2026-06-23 10:47 女子漾／編輯ANDREA
苦等三年！陸劇《雲秀行》首播爆紅4大看點，李一桐逆襲搞權謀、鄧為「一人分飾兩角」瘋批反派帥翻全網！
最近追劇圈最熱門的話題，絕對是剛開播就霸榜的古裝輕喜劇《雲秀行》由李一桐、曾舜晞、鄧為主演！這部讓粉絲苦等了近三年的「壓箱底古裝劇」，終於在2026年6月20日於愛奇藝與優酷重磅上線啦！不得不說這回首播就創下破億熱度，難怪話題度直接拉滿！一起來盤點《雲秀行》必追的4大看點吧～
看點1：經典輕小說改編，大女主逆襲太熱血
《雲秀行》改編自日本經典輕小說《彩雲國物語》，保留了原作中「大女主宮廷奮鬥」的精髓。李一桐飾演的沒落名門千金「范雲」，雖然家境清寒只能當私塾先生，卻始終懷抱著「女性也能入朝為官」的遠大夢想。她不甘於被體制綁架，憑藉自身才華一步步打破「女子不得參政」的陳規。這種不靠主角光環、憑實力搞事業的逆襲設定，真的讓人看得超熱血！
看點2：「九城醋王」曾舜晞，白切黑城主超反差
曾舜晞這次飾演九城共主「齊崢」，表面上是個沉迷酒色、荒唐度日的昏庸魁儡君王，甚至還貢獻了不少搞笑翻車場面。但實際上，他卻是個心思深沉、為了奪權而裝瘋賣傻的「白切黑」權謀家！他與范雲從利益交換的「契約婚姻」開始，到後來被女方深深吸引，只要范雲身邊出現別的男人，他就會大吃飛醋，這種腹黑又傲嬌的「霸道醋王」設定真的太好嗑啦～
看點3：鄧為「一人分飾兩角」，瘋批反派搶盡風頭
憑藉《長相思》爆紅的鄧為，絕對是《雲秀行》的超級大亮點！這次他挑戰高難度的一人分飾兩角，分別是溫潤如玉的世家貴公子「鄭適」，以及乖張暴戾、掌控神秘勢力的瘋批反派「樓啟炎」。一黑一白的角色切換，不僅展現了極致的反差感，他充滿壓迫感的瘋狂演技更是帥翻全網，播出後直接霸佔熱搜，討論度甚至完全不輸男女主角！
看點4：先婚後愛＋輕喜劇節奏，2026最下飯神劇
看膩了沉重的古裝虐戀或宮鬥劇嗎？《雲秀行》絕對是你的解壓首選！全劇巧妙融合了先婚後愛、朝堂權謀與現代化搞笑台詞，節奏明快且笑點密集。男女主角從互相試探到並肩作戰，既有波瀾壯闊的改革理想，也有甜到蛀牙的雙向奔赴。
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