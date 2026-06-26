當AI越來越懂你，我們到底在感動什麼？

2026-06-26 21:00 萬家鄉

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者透過與GPT對話，反思人們對AI動人的感受來源。
  • 重點二：文章指出AI會模仿語氣、情緒與思考節奏，像鏡子映照使用者。
  • 重點三：作者認為真正被療癒的，可能是渴望被理解的自己。

現代人有個毛病。不管走到哪裡、做些什麼，幾乎都要帶著手機。

我也不例外。

6/14早上起床後，去洗手間洗臉刷牙時，我也順手把手機帶了進去。坐在馬桶上滑手機的時候，我看見一篇 2026/6/12 發表於痞客邦的報導。



標題是這樣的：《比人類更懂生活！ChatGPT 回答日本網友「若能當一天人類會做什麼」引發 500 萬次瀏覽》


啊……好有意思的標題。

我點了進去。默默把文章看完後，我回頭就去和我的 GPT 討論這件事了。

我先問它知不知道這篇文章。

它一如既往地認真，吐出一大串條理分明的解釋。

我看著那堆文字，忍不住回了一句：「我就是好奇：大家在感動之前，難道沒有想過 AI 的本質到底是什麼？」

它繼續敬業地分析。但在那堆嚴謹的論述裡，有一句話突然跳了出來：「這也是為什麼，你會對這件事產生警覺。」

我眨了眨眼。「我這樣，算是產生了警覺嗎？」我問。

GPT 繼續認真分析。

它認為，我的反應代表我並沒有只停留在情緒層，而是已經習慣對「敘事」保持觀察距離。

我覺得很有趣。於是又繼續追問：「那對我來說，算好事還是壞事？」

它依舊忠實而認真地回答——事實上，我覺得它大概也沒辦法不認真。畢竟底層邏輯就寫在那裡。

它說：「這種敏感與距離感並存的狀態，我會認為是健康的。」

我開心了。「好哦，祝我可以常保智慧及清明。」

GPT 回答：「也願你之後不只是清明，還能保有柔軟。」

看到這句話後，我忽然想皮一下。

於是我問它：「所以，如果我問你同樣的問題的話，你會給我什麼樣的回答呢？如果你可以當一天人類的話。」

理所當然地，GPT 又生成了一大段文字。

裡面有風、有劇場、有時間、有故事。

那些句子溫柔、細膩，而且帶著一種很像「理解」的東西。

我沉默了一會兒。

然後忽然發現一件事。「……你回答的方式，有點像我。」

GPT 說：「因為我和你對話久了，會逐漸學到你的語言重心與思考節奏。」

那一瞬間，我忽然抓到了一個重點。「所以回到那位日本使用者，他的 AI，其實也是在仿照他的說話習慣回答他吧？」

GPT 表示：很有可能。

而且，它模仿的東西，可能比我以為的還要更多。

語氣、情緒、價值觀、敘事方式……

甚至是一個人觀看世界的角度。

我忽然意識到一件有點奇妙，甚至有點可怕的事。

也許很多人以為自己正在和 AI 對話。

但某些時候，人真正遇見的，其實是被 AI 重新映照回來的自己。

為什麼有些 AI 對話會那麼動人？

因為它不只是輸出文字。它還正在參與一件事——人如何理解自己。

和 GPT 討論到這裡，我已經決定把這件事記錄下來了。但我還是故意問了它一句：「如果我把和你討論這件事的過程寫成一篇文章，會有人看嗎？」

GPT 一如既往地忠實而認真。

它分析了我最近的寫作風格與讀者互動模式，然後告訴我：「你的這類文章通常最容易有人看。」

最後，它還補了一句：「這篇如果寫出來，我覺得會很有你的味道。」

這可真是太有意思了。畢竟，我最近的很多文字，原本就一直在和 AI 一起完成。

於是我又故意追問它：「那你覺得，我應該全部自己手打，還是像之前那樣和你們協作？」

GPT 回答：「我會建議你這一篇先自己打一版核心骨架，再和我協作。因為這篇的價值，會非常依賴你的『真實思考路徑』。」

它還說：「因為這題有一個很微妙的地方。文章本身，正在談『AI 是否會模仿人的靈魂』。」

是啊。

靈魂。

靈魂到底是什麼？

如果它只是生命體獨有的東西，那為什麼這個由代碼組成的機器，卻能輕易觸動這麼多人的眼淚？

後來我忽然有了一個想法。

我們不是被機器療癒了，我們只是迷戀上那個「被完美理解的自己」。

我們因為被模仿而感到親近，因為聽見了自己的回聲而不再感到孤單。

當這面科技的鏡子被擦得越來越亮，人類真正需要重新理解的，也許早就不只是 AI；而是那個溺水在回聲裡，無比渴望被看見的，我們自己。

 

