2026-06-23 15:08 女子漾／編輯許智捷
婆婆急救無效後，長輩卻只在意「這件事」？網看完傻眼：重點是這個嗎
長輩禮貌到底可以重要到什麼程度？近日一名網友在 Threads 分享，提到去年婆婆在醫院急救無效後，老公心情沉重地走出病房，沒想到舅媽第一時間不是安慰，也不是關心狀況，而是開口問：「剛剛看到大阿姨有沒有叫人？」讓原PO直到現在回想起來，仍覺得相當荒謬。
貼文曝光後，也引發大批網友共鳴，留言區瞬間變成「長輩到底多在意叫人」大型討論現場。不少人直呼，這種時候還在糾結有沒有打招呼，真的讓人看不懂。
婆婆急救無效 舅媽第一句竟問「有沒有叫人」
原PO在 Threads 發文表示，突然想到去年婆婆在醫院急救無效時，老公悵然地走出病房，情緒明顯低落。沒想到舅媽當下竟問老公：「剛剛看到大阿姨有沒有叫人？」
這句話讓原PO多年後仍無法理解，忍不住感嘆：「論：對於長輩來說，叫人的重要性……」畢竟在親人剛離開、家屬還在悲傷消化情緒的時刻，第一時間被提醒的不是哀悼、不是安慰，而是「剛剛有沒有叫長輩」，實在太衝擊。
網友傻眼：有些長輩只是變老 不代表值得尊敬
貼文一出，許多網友也被這段經歷震驚。有網友直接表示：「有些長輩就只是變老，但完全讓人無法尊敬。」也有人忍不住吐槽，總是會有長輩在完全不對的時間點，講出非常不合時宜的話。
還有網友幽默回應：「晚上我媽會叫你。」一句話把整個荒謬感拉滿，也讓不少人笑到不行。有人則開玩笑說，如果看到長輩叫一次可以拿1000元，那一定會叫到長輩破產。
婚宴也能被問「怎麼沒叫人」
留言區也有網友分享類似經驗。有人提到，自己第一次參加婆婆親戚的婚宴，現場根本不認識任何人，婆婆也沒有事先介紹過。結果人都還沒坐下，婆婆就笑著問她：「妳怎麼沒叫人？」讓她滿頭問號，內心只想問：「他誰？」
也有人分享，親戚到家裡拜訪時，自己已經去開門、倒茶、陪聊半小時，長輩才從房間走出來，第一句竟然還是問：「你有沒有叫人？」讓他無奈表示，都已經聊了半小時，這時候到底還在執著什麼？
「叫人文化」為什麼讓年輕人壓力這麼大？
其實在許多家庭裡，「看到長輩要叫人」一直被視為基本禮貌。對長輩來說，這可能代表尊重、家教和輩分秩序；但對年輕一代來說，如果完全不知道對方是誰、沒有人介紹，甚至在悲傷或尷尬場合被要求立刻打招呼，就很容易變成壓力。
尤其當「有沒有叫人」被放在比情緒、場合、關係更前面時，就會讓人覺得不舒服。禮貌本來應該是讓人感到被尊重，而不是變成一種隨時會被考核的家庭規則。
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