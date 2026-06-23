2026-06-23 21:37 曾箏
[女子生活學] 初夏人間
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：作者趁初夏上山賞油桐花，感受五月雪般的純白景致。
- 重點二：山徑沿途還有曼陀羅、蕈菇、月桃與山友休息站等生趣。
- 重點三：作者借山林寧靜反思生活，主張接納無法改變之事並保持心寬。
錯過了四月雪，怎能不把握五月花(雪)？
說是五月雪，其實四月就熱鬧起來，花季初綻，趁著週末就近前往附近山林，只為一睹芳華，親眼見到一朵朵飄落的小花，緩慢優雅地降落在我手中，清新雅緻、純白無瑕，在整片綠色山林中，像是飄逸的仙子，羞澀靦腆，躲藏一年，只在此刻出現。
我在往上蜿蜒的山徑中，慢慢前行，除了腳下的油桐花，路旁也十分熱鬧，低垂的大花曼陀羅在轉角處突然探出頭向我打招呼，潮濕的樹底有晶瑩的白色蕈菇和木耳，含苞的月桃花乖乖地立在一旁等我發現，山友修整的中途休息站有羽球場和百香果、睡蓮，一群已退休的山友熱熱鬧鬧喝茶聊天打球，是山林裏唯一的人境，他們熱情親切，還邀請我一同喝茶。我想起陶淵明的詩詞「採菊東籬下，悠然見南山」，現代社會，喜歡親近山林之人，想必與陶淵明是相近之人，嚮往單純的生活與心境，無論平日有多少盔甲，進入山林，暫且放下，走一趟森林浴，下山之後，重新面對生活。
停留暫歇，回頭一看，返影入林，石壁上的青苔詩意連連，不遠處有一整片盛開的油桐花樹，能這樣看著那一片花樹，心是平和愉悅的，這一趟沒有白來。再過一陣子，盛夏來襲之後，外出機會會自動減少，隨著溫度升高，人也會浮躁起來，有了初夏積攢的印記，盛夏似乎也沒那麼可怕。我知道油桐樹是外來種，對生態極具侵略性，但這非我能改變的，我只需欣賞它美好的地方，如同生活一樣，無法改變就和平共處，不糾結心自寬。
初夏的山林，舒適美麗；初夏的人間，熱鬧繽紛，忽略不好的，記取美麗的，自是人間好時節。
精華 FAQ
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因為她想把握油桐花盛開的季節，親眼看見如五月雪般飄落的純白花瓣，也趁週末到附近山林親近自然，感受初夏特有的清新氣息。
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沿途還有低垂的大花曼陀羅、潮濕樹底的白色蕈菇和木耳、含苞的月桃花，以及山友修整出的休息站、羽球場、百香果和睡蓮等景象。
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作者認為欣賞美好的事物能讓人心情平和，面對油桐樹這類無法改變的現實，也應學會和平共處、忽略不如意之處，讓心境更寬廣。
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