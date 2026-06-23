【影評】《雞不可失》攜手再搞笑！Netflix電影《人夫總動員》：前夫尬上現任老公，這場「雞飛狗跳」的營救大作戰真的夠新穎嗎？

AI重點 文章重點整理： 重點一： Netflix新片《人夫總動員》以《雞不可失》班底合體為賣點。

Netflix新片《人夫總動員》以《雞不可失》班底合體為賣點。 重點二： 前夫與現任老公被迫同盟，展開營救妻女的公路追擊。

前夫與現任老公被迫同盟，展開營救妻女的公路追擊。 重點三：前半段笑點密集有火花，後半段劇情散亂略顯平淡。

在好劇內捲的 2026 年，Netflix 剛上架的爆笑動作電影《人夫總動員》靠著《雞不可失》黃金班底時隔 7 年再度合體的噱頭，瞬間衝上熱搜！前夫（陳善圭 飾）尬上現任老公（孔明 飾），為了營救同一個女人被迫銬在一起，這場雙雄公路大逃殺到底新不新穎？究竟它是讓人笑到肚子痛的神作，還是看過就忘的免洗筷電影？

電影《人夫總動員》預告：

千萬級喜劇班底背書：從《樂透大作戰》導演到實力派「瘋批綠葉」的拼盤

《人夫總動員》在開拍之初之所以備受期待，是因為它的幕後與台前陣容，簡直是韓國喜劇界的「國家代表隊」。導演兼編劇朴奎泰，過去曾執導過那部風靡全亞洲、將荒誕南北韓黑色幽默玩到極致的爆笑神作《6/45（樂透大作戰）》，這次他再度攜手編劇金鐘賢，試圖將那種「因為荒謬處境而被迫共生」的喜劇公式複製到婚姻關係中。

卡司方面更是強渡山海。男主角「前夫哥」由忠武路頂級硬漢兼喜劇圖騰的陳善圭飾演，他搭檔憑藉《雞不可失》呆萌老么一角爆紅的孔明（Gong Myung）飾演「現任老公」，這也是兩人繼 2019 年《雞不可失》創下影史紀錄後，時隔 7 年再度在喜劇片中合體！

再加上飾演靈魂核心「前妻兼現任妻子」的姜漢娜、飾演反派毒梟的金知碩、黑幫老大尹敬浩、神祕惡女李多熙以及客串的綜藝女王全昭旻；這群演技公信力十足的卡司，在電影一開頭就靠著純熟的喜劇節奏，把觀眾的期待值直接拉滿。

劇情大綱與看點：當「前夫」遇上「現任」，地表最尷尬同盟的千里救妻

故事的開局切入點非常辛辣，陳善圭飾演的「黃忠職」是一名性格火爆、不修邊幅的緝毒組刑警（前夫），而孔明飾演的「李民錫」則是一名個性吹毛求疵、溫柔體貼的明星獸醫（現任老公）。兩人在女兒的學校發表會上狹路相逢，一個高喊「我只是跟老婆離婚，沒跟女兒離婚！」，另一個則擺出正宮姿態，前夫與現任的地位爭奪戰一觸即發。

然而，這場幼稚的 기싸움（氣勢之爭）還沒分出勝負，危機就來了。由毒梟馬道鎮（金知碩 飾）與其背後真正的大腦妻子惠蘭（李多熙 飾）所主導的犯罪組織，竟然陰錯陽差地綁架了兩人的「共同摯愛」——妻子詩奈（姜漢娜 飾）與女兒！為了拯救家人，這對天生互看不順眼、職業與性格南轅北轍的「前後任人夫」，被迫銬在一起、 稀裡糊塗地開啟了一場雞飛狗跳的瘋狂共阻追擊。

