《熾夏》太夯帶動校園劇回溫！暑假必追10部經典青春劇，初戀、暗戀、熱血成長一次補齊

暑假一到，最適合重刷的劇種絕對少不了校園劇。近期由周柯宇、包上恩主演的《熾夏》開播後，再度讓「青春校園劇」成為追劇討論焦點，從校園初戀、誤會分離到多年後重逢，滿滿青春感直接把觀眾拉回學生時代。其實校園劇之所以耐看，不只是因為甜，而是那種「明明很小的事，當年卻像全世界」的共鳴感太強。以下整理10部經典校園劇，從台劇、陸劇到韓劇都有，無論想看暗戀、雙向奔赴、青春遺憾還是熱血成長，都很適合陪大家度過暑假。

AI摘要 文章摘要整理： 《熾夏》帶動校園劇回溫，文章整理十部經典青春劇，橫跨台陸韓，主打初戀、暗戀、雙向治癒與成長遺憾，適合暑假重刷。

說到經典校園愛情劇，絕對不能漏掉《惡作劇之吻》。袁湘琴暗戀天才學霸江直樹，從告白被拒、同住一個屋簷下，到慢慢走進彼此生活，幾乎是許多人心中「笨蛋直球少女 × 冰山學霸男神」的代表作。

這部劇最迷人的地方，是它把少女暗戀拍得又卑微又可愛。湘琴不是完美女主，甚至常常笨手笨腳，但她的勇敢、真誠和不放棄，反而讓人很難不被打動。想重溫老派青春戀愛的心動感，這部永遠可以回鍋。

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《想見你》雖然不只是單純校園劇，但劇中高中時期的李子維、黃雨萱、莫俊傑，絕對是台劇青春群像的經典代表。故事融合穿越、懸疑、愛情與青春遺憾，從一卷卡帶、一首歌開始，把觀眾帶進跨越時空的命運糾纏。

這部劇最強的地方，是它不只拍初戀的甜，也拍出青春裡說不出口的孤單、錯過與自我認同。看完之後，腦中很容易自動響起〈Last Dance〉，然後默默開始懷疑：如果能回到過去，自己會不會做出不同選擇？

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《白日夢我》

近年校園青春劇可以補《白日夢我》，由莊達菲、周翊然主演，改編自棲見同名小說。劇情講述轉學生林語驚來到新學校後，遇見看似散漫、其實心裡藏著傷口的少年沈倦，兩人從互相試探、並肩成長，到慢慢靠近彼此。這部劇的看點不是單純撒糖，而是把青春期的家庭壓力、自我懷疑和曖昧心動拍得很有代入感。林語驚不是柔弱小白花，沈倦也不是完美校草，兩人都有自己的刺，卻也在彼此身上找到繼續往前走的力氣。想看近年比較有「青春疼痛＋雙向治癒」感的校園劇，這部很適合放進暑假片單。

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陸劇校園甜寵代表之一，就是《致我們單純的小美好》。陳小希從學生時期就喜歡江辰，兩人一路從高中、青春暗戀走到長大後的感情變化，劇情簡單卻很容易讓人上頭。這部劇的看點在於「青春小事都很甜」。偷看喜歡的人、考試前的小互動、放學後的曖昧感，全都拍得很有初戀濾鏡。想看輕鬆無負擔、甜度穩定的校園劇，這部很適合暑假配冰飲慢慢看。

《致我們單純的小美好》。官方微博

《最好的我們》

《最好的我們》是許多觀眾心中的白月光校園劇。耿耿和余淮從同桌開始，經歷考試、友情、暗戀和青春裡最不敢說破的情感，整部劇有很強的學生時代代入感。它不像一般甜劇只負責發糖，而是把青春裡的壓力和遺憾也拍了出來。喜歡一個人時的偷偷在意、成績排名帶來的焦慮、畢業後才發現沒說出口的話，都是它很戳人的地方。

《最好的我們》。官方微博

《你好，舊時光》

如果喜歡更細膩的青春群像，《你好，舊時光》很值得補。故事以余周周的成長為主軸，除了愛情，也有友情、家庭、課業與自我認同，整體氣質比一般校園甜劇更溫柔。這部劇最打動人的地方，是它把「長大」拍得很安靜。不是每段青春都有轟轟烈烈的告白，有些人只是陪你走過一段路，然後在生命裡留下很深的位置。適合想看有後勁校園劇的人。

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《如此可愛的我們》

《如此可愛的我們》走的是復古青春路線，故事聚焦一群一起長大的少年少女，從鄰里日常、學校生活到青春萌動，整部劇很像一本溫暖的成長相簿。它不是靠灑糖取勝，而是靠生活感讓人入坑。朋友之間互虧、家人之間碎念、學生時代那些看似平凡的小事，都被拍得很可愛。想看沒有太多狗血、氛圍舒服的青春劇，可以把這部排進暑假清單。

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《當我飛奔向你》

《當我飛奔向你》是近年討論度很高的青春甜劇，主打直球少女和清冷少年的互動。女主角的元氣和男主角的安靜形成反差，兩人從校園相識到彼此靠近，甜度很高但不會太膩。這部劇很適合喜歡「雙向救贖」和「青春奔赴感」的觀眾。它把學生時代那種因為一個人而變得更勇敢、更想努力的心情拍得很明亮，看完會有一種被夏天曬過的暖感。

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《舉重妖精金福珠》

韓劇校園成長劇推薦《舉重妖精金福珠》。故事以體育大學為背景，講述舉重選手金福珠和游泳選手鄭俊亨之間的青春愛情，也拍出運動員面對夢想、身材焦慮和成長壓力的過程。這部劇最可愛的是，男女主角不是一開始就偶像劇式戀愛，而是從朋友、打鬧、互相理解開始慢慢升溫。整體氣氛輕鬆療癒，很適合想看甜甜校園戀愛又想要一點成長能量的人。

圖片來源：netflix《舉重妖精金福珠》

《女神降臨》

《女神降臨》改編自人氣網漫，劇情圍繞因外貌自卑而學會化妝的女高中生任朱靜，和校園男神李修豪、韓書竣之間的青春故事。除了戀愛線，劇中也碰觸外貌焦慮、校園眼光與自我接納。這部劇雖然有滿滿高顏值和漫畫感橋段，但真正讓人有感的是「變漂亮之後，真的就會比較快樂嗎？」它很適合年輕觀眾追，也很容易引發社群討論。

《女神降臨》劇照。圖片來源：tvN