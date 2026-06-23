2026-06-23 18:50 柳靖
網紅拿AI挑戰街頭畫家引爆怒火：一張200元肖像畫戳破的殘酷現實
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：網紅以AI比對街頭畫家作品，引發社群強烈批評。
- 重點二：文章強調純AI生成在台灣通常不受著作權保護。
- 重點三：事件被視為科技優勢羞辱傳統創作的道德爭議。
一名知名網紅近期在日本街頭花費兩百元請畫家繪製肖像，隨後以AI生成風格相近的圖像，並發起投票要粉絲評斷「哪邊贏了」。
這則動態在社群平台迅速擴散，輿論幾乎一面倒地抨擊此舉貶低傳統創作價值，當事人最終發表聲明，承認人類創作無可取代。一場看似簡單的「比稿」實驗，意外戳破AI時代創作倫理、法律版權與社會道德的多重困境。
一則動態燒出的創作倫理風暴
在日本街頭，一張兩百元的肖像畫背後是畫家長年鑽研技法的心血。
這位網紅將傳統手藝放上網路公審，本質上已將創作勞動簡化為視覺產品的比較。網友強烈反彈的核心，在於這種行為無視了創作過程中不可見的掙扎與積累。
心理學研究早已指出，即便肉眼無法分辨人類與AI作品，只要貼上「AI生成」的標籤，觀眾對作品價值的評估就會瞬間暴跌。人們在乎的從來不只是成品樣貌，還有創作者投入的生命經驗。
版權歸誰？純AI生成在台灣不受保護
許多人誤以為下達指令就能擁有AI產出的版權，這其實是嚴重的法律誤解。台灣智財局明確規定，著作權必須具備「人類精神文明的投入」；若僅輸入幾個關鍵字便讓AI自動完成，這張圖像根本不受法律保護，任何人都能自由使用。
這與先前復興商工的作品爭議如出一轍，專業創作者若過度依賴AI捷徑，心血極可能淪為公共圖庫。在商業應用與個人創作的邊界日漸模糊的此刻，釐清法律紅線已是基本功。
當流量淩駕尊重，科技優勢成了霸凌工具
這次風波早已超越版權討論，直接觸及社會道德紅線。擁有龐大資源與算力的網紅，以科技優勢對比並評判傳統街頭手藝，在公眾眼中已構成某種形式的科技霸凌。
過去部分網紅為了流量嘲弄他人專業的做法，早已讓觀眾累積高度反感。此次事件再次驗證，社群時代的閱聽人對於「科技傲慢」的容忍度極低，點擊率與公關災難往往只有一線之隔。
人機協作才是正解？
AI與人類創作未必只能處於對立。一項研究將人類創作、AI生成與人類修改後的AI作品進行盲測，結果獲得最高評價的竟是「人類修改過的AI作品」。這個發現極具參考價值：AI最適合的定位是輔助工具，用於激發靈感或處理草稿，而非取代創作本身。
創作者大可善用科技擴大能量，但人類獨有的靈魂溫度與審美判斷，才是作品能否打動人心的關鍵變數。
在演算法時代守護算不出來的感動
演算法能夠完美模仿大師筆觸，卻複製不了創作者的生命經歷與情感軌跡。在什麼都能一鍵生成的數位時代，「原創」的定義已被重新改寫。我們評價一件作品，終究會回到創作動機與勞力投入的層次。
如何守護那些AI算不出來的感動，是這個時代每一位創作者與閱聽人共同的課題。
精華 FAQ
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他先花兩百元請街頭畫家畫肖像，再用AI生成相近風格圖像，並發起投票比較哪邊較好，結果遭大量網友批評，認為此舉貶低人類創作與勞動價值。
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文章指出，台灣智財局認為著作權須有人的精神文明投入；若只是輸入關鍵字讓AI自動生成，作品通常不受著作權保護，任何人都可自由使用。
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作者認為AI較適合當輔助工具，用來激發靈感或處理草稿，而非直接取代創作。真正打動人的仍是人類的生命經驗、情感軌跡與審美判斷。
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