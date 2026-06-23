2026-06-23 10:32 女子漾／編輯許智捷
兩份兼職比正職更快樂？網友曝「打工仔人生」引共鳴：錢變多、壓力變小，想出國就訂機票
近日一名網友在 Threads分享，坦言自己現在做兩份兼職後，生活狀態反而比過去更開心。不只收入幾乎比一般正職上班族更高，因為兩份工作都是銷售性質，還能額外抽業績獎金；更重要的是，不用扛太多責任，也不再覺得自己被工作綁住。
貼文曝光後，引發不少網友共鳴，留言區也出現許多人分享「兼職人生」的真實心得，讓「兩份兼職取代一份正職」成為新一波職場討論話題。
不是不想工作 而是不想被工作綁住
原PO在Threads上提到，現在做兩份兼職，薪水幾乎比一般上班族還高，而且兩份工作都有業績獎金可以抽。雖然抽成比例不像正職那麼高，但相對壓力也少很多。
她形容自己現在的心態就是「打工仔」：該上班就上班，該吃喝就吃喝。以前如果臨時想出國，可能還要煩惱特休剩幾天、怎麼排假、要不要跟同事喬班；現在只要自己排得動，就可以直接訂機票。
這種「少一點責任、多一點自由」的生活方式，也讓不少網友看了直呼：「像看到一盞光」、「覺得自己好像還有退路」。
百貨銷售、代班工讀成熱門選項
從留言來看，不少有相似經驗的網友提到，百貨代班、櫃位銷售、Outlet工讀、展覽打工，都是比較多人嘗試的兼職類型。有人分享，以前一個月兼了四份工作，雖然很累，但錢真的變多，而且不用承擔正職那種業績壓力。
也有網友指出，百貨業很看人脈，只要表現穩定、配合度高，櫃姐或鄰近櫃位主管常會繼續找人代班。對於不想被固定職場綁死、又不排斥銷售與站櫃的人來說，確實是一條可以嘗試的路。
兩份兼職怎麼排？網友曝關鍵是「一多一少」
最多人好奇的問題，就是兩份兼職到底怎麼排才不撞班。原PO回覆，自己不是一天從早做到晚，而是一天通常只跑一間上班。她的安排方式是，一份月時數約90到100小時，另一份約64到80小時，先讓時數比較少的公司排班，剩下的時間再給時數比較多的公司安排。
也有網友補充，可以選一份固定早班、一份固定晚班，或是一份主力兼職、一份彈性代班。重點不是硬把時間塞滿，而是要讓兩邊班表有邏輯，不然光是喬班、請假、通勤，就可能把自由感全部磨光。
兼職人生：壓力少、彈性高、選擇多
不少留言認為，兩份兼職最大的吸引力，不只是錢，而是心理壓力變小。有人分享，自己現在一天工作約6.5小時，月薪落在3.3萬到3.5萬元之間，空餘時間反而比以前更多。
也有人說，對追星族來說，兼職人生真的很適合，因為比較好安排演唱會、快閃店、臨時旅行。甚至有人形容「離職治百病」，轉成兼職加副業後，覺得人生像重新活過來。
這其實點出很多年輕世代的職場心聲：不是每個人都想一路升遷、扛KPI、被公司文化包住。有些人想要的是穩定收入加上可呼吸的生活。
收入和福利都要算清楚
不過，兩份兼職也不是人人適合。原PO也坦言，休假就等於沒錢，之後要再補回來。留言區也有人提醒，兼職可能遇到排班不穩、假日難休、業績差先砍人力、久站很累、福利較少等問題。
如果有小孩、需要固定假日陪伴家人，或是不適合長時間站櫃，兼職彈性未必等於輕鬆。看起來自由，背後其實很吃自我管理能力，也需要有一定存款緩衝。
如果你是很需要穩定薪資、固定週休、明確升遷制度的人，兼職可能會讓你更焦慮。但如果你重視彈性、想降低職場責任感、願意靠排班和人脈創造收入，兼職組合反而可能成為一種更符合現階段人生的選擇。
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