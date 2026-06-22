2026-06-22 17:54 女子漾／編輯王廷羽
19款免費LINE貼圖懶人包！《小小兵&大怪獸》、GUCCI、LOEWE多款貼圖都欠收
想讓聊天室一秒變可愛，免費 LINE 貼圖一定要趁期限內手刀下載！6月又有不少品牌與人氣角色推出限定貼圖，從精品感滿滿的 GUCCI、療癒日常系 momo co，到可愛爆擊的小小兵、兔巢、啊熊啊兔通通都有~多數貼圖只要加入官方帳號，或完成指定任務就能免費取得，不過下載期限與使用效期各不相同，錯過就可能再也拿不到。這篇女子漾幫大家按照「下載期限由近到遠」整理，看到喜歡的貼圖千萬別錯過！
文章目錄
- LINE免費貼圖1：阿妹仔佮阿弟仔的台語生活
- LINE免費貼圖2：GUCCI 限定貼圖
- LINE免費貼圖3：momo co的家庭日常
- LINE免費貼圖4：LINE旅遊 × 菠蘿胖胖出發啦！
- LINE免費貼圖5：LINE購物夯話題×魚米日常-胖狗狗來了
- LINE免費貼圖6：波特羅特展：我畫的不是胖，是對體積的讚美
- LINE免費貼圖7：femmera 療癒系小懶貓 × 運動日常
- LINE免費貼圖8：LINE TV｜天竺鼠布丁
- LINE免費貼圖9：郵政寶寶×波波鴿 臺語嘛會通
- LINE免費貼圖10：LINE購物直播 × 貓狗們
- LINE免費貼圖11：LINE購物 × 人中哥
- LINE免費貼圖12：LOEWE 180 週年限定貼圖
- LINE免費貼圖13：《LINE 散步趣》× 87小兔
- LINE免費貼圖14：LINE購物 × 兔巢
- LINE免費貼圖15：LINE禮物 × 啊熊啊兔
- LINE免費貼圖16：ANDEN HUD - 粽夏狂歡，端午日常萬用貼！
- LINE免費貼圖17：小小兵&大怪獸
- LINE免費貼圖18：LINE購物品牌名店 × 醜嫩狗勾
- LINE免費貼圖19：COCO BEACH 摯友限定貼圖
LINE免費貼圖1：阿妹仔佮阿弟仔的台語生活
下載期限：2026/06/18
使用效期：180天
條件：加入文化部台語家庭官方帳號
LINE免費貼圖2：GUCCI 限定貼圖
下載期限：2026/06/25
使用效期：180天
條件：加入GUCCI官方帳號
LINE免費貼圖3：momo co的家庭日常
下載期限：2026/06/25
使用效期：180天
條件：加入momo購物網官方帳號
LINE免費貼圖4：LINE旅遊 × 菠蘿胖胖出發啦！
下載期限：2026/06/25
使用效期：90天
條件：加入LINE旅遊官方帳號
LINE免費貼圖5：LINE購物夯話題×魚米日常-胖狗狗來了
下載期限：2026/06/27
使用效期：90天
條件：加入官方帳號
LINE免費貼圖6：波特羅特展：我畫的不是胖，是對體積的讚美
下載期限：2026/06/30
使用效期：90天
條件：官方帳號加入好友，前10萬名
LINE免費貼圖7：femmera 療癒系小懶貓 × 運動日常
下載期限：2026/06/30
使用效期：90天
條件：官方帳號加入好友
LINE免費貼圖8：LINE TV｜天竺鼠布丁
下載期限：2026/07/01
使用效期：90天
條件：官方帳號加入好友
LINE免費貼圖9：郵政寶寶×波波鴿 臺語嘛會通
下載期限：2026/07/02
使用效期：180天
條件：官方帳號加入好友
LINE免費貼圖10：LINE購物直播 × 貓狗們
下載期限：2026/07/04
使用效期：90天
條件：加入LINE購物直播官方帳號
LINE免費貼圖11：LINE購物 × 人中哥
下載期限：2026/07/04
使用效期：90天
條件：完成LINE購物App指定任務，並加入LINE購物官方帳號
LINE免費貼圖12：LOEWE 180 週年限定貼圖
下載期限：2026/07/09
使用效期：90天
條件：官方帳號加入好友
LINE免費貼圖13：《LINE 散步趣》× 87小兔
下載期限：2026/07/09
使用效期：90天
條件：活動期間內達成《LINE 散步趣》指定活動條件
LINE免費貼圖14：LINE購物 × 兔巢
下載期限：2026/07/10
使用效期：90天
條件：加入LINE購物官方帳號
LINE免費貼圖15：LINE禮物 × 啊熊啊兔
下載期限：2026/07/10
使用效期：90天
條件：加入LINE禮物官方帳號
LINE免費貼圖16：ANDEN HUD - 粽夏狂歡，端午日常萬用貼！
下載期限：2026/07/16
使用效期：90天
條件：加入AndenHud官方帳號
LINE免費貼圖17：小小兵&大怪獸
下載期限：2026/07/16
使用效期：180天
條件：加入環球影片官方帳號
LINE免費貼圖18：LINE購物品牌名店 × 醜嫩狗勾
下載期限：2026/07/16
使用效期：90天
條件：加入LINE購物品牌名店官方帳號
LINE免費貼圖19：COCO BEACH 摯友限定貼圖
下載期限：2026/07/23
使用效期：180天
條件：依LINE貼圖頁面規定
精華 FAQ
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文章整理6月到7月多款免費LINE貼圖，從GUCCI、LOEWE到小小兵、兔巢等皆有收錄，並依下載期限排序，方便讀者迅速挑選想要的貼圖。
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多數貼圖只要加入對應的官方帳號即可下載，少數還需完成LINE購物、LINE散步趣等指定任務，或符合活動頁面規定才能領取。
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除了下載截止日之外，貼圖還有90天或180天不等的使用效期，且部分活動有名額限制，若超過期限或額滿，就可能再也無法取得。
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