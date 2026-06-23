精選 3 家台中現代台菜餐廳，約會、聚餐、帶長輩都適合！

2026-06-23 13:00 七分之二的探索

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：烏竹樓以餐酒館氛圍重塑台菜，適合小家庭與聚餐。
  • 重點二：春韭主打全預約無菜單台菜，強調精緻創新與包廂。
  • 重點三：頂園燒鵝担仔廚房空間寬敞，適合多人與長輩聚會。

大家一定都有共鳴，聚餐吃來吃去，最後總會回到台菜的懷抱😍 不論是聚餐、約會，還是家庭聚會，台菜絕對是能讓大家都滿意的選擇！尤其是近年來出現許多新派台菜餐廳，在保留傳統台菜靈魂的同時，有了更精緻的空間設計與用餐氛圍，讓台菜也成為了年輕世代約會、慶生或聚會的人氣餐廳。

這次七編特別整理出 3 間現代台菜餐廳，不僅保留道地台灣味，既能吃到熟悉的古早味，又能享受舒適有質感的用餐環境，更有讓人願意一訪再訪的獨特魅力，下次聚餐不知道吃什麼，不妨從這份名單開始挑起！

1.烏竹樓 OT Kitchen

位於台中逢甲商圈的烏竹樓 OT Kitchen，是以餐酒館概念重新詮釋台式料理，烏竹樓的特色是選用台灣黑豬肉作為招牌食材，將熟悉的古早味料理融入更精緻的呈現方式！餐廳的環境採灰白色調與簡約風格打造，營造出與傳統熱炒店完全不同的用餐氛圍，不論是小家庭聚會或多人聚餐都相當適合。

七編這次在烏竹樓點的是 12 道桌菜，完全顛覆七編對桌菜的刻板印象！每一道我都覺得好好吃✨🥰 他們的招牌流心手切黑豚滷肉飯，生食級半熟蛋和滷肉醬汁的搭配，濃郁的醬汁和肥瘦相間的滷肉，真的是讓人一口接一口！

其他像是蒜苗黑豚鹹豬肉、乾煸麻油黑豚松阪豬等，都處理得很好，是非常棒的下飯菜，麻辣白斬雞、埔里筊白筍蔥蛋、塔香蛤蠣等經典台菜同樣表現亮眼，長輩們也都讚不絕口，是一間兼具熟悉台灣味與創新風格的新派台菜

2.春韭

如果你正在尋找高級無菜單台菜，那絕對要把春韭收進你的口袋名單！連 AI 教父黃仁勳都青的春韭，已經把台菜提升到了體驗感更完整的層次，也成為許多饕客與商務人士指定造訪的台菜餐廳。

位於台中美術館商圈的春韭，以低調純白建築佇立街角，店內則以古董家具、老件擺設與中式美學巧妙融合，營造出濃厚的復古氛圍，除了開放式座位區，也設有獨立包廂，無論是家庭聚會、商務宴請或是慶生場合都十分合適。

春韭最大的特色在於全預約制的無菜單料理模式！店內沒有固定菜單，料理主要是以台菜為基礎，但在熟悉的風味中加入創新巧思，重新詮釋經典台灣味；七編覺得春韭最具代表性的就是他們的招牌黃金雞湯！入口濃郁卻不厚重，是可以連喝好幾碗，不會覺得油膩的那種雞湯，這也是許多饕客專程回訪的理由，而另外一道和牛銀絲卷，則是將酥脆銀絲卷與油脂豐富的和牛巧妙結合，是很可以展現出春韭料理風格的一道菜。

如果你也是喜歡精緻餐飲，或是樂於嘗試台菜基底融合創新風味的饕客，春韭絕對能帶來令人印象深刻的用餐體驗！

3.頂園燒鵝担仔廚房

如果聚餐人數較多，或是有長輩同行，那麼位於台中台灣大道附近的頂園燒鵝担仔廚房，會是相當值得考慮的選擇！環境是以挑高空間搭配木質弧形天花板與大片落地窗設計，白天自然採光充足，讓整體氛圍顯得明亮開闊，且設有多間獨立包廂，宴會空間的場地，可以容納不同的活動需求。