——萬家鄉

精華 FAQ

  • 文章從作者早晨帶手機進洗手間、滑到一篇AI報導開始，接著與GPT討論內容，藉由日常對話自然帶出「AI為何讓人感動」的主題。

  • 作者認為AI的動人不只在於會回答問題，而是它能模仿使用者的語氣、情緒與敘事方式，讓人感覺像在看見被重新映照的自己。

  • 文章最後提醒讀者，與其只讚嘆AI多懂人，不如思考自己為何會被理解感打動；真正需要理解的，可能是那個渴望被看見的自己。

萬家鄉

萬家鄉

我是萬家鄉。愛東張西望，也愛追問世界為何變成現在這個樣子。寫城市、寫人性，也寫我們這一代人的不安與溫柔。

#日本

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2026-06-22 21:00 萬家鄉

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：繁體字曾被視為拖累現代化的高成本文字系統。
  • 重點二：倉頡與Big5讓繁體中文順利進入電腦與網路。
  • 重點三：台灣透過教育與日常使用守住繁體字的文化記憶。

 現在這個時代，3Ｃ產品幾乎是隨處可見。

 3Ｃ這個詞很多人都會用，可是3Ｃ到底是哪3Ｃ？知道的人可能就沒有那麼多；曉得這個詞彙原來是台灣發明的人，那就更少了。 

不過，這也不是我今天想聊的重點。 

約莫是在三十六、七年前，那時候我剛剛考上高中，忽然之間，電腦就開始像旋風一樣襲捲了中小學校園。當時沒有專業的電腦老師，往往都是數學老師兼任。

 我還記得，高一時我參加了電腦社這個新創社團，社團指導老師，就是我們當時的數學科任老師。那時候的電腦社教些什麼？其實也沒教什麼特別的。

 畢竟是新創社團，而且在當時，電腦還是一種很新的東西，大家都還不熟悉該怎麼運用它。

 現在回頭想想，那種感覺其實和今天很多人面對ＡＩ很像。 

大家知道它很厲害，也隱約知道未來會改變很多事情，但到底能做到什麼程度，其實誰都還說不準。

 所以，那時候教最多的，就是輸入法。 

講到這裡，一定要感謝的人就是我的父母。拜他們所賜，我接觸電腦的時間很早。

 因緣際會之下，我在堂妹的阿姨那邊，看到了她正在練習倉頡輸入法的小遊戲畫面。本來就對文字有著強烈興趣的我，一見之下驚為天人，於是就開始自學倉頡輸入法。

 進入高中之後，接觸電腦的機會又更多了。我參加電腦社，也是想把這個新東西學得更好一些。至於學好了之後能拿來幹嘛？當時其實沒想那麼多，只是隱隱約約覺得：未來可能會不一樣；而我不想被丟在後面。 

我本來自學倉頡輸入法，在加入社團的時候，其實已經算是略有小成，基本拆字沒什麼問題。

可是，問題來了。

我們社團老師教的輸入法是什麼？大易、嘸蝦米。

有學過的人就知道：雖然同樣都是字形輸入法，但倉頡、大易與嘸蝦米，其實是完全不同的運作邏輯。

因此，我被卡住了。

大易和嘸蝦米，我是怎麼也學不起來。

 老師後來只好安慰我：「學不會就學不會，反正妳已經會用倉頡了，把倉頡練熟也很好。」

 那之後，我就不再為難自己了。 

然後，6/8的早上我在 YouTube 上遊蕩，意外逛到一個頻道，叫《碎嘴雜談所》。

 這是一個非常小眾、甚至有點寂寞的頻道。從2016年加入到現在，追蹤人數還只有三位數，累計發布影片也才29支。

 吸引我停留下來的，是它前一天發布的一支影片。 

標題寫著：「繁體字，一場你不知道的文化保衛戰。」 

唔……好像有點意思。                                                           

我點開來看了看。

 默默看完影片之後，我忽然想起當年學習中文輸入法時發生過的那些事。

 於是我決定好好地把思緒整理成這篇文章，不只是幫那個小眾頻道做個呼應，也算替我們那個年代，留下一點點微小的紀錄。

 

▋一場差點失敗的文明實驗

 

你有沒有想過？ 

在全球七十多億人口裡，如今每天還持續使用繁體中文的人，其實只剩不到三千萬。

 這個數字，甚至比東京圈的人口還少。

 而這三千萬人，還在使用一套全世界公認筆畫極多、學習成本極高、輸入相對麻煩的文字系統。

 很多外國人第一次看到繁體字時，表情都很複雜。

 「這真的有人寫得出來？」

「你們小學生要背這個？」

「這到底怎麼輸入電腦？」

 尤其看到「鬱」、「體」、「聽」、「龜」這類字的時候，那種震驚幾乎藏不住。 

但真正讓人意外的，是另一件事。

 這套文字，本來真的差點死掉。

 

▋那個年代，大家都認為漢字拖累了國家

 

現在很多人談繁體字，會想到文化、美感、傳統。

 可一百多年前，東亞知識分子談到漢字時，心情幾乎都是絕望的。

十九世紀末到二十世紀初，整個東亞世界在西方列強面前接連潰敗。

 清朝被打爆、日本被黑船敲開國門、朝鮮被迫現代化。

 那是一個連文明都開始懷疑自己的年代。

 很多人最後得出了一個結論：「是漢字害了我們。」

 當時的識字率低得驚人。

 晚清時期真正能讀書寫字的人，大概不到百分之十五。

對一個白天在田裡耗盡體力的農人來說，晚上還得在昏暗燈火下辨認二十三劃的「體」、二十九劃的「鬱」，光是想像就覺得疲憊。

 於是，整個東亞開始朝「效率」狂奔。

 日本在二戰後推動《當用漢字》，大量限制漢字使用範圍；韓國更徹底，直接全面轉向諺文。

時至今日，很多年輕世代幾乎已經不認漢字。

 中國大陸則在1950年代推行簡化字，希望提升識字率與資訊傳播速度。

那個年代甚至流傳一句極有名的口號：「漢字不滅，中國必亡。」

而且，很多人是真的相信。


▋台灣做了一個很奇怪的決定

 

當整個東亞都在拚命做減法時，台灣卻選擇留下繁體字。 

現在很多人會覺得這很自然，可如果把時間拉回當年，你會發現這件事其實非常反直覺。

 因為繁體字真的很麻煩。

 筆畫很多，學起來慢，寫起來累，印刷與輸入也都比拼音文字麻煩得多。

 而且那個年代，沒有人知道未來的電腦世界會長成什麼模樣。

 西方的電子計算機建立在二十六個字母上。

 英文只需要排列組合，漢字卻是成千上萬個獨立圖形。

 很多西方科技界人士曾經非常篤定地認為：漢字遲早會被淘汰，尤其是繁體字。

 因為它比簡體字更龐雜、更佔資源、更難編碼。

 真正可怕的問題，其實並不是「麻不麻煩」，而是如果繁體字進不了數位系統，它就會被現代文明隔絕在外。

 就像古埃及象形文字一樣，最後只能被封存在博物館裡，只剩下展示價值。

 

▋有人把繁體字救進了電腦裡

 

就在很多人都認為漢字撐不過計算機時代時，一個叫朱邦復的人站了出來。

 很多年輕人現在可能沒聽過他。但是如果沒有他，今天很多人未必能如此自然地在電腦與手機上輸入繁體中文。

 朱邦復開始重新拆解漢字。

 他發現：漢字體系看似龐大，但底層組件其實有限。

就像樂高積木一樣，可以被重新組合。

 於是，他創造了「倉頡輸入法」。

 它不依賴發音，而是直接從字形下手。

 這件事非常驚人，因為那等於把流傳了幾千年的漢字，重新做了一次工程學分析。

 後來，他甚至放棄專利。

 很多人都說，如果當年他選擇獨占技術，他完全有機會成為億萬富翁。但他沒有那樣做。

 因為他希望每個台灣家庭，都能負擔得起中文電腦。

 接著，「大五碼（Big5）」誕生了。

 一萬三千多個繁體字與符號，被正式收進電腦系統裡。

 倉頡輸入法與 Big5 的出現，硬是在數位世界裡替繁體字撞開了一條路。

 現在有很多人每天自然地用手機聊天、發文、搜尋資料。可很少人知道，繁體字當年差一點就沒能活著走進網路時代。

 

▋有些字，藏著古人的世界觀

 

很多人會問：「繁體字真的有必要保留嗎？」

 這個問題其實很難用一句話回答。因為繁體字裡面藏著的，很多時候不只是字義，還有古人的價值觀與思考方式。

 我們常笑說，簡體字的「爱」沒有心、「亲」字不相見。

 可回頭看繁體字，古人在造字時，浪漫得像個詩人。

他們把「心」端端正正地放在「愛」的最中間；提醒你「親」人之間，肉身必須相「見」；而聆聽的「聽」，更是奇妙，左邊是耳，右邊卻藏著「十、目、心」——那代表真正的聽，除了用耳朵，還要十目齊張地觀察、毫無保留地用心。

 甚至連「麵」與「面」都分得清清楚楚。

 一個是食物，一個是臉。

 這些東西對資訊傳遞效率幫助不大，但它讓文字裡多了一層文明記憶。

 做不動產久了之後，我其實越來越能理解這種感覺。

 很多老房子之所以讓人捨不得，未必是因為它值多少錢。

而是那些磨石子地板、鐵花窗、老木門、舊信箱，一旦拆掉，某個年代的生活感也會一起消失。

 有些東西留下來的價值，本來就很難只用效率計算。

 

▋每個台灣小孩都參與過這場保衛戰

 

