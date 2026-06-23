Disney+古裝陸劇片單太狂！《百花殺》清冷郡主遇上腹黑太子，《江山為聘》《尚公主》輪番上線

Disney+ 陸劇片單再放大招！三部古裝權謀愛情大作《百花殺》、《江山為聘》、《尚公主》即將輪番上線，集結孟子義、何與、吳謹言、陳哲遠、李昀銳等人氣演員，從深宮權鬥、少年帝王共治天下，到公主與寒門書生的以下犯上戀愛，每一部都自帶高話題。

Disney+ 陸劇片單1.《百花殺》清冷郡主遇上腹黑太子

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《百花殺》改編自小說《我花開後百花殺》，主打「雙強、高智商、極致拉扯」設定。故事圍繞昭寧郡主沈羲和與東宮太子蕭華雍展開，一紙賜婚聖旨將兩個原本各有盤算的人綁在一起，也讓深宮權謀變成一場你來我往的高端棋局。

孟子義飾演的沈羲和，自幼在西北成長，個性冷靜、強勢，不願成為政治聯姻裡任人擺佈的棋子。她不只心繫疆場，也精通調香術，香氣與植物成為她暗中佈局、破解危局的秘密武器。比起等待命運安排，她更想成為真正掌控全局的人。

何與飾演的蕭華雍則是東宮太子，表面體弱多病，像是隨時可能倒下的病美人，實際上心思極深、城府極重。因幼年曾遭下毒暗算，他被迫學會偽裝藏鋒，暗中調查奸佞、培養勢力，是典型外表無害、內心腹黑的狠角色。

兩人從互相猜忌、權謀試探，到逐漸看見彼此的野心與孤獨，從政治聯姻走向靈魂知己。孟子義與何與先前曾在《金庸武俠世界—華山論劍》中合作，這次再度二搭，從江湖俠侶變成深宮雙強，也讓劇迷對兩人的火花相當期待。

Disney+ 陸劇片單2.《江山為聘》女狀元攜手少年帝王清洗朝堂

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《江山為聘》改編自同名小說，也曾以《吾皇萬歲萬萬歲》為名，故事格局放在朝堂、市井、官商勾結與內憂外患之中。這不是單純的帝王愛情，而是一段「我願與你共治天下，也願為太平背負罵名」的命定救贖。

吳謹言飾演的孟廷輝是市井孤女出身，十年前曾被男主從死人堆裡救出。十年後，她憑藉才學成為大寧王朝首位「三元及第」女狀元，之後入主察聞院。她為了輔佐少年帝王、肅清朝綱，甚至不惜背負「佞臣」惡名，是一位有手段、有理想，也有犧牲感的女官角色。

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這也是吳謹言產後回歸的重要古裝作品，從《延禧攻略》的魏瓔珞，到《江山為聘》裡胸懷天下的女狀元，角色層次再升級。

陳哲遠飾演的英寡，是一位手段凌厲、腹黑深沉的少年帝王。朝堂上，他以雷霆手段制衡勢力；暗處，他也能化身執劍之人懲奸除惡。劇中他挑戰異瞳造型，搭配金冠、玄色龍袍與戰袍造型，讓帝王的孤獨感與壓迫感更強烈。

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《江山為聘》的看點在於「君臣禁忌感」與「雙強同盟」。一個是站在權力頂端的少年帝王，一個是甘願為他背負罵名的女官，兩人在棋局中相互試探、相互扶持，讓「江山為聘」不只是浪漫告白，而是兩個理想主義者一起扛起天下。

Disney+ 陸劇片單3.《尚公主》寒門書生以下犯上天家嫡女

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《尚公主》改編自伊人睽睽同名小說，由孟子義與李昀銳主演，最大話題就是兩人繼《西出玉門》、《九重紫》後再度合作。因為前作 CP 火花太強，這次三搭古裝權謀愛情，還沒開播就已經讓網友嗑瘋。

孟子義飾演的暮晚搖，是大淮王朝皇后的嫡女。她表面驕縱張揚、任性荒唐，實際上清醒又狠辣。經歷遠嫁和親、親人背叛等變故後，她不再甘願成為皇權博弈下的犧牲品，而是在危機四伏的長安城中一步步覺醒，從和親公主蛻變成能親自執棋的權謀家。

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李昀銳飾演的言尚，則是智謀無雙的寒門書生，後來一路逆襲成為宰相。他清冷、克制、深沉，與暮晚搖從初遇時的利益交換，到後來在科舉舞弊、吏治腐敗等朝堂危局裡生死相託。這段關係最迷人的地方，不是單方面拯救，而是他懂她的野心，也心疼她的柔軟。

劇名《尚公主》本身也很有意思。在古代，「尚」有娶公主之意，象徵男方高攀皇權。但放在這部劇裡，它更像是一場寒門與皇權的碰撞，一段公主與書生雙向奔赴、共同顛覆命運的故事。

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此外，孟子義為貼合角色前期大氣尊貴的狀態，特別增重並練習騎馬、劍術；李昀銳則為了展現角色後期病弱、破碎、嘔心瀝血的狀態明顯消瘦。兩人在預告中的雨中初遇、獄中決裂與高張力吻戲，都讓《尚公主》成為這波 Disney+ 陸劇片單裡討論度最高的作品之一。