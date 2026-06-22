2026-06-22 15:14 女子漾／編輯黃冠婷
MUJI良品市場限時賣花！「日常花束」全台21間良品市場開賣，每束350元
MUJI無印良品把花束帶進日常了！迎接畢業季與夏日贈禮需求，MUJI無印良品自即日起至8月31日，於全台21間設有「良品市場」的門市推出「日常花束」贈禮提案，每束售價350元。這次不只讓鮮花成為送給畢業生、師長、同學與親友的祝福，也希望讓「日常有花」成為更容易親近的生活選擇。
MUJI「日常花束」登場，畢業季送禮多一個溫柔選擇
對許多人來說，花束常常只出現在畢業典禮、節慶或重要紀念日，但MUJI無印良品觀察到，花卉其實也能為日常空間增添色彩，成為傳遞感謝、關心與祝福的禮物。近期各級學校陸續舉辦畢業典禮，許多畢業生即將邁向人生下一階段，MUJI無印良品也選在此時推出「日常花束」，讓一束花成為說出祝福的簡單方式。
每束350元，選用台灣在地當季花材
此次於「良品市場」販售的「日常花束」，由農業部農糧署與MUJI無印良品共同企劃，選用台灣在地當季花材製作。花材包含象徵祝福與喜悅的洋桔梗、代表誠實與希望的小菊，以及色彩明亮、充滿活力感的非洲菊。透過不同花材所蘊含的寓意，讓花束不只是好看的生活擺飾，也成為傳遞心意的溫柔禮物。
從良品市場出發，把台灣花卉帶進日常生活
MUJI無印良品長期以「嚴選素材、檢視工序、簡化包裝」作為商品開發原則，旗下「良品市場」也延續此理念，以「探訪台灣，發掘友善人、事、地、物，打造良品匯集的場域」為初衷，持續深入台灣各地，尋找友善耕作的在地農產。這次透過與台灣在地花農合作，將當季花卉帶進門市，不只提升國產花卉能見度，也讓顧客在日常購物時，感受來自土地與季節的美好。
8月31日前限時販售，全台21間良品市場買得到
MUJI無印良品「日常花束」即日起至8月31日限時販售，全台共有21間設有「良品市場」的門市可購買。無論是要送給剛畢業的朋友、感謝老師與同學，或只是想替自己的房間、辦公桌加一點生活感，都能用一束花把祝福帶回家。
MUJI無印良品「日常花束」販售資訊販售期間：即日起至8月31日
販售價格：每束350元
販售門市：全台21間設有「良品市場」門市
MUJI無印良品「良品市場」日常花束販售門市
台北市販售門市：Lalaport南港門市、美麗華門市、松高門市、統一時代門市、南西門市、高島屋門市
新北市販售門市：裕隆城門市、宏匯門市、新店門市、板橋車站門市、新板門市、MOP林口門市
桃竹苗區販售門市：中壢門市、巨城門市、竹北門市、尚順門市
台中市販售門市：Lalaport台中門市
高雄市販售門市：夢時代門市、岡山門市
台南市販售門市：南紡門市、台南門市
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower