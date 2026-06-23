2026-06-23 10:28 女子漾／編輯ANDREA
2026必追陸劇《莫離》分集大綱整理！白鹿瘋批復仇，搭檔「病嬌戰神」丞磊先婚後愛太搭了
如果你喜歡大女主復仇，加上男女主勢均力敵的極致拉扯，那千萬不能錯過由白鹿、丞磊主演的古裝大劇《莫離》！這部改編自風輕人氣小說《盛世嫡妃》，並由《三生三世十里桃花》名導林玉芬親自操刀，還沒開播預約量就衝破百萬。這回為大家整理了《莫離》的必看亮點與初期分集大綱，保證讓你一點開就停不下來！
《莫離》為什麼這麼好看？3大必追亮點
這部劇可不是一般的無腦甜寵，而是充滿權謀博弈與雙向救贖的精品古裝劇！
1.打破套路的「先婚後謀」
男女主角的智商全程在線！女主角葉璃（白鹿 飾）被迫嫁給雙腿殘疾的定王墨修堯（丞磊 飾）。洞房花燭夜沒有甜蜜，只有暗藏殺機的諜對諜。兩人白天演恩愛夫妻，暗中各自籌謀，從互相防備到利益交換，最後因為復仇目標一致而成為命運共同體，這先婚後愛的拉扯感真的太好嗑！
2.白鹿挑戰「活人微瘋」
白鹿這次的角色被網友戲稱是「活人微瘋」！葉璃背負著離山書院的滅門血海深仇，表面溫婉無害，實則行事偏執狠辣，甚至能微笑著用計讓仇人在烈日下當眾自焚，這種越剝越有意思的「洋蔥型」腹黑人設，看她手撕綠茶、痛擊渣男超級痛快。
3.丞磊「病嬌戰神」反差魅力狂圈粉
丞磊飾演的墨修堯曾是風光無限的戰神，卻遭陷害導致雙腿殘疾，成為世人眼中的「廢物王爺」。但他其實在暗中掌控龐大的情報網，是個充滿壓迫感的升級版病嬌戰神！丞磊精湛的「輪椅演技」內斂沉穩，搭配偶爾露出的陰鷙眼神，性張力直接拉滿。
《莫離》分集劇情大綱（第1～12集精華）
為了不破壞大家觀劇的驚喜感，小編幫大家整理了前期的關鍵劇情
第1集～第4集：霸氣替嫁，揪出滅門真兇
葉府長女葉璃代替妹妹嫁入沒落的定王府。出嫁前，她憑藉過人智謀當眾逼迫繼母交出母親的嫁妝，帥氣反擊。新婚之夜，墨修堯原本想與她劃清界線，但葉璃為了報答定王昔日的恩情，決定替他撐起王府。同時，葉璃暗中展開復仇，巧施妙計將當年殘害離山學子的仇人活活燒死，墨修堯雖察覺葉璃手段狠辣，卻也開始對她產生好奇與憐惜。
第5集～第8集：夫妻聯手，智鬥朝堂群魔
兩人漸漸從互相試探轉為聯手合作。墨修堯順利接任京兆府尹重返朝堂，而葉璃不僅幫長嫂識破江湖神棍的騙局，還在太妃宴席上以絕佳口才化解太后的刁難。昔日將葉璃棄如敝屣的黎王（前未婚夫）見葉璃光芒四射，竟開始死纏爛打，甚至以跳水威脅她回頭，卻被葉璃無情拒絕，這也引來了黎王妃的嫉妒與殺機。
第9集～第12集：遇襲墜崖，生死關頭見真情
葉璃與墨修堯的感情逐漸升溫，葉璃主動提出要用離山醫術為他醫治雙腿。然而在返京途中，兩人遭遇大規模暗殺。為了保護行動不便的墨修堯，葉璃獨自引開殺手，不慎墜落懸崖。墨修堯獲救後心急如焚，帶人發狂般端掉殺手老巢。當葉璃最終平安歸來，並向他坦白自己與黎王絕無私情後，墨修堯深受感動，終於徹底卸下心防，答應接受極度痛苦的「斷骨重接」手術，兩人正式攜手迎擊未來的腥風血雨！
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