2026-06-23 11:25 女子漾／編輯王廷羽
諾蘭又要封神！《奧德賽》7大看點：全片IMAX拍攝，湯姆霍蘭德、千黛亞神級卡司全到齊
克里斯多夫諾蘭新片《奧德賽》還沒正式上映，已經先把影迷們的期待值拉到最高點！這次諾蘭不拍夢境、不拍時間迷宮、不拍原子彈，而是直接挑戰西方文學經典《奧德賽》，把荷馬筆下關於英雄、神祇、命運與返鄉的壯闊傳奇，搬上IMAX大銀幕。
《奧德賽》將於7月17日全台戲院上映，電影集結麥特戴蒙、湯姆霍蘭德、安海瑟薇、羅伯派汀森、露琵塔尼詠歐、千黛亞、莎莉賽隆等夢幻卡司，全片更使用IMAX膠卷攝影機拍攝，光是「諾蘭＋神話史詩＋全明星陣容」這三個關鍵字，就足夠讓影迷準備衝戲院！以下整理《奧德賽》7大看點，一起看看這部被封為2026最不能錯過的電影魅力吧！
文章目錄
《奧德賽》看點1. 諾蘭首度挑戰神話史詩
《奧德賽》看點1. 諾蘭首度挑戰神話史詩
克里斯多夫諾蘭向來擅長把宏大命題拍成有娛樂性、也有思考重量的電影，從《全面啟動》的夢境結構、《星際效應》的宇宙與親情，到《奧本海默》的歷史與人性，他的作品總能讓觀眾看完後反覆回味。
《奧德賽》改編自荷馬史詩，故事主角是伊塔卡國王奧德修斯，他在特洛伊戰爭後踏上返鄉之路，卻因得罪神明與命運捉弄，展開一段漫長又危險的海上旅程。奧德修斯一路上會遇見怪物、海難、誘惑與死亡考驗，也必須面對自己作為國王、丈夫、父親與凡人的脆弱。對擅長拍命運、人性選擇與極限處境的諾蘭來說，《奧德賽》幾乎是量身打造的史詩題材，也讓影迷更期待他這次會如何把神話拍成大銀幕震撼。
《奧德賽》看點2. 「違逆諸神」成核心，人與命運正面對決
《奧德賽》看點2. 「違逆諸神」成核心，人與命運正面對決
《奧德賽》劇情以「違逆諸神」作為重要意象，讓故事不只是返鄉，而是人類對抗神明與命運的過程。在神話世界裡，神祇掌控天災、戰爭與人的生死，奧德修斯卻必須靠智慧與意志活下去，他不是無敵英雄，和凡人一樣是一個會犯錯、會恐懼、也會被慾望拉扯的人，這樣的角色設定，也讓《奧德賽》比一般神話片更有心理層次。
《奧德賽》看點3. 麥特戴蒙飾演奧德修斯，撐起整部史詩主線
《奧德賽》看點3. 麥特戴蒙飾演奧德修斯，撐起整部史詩主線
麥特戴蒙在片中飾演伊塔卡國王奧德修斯，也是全片核心人物。奧德修斯是戰士，也是國王；他聰明、狡猾、堅韌，卻不完美。這個角色必須同時展現領袖氣場、求生本能與長年漂泊後的疲憊感。麥特戴蒙也形容，《奧德賽》是他演藝生涯中規模最龐大、也最具雄心壯志的作品。
《奧德賽》看點4. 湯姆霍蘭德飾演兒子，父子線藏情感重量
《奧德賽》看點4. 湯姆霍蘭德飾演兒子，父子線藏情感重量
湯姆霍蘭德在《奧德賽》中飾演鐵拉馬庫斯，也就是奧德修斯的兒子。鐵拉馬庫斯長年等待父親歸來，一方面背負王國與家族壓力，一方面也必須學會從「等待父親的孩子」成長為能獨自面對危機的人。這條父子線，會讓《奧德賽》不只是一場海上冒險，也多了家庭、傳承與成長的情感厚度。
《奧德賽》看點5. 千黛亞飾演雅典娜，神祇角色成最大亮點
《奧德賽》看點5. 千黛亞飾演雅典娜，神祇角色成最大亮點
千黛亞在《奧德賽》飾演雅典娜，是奧德修斯旅程中極具代表性的神祇角色，雅典娜在希臘神話中象徵智慧、戰略與守護，和奧德修斯的關係密切。千黛亞也在幕後花絮中大讚諾蘭不只擅長拍大場面，也能把情感、人性與真實感放進角色裡，這也讓人期待她詮釋的雅典娜，會不會成為片中最有氣場的神祇角色之一。
《奧德賽》看點6. 安海瑟薇、羅伯派汀森、莎莉賽隆同片，卡司真的太豪華！
《奧德賽》看點6. 安海瑟薇、羅伯派汀森、莎莉賽隆同片，卡司真的太豪華！
除了麥特戴蒙、湯姆霍蘭德與千黛亞，《奧德賽》還找來安海瑟薇、羅伯派汀森、露琵塔尼詠歐、莎莉賽隆共同演出，陣容幾乎是好萊塢全明星等級。羅伯派汀森在花絮中表示，這個故事像是為諾蘭量身打造，從讀到劇本的那一刻起，雖然自己有參與演出，但卻像是一名觀眾在想像這部電影最終 呈現的樣貌，甚至比任何人更渴望看到電影，他表示：「我等不及想看到他們拍出的成果了。」光是卡司組合，就已經讓《奧德賽》成為2026年最受矚目的電影之一！
《奧德賽》看點7. 全片IMAX膠卷攝影機拍攝
《奧德賽》看點7. 全片IMAX膠卷攝影機拍攝
諾蘭一直是IMAX膠卷拍攝的代表導演之一，這次《奧德賽》更是全片使用IMAX膠卷攝影機拍攝，並透過全新IMAX技術呈現神話世界。海上漂流、神祇降臨、戰爭場面、遠征旅程，都很適合在IMAX大銀幕上放大。這也讓《奧德賽》不只是看劇情，更像是一場視覺與聲音的沉浸式體驗，對影迷來說，這部片幾乎就是為戲院而生。
《奧德賽》於2026年7月17日全台戲院上映！
精華 FAQ
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因為他首度把荷馬史詩《奧德賽》搬上大銀幕，從夢境、時間與歷史題材，轉向神話、命運與返鄉旅程，題材規模與視覺想像都更宏大。
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麥特戴蒙飾演奧德修斯，扛起返鄉主線；湯姆霍蘭德飾演兒子鐵拉馬庫斯，連結家庭情感；千黛亞則飾演雅典娜，成為神祇角色亮點。
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最大特色是全片使用IMAX膠卷攝影機拍攝，搭配海上旅程、神祇降臨與戰爭場面，讓觀眾能在大銀幕上感受更強烈的視覺與聲音衝擊。
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