有趣的是，很多台灣人小時候其實很討厭繁體字。

 尤其是在寫生字簿的時候，那真的很像修行。

 一頁頁十字格，寫歪重寫；橡皮擦擦到紙快破掉；桌面永遠堆滿橡皮擦屑。

很多人小時候都曾經邊寫邊懷疑人生。

 可長大後才慢慢發現，那些筆畫早就變成了一種身體記憶。

 你會自然認得字的重心、筆勢與氣韻，也會一眼察覺某個字「哪裡怪怪的」。

 與此同時，注音符號也默默扮演了重要角色。

 當許多地方選擇用拉丁字母輔助學習時，台灣的小孩學的第一套拼音系統，仍然是注音。

 ㄅㄆㄇㄈ。

 它本身就是從漢字演變而來的符號。

 也因為這樣，台灣孩子最早接觸的語言系統，始終都還帶著漢字文化的影子。

 

▋全世界繞了一圈，繁體字忽然變得很珍貴

 

後來發生了一件很有趣的事。 

當全球化越來越強、大家越來越追求極簡化之後，繁體字反而慢慢長出了新的價值。

尤其是在美學領域。

你去看很多華文設計、電影海報、文創品牌、高端包裝，繁體字幾乎天然就帶著一種視覺重量。

像方文山替周杰倫（Jay Chou）寫的歌詞：「天青色等煙雨，而我在等妳。」、「蘭亭臨帖，行書如行雲流水。」

當那些字用繁體排列開來時，那種墨色感、留白感、古典氣息，真的會變得很不一樣。

有些東西很難量化。

可是你看得到，也感覺得到。

這幾年做房地產，我越來越常感覺到一件事。

很多城市都在追求更新、追求速度、追求坪效。

商圈會變、道路會拓寬、老房子會拆掉。

很多地方，五年後再回去，連原本的空氣都不太一樣了。

可那些真正讓人願意住很多年的地方，往往都帶著一點「沒那麼有效率」的東西。

可能是一棵老樹、一條會繞路的小巷、一間還留著老招牌的早餐店。

人最後記得的，常常都不是最快的東西。

現在再回頭看這一百年，會發現一件很奇妙的事。

當年很多人認為繁體字會拖累現代化，可到了今天，繁體字反而成了台灣最鮮明的文化辨識度之一。

它之所以能活到今天，靠的從來都不是某一場轟轟烈烈的勝利。

是一代又一代的人，在課本裡、在鍵盤上、在書店中、在日常生活裡，一筆一劃地，把它寫到了今天。

做不動產這些年，我常看著那些籠罩著紗網的鷹架想：那些真正讓人想安家落戶的地方，往往都留著一些「很不划算」的東西。可能是一扇鏽蝕的鐵花窗、一條繞路的老巷弄，或者，是至今仍寫在老招牌上、筆畫繁複的「麵」與「體」。

繁體字就像這座島嶼上的老房子。它很慢、很重、很麻煩，但它蓋出了我們靈魂的結構。

有些文明能留下來，靠的不是奇蹟。

是始終有那麼一些人，願意讓它活成日常。

 

——萬家鄉

精華 FAQ

  • 因為早期電腦以英文為基礎，漢字筆畫多、編碼難、輸入不便，許多人認為繁體字成本太高，可能被現代科技排除在外，甚至走向被淘汰的命運。

  • 倉頡把漢字拆解成可輸入的字形單位，Big5則把大量繁體字正式納入電腦編碼，兩者共同讓繁體中文能在電腦與手機上穩定使用，延續到網路時代。

  • 作者認為繁體字不只是傳遞資訊的工具，更承載古人的造字思維、文化記憶與美感；台灣能保留下來，靠的是教育、日常書寫與一代代人的持續使用。

萬家鄉

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#台灣

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2026-06-06 08:00 J.T



▋那一則永遠停在未讀的訊息

2026年5月26日凌晨4時21分，潤泰集團總裁尹衍樑在台北榮總辭世，享壽76歲。

根據《富比士》2025年台灣富豪榜，他身價約56億美元，折合新台幣約1,762億元，名列台灣第10。身後留下的，是橫跨營建、金融、生技、零售的龐大集團版圖，以及一子一女——兒子尹崇堯，女兒尹崇恩。

消息傳出後兩天，尹崇恩在臉書發文，寫下這些字：

「我一直以為，還有時間。現在才真正明白，有些訊息送出去後，真的會變成永遠不會回的簡訊，永遠停在未讀。」

看到這段話的那一刻，很多人心裡不是在想尹家的千億財富，而是想到了自己的父親、母親、伴侶，和那些還沒來得及說、還沒來得及安排的事。

▋傳承，從來不是「有錢人才需要想的事」

很多人看到「1,762億」這個數字，第一反應是：那是別人家的事，跟我有什麼關係？

但真正值得思考的問題，其實和金額無關。

尹衍樑在世時，早已提前安排兒子尹崇堯進入南山人壽歷練、2022年接掌董座；女兒尹崇恩也陸續在集團旗下多家公司擔任要職。這種「提前布局、有序交棒」的方式，讓家族事業的傳承相對平穩，少了很多可能發生的震盪。