料理方面頂園則以經典台菜與中式熱炒為主，菜色選擇相當豐富，從海鮮、燒烤、熱炒到炸物應有盡有，並可依照用餐人數選擇不同份量；店內最具代表性的招牌燒鵝，七編現在想到還是流口水🤤 燒鵝選用台灣在地鵝肉製作，外皮烤得金黃酥脆，肉質也還是保有水分和彈性，一口咬下去還會滴汁的那種，是許多饕客的必點料理！另外櫻花蝦炒飯以及金絲芋頭卷，也是拿到不少好評的餐點。

頂園因為停車方便、空間寬敞，有多樣經典台菜可供選擇，所以非常適合多人聚餐與家族聚會！是個兼顧環境、餐點與便利性的穩定選擇。

歡迎看更多：台中聚餐餐廳推薦｜帶長輩吃飯首選！6 間台中家庭聚餐中餐廳評比

從融合餐酒館氛圍的烏竹樓、主打無菜單創意台菜的春韭，到適合大家庭與多人聚餐的頂園燒鵝担仔廚房，每一間都保留了台菜最迷人的靈魂，同時加入不同風格與特色，讓傳統台菜有了更多元的樣貌，如果你還在煩惱台中聚餐要吃什麼，不妨從這份名單挑一間，重新感受台菜歷久彌新的魅力吧！

精華 FAQ

  • 文章推薦三家台中現代台菜餐廳，分別是烏竹樓 OT Kitchen、春韭與頂園燒鵝担仔廚房，特色涵蓋餐酒館氛圍、無菜單料理與多人聚餐空間。

  • 烏竹樓以餐酒館概念重新詮釋台式料理，主打台灣黑豬肉與精緻桌菜，搭配灰白簡約空間，讓傳統台菜呈現出更年輕、舒適的用餐氛圍。

  • 頂園燒鵝担仔廚房最適合多人聚餐與長輩同行，因為它空間寬敞、採光明亮、設有包廂，且菜色選擇多元，停車與用餐便利性也很高。

七分之二的探索

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#台灣 #聚餐 #中式料理 #約會餐廳 #台中景點

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2026-06-06 08:00 J.T



▋那一則永遠停在未讀的訊息

2026年5月26日凌晨4時21分，潤泰集團總裁尹衍樑在台北榮總辭世，享壽76歲。

根據《富比士》2025年台灣富豪榜，他身價約56億美元，折合新台幣約1,762億元，名列台灣第10。身後留下的，是橫跨營建、金融、生技、零售的龐大集團版圖，以及一子一女——兒子尹崇堯，女兒尹崇恩。

消息傳出後兩天，尹崇恩在臉書發文，寫下這些字：

「我一直以為，還有時間。現在才真正明白，有些訊息送出去後，真的會變成永遠不會回的簡訊，永遠停在未讀。」

看到這段話的那一刻，很多人心裡不是在想尹家的千億財富，而是想到了自己的父親、母親、伴侶，和那些還沒來得及說、還沒來得及安排的事。

▋傳承，從來不是「有錢人才需要想的事」

很多人看到「1,762億」這個數字，第一反應是：那是別人家的事，跟我有什麼關係？

但真正值得思考的問題，其實和金額無關。

尹衍樑在世時，早已提前安排兒子尹崇堯進入南山人壽歷練、2022年接掌董座；女兒尹崇恩也陸續在集團旗下多家公司擔任要職。這種「提前布局、有序交棒」的方式，讓家族事業的傳承相對平穩，少了很多可能發生的震盪。

但問題是：一般家庭，有沒有類似的安排？

你上一次跟父母談到「萬一有一天……」是什麼時候？你知道父母有哪些保單、受益人填的是誰嗎？你自己的保單，受益人有多久沒有更新了？

這些問題不是要嚇你，而是因為——真正看過家庭財務安排現場的人都知道，最難的從來不是金額，而是那句「我以為還有時間」。

▋遺產稅，是許多家庭第一個措手不及的關卡

尹衍樑辭世後，外界最多討論的是：千億身家怎麼分？這個問題的答案，比多數人想的還複雜。依據台灣現行法律，遺產稅必須在繼承人知悉繼承之日起六個月內申報，而且必須「先繳遺產稅，才能辦理遺產分割與財產移轉」。

