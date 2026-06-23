2026-06-23 14:09 享民頭條
讓房間變成小強禁區！五大除蟑妙方讓那頭會飛的黑色生物含淚退場
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章推薦以點膠型餌劑，深入角落連鎖誘殺蟑螂。
- 重點二：防蟑排水孔蓋與關孔習慣，可阻斷蟑螂由水管入侵。
- 重點三：精油、柑橘皮、肥皂水與小蘇打砂糖，皆是居家除蟑妙招。
編輯/葉佳欣撰文
炎炎夏日到了，除了要忙著防曬，家裡最讓人崩潰的世紀大災難，就是那隻突然從沙發底下竄出來、甚至還會展翅飛向妳的黑色恐怖生物蟑螂！每次看到牠，真的會瞬間理智線斷裂，恨不得立刻搬家。
天天活在提心吊膽裡總不是辦法，今天幫大家搜羅了5個有效、優雅又不費力的除蟑方法。快放口袋，今晚就抓回主導權，讓妳的閨房重新回歸香噴噴的仙氣質感！
點膠型餌劑的無痛誘殺
拜託先放下那罐味道臭臭的傳統殺蟲劑！妳只需要在廚房角落、流理台下方、垃圾桶旁或是櫃子縫隙，偷偷點上紅豆般大小的藥餌。這是一種利用蟑螂分食同伴屍體習性的連鎖殺招。牠們吃了藥回窩裡死掉，同伴再把牠吃掉，最後整窩直接在看不見的地方全軍覆沒，妳完全不用親眼目睹世界大戰的慘烈現場。
廚房水管與排水孔的物理防禦
很多時候家裡明明打掃得像樣品屋，小強還是能源源不絕地出現，那是因為牠們都把妳家的排水管當作免費的星光大道！
趕快去生活百貨買那種可以手動關閉、或是帶有防蟲功能的「防蟑排水孔蓋」。每天晚上洗完碗、洗完澡之後，順手把排水孔關起來。只要把這個物理通道死死堵住，外面的大蟑螂就只能在水管裡望洋興嘆，再也進不來妳的純白城堡。
天然精油與柑橘皮的香氛結界
小強的嗅覺超級靈敏，有些我們聞起來香噴噴、很療癒的味道，對牠們來說卻是避之唯恐不及的臭氣味。
妳可以把吃剩的橘子皮、檸檬皮曬乾，放進微波爐稍微加熱脫水，再包進網袋掛在櫃子裡。或者在拖地時，加入幾滴薄荷、迷迭香、尤加利或是茶樹精油。這樣不僅能讓家裡散發高級的SPA香氣，還能順便布下綠色結界，讓討厭的味道逼牠們自動搬家。
肥皂水與泡泡的極速封印
如果不幸跟一隻小強在客廳狹路相逢，手邊又沒有拖鞋，千萬不要驚慌失措地大叫。
趕快抓起桌上的洗碗精、沐浴乳或是魔術靈，稀釋成泡泡水，裝進噴瓶裡對準牠瘋狂噴灑！因為蟑螂是用腹部的呼吸孔在呼吸，當油脂遇到泡泡水，呼吸孔就會瞬間被堵死，只要短短幾十秒，牠就會窒息躺平。這個方法安全環保，事後只要拿廚房紙巾輕輕擦掉就好，優雅到不行。
小蘇打與砂糖的甜蜜毒藥
如果妳喜歡自己動手做，或是擔心家裡的毛小孩誤食化學藥劑，那這款廚房自製的天然配方是懶人仙女的福音。
把小蘇打粉和砂糖以一比一的比例均勻混合，裝在小碟子裡塞進陰暗的角落。砂糖的甜味會把小強吸引過來，但當牠們把小蘇打粉吃進肚子裡，小蘇打的鹼性就會破壞牠們的消化系統。
夏天的家就該是充滿冷氣、香氛和追劇快樂的地方，容不下任何一隻多餘的害蟲來內耗妳的情緒。
除蟑真的不需要跟牠們硬碰硬，懂得運用小心機，妳也能像個女王，輕鬆把那些不速之客趕出家門。
今晚洗完澡就去巡視一下家裡的角落，挑一個最合妳意的方法佈下防線。把生活的主導權抓回自己手上，祝大家都能過一個沒有驚嚇、閃閃發亮的清爽夏天！
精華 FAQ
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最推薦的是點膠型餌劑，將藥餌放在廚房角落、流理台下與縫隙，利用蟑螂分食屍體的習性連鎖誘殺，讓整窩逐步被消滅。
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因為蟑螂常把排水管當成入侵通道，若洗碗、洗澡後把排水孔關上，並使用防蟑排水孔蓋，就能有效封住通路，降低牠們進屋機會。
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可用曬乾的橘子皮、檸檬皮，或拖地時加入薄荷、迷迭香、尤加利、茶樹精油，讓氣味形成驅蟑效果；也可用肥皂水噴殺，或小蘇打加砂糖自製誘餌。
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