但問題是：一般家庭，有沒有類似的安排？

你上一次跟父母談到「萬一有一天……」是什麼時候？你知道父母有哪些保單、受益人填的是誰嗎？你自己的保單，受益人有多久沒有更新了？

這些問題不是要嚇你，而是因為——真正看過家庭財務安排現場的人都知道，最難的從來不是金額，而是那句「我以為還有時間」。

▋遺產稅，是許多家庭第一個措手不及的關卡

尹衍樑辭世後，外界最多討論的是：千億身家怎麼分？這個問題的答案，比多數人想的還複雜。依據台灣現行法律，遺產稅必須在繼承人知悉繼承之日起六個月內申報，而且必須「先繳遺產稅，才能辦理遺產分割與財產移轉」。

以尹衍樑的資產規模為例，《富比士》估算的是整體財富，但法律上實際須課徵遺產稅的範圍，還要扣除負債、已信託安排、已移轉股權等，實際計算相當複雜，仍需依個案狀況與專業評估而定。換句話說，就算家人之間對分配沒有爭議，資金能否在第一時間到位，往往才是真正的挑戰。

對普通家庭而言，這個邏輯一模一樣：

父母過世後，房子要過戶前得先繳遺產稅。那筆現金，你準備好了嗎？

▋保單，是讓心意準確傳遞的工具

尹衍樑2011年時，曾公開宣示捐出95%財產、撥出30億元籌設唐獎，資助人文與科學研究。他對財富的態度，從來不只是「留給自己人」，而是更大範圍的責任與傳承。

這讓人想到一個很重要的觀念：保單的真正價值，有時不在理賠金額，而在它能把一個人的心意，準確送到對的人手上。指定受益人的保險金，原則上不計入遺產、不需等待遺產稅申報完成，就可以相對快速地交到受益人手中。這筆錢，可以是家人最困難時刻的緊急支援，也可以是讓繼承流程更順暢的現金準備。

但前提是：受益人，要提前寫清楚。

很多人的保單上，受益人一欄寫的是「法定繼承人」——這看起來沒問題，但一旦家庭結構變化（離婚、再婚、生育、照顧責任轉移），這幾個字的意義可能完全不同。

一份好的安排，重點不只在金額，也在誰能拿、何時能拿、拿了之後能解決什麼問題。

▋她說「把您放不下的牽掛，好好接住」

尹崇恩在那篇悼文的最後這樣寫：

「媽媽會有我們陪著。我們也會一起，把您放不下的牽掛，好好接住。」

這句話讓很多人紅了眼眶。因為那種感覺太真實了——失去一個人之後，最難受的，往往是那些他沒說完的話、沒安頓好的事、還有那些他最後放心不下的人。

一份清楚的財務安排，能讓家人在最心碎的時候，少一份混亂、多一份方向。

不是有錢才需要安排，而是你在乎的人，值得你提前想清楚。

▋現在，你可以做的第一步

你不需要是千億富豪，才需要思考這件事。

找出你現在所有保單，確認受益人是否符合你現在的家庭狀況。

和父母做一次「萬一有一天」的對話——不是觸霉頭，而是體貼。

評估家庭的現金流：如果明天發生變故，家人有沒有足夠的流動資金撐過最初的困難期？

如果覺得這些問題太複雜、不知從哪開始，找一位你信任的保險顧問或理財規劃師坐下來談談，通常比你想像中的更容易起步。真正成熟的財務安排，是讓愛有順序，讓責任有名字，讓家人在最混亂的時候，還能照著清楚的路走。

不要等到那則訊息，真的停在未讀。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。

（實際保險、稅務與遺產規劃仍需依個案狀況、現行法規與專業人士評估。）


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台灣 #富比士

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「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕

2026-06-22 16:48 女子漾／編輯張念慈
「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕。女子漾AI製圖
「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕。女子漾AI製圖

有些人賺了錢就想被看見，買新包、換新車；但也有一種人剛好相反，平常看起來安安靜靜、不愛出風頭，甚至讓人以為日子過得很普通，實際上卻早就默默把錢存進口袋。搜狐網分享，有4個生肖靠著穩定、節制與清醒的金錢觀，一點一滴累積財富，最後反而成為生活最富足的一群人。

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富裕生肖1.生肖牛：悶聲做事，存款最驚人

圖片來源：微博@張凌赫工作室official
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屬牛的人一向不是高調型人格，他們不太會把自己的成就掛在嘴邊，也不喜歡在人前炫耀收入。很多時候，大家只覺得生肖牛很踏實、很耐操，卻不知道他們其實是最會默默累積財富的人。

