陸劇「大女主逆襲」TOP10！《雲秀行》女主低谷翻身，打臉渣男惡女超痛快

近年陸劇「大女主逆襲」題材成為觀眾追劇最愛爽點。最近開播的《雲秀行》就以女性成長與朝堂逆襲為主軸，李一桐飾演的范雲出身名門，卻因家道中落跌入低谷，在女性不能參政的時代只能靠教書維生。隨著她以貴妃身分入宮輔佐齊崢，逐步參與朝局、推動女性參加科舉，最終成為彩雲國第一位女官吏，也讓「從低谷翻身到改寫制度」的大女主爽感再次掀起討論。

以下整理10部「大女主逆襲」代表陸劇，從復仇、重生、宮鬥、宅鬥到事業翻身，每一部都很適合想看女主清醒反擊的觀眾。

「大女主逆襲」陸劇1.《雲秀行》

圖片來源：陸劇官方微博

《雲秀行》由李一桐、曾舜晞、鄧為主演，故事設定在架空九城。女主范雲原本是名門之女，卻因家道中落生活清貧，加上女性不能參政，只能把才華藏在私塾裡。她不是一出場就開掛的爽文女主，而是被時代規則壓住，卻始終不願認命的人。

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真正好看的地方，是范雲進宮後不只談戀愛，而是成為能和齊崢並肩布局的人。她靠才學與膽識推動改革，讓女性獲得參加科舉的資格，最後成為第一位女官。這種逆襲不是單純「嫁得好」，而是從被制度排除，到親手改寫制度。

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「大女主逆襲」陸劇2.《墨雨雲間》

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要說近年最有「打臉渣男惡女」爽感的陸劇，《墨雨雲間》絕對不能漏。吳謹言飾演的薛芳菲原本是才女，卻被丈夫沈玉容與長公主設局陷害，名節盡毀後甚至遭活埋。她死裡逃生後，借用姜梨身份回到京城，開始一步步查清真相、替自己和姜梨復仇。

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這部的爽點很直接，女主不是忍辱負重等別人救，而是清醒地把自己變成棋手。前期越慘，後期反擊越痛快，尤其看到那些曾經害她、踩她、羞辱她的人一個個付出代價，真的很有復仇爽劇的快感。

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「大女主逆襲」陸劇3.《寧安如夢》

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《寧安如夢》走的是「重生改命」路線。白鹿飾演的姜雪寧前世為了后位一步步走偏，最後在宮變中被逼自盡。重活一世後，她帶著前世記憶回到命運轉折點，這次不想再被權力與慾望拖著走，而是試圖補救過錯、改寫自己和身邊人的結局。

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這部不是傳統被害復仇，而是女主對自己人生的二次掌控。姜雪寧最迷人的地方，在於她不是完美女主，她曾經犯錯、貪心、傷人，但重來一次後，她開始學會選擇，也學會把命運握回自己手裡。

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「大女主逆襲」陸劇4.《九重紫》

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《九重紫》也是近年很適合放進大女主逆襲清單的作品。孟子義飾演的竇昭帶著前世記憶重來一回，這次她不再被家族、婚姻與旁人算計牽著走，而是更早看清人心，在宅院與權謀之間替自己鋪路。

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這類重生宅鬥劇最吸引人的地方，就是女主前世已經吃過虧，所以這一世不再天真。她知道誰可信、誰要防，也懂得在看似溫和的家宅日常裡暗暗布局。比起一路開大招，竇昭的爽感更像是「我早就看穿你了」。

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「大女主逆襲」陸劇5.《惜花芷》

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《惜花芷》的女主花芷，是從世家千金變成家族支柱的代表。花府遭抄家流放後，家中只剩婦孺，花芷被迫站出來撐起整個家。她沒有時間崩潰，也沒有資格軟弱，只能把原本藏起來的鋒芒全部拿出來，帶著家族女眷創業求生。

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這部的逆襲感不靠狗血復仇，而是靠「女性群像」撐起爽點。女主不是一個人升級，而是帶著一群原本被認為只能依附家族的女性，一起學會賺錢、做決定、扛生活。看她從大小姐變成真正的一家之主，很有成長系大女主的魅力。

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「大女主逆襲」陸劇6.《珠簾玉幕》

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《珠簾玉幕》走的是「底層少女變女商人」路線。趙露思飾演的端午原本是採珠少女，身分低微，卻靠著聰明、膽識與商業嗅覺，一步步進入珠寶生意，從被命運壓著走的人，變成能靠本事翻身的女商人。

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這部吸引人的地方，是女主的逆襲跟「事業線」綁在一起。她不是靠身世翻盤，也不是只靠男主保護，而是在危機裡學會談判、判斷人心、抓住機會。從採珠場到珠寶世界，端午的每一步都很有「我要自己變有價值」的狠勁。

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「大女主逆襲」陸劇7.《夢華錄》

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《夢華錄》裡的趙盼兒，是被負心男悔婚後沒有崩盤，反而把人生過得更漂亮的女主。她原本在錢塘經營茶舖，曾因出身受到輕視，後來未婚夫歐陽旭高中後另攀高枝，她不願被當成妾室羞辱，轉身和姐妹們進東京打拚事業。

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這部的爽點不是瘋狂復仇，而是「妳看不起我，我就活得比妳想像中更好」。趙盼兒和姐妹們在東京開茶坊、做生意、面對權貴壓力，靠的是腦子、手藝和不服輸的心氣。比起打臉渣男，更痛快的是她根本沒有困在渣男那一頁。

「大女主逆襲」陸劇8.《知否知否應是綠肥紅瘦》

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《知否》是慢熱型大女主成長經典。趙麗穎飾演的盛明蘭身為庶女，從小失去生母，在盛家必須小心生存。她懂得藏鋒、懂得忍，也懂得在關鍵時刻出手。她的逆襲不是一夜之間大殺四方，而是長年觀察、忍耐、學習後，終於能在複雜家宅與婚姻關係裡守住自己。

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明蘭最吸引人的地方，是她很像現實裡那些不愛張揚、但心裡很清楚的人。她不輕易撕破臉，也不隨便浪費力氣，等到真正該出手時，往往一擊就中。這種「安靜但不好惹」的大女主人設，越看越有後勁。

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「大女主逆襲」陸劇9.《延禧攻略》

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《延禧攻略》可以說是宮鬥爽劇代表。吳謹言飾演的魏瓔珞為調查姐姐死亡真相入宮，從繡坊宮女一路經歷長春宮、辛者庫，再到魏貴人、令嬪、令妃、令貴妃，人生升級線非常明確。

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魏瓔珞最讓觀眾上頭的地方，是她幾乎不走傳統白蓮花路線。別人害她，她會記住；別人欺負她，她會反擊；別人以為她只是小宮女，她偏偏能用腦子闖出位置。這種「我可以吃苦，但我不吃虧」的人設，放到現在看依然很有爽感。

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「大女主逆襲」陸劇10.《風吹半夏》

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如果想看現代版大女主逆襲，《風吹半夏》很值得放進清單。趙麗穎飾演的許半夏在1990年代改革開放浪潮中白手起家，從廢鋼鐵生意做起，在男性主導的鋼鐵行業裡一路拼搏，最後闖出自己的事業版圖。

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許半夏不是柔弱型女主，她敢賭、敢衝，也會犯錯。這種角色的好看之處在於，她不是完美無瑕的成功模板，而是一個真的會在現實裡碰壁、受傷、付出代價，卻還是咬牙往前走的人。她的逆襲不是宮鬥裡的封妃，而是在商場裡靠膽子和能力站穩位置。