2026-06-24 12:00 巧比。針線包
方向燈打了又收！路上這種「神祕方塊線」到底能不能換車道？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文中標線為視覺減速標線，並非禁止變換車道的實線。
- 重點二：只要打方向燈、保持安全距離，法規上仍可合法變換車道。
- 重點三：此設計透過方塊錯覺提醒駕駛減速，降低行車速度。
最近開信箱的感覺，簡直比以前看學校的成績單還刺激。
自從被檢舉魔人黏上之後，三不五時就來一張罰單上貢，搞得我現在一握上方向盤，就覺得「小心匪諜就在我身邊」。
前幾天出差開到這條橋上，前方車流本來就多，右邊還貼著一輛藍色大客車，結果地上突然冒出一條莫名其妙的標線 : 白虛線兩邊各排了一列白色小方塊，看著前方黃色計程車的屁股，我還以為是哪位工務局大哥施工到一半，把鍵盤的空白鍵沿路掉在地上了。
那一瞬間，看著塞在前面的車陣，我本能地撥了方向燈準備切換車道。
結果燈才剛閃了兩下，腦海裡立刻浮現檢舉魔人對著螢幕一邊獰笑、一邊按下「檢舉送出」的畫面。嚇得我手指一顫，方向燈打了又收、收了又打，在切與不切之間瘋狂試探，心跳差點漏了半拍。真怕自己一個不小心，又要被迫為國家財政或是某人的精神娛樂盡一份心力。
回家秉持著鑽研的精神查了一下，這玩意兒有個挺高級的名字，叫「視覺減速標線」。
說穿了，它就是一種「道路心理戰」。像照片裡這樣，利用方塊排出來的視覺錯覺，讓駕駛人以為車道變窄了，心裡一慌，腳就會自然而然地從油門上挪開。
不得不說，這設計確實挺幽默的，政府不用出動測速照相，光是用幾塊白漆，就能讓人在不知不覺中把速度給降下來。
最重要的是，經過我嚴格的法規查證：它中間本質上還是「白虛線」！
也就是說，像照片中前方計程車那樣，只要你方向燈打好打滿、安全距離留夠，法規上絕對可以合法變換車道。它不是什麼禁止通行的神祕結界，單純只是在對你唱：「前面的路在塞了、準備上橋了，乖，慢一點。」
雖然這次是虛驚一場，但這年頭在路上跑，除了要隨時注意有沒有三寶突襲，竟然還得跟工務局玩心理戰。
不過換個角度想，既然它叫減速標線，那我就摸摸鼻子把油門放慢，跟著前面的車流慢慢走。最重要的是，那些藏在暗處的檢舉鏡頭，想抓我小辮子的難度也就更高了。
精華 FAQ
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這種標線叫作視覺減速標線，利用方塊排列造成車道變窄的錯覺，讓駕駛不自覺放慢速度，主要功能是提醒減速與注意前方車流。
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可以。文章指出它中間本質上仍是白虛線，只要先打方向燈、確認安全距離足夠，法規上仍能合法變換車道，不是禁止通行的標線。
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因為他擔心被檢舉魔人盯上，看到奇特標線後怕一不小心就吃罰單；查證後才知道只是減速標線，於是放下心來，認為這是一場虛驚。
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