以尹衍樑的資產規模為例，《富比士》估算的是整體財富，但法律上實際須課徵遺產稅的範圍，還要扣除負債、已信託安排、已移轉股權等，實際計算相當複雜，仍需依個案狀況與專業評估而定。換句話說，就算家人之間對分配沒有爭議，資金能否在第一時間到位，往往才是真正的挑戰。

對普通家庭而言，這個邏輯一模一樣：

父母過世後，房子要過戶前得先繳遺產稅。那筆現金，你準備好了嗎？

▋保單，是讓心意準確傳遞的工具

尹衍樑2011年時，曾公開宣示捐出95%財產、撥出30億元籌設唐獎，資助人文與科學研究。他對財富的態度，從來不只是「留給自己人」，而是更大範圍的責任與傳承。

這讓人想到一個很重要的觀念：保單的真正價值，有時不在理賠金額，而在它能把一個人的心意，準確送到對的人手上。指定受益人的保險金，原則上不計入遺產、不需等待遺產稅申報完成，就可以相對快速地交到受益人手中。這筆錢，可以是家人最困難時刻的緊急支援，也可以是讓繼承流程更順暢的現金準備。

但前提是：受益人，要提前寫清楚。

很多人的保單上，受益人一欄寫的是「法定繼承人」——這看起來沒問題，但一旦家庭結構變化（離婚、再婚、生育、照顧責任轉移），這幾個字的意義可能完全不同。

一份好的安排，重點不只在金額，也在誰能拿、何時能拿、拿了之後能解決什麼問題。

▋她說「把您放不下的牽掛，好好接住」

尹崇恩在那篇悼文的最後這樣寫：

「媽媽會有我們陪著。我們也會一起，把您放不下的牽掛，好好接住。」

這句話讓很多人紅了眼眶。因為那種感覺太真實了——失去一個人之後，最難受的，往往是那些他沒說完的話、沒安頓好的事、還有那些他最後放心不下的人。

一份清楚的財務安排，能讓家人在最心碎的時候，少一份混亂、多一份方向。

不是有錢才需要安排，而是你在乎的人，值得你提前想清楚。

▋現在，你可以做的第一步

你不需要是千億富豪，才需要思考這件事。

找出你現在所有保單，確認受益人是否符合你現在的家庭狀況。

和父母做一次「萬一有一天」的對話——不是觸霉頭，而是體貼。

評估家庭的現金流：如果明天發生變故，家人有沒有足夠的流動資金撐過最初的困難期？

如果覺得這些問題太複雜、不知從哪開始，找一位你信任的保險顧問或理財規劃師坐下來談談，通常比你想像中的更容易起步。真正成熟的財務安排，是讓愛有順序，讓責任有名字，讓家人在最混亂的時候，還能照著清楚的路走。

不要等到那則訊息，真的停在未讀。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。

（實際保險、稅務與遺產規劃仍需依個案狀況、現行法規與專業人士評估。）


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台灣 #富比士

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馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局

2026-06-15 08:16 女子漾／編輯張念慈
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖

馬年前半段，很多人可能都有一種「努力很多、回報很少」的無力感，明明加班沒少過，責任也扛了不少，升職名單卻遲遲沒有自己，加薪消息更像消失在空氣裡。不過進入馬年後半段，部分生肖的職場氣場有機會出現轉折，尤其屬牛、屬龍、屬猴、屬雞、屬豬的人，若能把握關鍵時機，升職加薪、貴人提拔與工作舞台都有機會一起靠近。

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馬年下半年職場運旺生肖1.生肖牛：苦撐半年終於被看見，別再把機會讓出去

關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博
關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博

屬牛的人在馬年前半段，多半是職場裡最默默承擔的那一群。事情來了就做，問題出現就扛，不太邀功，也不太習慣高調表現自己。這種穩定可靠的特質，讓主管知道你值得信任，但也容易讓人誤以為你「不急著往上爬」。