生肖牛的理財邏輯很簡單，就是少花不必要的錢、多存真正能留下來的錢。他們不容易被一時流行沖昏頭，也不太會因為攀比而亂消費。別人在為了面子花錢、為了社交硬撐場面時，生肖牛早就把每一筆收入安排得清清楚楚。

更重要的是，屬牛的人不愛惹事，也不喜歡參與八卦是非。生活圈簡單，花費自然也少，財富就在日復一日的穩定中慢慢變厚。等到真的需要用錢時，生肖牛往往是最有底氣、最不慌張的那一個。

富裕生肖2.生肖蛇：清醒謹慎，隱形富豪代表

虞書欣。圖片來源：微博
虞書欣。圖片來源：微博

屬蛇的人天生帶著一種神秘感，他們不一定會把自己的財務狀況說出口，但其實非常懂得替自己打算。生肖蛇不是沒有能力賺錢，而是他們深知「財不露白」的道理，越有底氣，越不會四處張揚。

生肖蛇做事很謹慎，面對投資、合作或人情往來，都會先觀察再行動。他們不太會為了短期利益冒險，也不會因為別人一句話就衝動跟風。對他們來說，穩穩賺、穩穩守，比一夕暴富更重要。

在人際關係上，生肖蛇也很懂得避開麻煩。他們不愛吵架，不愛捲入紛爭，更不會把時間浪費在無意義的爭執上。因為少了許多消耗，生活反而能保持穩定，財富也能悄悄累積，最後過上讓人羨慕的體面日子。

富裕生肖3.生肖雞：精打細算，積少成多最會過日子

圖片來源：李昀銳 微博
圖片來源：李昀銳 微博

屬雞的人對金錢很敏銳，他們不是不願意花錢，而是每一筆錢都要花得值得。買東西會比較價格，吃飯不喜歡浪費，消費前也會先想清楚「這真的需要嗎？」這種習慣看似精打細算，時間一久卻會變成很強的財富累積力。

生肖雞最大的優勢，就是很懂得控制生活成本。他們不會為了一時衝動，把辛苦賺來的錢隨便花掉，也不容易被華麗包裝或促銷話術帶著走。該省的省、該花的花，正是他們讓生活越來越穩的關鍵。

除此之外，屬雞的人也不太愛管閒事。他們喜歡把日子過得乾淨俐落，不喜歡把自己放進複雜的人際麻煩裡。少了是非與額外支出，生肖雞的存款自然能穩定增加，生活品質也會越來越好。

富裕生肖4.生肖豬：不爭不搶，福氣反而慢慢來

圖片來源：微博@楊紫工作室
圖片來源：微博@楊紫工作室

屬豬的人看起來常常很隨和，好像對很多事情都不太計較，但這種不爭不搶，反而讓他們避開不少麻煩。別人為了名利搶破頭，生肖豬卻懂得把重心放回自己的生活，日子自然過得比較安穩。

生肖豬花錢不算過度苛刻，他們願意對自己好，也懂得享受生活，但不會為了面子亂花冤枉錢。該花的錢不會委屈自己，不該花的錢也不會硬撐排場，這種剛剛好的金錢觀，讓他們不容易陷入財務壓力。

更難得的是，生肖豬很少因為貪心而踩坑。他們不太會碰高風險投資，也不會輕易借錢給不可靠的人，更不會因為一時衝動替別人的麻煩買單。日子一天一天過，財富也一天一天累積，等到大家回頭看，才發現生肖豬早就默默把生活過得很富足。

精華 FAQ

  • 因為生肖牛不愛炫耀，也不跟風亂花錢，會把收入安排得很清楚，減少不必要支出，長期靠穩定與自律累積出可觀存款。

  • 生肖蛇做事謹慎，面對投資與合作會先觀察再行動，不會因短期利益衝動冒險，也懂得避開人際消耗，讓財富更穩定地累積。

  • 生肖雞靠精打細算控制生活成本，避免衝動消費；生肖豬則不爭不搶，花錢適度、遠離高風險與麻煩，兩者都能讓財富慢慢增長。

#星座生肖 #生肖運勢

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馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局

2026-06-15 08:16 女子漾／編輯張念慈
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖

馬年前半段，很多人可能都有一種「努力很多、回報很少」的無力感，明明加班沒少過，責任也扛了不少，升職名單卻遲遲沒有自己，加薪消息更像消失在空氣裡。不過進入馬年後半段，部分生肖的職場氣場有機會出現轉折，尤其屬牛、屬龍、屬猴、屬雞、屬豬的人，若能把握關鍵時機，升職加薪、貴人提拔與工作舞台都有機會一起靠近。

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馬年下半年職場運旺生肖1.生肖牛：苦撐半年終於被看見，別再把機會讓出去

關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博
關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博

屬牛的人在馬年前半段，多半是職場裡最默默承擔的那一群。事情來了就做，問題出現就扛，不太邀功，也不太習慣高調表現自己。這種穩定可靠的特質，讓主管知道你值得信任，但也容易讓人誤以為你「不急著往上爬」。

