己努力拼搏，唯獨家人，難以選擇。不少人說我的孩子乖巧貼心是來報恩的，真心同意，也因此更加珍惜這段緣份，成就彼此，往更好的方向前進，不枉人生此行。
這天閱讀的散文書是「用青春換一場相逢」，養育孩子長大的路上，其實也重活了一次，當年同歲的青春，我在做些什麼？在我的腦海中，時時有相對的畫面，女兒的大學生活，我的大學生活，女兒稚嫩的臉龐，我當年自以為長大其實仍是生澀的面容。讀別人的青春，回憶自己的年少，方才明白，是非對錯不過是一場風月，我們都是劇中人，誰都不用笑誰，批判誰。
跌跌撞撞後，更加珍惜與親人相聚的時光，但也不能強求，劇本隨時會改，執著易生憾事，唯有蔣捷聽雨詞中「悲歡離合總無情，一任階前，點滴到天明」能說明這樣的心境，每一段相逢都心生歡喜，每一個離別都平靜接受，不悲不喜並非真的沒有情緒，而是盡力之後的釋然。
精華 FAQ
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母親在女兒返家時會依她喜好準備餐點，像是雞湯、鮭魚與菠菜，也陪她各自閱讀或追劇，用日常照料傳達關愛與安心感。
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作者相信孩子的體貼是一種緣分，也與夫妻相處、手足相依有關，因此更珍惜這份家人關係，盼彼此成就、一起往更好的方向前進。
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作者透過散文與自身回憶體會到，人生中的相逢與離別都無法強求，努力珍惜當下即可；面對變動時，學會平靜接受與釋然。
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