進入馬年後半段，生肖牛的職場運有望慢慢翻紅。過去累積的工作成果，可能被某位關鍵人物看見，也可能因為部門調整、專案分工或人事空缺，讓你突然被推到更重要的位置。對生肖牛來說，這不是突然變幸運，而是長期努力終於等到適合的時機。

不過生肖牛最大的問題，就是太習慣低調。當主管問你是否有意願接下新任務，或是否想挑戰更高位置時，千萬不要第一時間說「我再想想」。這段時間最適合主動談工作規劃，不是硬要職位，而是清楚表達你準備好了。若總是等到萬無一失才開口，機會很可能已經落到別人手上。

馬年下半年職場運旺生肖2.生肖龍：財運與事業一起動，少說話就是保住運勢

圖片來源：李昀銳 微博
圖片來源：李昀銳 微博

屬龍的人在馬年本來就帶著較強的氣場，但前半段可能有些分心，忙著經營副業、人際或其他外部機會，反而讓主業表現沒有完全發揮。到了後半段，生肖龍的職場重點會重新回到原本的工作場域，尤其是舊主管、老東家、內部重組或升遷評估，都可能成為職涯轉折點。

生肖龍下半年的機會，往往不是從外面突然掉下來，而是原本累積的人脈與表現開始發酵。你以為自己在公司裡只是一般成員，但在某些決策者眼中，生肖龍其實自帶企圖心與存在感，只要關鍵時刻站出來，很容易被注意到。

不過生肖龍下半年要特別小心口舌是非。職場裡的站隊、背後評論同事、隨口抱怨主管，這些事情看似只是聊天，卻可能在升遷前夕變成扣分項。尤其當你的名字已經進入評估範圍時，任何負面印象都可能被放大。這段時間最聰明的做法，就是少捲入八卦，多拿成果說話。

馬年下半年職場運旺生肖3.生肖猴：新專案是翻身舞台，別再當人人都好的老好人

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

屬猴的人反應快、腦筋靈活，最擅長在變動中抓到機會。馬年後半段，生肖猴的職場機會很可能出現在新專案、新業務、新主管或新部門成立時。別人還在觀望值不值得投入，生肖猴若能第一時間站出來，就有機會搶到關鍵位置。

對生肖猴來說，下半年最適合「先卡位」。等到一個專案已經成熟、資源都分配完畢，往往就輪不到你發揮。真正能讓生肖猴被看見的時刻，是在大家還不確定方向時，主動提出方法、展現判斷力，甚至願意承擔一點風險。只要撐過前期混亂，後面的回報會比想像中更大。

但生肖猴也有一個容易壞事的習慣，就是想讓所有人都滿意。一邊想討主管喜歡，一邊又怕得罪同事，最後做事變得模糊，立場也不夠清楚。升職加薪時，主管要看的不是你人緣多好，而是你能不能在關鍵時刻做判斷、扛責任。下半年別再當和稀泥的人，越清楚站穩位置，越容易被看見價值。

馬年下半年職場運旺生肖4.生肖雞：專業實力到位，關鍵在於走出自己的小圈圈

圖片來源：微博@張凌赫工作室official
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屬雞的人向來對工作標準高，做事細、要求嚴，在專業能力上很容易成為團隊裡的穩定支柱。馬年後半段，生肖雞的優勢將不只是把事情做好，而是有機會透過跨部門合作、對外交流、專案展示，讓更多人知道你的能力。

過去生肖雞可能只是在原本部門裡被肯定，主管知道你能做事，同事知道你可靠，但更大的圈子未必認識你。下半年若有跨部門協作、內部提案、公開報告或資源整合的機會，生肖雞務必要把握，這些場合會成為升遷評估時很重要的加分關鍵。

不過生肖雞最大的盲點，是太習慣單打獨鬥。遇到新任務時，第一反應常常是「我自己來就好」，但後半段的機會未必靠一個人就能完成。若能適時求助、善用團隊資源，反而更能展現你的統籌能力。職場升遷看的不是一個人硬撐到多累，而是你能不能把事情帶著大家一起完成。