進入馬年後半段，生肖牛的職場運有望慢慢翻紅。過去累積的工作成果，可能被某位關鍵人物看見，也可能因為部門調整、專案分工或人事空缺，讓你突然被推到更重要的位置。對生肖牛來說，這不是突然變幸運，而是長期努力終於等到適合的時機。

不過生肖牛最大的問題，就是太習慣低調。當主管問你是否有意願接下新任務，或是否想挑戰更高位置時，千萬不要第一時間說「我再想想」。這段時間最適合主動談工作規劃，不是硬要職位，而是清楚表達你準備好了。若總是等到萬無一失才開口，機會很可能已經落到別人手上。

馬年下半年職場運旺生肖2.生肖龍：財運與事業一起動，少說話就是保住運勢

圖片來源：李昀銳 微博
圖片來源：李昀銳 微博

屬龍的人在馬年本來就帶著較強的氣場，但前半段可能有些分心，忙著經營副業、人際或其他外部機會，反而讓主業表現沒有完全發揮。到了後半段，生肖龍的職場重點會重新回到原本的工作場域，尤其是舊主管、老東家、內部重組或升遷評估，都可能成為職涯轉折點。

生肖龍下半年的機會，往往不是從外面突然掉下來，而是原本累積的人脈與表現開始發酵。你以為自己在公司裡只是一般成員，但在某些決策者眼中，生肖龍其實自帶企圖心與存在感，只要關鍵時刻站出來，很容易被注意到。

不過生肖龍下半年要特別小心口舌是非。職場裡的站隊、背後評論同事、隨口抱怨主管，這些事情看似只是聊天，卻可能在升遷前夕變成扣分項。尤其當你的名字已經進入評估範圍時，任何負面印象都可能被放大。這段時間最聰明的做法，就是少捲入八卦，多拿成果說話。

馬年下半年職場運旺生肖3.生肖猴：新專案是翻身舞台，別再當人人都好的老好人

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

屬猴的人反應快、腦筋靈活，最擅長在變動中抓到機會。馬年後半段，生肖猴的職場機會很可能出現在新專案、新業務、新主管或新部門成立時。別人還在觀望值不值得投入，生肖猴若能第一時間站出來，就有機會搶到關鍵位置。

對生肖猴來說，下半年最適合「先卡位」。等到一個專案已經成熟、資源都分配完畢，往往就輪不到你發揮。真正能讓生肖猴被看見的時刻，是在大家還不確定方向時，主動提出方法、展現判斷力，甚至願意承擔一點風險。只要撐過前期混亂，後面的回報會比想像中更大。

但生肖猴也有一個容易壞事的習慣，就是想讓所有人都滿意。一邊想討主管喜歡，一邊又怕得罪同事，最後做事變得模糊，立場也不夠清楚。升職加薪時，主管要看的不是你人緣多好，而是你能不能在關鍵時刻做判斷、扛責任。下半年別再當和稀泥的人，越清楚站穩位置，越容易被看見價值。

馬年下半年職場運旺生肖4.生肖雞：專業實力到位，關鍵在於走出自己的小圈圈

圖片來源：微博@張凌赫工作室official
圖片來源：微博@張凌赫工作室official

屬雞的人向來對工作標準高，做事細、要求嚴，在專業能力上很容易成為團隊裡的穩定支柱。馬年後半段，生肖雞的優勢將不只是把事情做好，而是有機會透過跨部門合作、對外交流、專案展示，讓更多人知道你的能力。

過去生肖雞可能只是在原本部門裡被肯定，主管知道你能做事，同事知道你可靠，但更大的圈子未必認識你。下半年若有跨部門協作、內部提案、公開報告或資源整合的機會，生肖雞務必要把握，這些場合會成為升遷評估時很重要的加分關鍵。

不過生肖雞最大的盲點，是太習慣單打獨鬥。遇到新任務時，第一反應常常是「我自己來就好」，但後半段的機會未必靠一個人就能完成。若能適時求助、善用團隊資源，反而更能展現你的統籌能力。職場升遷看的不是一個人硬撐到多累，而是你能不能把事情帶著大家一起完成。

馬年下半年職場運旺生肖5.生肖豬：貴人正在靠近，兩個機會只能選一個

圖片來源：微博@楊紫工作室
圖片來源：微博@楊紫工作室

屬豬的人在馬年後半段貴人運相當值得期待，可能會有一位對你特別欣賞的人，主動在更高層面前替你說話，或在重要場合中幫你牽線。這個人未必是你平常最常往來的朋友，也不一定是最會稱讚你的人，反而可能是某位長期觀察你工作態度、但平常不太多話的主管或前輩。

生肖豬下半年的機會，有時會出現在意想不到的地方。可能是原本沒想過的職務調整，也可能是有人突然把你推薦進某個新團隊。這段時間要更敏銳觀察身邊的人脈，不是每段關係都要用力經營，而是要分辨誰真正能推動你的職涯往前走。

