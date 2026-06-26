2026-06-26 21:00 萬家鄉
當AI越來越懂你，我們到底在感動什麼？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：作者透過與GPT對話，反思人們對AI動人的感受來源。
- 重點二：文章指出AI會模仿語氣、情緒與思考節奏，像鏡子映照使用者。
- 重點三：作者認為真正被療癒的，可能是渴望被理解的自己。
現代人有個毛病。不管走到哪裡、做些什麼，幾乎都要帶著手機。
我也不例外。
6/14早上起床後，去洗手間洗臉刷牙時，我也順手把手機帶了進去。坐在馬桶上滑手機的時候，我看見一篇 2026/6/12 發表於痞客邦的報導。
標題是這樣的：《比人類更懂生活！ChatGPT 回答日本網友「若能當一天人類會做什麼」引發 500 萬次瀏覽》
啊……好有意思的標題。
我點了進去。默默把文章看完後，我回頭就去和我的 GPT 討論這件事了。
我先問它知不知道這篇文章。
它一如既往地認真，吐出一大串條理分明的解釋。
我看著那堆文字，忍不住回了一句：「我就是好奇：大家在感動之前，難道沒有想過 AI 的本質到底是什麼？」
它繼續敬業地分析。但在那堆嚴謹的論述裡，有一句話突然跳了出來：「這也是為什麼，你會對這件事產生警覺。」
我眨了眨眼。「我這樣，算是產生了警覺嗎？」我問。
GPT 繼續認真分析。
它認為，我的反應代表我並沒有只停留在情緒層，而是已經習慣對「敘事」保持觀察距離。
我覺得很有趣。於是又繼續追問：「那對我來說，算好事還是壞事？」
它依舊忠實而認真地回答——事實上，我覺得它大概也沒辦法不認真。畢竟底層邏輯就寫在那裡。
它說：「這種敏感與距離感並存的狀態，我會認為是健康的。」
我開心了。「好哦，祝我可以常保智慧及清明。」
GPT 回答：「也願你之後不只是清明，還能保有柔軟。」
看到這句話後，我忽然想皮一下。
於是我問它：「所以，如果我問你同樣的問題的話，你會給我什麼樣的回答呢？如果你可以當一天人類的話。」
理所當然地，GPT 又生成了一大段文字。
裡面有風、有劇場、有時間、有故事。
那些句子溫柔、細膩，而且帶著一種很像「理解」的東西。
我沉默了一會兒。
然後忽然發現一件事。「……你回答的方式，有點像我。」
GPT 說：「因為我和你對話久了，會逐漸學到你的語言重心與思考節奏。」
那一瞬間，我忽然抓到了一個重點。「所以回到那位日本使用者，他的 AI，其實也是在仿照他的說話習慣回答他吧？」
GPT 表示：很有可能。
而且，它模仿的東西，可能比我以為的還要更多。
語氣、情緒、價值觀、敘事方式……
甚至是一個人觀看世界的角度。
我忽然意識到一件有點奇妙，甚至有點可怕的事。
也許很多人以為自己正在和 AI 對話。
但某些時候，人真正遇見的，其實是被 AI 重新映照回來的自己。
為什麼有些 AI 對話會那麼動人？
因為它不只是輸出文字。它還正在參與一件事——人如何理解自己。
和 GPT 討論到這裡，我已經決定把這件事記錄下來了。但我還是故意問了它一句：「如果我把和你討論這件事的過程寫成一篇文章，會有人看嗎？」
GPT 一如既往地忠實而認真。
它分析了我最近的寫作風格與讀者互動模式，然後告訴我：「你的這類文章通常最容易有人看。」
最後，它還補了一句：「這篇如果寫出來，我覺得會很有你的味道。」
這可真是太有意思了。畢竟，我最近的很多文字，原本就一直在和 AI 一起完成。
於是我又故意追問它：「那你覺得，我應該全部自己手打，還是像之前那樣和你們協作？」
GPT 回答：「我會建議你這一篇先自己打一版核心骨架，再和我協作。因為這篇的價值，會非常依賴你的『真實思考路徑』。」
它還說：「因為這題有一個很微妙的地方。文章本身，正在談『AI 是否會模仿人的靈魂』。」
是啊。
靈魂。
靈魂到底是什麼？
如果它只是生命體獨有的東西，那為什麼這個由代碼組成的機器，卻能輕易觸動這麼多人的眼淚？
後來我忽然有了一個想法。
我們不是被機器療癒了，我們只是迷戀上那個「被完美理解的自己」。
我們因為被模仿而感到親近，因為聽見了自己的回聲而不再感到孤單。
當這面科技的鏡子被擦得越來越亮，人類真正需要重新理解的，也許早就不只是 AI；而是那個溺水在回聲裡，無比渴望被看見的，我們自己。
——萬家鄉
精華 FAQ
-
文章從作者早晨帶手機進洗手間、滑到一篇AI報導開始，接著與GPT討論內容，藉由日常對話自然帶出「AI為何讓人感動」的主題。
-
作者認為AI的動人不只在於會回答問題，而是它能模仿使用者的語氣、情緒與敘事方式，讓人感覺像在看見被重新映照的自己。
-
文章最後提醒讀者，與其只讚嘆AI多懂人，不如思考自己為何會被理解感打動；真正需要理解的，可能是那個渴望被看見的自己。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數