精選 3 家台中現代台菜餐廳，約會、聚餐、帶長輩都適合！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 烏竹樓以餐酒館氛圍重塑台菜，適合小家庭與聚餐。

烏竹樓以餐酒館氛圍重塑台菜，適合小家庭與聚餐。 重點二： 春韭主打全預約無菜單台菜，強調精緻創新與包廂。

春韭主打全預約無菜單台菜，強調精緻創新與包廂。 重點三：頂園燒鵝担仔廚房空間寬敞，適合多人與長輩聚會。

大家一定都有共鳴，聚餐吃來吃去，最後總會回到台菜的懷抱😍 不論是聚餐、約會，還是家庭聚會，台菜絕對是能讓大家都滿意的選擇！尤其是近年來出現許多新派台菜餐廳，在保留傳統台菜靈魂的同時，有了更精緻的空間設計與用餐氛圍，讓台菜也成為了年輕世代約會、慶生或聚會的人氣餐廳。

這次七編特別整理出 3 間現代台菜餐廳，不僅保留道地台灣味，既能吃到熟悉的古早味，又能享受舒適有質感的用餐環境，更有讓人願意一訪再訪的獨特魅力，下次聚餐不知道吃什麼，不妨從這份名單開始挑起！

1.烏竹樓 OT Kitchen

位於台中逢甲商圈的烏竹樓 OT Kitchen，是以餐酒館概念重新詮釋台式料理，烏竹樓的特色是選用台灣黑豬肉作為招牌食材，將熟悉的古早味料理融入更精緻的呈現方式！餐廳的環境採灰白色調與簡約風格打造，營造出與傳統熱炒店完全不同的用餐氛圍，不論是小家庭聚會或多人聚餐都相當適合。

七編這次在烏竹樓點的是 12 道桌菜，完全顛覆七編對桌菜的刻板印象！每一道我都覺得好好吃✨🥰 他們的招牌流心手切黑豚滷肉飯，生食級半熟蛋和滷肉醬汁的搭配，濃郁的醬汁和肥瘦相間的滷肉，真的是讓人一口接一口！

其他像是蒜苗黑豚鹹豬肉、乾煸麻油黑豚松阪豬等，都處理得很好，是非常棒的下飯菜，麻辣白斬雞、埔里筊白筍蔥蛋、塔香蛤蠣等經典台菜同樣表現亮眼，長輩們也都讚不絕口，是一間兼具熟悉台灣味與創新風格的新派台菜

2.春韭

如果你正在尋找高級無菜單台菜，那絕對要把春韭收進你的口袋名單！連 AI 教父黃仁勳都青的春韭，已經把台菜提升到了體驗感更完整的層次，也成為許多饕客與商務人士指定造訪的台菜餐廳。

位於台中美術館商圈的春韭，以低調純白建築佇立街角，店內則以古董家具、老件擺設與中式美學巧妙融合，營造出濃厚的復古氛圍，除了開放式座位區，也設有獨立包廂，無論是家庭聚會、商務宴請或是慶生場合都十分合適。

春韭最大的特色在於全預約制的無菜單料理模式！店內沒有固定菜單，料理主要是以台菜為基礎，但在熟悉的風味中加入創新巧思，重新詮釋經典台灣味；七編覺得春韭最具代表性的就是他們的招牌黃金雞湯！入口濃郁卻不厚重，是可以連喝好幾碗，不會覺得油膩的那種雞湯，這也是許多饕客專程回訪的理由，而另外一道和牛銀絲卷，則是將酥脆銀絲卷與油脂豐富的和牛巧妙結合，是很可以展現出春韭料理風格的一道菜。

如果你也是喜歡精緻餐飲，或是樂於嘗試台菜基底融合創新風味的饕客，春韭絕對能帶來令人印象深刻的用餐體驗！

3.頂園燒鵝担仔廚房

如果聚餐人數較多，或是有長輩同行，那麼位於台中台灣大道附近的頂園燒鵝担仔廚房，會是相當值得考慮的選擇！環境是以挑高空間搭配木質弧形天花板與大片落地窗設計，白天自然採光充足，讓整體氛圍顯得明亮開闊，且設有多間獨立包廂，宴會空間的場地，可以容納不同的活動需求。

料理方面頂園則以經典台菜與中式熱炒為主，菜色選擇相當豐富，從海鮮、燒烤、熱炒到炸物應有盡有，並可依照用餐人數選擇不同份量；店內最具代表性的招牌燒鵝，七編現在想到還是流口水🤤 燒鵝選用台灣在地鵝肉製作，外皮烤得金黃酥脆，肉質也還是保有水分和彈性，一口咬下去還會滴汁的那種，是許多饕客的必點料理！另外櫻花蝦炒飯以及金絲芋頭卷，也是拿到不少好評的餐點。

頂園因為停車方便、空間寬敞，有多樣經典台菜可供選擇，所以非常適合多人聚餐與家族聚會！是個兼顧環境、餐點與便利性的穩定選擇。

從融合餐酒館氛圍的烏竹樓、主打無菜單創意台菜的春韭，到適合大家庭與多人聚餐的頂園燒鵝担仔廚房，每一間都保留了台菜最迷人的靈魂，同時加入不同風格與特色，讓傳統台菜有了更多元的樣貌，如果你還在煩惱台中聚餐要吃什麼，不妨從這份名單挑一間，重新感受台菜歷久彌新的魅力吧！

