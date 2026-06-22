2026-06-22 17:13 女子漾／編輯王廷羽
《小小兵&大怪獸》6看點！黃宣配音「綠色珍珠怪」咕咪，笑喊：差點打給媽媽
小小兵又要把世界鬧翻了！延續《神偷奶爸4》在2024年暑假掀起的全球熱潮，照明娛樂再度擴展小小兵動畫宇宙，推出全新動畫電影《小小兵&大怪獸》。這次故事不只讓小小兵再度失控闖禍，還加入全新綠色小怪獸「咕咪」，角色全名長到像咒語，叫做「蓋瑞歐肯奧利佛麥加瑪伊查博詐欺師」。
中文版更找來YELLOW黃宣首度挑戰好萊塢動畫配音，為咕咪注入古靈精怪又帶點小狡猾的聲音個性。這篇帶大家搶先看《小小兵&大怪獸》看點，光看電影預告就已經令人迫不急待了~
文章目錄
看點1. 小小兵闖禍進好萊塢啦！
看點1. 小小兵闖禍進好萊塢啦！
《小小兵&大怪獸》延續小小兵系列最受歡迎的無厘頭喜劇節奏，但這次故事規模比過去更瘋！劇情描述小小兵如何征服好萊塢、成為電影巨星，卻又在成功之後失去一切，甚至不小心放出怪獸，讓全世界陷入超級大災難。最荒謬的是，這場災難還是他們自己造成的，最後也只能靠他們自己收拾，前一秒他們可能還在搞笑耍寶，下一秒就把場面搞成災難大片。喜歡小小兵那種「明明想幫忙，結果越幫越忙」的觀眾，這次可以期待更多失控場面、荒謬任務和大型笑點連發。
看點2. 全新角色咕咪登場，名字長到還沒念完就想笑
看點2. 全新角色咕咪登場，名字長到還沒念完就想笑
這次電影新加入的角色咕咪，是一隻存在感很強的綠色小怪獸，正式全名叫「蓋瑞歐肯奧利佛麥加瑪伊查博詐欺師」，光是名字就非常符合小小兵宇宙的失控感。咕咪的個性除了可愛之外，還帶有點調皮、有點狡猾，而且很擅長一臉震驚地說瞎話！黃宣形容咕咪「有點賊賊的」，甚至懷疑他應該是雙子座，這個角色調皮又可愛的角色設定，一看就是一出場就可能讓事情變得更混亂的小怪獸。
看點3. 黃宣首度獻聲好萊塢動畫，錄到一半笑喊差點找媽媽
看點3. 黃宣首度獻聲好萊塢動畫，錄到一半笑喊差點找媽媽
電影中文版最大驚喜，就是邀請YELLOW黃宣首度挑戰好萊塢動畫配音，為綠色小怪獸「咕咪」獻聲。原本黃宣以為配音和主持、唱歌有些相似，沒想到真正進錄音室後才發現完全是另一個世界，短短幾秒台詞就要切換多種情緒和發聲方式。為了貼近咕咪特殊的嘴型與聲音位置，他錄音時幾乎全程用手把嘴角兩側撐開，近6小時錄製下來連臉部肌肉都僵硬，也讓他笑說自己一度被「打到谷底」，差點想打電話給媽媽。
看點4. 黃宣和咕咪超合拍，自評1080分還想做青草粿珍奶
看點4. 黃宣和咕咪超合拍，自評1080分還想做青草粿珍奶
除了配音過程辛苦，黃宣和咕咪的角色連結也很有笑點，他形容咕咪古靈精怪、調皮又有點小狡猾，很擅長一臉震驚地說瞎話，還笑說自己和咕咪「首先頭型就很像」。黃宣甚至開玩笑表示，如果咕咪真的存在，最想跟他一起做菜、打蛋、研究珍珠奶茶，因為咕咪看起來就像一顆綠色珍珠，說不定可以做成青草粿口味珍奶，完成配音後，他也幽默自評1080分，讓咕咪中文版多了很強烈的黃宣式荒謬感。
看點5. 英文版也星光爆棚！奧斯卡級超狂配音陣容
看點5. 英文版也星光爆棚！奧斯卡級超狂配音陣容
除了中文配音充滿話題，原版英文配音陣容更是星光熠熠，《小小兵&大怪獸》找來兩度獲奧斯卡獎的克里斯多夫華茲、傑夫布里吉，以及艾莉森珍妮、傑西艾森柏格等頂尖影星共同獻聲。此外，《南方四賤客》共同主創特雷帕克等喜劇巨匠也加盟其中，為這場混亂災難注入更高密度的喜劇火花。
看點6. 「小小兵之父」回歸執導，失控笑點有人把關
看點6. 「小小兵之父」回歸執導，失控笑點有人把關
幕後核心由「小小兵之父」皮爾柯芬親自回歸執導。他不僅是前三部《神偷奶爸》與首集《小小兵》的導演，更是自2010年以來為所有小小兵配音的靈魂人物。加上《寵物當家》系列編劇布萊恩林區撰寫劇本，照明娛樂執行長克里斯梅勒丹德利親自製片，也讓這部全新篇章在加入怪獸、好萊塢與災難場面之餘，仍保留小小兵最招牌的胡鬧節奏與失控魅力。
《小小兵&大怪獸》將於6月30日中、英文版同步在台上映！
精華 FAQ
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故事描述小小兵成功闖進好萊塢後又失去一切，還意外放出怪獸引發災難，最後只能靠自己收拾爛攤子，延續系列「越幫越忙」的荒謬喜劇特色。
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黃宣首次挑戰好萊塢動畫配音，必須配合角色嘴型和聲音位置，錄音時還得用手撐開嘴角近6小時，讓他形容自己被操到差點想打電話給媽媽。
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英文版找來克里斯多夫華茲、傑夫布里吉、艾莉森珍妮等大咖獻聲，並由「小小兵之父」皮爾柯芬回歸執導，加上布萊恩林區編劇，確保喜劇節奏不走鐘。
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