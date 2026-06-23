首爾逛街地圖懶人包！9大街區風格一次看，想買潮牌、美妝、小眾品牌這樣排

去韓國首爾自由行，別再只把明洞、弘大、東大門塞進行程表！現在首爾逛街最迷人的地方，就是每一區都有自己的風格人設。有人適合拍潮流大片，有人適合喝咖啡放空，有人適合挖小眾品牌，也有人適合美妝補貨。

比起問「首爾哪裡最好逛」，更重要的是先想清楚自己想走什麼風格。以下整理首爾9大逛街街區，從風格、適合族群到避雷提醒一次看懂。

首爾逛街1. 狎鷗亭、清潭洞｜潮牌、買手店

如果想逛潮牌、買手店、精品旗艦店或韓國本土設計品牌，狎鷗亭、清潭洞會是首爾逛街首選。這一帶很適合鎖定 Supreme、Stüssy、Palace、Grove、Haus 等潮流品牌與選物店，街道寬敞、店面質感好，不像熱門觀光區那麼擁擠，很適合邊逛邊拍 OOTD。

行程上建議白天先逛清潭精品街、狎鷗亭羅德奧街，下午找間質感咖啡廳休息，傍晚再繼續逛買手店或在附近吃飯，安排成「潮牌＋咖啡＋街拍」一日路線剛剛好。

不過這裡價格普遍不便宜，不是撿便宜路線，比較適合想買重點單品、拍質感照片、感受首爾潮流氛圍的人。

首爾逛街2. 聖水洞｜快閃店、概念店

如果喜歡追新品、拍照打卡、逛品牌快閃與探店，聖水洞會是首爾很值得排進行程的街區。這裡近年成為首爾年輕人很愛去的新地標，舊工廠和倉庫被改造成咖啡廳、概念店、快閃店與選物店，整體帶有很強的工業風與設計感，像 Rockfish、emis 等韓國小品牌也常被列入旅人必逛清單，許多品牌期間限定活動也很常選在這裡登場。

建議預留半天慢慢逛，不要把行程排太趕，可以先查好想去的快閃店位置，再把附近咖啡廳、選物店串在一起；畢竟聖水洞不是直線型商圈，與其硬排十家店，不如邊走邊遇到驚喜。

不過這裡路線有點繞，店與店之間不一定集中，熱門時段人潮也不少，適合拍照和感受氛圍，但不一定是最高效率買衣服的地方。

首爾逛街3. 漢南洞、新沙洞｜小眾韓國品牌

如果喜歡韓國設計師品牌、香氛、家居選物和質感服飾，漢南洞、新沙洞會很適合放進首爾逛街行程。漢南洞有許多小眾設計品牌、選物店、香氛店與家居生活品牌，整體氛圍安靜低調，很適合慢慢挖寶，逛起來有種不張揚的高級感；新沙洞林蔭道則比較好走，沿路有服飾店、咖啡廳、美妝香氛店，整體比明洞更有質感，也比清潭洞輕鬆。

行程安排上，如果想走低調高級路線，可以把重點放在漢南洞；如果想舒服逛街、喝咖啡、看香氛和服飾，新沙洞會更順。時間夠的話，下午先逛新沙洞，傍晚再接狎鷗亭或清潭洞，也能一路從輕鬆逛到時髦。

不過這兩區都不是便宜大採購路線，價格有時候不太親民，比較適合買一兩件真正喜歡的質感單品，而不是想一次買滿整箱行李的人。

首爾逛街4. 延南洞｜咖啡廳、古著小店

如果喜歡文青小店、咖啡廳、古著、手作商品，或只是想在首爾安排一段慢慢散步的午後時光，延南洞會是很舒服的選擇。延南洞靠近弘大，但整體氛圍比弘大安靜許多，街區裡藏著不少咖啡廳、復古小店、古著店與手作選物店，很適合坐在街邊喝咖啡、看人來人往，感受比較日常的首爾生活感。

行程安排上，可以把延南洞和弘大排在同一天，白天先在延南洞逛咖啡廳和小店，晚上再轉去弘大吃飯或逛比較熱鬧的商圈。

不過延南洞不是高效率採購區，不太適合想快速買滿戰利品的人，它更適合慢慢晃、慢慢拍、慢慢找小店，比起大買特買，更像是在首爾偷一段很 chill 的日常。

首爾逛街5. 益善洞、三清洞｜韓屋、復古巷弄

如果喜歡韓屋、復古街景、韓服拍照、茶館與傳統氛圍，益善洞、三清洞很適合排進首爾行程。益善洞是韓屋改造街區，巷子裡藏著咖啡廳、甜點店、餐廳和小店，白天拍起來有復古感，晚上點燈後又多了浪漫氛圍；三清洞則靠近景福宮、北村一帶，沿路有藝廊、傳統茶館、特色餐廳與安靜街景，氣質更文藝。

行程安排上，可以直接排成「景福宮＋三清洞＋益善洞」一日路線，白天先拍宮殿和韓屋，下午到三清洞喝茶散步，傍晚再去益善洞吃飯、拍夜景。

不過這兩區不是買衣服主場，購物選擇沒有狎鷗亭、聖水洞、漢南洞多，比較適合拍照、吃甜點、喝茶，慢慢感受首爾的復古氛圍。

首爾逛街6. 明洞｜美妝、保養、伴手禮

如果是第一次去首爾，或是美妝控、保養品補貨族、行程很趕的人，明洞會是最方便的選擇。這裡最適合集中補貨，Olive Young、韓妝品牌、面膜、保養品、零食伴手禮都很密集，也能順便一路吃街頭小吃，對新手來說，最大優點就是方便、集中，不太需要事前做太多功課。

行程安排上，建議把明洞放在最後一天，專門採買保養品、面膜、伴手禮和零食，才不會一開始就提著一堆戰利品跑行程。

不過明洞整體比較觀光，如果想拍潮流街拍或逛小眾品牌，這裡不會是首選，比較適合當成補貨站，不一定要排成主要逛街區。

首爾逛街7. 東大門｜批發服飾市場

如果想體驗韓國批發市場、喜歡挖寶，也願意花時間慢慢挑衣服，東大門可以安排成晚上的體驗型行程。這裡是韓國經典服飾批發商圈，晚上逛起來很有市場感，也能感受韓國服飾流行速度，周邊有許多服飾商場和批發店，適合看款式、找流行元素。建議出發前先準備現金、穿好走的鞋，並設定好預算再逛，避免越逛越失控。

不過東大門不一定適合一般散客，有些店主要做批發或熟客生意，不一定會認真招呼零售客；即使接受零售，品質和價格也不一定比台灣品牌更划算。若想買質感好、好搭又不太踩雷的衣服，狎鷗亭、漢南洞、新沙洞可能會更適合。

首爾逛街怎麼排最不累？

購物：

狎鷗亭、清潭洞、漢南洞、新購物、東大門、明洞



拍照打卡：

聖水洞、益善洞、三清洞



喝咖啡放空：

延南洞、聖水洞、新沙洞