馬年下半年職場運旺生肖5.生肖豬：貴人正在靠近，兩個機會只能選一個

圖片來源：微博@楊紫工作室
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屬豬的人在馬年後半段貴人運相當值得期待，可能會有一位對你特別欣賞的人，主動在更高層面前替你說話，或在重要場合中幫你牽線。這個人未必是你平常最常往來的朋友，也不一定是最會稱讚你的人，反而可能是某位長期觀察你工作態度、但平常不太多話的主管或前輩。

生肖豬下半年的機會，有時會出現在意想不到的地方。可能是原本沒想過的職務調整，也可能是有人突然把你推薦進某個新團隊。這段時間要更敏銳觀察身邊的人脈，不是每段關係都要用力經營，而是要分辨誰真正能推動你的職涯往前走。

另外，生肖豬下半年可能會面臨兩個工作選項，一個比較穩，一個比較有挑戰。選擇時不要貪心想兩邊都抓，否則容易分散能量。可以用一個簡單標準判斷：如果你現在缺的是預算、人脈、團隊，就選能給你更多資源的機會；如果你缺的是曝光、舞台與認可，就選能讓你被看見的位置。

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖
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這3個職場地雷，5生肖下半年都要避開

首先，不要到處放話說自己想升職。適度表達企圖心是好事，但如果私下不斷跟同事透露「我想要那個位置」，消息很快可能傳遍公司。主管聽到時，未必會覺得你積極，反而可能覺得你太急、太沉不住氣。

第二，不要在升職前夕鬆懈。很多人最容易敗在這一點，覺得機會差不多來了，工作態度反而開始飄，結果最後關頭出現失誤，被同期競爭者追過去。越接近成果浮現，越要穩住節奏。

第三，不要錯過關鍵時機。生肖牛適合在秋意漸深後主動談規劃，生肖龍適合在年末衝刺前集中展現價值，生肖猴要抓住新專案啟動期，生肖雞要把握跨部門合作場合，生肖豬則要在冬月前後做出關鍵選擇。時機抓對，努力才更容易被放大。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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#星座生肖 #生肖運勢 #工作職場

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2026-06-15 17:45 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方劇照
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網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說

大家有沒有這種經驗？追劇的時候，明明男女主角的互動甜到讓人忍不住嘴角上揚，下一秒卻又被劇情虐到心肝脾肺痛！ 這回為大家重新盤點了近幾年網評「最讓人又虐又甜」的陸劇TOP 8，一起來看看吧！

文章目錄

編輯推薦

TOP 8：《蒼蘭訣》

主演： 王鶴棣虞書欣
霸道月尊與軟萌仙子的設定絕對是天花板級別！前期兩人靈魂互換的互動搞笑又超甜，但大婚前夕的決裂卻讓全網觀眾哭到不行。那種為了彼此義無反顧犧牲的雙向奔赴，絕對是又笑又淚的經典代表作。

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
圖片來源：愛奇藝 官方劇照

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
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TOP 7：《長相思》

主演： 楊紫、張晚意、鄧為、檀健次

一女對多男的極致情感拉扯！小夭與相柳、塗山璟、瑲玹之間的感情糾葛，把「虐戀」發揮到淋漓盡致。每一段感情都有獨特的甜，卻也伴隨著宿命的無奈，特別是相柳默默守護的深情，絕對是全網公認的痛點。

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
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圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
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TOP 6：《墨雨雲間》

主演： 吳謹言、王星越

復仇爽劇外衣下的極限推拉！肅國公與薛芳菲每一次眼神交會都性張力拉滿。女主角背負著沉重的血海深仇，而男主那種「就算妳要下地獄我也陪妳」的無底線偏愛，在沉重的劇情裡給了觀眾最心動的甜。

圖片來源：優酷 官方劇照
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圖片來源：優酷 官方劇照
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TOP 5：《天地劍心》

主演： 成毅、李一桐

2026年引爆話題的仙俠大作！劇情講述最強斬妖兵器遇見了蜘蛛精，這「斬妖者愛上妖」的設定一聽就知道要開虐啦！兩人從對立防備到相知相守，情感張力極強，被網友大讚是「甜到看不膩，虐到出不了坑」的神作。

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
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TOP 4：《無憂渡》