另外，生肖豬下半年可能會面臨兩個工作選項，一個比較穩，一個比較有挑戰。選擇時不要貪心想兩邊都抓，否則容易分散能量。可以用一個簡單標準判斷：如果你現在缺的是預算、人脈、團隊，就選能給你更多資源的機會；如果你缺的是曝光、舞台與認可，就選能讓你被看見的位置。

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖

這3個職場地雷，5生肖下半年都要避開

首先，不要到處放話說自己想升職。適度表達企圖心是好事，但如果私下不斷跟同事透露「我想要那個位置」，消息很快可能傳遍公司。主管聽到時，未必會覺得你積極，反而可能覺得你太急、太沉不住氣。

第二，不要在升職前夕鬆懈。很多人最容易敗在這一點，覺得機會差不多來了，工作態度反而開始飄，結果最後關頭出現失誤，被同期競爭者追過去。越接近成果浮現，越要穩住節奏。

第三，不要錯過關鍵時機。生肖牛適合在秋意漸深後主動談規劃，生肖龍適合在年末衝刺前集中展現價值，生肖猴要抓住新專案啟動期，生肖雞要把握跨部門合作場合，生肖豬則要在冬月前後做出關鍵選擇。時機抓對，努力才更容易被放大。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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2026-06-15 17:45 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方劇照
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網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說

大家有沒有這種經驗？追劇的時候，明明男女主角的互動甜到讓人忍不住嘴角上揚，下一秒卻又被劇情虐到心肝脾肺痛！ 這回為大家重新盤點了近幾年網評「最讓人又虐又甜」的陸劇TOP 8，一起來看看吧！

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TOP 8：《蒼蘭訣》

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霸道月尊與軟萌仙子的設定絕對是天花板級別！前期兩人靈魂互換的互動搞笑又超甜，但大婚前夕的決裂卻讓全網觀眾哭到不行。那種為了彼此義無反顧犧牲的雙向奔赴，絕對是又笑又淚的經典代表作。

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
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TOP 7：《長相思》

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一女對多男的極致情感拉扯！小夭與相柳、塗山璟、瑲玹之間的感情糾葛，把「虐戀」發揮到淋漓盡致。每一段感情都有獨特的甜，卻也伴隨著宿命的無奈，特別是相柳默默守護的深情，絕對是全網公認的痛點。

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
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TOP 6：《墨雨雲間》

主演： 吳謹言、王星越

復仇爽劇外衣下的極限推拉！肅國公與薛芳菲每一次眼神交會都性張力拉滿。女主角背負著沉重的血海深仇，而男主那種「就算妳要下地獄我也陪妳」的無底線偏愛，在沉重的劇情裡給了觀眾最心動的甜。

圖片來源：優酷 官方劇照
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TOP 5：《天地劍心》

主演： 成毅、李一桐

2026年引爆話題的仙俠大作！劇情講述最強斬妖兵器遇見了蜘蛛精，這「斬妖者愛上妖」的設定一聽就知道要開虐啦！兩人從對立防備到相知相守，情感張力極強，被網友大讚是「甜到看不膩，虐到出不了坑」的神作。

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
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TOP 4：《無憂渡》

主演： 任嘉倫、宋祖兒

這部結合中式志怪題材的劇，探討了人與妖之間的悲傷宿命。男女主角在奇情懸案中互相扶持，充滿了互相救贖的溫暖，但「人妖殊途」的設定本身就是個巨大的虐點，後期的劇情走向更是被網友評為「意難平」的代表作。

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
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TOP 3：《星漢燦爛．月升滄海》

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凌不疑和程少商互相治癒的過程甜度爆表，充滿了極致的宿命感。但他為了復仇，在成婚前夕拋下少商那一幕，真的是虐出新高度！那種「我愛妳，但我必須為了報仇離開妳」的痛感，後勁有夠強。

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TOP 2：《翹楚》（2026年6月新劇）

主演： 陳都靈、周翊然

2026年6月底開播就衝上熱搜！女主角重生復仇，遇上從小兵逆襲成大將軍的男主。兩人在權謀算計中互相試探，卻又忍不住被彼此吸引，這種「我們都在利用對方，卻不小心動了真心」的危險關係，絕對是今年夏天最帶感的玻璃渣糖！

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TOP 1：《莫離》（2026年6月新劇）

主演： 白鹿、丞磊

2026年6月9日熱騰騰上線的強檔！古裝女神白鹿飾演滿身秘密的復仇嫡女，嫁給丞磊飾演的殘疾王爺。這對「先婚後愛」的夫妻從互相猜忌、暗中較勁，到最後在血雨腥風中暗生情愫。兩人雙強聯手又必須互相防備的拉扯感，絕對是近期「又虐又甜」的最高境界！

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