🎬 本片兩大核心看點：

7年後的反差火花： 陳善圭的野生粗獷，對上孔明的知性弱氣，兩人在車內、在廢墟裡一邊逃命一邊為了「詩奈更愛誰」而拌嘴，大男孩的中二火花依舊十分有感染力。

陳善圭的野生粗獷，對上孔明的知性弱氣，兩人在車內、在廢墟裡一邊逃命一邊為了「詩奈更愛誰」而拌嘴，大男孩的中二火花依舊十分有感染力。 朴奎泰式的荒誕橋段： 像是兩個大男人為了躲避黑幫，一邊開車狂飆一邊還要小心翼翼「避開路邊流浪貓」導致翻車的黑色幽默，充滿了導演過往的荒謬美學。





當老梗玩出新招：將「婚姻修羅場」包裝成「公路動作片」的突圍

老實說，「被迫共組的雙雄動作片」在忠武路早就被玩爛了。從《機密同盟》的南北韓共阻，到《青年警察》的菜鳥拍檔，觀眾閉著眼睛都能猜到劇本走向，那麼《人夫總動員》是怎麼在老梗裡挖出新意的？

導演聰明地將「當代重組家庭的尷尬家庭學」塞進了公路警匪片的框架中。以往的動作片拍檔吵架，吵的是正義與利益；但這部片吵的卻是「家庭勞動分配」與「前妻的生理期習慣」。

[⚠️ 微防雷警告：以下涉及部分喜劇橋段反轉，請斟酌閱讀]

電影中段，兩人潛入犯罪集團基地臥底時，面對黑幫的嚴酷審訊，兩人為了證明自己是「真正的老公」，竟然開始連珠炮似地背出詩奈的各種生活癖好、愛吃的炸雞口味，甚至連前妻當初離婚的原因都拿出來當場辯論，把嚴肅的黑幫大本營瞬間變成了「婚姻諮商調解庭」，把反派長官聽得一愣一愣。

這種將「前夫與現任老公的世紀和解」落地在日常瑣事中的編排，確實打破了傳統警匪片大刀闊斧的英雄主義，用一種極其小家子氣、卻無比真實的男人嫉妒心，為沉悶的追逐戲碼注入了一絲新鮮的荒謬感。

人妻私心評：想像之中的及格笑料，不難看但也絕稱不上驚艷的「一般般」之作

但話說回來，做完一個擁有 20 年經驗的不專業影評人，我必須坦白地給各位一劑清醒劑：《人夫總動員》整部電影看下來，給我的整體感覺就是——一般般，可以想像的好笑，不難看，但看完也就看完了。

這部片最大的硬傷在於「後勁不足」：朴奎泰導演在《樂透大作戰》裡之所以封神，是因為劇本的結構環環相扣，荒謬得很有邏輯；但在《人夫總動員》的後半段，隨著毒梟反派李多熙與金知碩的內鬨、以及黑幫老大尹敬浩的加入，多線敘事開始變得雜亂。電影為了在 107 分鐘內強行收尾，後半段的動作戲流於形式，最後那一場大決戰的營救，更是落入了「反派智商集體下線、主角光環強行大和解」的俗套，原本辛辣的前後任人夫設定，在最後被溫情主義給稀釋得平淡無奇。

它是一部及格的「週末沙發電影」，適合你下班後一邊吃著炸雞、一邊不用動腦地哈哈大笑。但如果你期待它能達到《雞不可失》那種全民狂歡、台詞句句是哏的神作高度，那你可能會有些失望。

💡 推坑人妻最終評分：6.5 / 10

《人夫總動員》不難看，但也談不上特別。如果你今晚只是想找一部輕鬆、好笑、不用動腦、看完能順暢去睡覺的舒壓爆米花片，陳善圭和孔明這對老搭檔的「前後任老公相聲」還是能滿足你的多巴胺。 ！

劇本節奏： 6.0 / 10（前半段高燃爆笑，後半段플롯（情節）散亂、收尾過於倉促）

演員演技： 8.0 / 10（陳善圭與孔明的默契沒話說，全靠演員魅力在撐起劇本）

社會後勁： 5.5 / 10（對現代重組家庭的探討僅流於表面，流於傳統溫情主義）

聽我說劇話🎬不負責的優質韓劇評論

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