主演： 任嘉倫、宋祖兒

這部結合中式志怪題材的劇，探討了人與妖之間的悲傷宿命。男女主角在奇情懸案中互相扶持，充滿了互相救贖的溫暖，但「人妖殊途」的設定本身就是個巨大的虐點，後期的劇情走向更是被網友評為「意難平」的代表作。

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
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TOP 3：《星漢燦爛．月升滄海》

主演： 吳磊、趙露思

凌不疑和程少商互相治癒的過程甜度爆表，充滿了極致的宿命感。但他為了復仇，在成婚前夕拋下少商那一幕，真的是虐出新高度！那種「我愛妳，但我必須為了報仇離開妳」的痛感，後勁有夠強。

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
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TOP 2：《翹楚》（2026年6月新劇）

主演： 陳都靈、周翊然

2026年6月底開播就衝上熱搜！女主角重生復仇，遇上從小兵逆襲成大將軍的男主。兩人在權謀算計中互相試探，卻又忍不住被彼此吸引，這種「我們都在利用對方，卻不小心動了真心」的危險關係，絕對是今年夏天最帶感的玻璃渣糖！

圖片來源： 優酷 官方劇照
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圖片來源：優酷 官方劇照
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TOP 1：《莫離》（2026年6月新劇）

主演： 白鹿、丞磊

2026年6月9日熱騰騰上線的強檔！古裝女神白鹿飾演滿身秘密的復仇嫡女，嫁給丞磊飾演的殘疾王爺。這對「先婚後愛」的夫妻從互相猜忌、暗中較勁，到最後在血雨腥風中暗生情愫。兩人雙強聯手又必須互相防備的拉扯感，絕對是近期「又虐又甜」的最高境界！

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
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開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔

開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔

2026-06-11 16:46 女子漾／編輯許智捷
開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔。圖片來源：電視劇官方微博
開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔。圖片來源：電視劇官方微博

現在觀眾追劇越來越沒有耐心，尤其陸劇一集動輒40分鐘，如果開場節奏慢、台詞尷尬、濾鏡太重、CP感不對，一不對味就會想直接退出。

其實「一集棄劇」不一定代表作品完全不好，有些劇後面漸入佳境，也有忠實觀眾力挺。但不可否認，第一集就是最殘酷的試煉場，能不能讓人想點下一集，往往就看開場有沒有抓住人。以下整理近年網友討論度很高的陸劇「一集棄劇」排行榜，看看哪一部也曾讓你秒關？

「一集棄劇」TOP 10：《長月燼明》

圖片來源：電視劇官方微博
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《長月燼明》開播時話題非常高，服化道、特效、仙俠世界觀都很有聲勢，但也有觀眾一開始就被大量設定勸退。第一集要消化仙門、魔神、宿命、時空線與人物關係，對不熟仙俠劇套路的人來說，容易有「畫面很美，但我有點看不懂」的感覺。

圖片來源：電視劇官方微博
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這部不是沒有優點，後續虐戀線、角色命運感都吸引不少劇迷入坑，只是第一集門檻偏高，屬於需要耐心進入世界觀的類型。

「一集棄劇」TOP 9：《重紫》

圖片來源：電視劇官方微博
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《重紫》主打師徒虐戀與仙魔糾葛，但開場給人的熟悉感太重，讓不少觀眾覺得好像已經看過類似設定。天真女主、清冷師父、命運劫數、仙門壓迫，元素都有，但新鮮感不夠強。

圖片來源：電視劇官方微博
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對喜歡仙俠虐戀的觀眾來說，這類設定依舊有吸引力；但對已經看過太多同類型作品的人，第一集可能就會覺得「又是這個配方」，因此被放進棄劇清單。

「一集棄劇」TOP 8：《且試天下》

圖片來源：電視劇官方微博
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《且試天下》有楊洋、趙露思坐鎮，開播前期待值很高，白風夕與黑豐息的江湖人設也很有記憶點。不過也有觀眾認為第一集節奏偏平，角色登場很帥，卻少了讓人立刻上頭的爆點。

圖片來源：電視劇官方微博
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這部後續靠男女主互動與江湖朝堂線吸引觀眾，但若只看第一集，對部分追求快節奏的人來說，可能會覺得「好看是好看，但沒有非追不可」。

