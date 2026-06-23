2026-06-23 09:58 女子漾／編輯周意軒
熱咖啡別亂裝！不是只有紙杯要小心，4種杯子可能藏食安風險
喝水、喝咖啡、喝手搖飲，是每天再日常不過的小事，但你有想過嗎？除了飲食內容，裝飲料的杯子其實也很重要。尤其是熱咖啡、熱茶、檸檬水、氣泡飲這類高溫或酸性飲品，若碰上不適合的材質，可能增加有害物質溶出的風險。先說重點，這不是要大家把杯子全部丟掉，而是提醒幾個關鍵字：高溫、酸性、刮傷、來路不明。杯子如果符合食品用標示、材質清楚、沒有破損，通常不用過度恐慌；但若是以下幾種杯子，就不建議拿來天天裝熱飲或酸性飲料。
1. 塑膠杯：不是所有塑膠都一樣，熱飲更要看材質
塑膠杯最方便，但也是最需要看標示的材質。若是 PP 材質，耐熱性相對較高，常被用於食品容器；但若是 PC 材質，因為可能含有雙酚 A，遇到高溫、反覆使用或老化刮傷時，就比較不建議拿來裝熱飲。尤其是很多人習慣把塑膠水壺裝熱水、熱茶，甚至拿去微波加熱，這些都可能加速材質老化。挑選塑膠杯時，最好確認是否標示「食品用」、「耐熱溫度」與材質種類；如果杯身已經霧化、變形、刮痕明顯，就該讓它退休了。
2. 彩釉陶瓷杯：越繽紛越要看內側有沒有上色
陶瓷杯看起來最有生活感，拍照也漂亮，但如果杯子內側有大面積彩釉、圖案、金屬色裝飾，就要多留意。部分劣質釉料可能含有鉛、鎘等重金屬，當杯子長期盛裝咖啡、茶、果汁、檸檬水等酸性飲品時，理論上會增加溶出的疑慮。想要降低風險，建議選擇杯內為白色、無彩釉、無浮凸裝飾的陶瓷杯。至於旅遊買回來的手作杯、復古杯、來路不明的彩釉杯，若沒有食品安全標示，當擺飾會比天天拿來喝熱咖啡更安心。
3. 琺瑯杯：復古可愛，但破損後就別再裝飲料
琺瑯杯又叫搪瓷杯，外型復古、顏色可愛，近年很常出現在露營、野餐與居家風格照裡。它是在金屬表面覆上一層琺瑯塗層，正常狀態下能隔絕金屬與飲品接觸，但它最大的問題是怕摔、怕撞、怕磨損。一旦杯緣、杯底或內側出現掉漆、裂痕、脫落，裡面的金屬層就可能接觸飲品，也比較容易生鏽或產生溶出疑慮。特別是咖啡、檸檬水、碳酸飲料這類酸性飲品，不建議長時間放在琺瑯杯裡。還有一點一定要記得，琺瑯杯含金屬材質，不可以放進微波爐。
4. 金邊杯、仿金杯：漂亮但不一定適合日常熱飲
很多瓷杯、茶杯、咖啡杯會在杯緣加上金線，看起來很有儀式感，但如果是便宜仿金、復古金邊或來路不明的裝飾釉，就不建議天天拿來裝熱咖啡、熱茶或酸性飲料。杯緣是嘴唇會直接接觸的位置，若金邊已經斑駁、掉色、磨損，建議不要再當作日常飲用杯。另外，金邊杯也通常不適合微波，因為金屬裝飾可能造成火花或損壞杯子。漂亮的杯子可以留給拍照、擺盤，但每天入口的飲品，還是越單純越安心。
那最安全的杯子怎麼挑？
日常使用可以優先選擇透明耐熱玻璃杯、杯內無彩釉的白瓷杯，或是標示清楚的 304、316 食品級不鏽鋼杯。這幾種材質相對穩定、好清潔，也比較適合裝水、茶、咖啡等日常飲品。不過玻璃杯也不是完全沒有注意事項，若不是耐熱玻璃，不建議直接倒入剛煮滾的沸水，以免溫差過大導致破裂。清洗時也要避免使用鋼刷猛刷杯內，減少刮痕與藏污納垢。
杯子安全使用5提醒
看標示：優先選食品用、材質清楚、耐熱溫度明確的杯子。
避免高溫：熱飲不要長時間放在一次性紙杯或不明塑膠杯中。
少裝酸性飲品：咖啡、檸檬水、果汁、氣泡飲不要長時間放在彩釉、金邊或受損杯具裡。
有刮痕就汰換：塑膠杯霧化、陶瓷杯裂釉、琺瑯杯掉漆，都不適合繼續日常使用。
自備安心杯：外帶熱咖啡、熱茶時，可改用玻璃、不鏽鋼或確認食品級的隨行杯。