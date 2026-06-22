2026-06-22 16:07 女子漾／編輯周意軒
《欠妳的那場婚禮》蒲禾菲是誰？演蘇慧倫年輕時期爆紅，曾當高爾宣MV女主角、入選北影非常新人
台劇《欠妳的那場婚禮》播出後，除了張孝全、蘇慧倫飾演的中年怨偶婚姻引發共鳴，劇中飾演女主角年輕時期的蒲禾菲，也因清新亮眼的外型和自然細膩的表演受到關注。她在劇中飾演年輕版「陳立璇」，和朱軒洋飾演的25歲周可傑，有一段充滿青春曖昧、音樂夢與情感拉扯的故事線，也讓不少觀眾看完好奇：「蒲禾菲到底是誰？」擁有四分之一德國血統的蒲禾菲，近年從MV、短片、電影到戲劇一步步累積作品，2024年更入選台北電影節「非常新人」，被視為備受期待的新生代演員之一。這次接演嚴藝文編導的新作《欠妳的那場婚禮》，也成為她現階段最受矚目的代表角色。
蒲禾菲是誰？四分之一德國血統，新生代氣質女演員
蒲禾菲是近年受到關注的新生代女演員，外型帶有混血感，擁有四分之一德國血統，氣質清新又帶點冷感辨識度。她不是一開始就走傳統偶像路線，而是從MV、短片和影像作品慢慢累積表演經驗。比起強烈戲劇化的表演，蒲禾菲更容易讓人注意到的是一種很自然的鏡頭感。她的表演不會過度用力，反而常常用眼神、停頓和細微情緒變化，帶出角色的心事，也很適合詮釋青春期那種「想靠近又怕受傷」的曖昧狀態。
曾是高爾宣〈Without You〉MV女主角，早期就被觀眾記住
很多人第一次看到蒲禾菲，可能不是在戲劇裡，而是在音樂MV中。她曾演出高爾宣熱門歌曲〈Without You〉MV女主角，隨著歌曲走紅，蒲禾菲也因為鏡頭前自然不生澀的表現，被不少觀眾留下印象。之後她也陸續參與不同影像作品，從MV延伸到戲劇、短片與電影，慢慢累積角色經驗。雖然不是一夕爆紅型演員，但正因為一路從小作品磨出來，讓她這次在《欠妳的那場婚禮》裡的演出更有說服力。
入選台北電影節「非常新人」，被看好是潛力新秀
蒲禾菲在2024年入選台北電影節「非常新人」，也讓她正式被更多影視圈與觀眾看見。「非常新人」向來是觀察台灣新生代演員的重要名單，入選本身就代表她的表演潛力受到業界關注。對年輕演員來說，這類肯定不只是曝光，更像是一張進入更大舞台的門票。蒲禾菲之後接演《欠妳的那場婚禮》，也讓她從潛力新人變成觀眾真正叫得出名字的新面孔。
《欠妳的那場婚禮》飾演年輕版陳立璇，和朱軒洋有青春情感線
真正讓蒲禾菲討論度快速升溫的作品，就是2026年台劇《欠妳的那場婚禮》。她在劇中飾演女主角「陳立璇」的年輕時期，成年版則由蘇慧倫演出。這個角色其實並不好演，因為她不只是「年輕版女主角」而已，還必須讓觀眾相信，為什麼多年後的陳立璇會對周可傑又愛又怨。換句話說，蒲禾菲要演出一段婚姻最初的心動來源，也要讓觀眾看見那段青春愛情裡的光。
她和朱軒洋飾演的年輕版周可傑有大量對手戲，兩人從音樂、曖昧到情感拉扯，形成劇中很重要的青春線。相較張孝全、蘇慧倫的中年婚姻線充滿疲憊與現實感，蒲禾菲與朱軒洋的年輕線則像一面對照鏡，讓觀眾看見愛情最初閃閃發光的樣子。
從舞者轉演員，表演底子來自15年舞蹈訓練
蒲禾菲的表演並非憑空而來，她其實從小學舞，跳了15年，原本的人生方向也和舞蹈密切相關。長期舞蹈訓練讓她對身體、節奏和情緒流動特別敏銳，這也反映在她的表演裡。對演員來說，身體感很重要。蒲禾菲的鏡頭表現常常有一種不刻意的流動感，不需要太多台詞，就能透過姿態和眼神帶出角色狀態。這也是她在《欠妳的那場婚禮》中能撐起青春線的重要原因之一。
蒲禾菲、朱軒洋爆緋聞？經紀人回應是拍戲合作
隨著《欠妳的那場婚禮》話題升溫，蒲禾菲的私生活也跟著被放大檢視。先前週刊報導她因拍攝《欠妳的那場婚禮》與朱軒洋熟識，甚至傳出互動過從甚密，引發外界討論。由於朱軒洋先前與吳卓源的感情狀態本來就受到關注，因此消息曝光後很快掀起熱議。對此，蒲禾菲方面曾透過經紀人回應，表示兩人是因合作拍戲認識，劇組為了讓年輕演員培養默契，安排相處和互動都屬於工作範圍，並未如外界傳言所描述。
精華 FAQ
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她在劇中飾演蘇慧倫的年輕版陳立璇，與朱軒洋有重要青春情感線。她以自然細膩的表演，把角色的曖昧、心動與拉扯演得很有說服力，因此迅速被觀眾記住。
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她曾擔任高爾宣〈Without You〉MV女主角，也持續參與短片、電影與其他影像作品。她並非靠單一曝光爆紅，而是透過多元作品累積鏡頭感與表演經驗。
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蒲禾菲擁有四分之一德國血統，且從小學舞、累積15年舞蹈訓練。2024年她入選台北電影節非常新人，近來又因與朱軒洋的合作傳聞而引發討論。