「一集棄劇」TOP 7：《千古玦塵》

圖片來源：電視劇官方微博
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《千古玦塵》是典型高期待仙俠劇，但開播初期曾因造型、濾鏡、人物氣場引發不少討論。仙俠劇最怕第一眼不對味，因為觀眾很吃「神仙感」與沉浸感，一旦畫面質感或角色狀態沒有達到期待，就容易出戲。

圖片來源：電視劇官方微博
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不過這部後期也累積不少支持者，尤其虐戀與角色成長線有觀眾喜歡。只是對一集定生死的人來說，前期視覺觀感確實容易成為勸退點。

「一集棄劇」TOP 6：《你微笑時很美》

圖片來源：電視劇官方微博
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《你微笑時很美》原本主打甜寵加電競，題材很適合年輕觀眾，但播出後爭議也不少。有些觀眾認為劇中電競職業感不夠真實，感情線又過於偶像劇化，讓原本期待熱血競技的人有落差。

圖片來源：電視劇官方微博
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甜寵觀眾或許會吃男女主互動，但若是衝著電競題材來看，第一集就可能覺得不夠燃、不夠專業，甚至覺得世界觀太懸浮。

「一集棄劇」TOP 5：《狐妖小紅娘月紅篇》

圖片來源：電視劇官方微博
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《狐妖小紅娘月紅篇》改編自知名IP，楊冪、龔俊主演，未播先有高度關注。也因為原作粉與演員粉期待都高，第一集幾乎是在放大鏡下被檢視。部分觀眾認為節奏、特效、角色情緒沒有立刻打中人，導致開局評價兩極。

圖片來源：電視劇官方微博
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這類大IP作品最吃虧的地方，就是觀眾心中早有想像，一旦第一集沒有達到期待，就會被迅速放大討論。不是完全不能看，而是「期待太高」反而變成壓力。

「一集棄劇」TOP 4：《我的人間煙火》

圖片來源：電視劇官方微博
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《我的人間煙火》播出時討論度非常高，但很多話題不是來自甜蜜，而是來自角色人設爭議。男女主感情線、女主家庭關係、部分台詞與行為，都曾引發觀眾熱烈吐槽。

圖片來源：電視劇官方微博
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這部最容易勸退人的地方，不是拍得不夠熱鬧，而是角色選擇讓人很難共情。觀眾如果第一集就無法理解主角的情緒與動機，後面再多深情鋪陳，也很容易變成「我不懂，但我先退」。

「一集棄劇」TOP 3：《以愛為營》

圖片來源：電視劇官方微博
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《以愛為營》原本有白鹿、王鶴棣這組高人氣組合，未播前期待值非常高，但播出後卻因台詞、剪輯、運鏡與霸總感引發不少吐槽。尤其部分橋段被網友認為過於刻意，甜寵不夠自然，反而變成尷尬名場面。

圖片來源：電視劇官方微博
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霸總劇其實不是不能拍，但現在觀眾更在意角色是否有真實感。若男主只是一直耍帥、女主一直製造誤會，第一集就很容易讓人覺得「我知道你們想讓我心動，但我只想快轉」。

「一集棄劇」TOP 2：《仙劍六祈今朝》

圖片來源：電視劇官方微博
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《仙劍六祈今朝》背著「仙劍」這個大IP上線，原作粉自然會用更高標準看待。角色還原、劇情節奏、特效質感、群像塑造，任何一環不對，都容易變成棄劇原因。

圖片來源：電視劇官方微博
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對沒玩過遊戲的觀眾來說，第一集也需要時間理解人物與世界觀；對原作粉來說，則是容易一邊看一邊比較。兩邊觀眾都不容易討好，也讓它成為不少人心中的「想支持但撐不下去」代表。

「一集棄劇」TOP 1：《以家人之名》

圖片來源：電視劇官方微博
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如果說前面幾部是「第一集就被勸退」，那《以家人之名》更像另一種經典：開局很好看，甚至一開始讓很多人真心入坑，但後續感情線與人物轉折引發爭議後，不少觀眾回頭表示「早知道後面這樣，第一集就該棄」。

圖片來源：電視劇官方微博
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這部前期親情線非常有感染力，三個沒有血緣的孩子一起長大，家庭氛圍溫暖又催淚；但後續劇情轉向愛情線後，部分觀眾覺得味道變了，原本喜歡的家人感被打破。它不是典型的一集棄劇，卻是很多人心中「越追越後悔」的代表。

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#陸劇 #趙露思

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【心理測驗】如果你是一顆粽子，你會是哪一種？

【心理測驗】如果你是一顆粽子，你會是哪一種？

2026-06-17 14:49 SWALLOW
【心理測驗】如果你是一顆粽子，你會是哪一種？[SWALLOW]
【心理測驗】如果你是一顆粽子，你會是哪一種？[SWALLOW]

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章以端午節粽子心理測驗為主題，透過四種內餡對應人格。
  • 重點二：A代表責任感強，總是先扛事做完，卻也容易忽略自己的疲累。
  • 重點三：四種結果都附近期提醒，建議依自身狀態調整步調與情緒。



端午節到了，如果你被包成一顆粽子，你覺得自己最不能少的是什麼？

【選項】

A｜滿滿的肉塊

B｜鹹蛋黃

C｜花生

D｜栗子




【答案】

【心理測驗】如果你是一顆粽子，你會是哪一種？[SWALLOW]
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A｜滿滿的肉塊


你其實是個很有責任感的人。朋友眼中的你看起來很穩，遇到事情總是第一個跳出來處理。雖然嘴上常抱怨「怎麼又是我」，但最後還是會默默把事情做好。

你最大的優點是可靠，但最大的問題也是可靠。因為太習慣照顧別人，常常忘記自己其實也會累。

🛶 最近的你，比起被理解，更需要的是好好休息。



【心理測驗】如果你是一顆粽子，你會是哪一種？[SWALLOW]
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B｜鹹蛋黃

你是典型的外冷內熱型人格。表面上看起來很淡定，甚至有點難接近，但熟了之後大家才發現你根本是個話很多、吐槽很多的人。

你的情緒其實很細膩，只是不太喜歡直接表達。

🛶 最近的你心裡可能藏著一些沒說出口的想法，與其一直自己消化，不如找個信任的人聊聊。



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C｜花生

你的人生哲學是「開心最重要」。不喜歡把事情搞得太複雜，遇到問題通常會先想：「有沒有更輕鬆的方法？」

很多人覺得你隨和，但其實你只是很清楚哪些事情值得花力氣。

🛶 最近的你可能有點過度放鬆了，是時候把某件拖延很久的事拿出來面對。



【心理測驗】如果你是一顆粽子，你會是哪一種？[SWALLOW]
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D｜栗子

你是隱藏版實力派。平常不太愛搶風頭，但關鍵時刻常常讓大家驚訝：「原來你這麼厲害！」

做事習慣先觀察、先思考，所以常被誤會成慢熱或佛系。

🛶 最近的你正處於累積能量的階段，別急著和別人比較，有些成果本來就需要時間發酵。



【溫馨提醒】

本測驗結果僅供參考，無法作為專業心理診斷或建議。如您有心理健康方面的疑慮或困擾，建議尋求專業諮詢協助。感謝您的參與！

精華 FAQ

  • 文章以端午節粽子為題，詢問讀者若被包成一顆粽子，最不能少的內餡是什麼，再依選項對應不同人格特質與近期建議。

  • A 代表你很有責任感，朋友眼中你穩定可靠，常會主動處理事情；但你也容易把別人的需求放在前面，忘了自己需要休息。

  • B 是外冷內熱、心思細膩但不易表達；C 代表重視開心與效率，傾向用輕鬆方式解決問題；D 則是低調累積實力，關鍵時刻表現亮眼。

SWALLOW

SWALLOW

我是 swallow 是一種叫燕子的鳥鳥，不是吞嚥。興趣愛好很多，但通常都三分鐘熱度，有做一些小飾品，有興趣可以去看看 ヾ(*ΦωΦ)ツ

#粽子 #端午節 #心理測驗

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