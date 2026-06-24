方向燈打了又收！路上這種「神祕方塊線」到底能不能換車道？

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖

馬年前半段，很多人可能都有一種「努力很多、回報很少」的無力感，明明加班沒少過，責任也扛了不少，升職名單卻遲遲沒有自己，加薪消息更像消失在空氣裡。不過進入馬年後半段，部分生肖的職場氣場有機會出現轉折，尤其屬牛、屬龍、屬猴、屬雞、屬豬的人，若能把握關鍵時機，升職加薪、貴人提拔與工作舞台都有機會一起靠近。

馬年下半年職場運旺生肖1.生肖牛：苦撐半年終於被看見，別再把機會讓出去

關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博

屬牛的人在馬年前半段，多半是職場裡最默默承擔的那一群。事情來了就做，問題出現就扛，不太邀功，也不太習慣高調表現自己。這種穩定可靠的特質，讓主管知道你值得信任，但也容易讓人誤以為你「不急著往上爬」。

進入馬年後半段，生肖牛的職場運有望慢慢翻紅。過去累積的工作成果，可能被某位關鍵人物看見，也可能因為部門調整、專案分工或人事空缺，讓你突然被推到更重要的位置。對生肖牛來說，這不是突然變幸運，而是長期努力終於等到適合的時機。

不過生肖牛最大的問題，就是太習慣低調。當主管問你是否有意願接下新任務，或是否想挑戰更高位置時，千萬不要第一時間說「我再想想」。這段時間最適合主動談工作規劃，不是硬要職位，而是清楚表達你準備好了。若總是等到萬無一失才開口，機會很可能已經落到別人手上。

馬年下半年職場運旺生肖2.生肖龍：財運與事業一起動，少說話就是保住運勢

圖片來源：李昀銳 微博

屬龍的人在馬年本來就帶著較強的氣場，但前半段可能有些分心，忙著經營副業、人際或其他外部機會，反而讓主業表現沒有完全發揮。到了後半段，生肖龍的職場重點會重新回到原本的工作場域，尤其是舊主管、老東家、內部重組或升遷評估，都可能成為職涯轉折點。

生肖龍下半年的機會，往往不是從外面突然掉下來，而是原本累積的人脈與表現開始發酵。你以為自己在公司裡只是一般成員，但在某些決策者眼中，生肖龍其實自帶企圖心與存在感，只要關鍵時刻站出來，很容易被注意到。

不過生肖龍下半年要特別小心口舌是非。職場裡的站隊、背後評論同事、隨口抱怨主管，這些事情看似只是聊天，卻可能在升遷前夕變成扣分項。尤其當你的名字已經進入評估範圍時，任何負面印象都可能被放大。這段時間最聰明的做法，就是少捲入八卦，多拿成果說話。

馬年下半年職場運旺生肖3.生肖猴：新專案是翻身舞台，別再當人人都好的老好人

圖片來源：官方微博

屬猴的人反應快、腦筋靈活，最擅長在變動中抓到機會。馬年後半段，生肖猴的職場機會很可能出現在新專案、新業務、新主管或新部門成立時。別人還在觀望值不值得投入，生肖猴若能第一時間站出來，就有機會搶到關鍵位置。

對生肖猴來說，下半年最適合「先卡位」。等到一個專案已經成熟、資源都分配完畢，往往就輪不到你發揮。真正能讓生肖猴被看見的時刻，是在大家還不確定方向時，主動提出方法、展現判斷力，甚至願意承擔一點風險。只要撐過前期混亂，後面的回報會比想像中更大。

但生肖猴也有一個容易壞事的習慣，就是想讓所有人都滿意。一邊想討主管喜歡，一邊又怕得罪同事，最後做事變得模糊，立場也不夠清楚。升職加薪時，主管要看的不是你人緣多好，而是你能不能在關鍵時刻做判斷、扛責任。下半年別再當和稀泥的人，越清楚站穩位置，越容易被看見價值。

馬年下半年職場運旺生肖4.生肖雞：專業實力到位，關鍵在於走出自己的小圈圈

屬雞的人向來對工作標準高，做事細、要求嚴，在專業能力上很容易成為團隊裡的穩定支柱。馬年後半段，生肖雞的優勢將不只是把事情做好，而是有機會透過跨部門合作、對外交流、專案展示，讓更多人知道你的能力。

過去生肖雞可能只是在原本部門裡被肯定，主管知道你能做事，同事知道你可靠，但更大的圈子未必認識你。下半年若有跨部門協作、內部提案、公開報告或資源整合的機會，生肖雞務必要把握，這些場合會成為升遷評估時很重要的加分關鍵。

不過生肖雞最大的盲點，是太習慣單打獨鬥。遇到新任務時，第一反應常常是「我自己來就好」，但後半段的機會未必靠一個人就能完成。若能適時求助、善用團隊資源，反而更能展現你的統籌能力。職場升遷看的不是一個人硬撐到多累，而是你能不能把事情帶著大家一起完成。

馬年下半年職場運旺生肖5.生肖豬：貴人正在靠近，兩個機會只能選一個

屬豬的人在馬年後半段貴人運相當值得期待，可能會有一位對你特別欣賞的人，主動在更高層面前替你說話，或在重要場合中幫你牽線。這個人未必是你平常最常往來的朋友，也不一定是最會稱讚你的人，反而可能是某位長期觀察你工作態度、但平常不太多話的主管或前輩。

生肖豬下半年的機會，有時會出現在意想不到的地方。可能是原本沒想過的職務調整，也可能是有人突然把你推薦進某個新團隊。這段時間要更敏銳觀察身邊的人脈，不是每段關係都要用力經營，而是要分辨誰真正能推動你的職涯往前走。

另外，生肖豬下半年可能會面臨兩個工作選項，一個比較穩，一個比較有挑戰。選擇時不要貪心想兩邊都抓，否則容易分散能量。可以用一個簡單標準判斷：如果你現在缺的是預算、人脈、團隊，就選能給你更多資源的機會；如果你缺的是曝光、舞台與認可，就選能讓你被看見的位置。

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖

這3個職場地雷，5生肖下半年都要避開

首先，不要到處放話說自己想升職。適度表達企圖心是好事，但如果私下不斷跟同事透露「我想要那個位置」，消息很快可能傳遍公司。主管聽到時，未必會覺得你積極，反而可能覺得你太急、太沉不住氣。

第二，不要在升職前夕鬆懈。很多人最容易敗在這一點，覺得機會差不多來了，工作態度反而開始飄，結果最後關頭出現失誤，被同期競爭者追過去。越接近成果浮現，越要穩住節奏。

第三，不要錯過關鍵時機。生肖牛適合在秋意漸深後主動談規劃，生肖龍適合在年末衝刺前集中展現價值，生肖猴要抓住新專案啟動期，生肖雞要把握跨部門合作場合，生肖豬則要在冬月前後做出關鍵選擇。時機抓對，努力才更容易被放大。

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