拒絕橫樑壓頂！臥室與書房的隱藏式天花板設計，平衡視覺與心理壓力

2026-06-22 14:21 台灣房地產知識通
拒絕橫樑壓頂！臥室與書房的隱藏式天花板設計，平衡視覺與心理壓力
拒絕橫樑壓頂！臥室與書房的隱藏式天花板設計，平衡視覺與心理壓力

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：橫樑壓頂會在臥室與書房引發心理壓迫與視覺疲勞。
  • 重點二：全平頂、間接照明與弧形天花可有效隱藏樑體。
  • 重點三：隱藏式天花板也能整合空調管線並提升空間機能。


在現代住宅結構中，橫樑是不可避免的結構支撐，然而當其暴露在臥室床上或書房書桌上方時，往往會造成居住者的心理壓迫感與視覺不協調。本文將深度解析「橫樑壓頂」在環境心理學與室內設計中的負面影響，並提供系統化的隱藏式天花板設計解決方案。透過全平頂、平頂與間接照明結合、曲面弧形設計以及機能性結構整合等手法，客觀論述如何利用現代設計工法平衡空間結構帶來的心理壓力，打造兼具美觀與舒適的居住環境。

在都市化密集的現代居住環境中，大樓結構設計為了追求更高的穩定性與抗震能力，室內空間往往會出現巨大的結構樑柱。這些樑柱雖然承擔著房屋的安全支撐，但若在進行室內裝修時未加以妥善規劃，使其裸露於居住者頻繁活動的區域上方，例如臥室的床頭、書房的書桌，便會形成室內設計中常規避的「橫樑壓頂」現象。這不僅影響空間的整體美觀，更會在無形中對居住者造成持續性的心理壓力與視覺疲勞。

隱藏式天花板設計並非單純為了裝飾，其核心價值在於透過物理結構的修飾，重新分配空間的視覺比例，從而化解結構樑柱帶來的壓迫感。尤其在需要高度放鬆的臥室與需要高度專注的書房中，一個平整、流暢的天花板視覺，對於平衡居住者的心理狀態具有不可忽視的作用。

一、 視覺與心理的拔河：拆解橫樑暴露的負面效應

在環境心理學的研究中，空間的物理特徵會顯著影響個人的情緒與認知功能。天花板作為室內空間的上部邊界，其平整度與高度直接關係到空間的開闊感或壓迫感。當一道厚重的結構樑直直地懸在頭頂上方時，會對人體產生潛意識的威脅感。

  1. 臥室空間中的生理與心理干擾 臥室是人體進行自我修復與深度放鬆的場域。當橫樑位於床頭上方時，人在躺臥狀態下視線自然向上，會被迫面對結構體造成的視覺中斷。這種物理上的「不平整」會轉化為心理上的「不安全感」。潛意識會預警可能的掉落風險，導致身體無法完全放鬆，進而影響睡眠深度與品質。長期而言，這種無法察覺的微應力會累積成慢性的心理疲勞。
  2. 書房空間中的專注力耗損 書房是需要執行高認知活動、進行思考與創作的空間。若橫樑位於書桌或人坐位的正上方，視覺上的壓迫感會分散大腦的注意力。人類大腦在處理複雜任務時，需要一個穩定且干擾少的環境。頭頂上的異物感會無形中佔用大腦的背景處理資源，導致專注力下降、思考受阻，甚至產生莫名的焦慮感，嚴重影響工作與學習的效率。

拒絕橫樑壓頂！臥室與書房的隱藏式天花板設計，平衡視覺與心理壓力
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二、 隱藏式天花板設計：重塑空間開闊感的系統化手法

面對不可移動的結構橫樑，隱藏式天花板設計提供了多樣化的解決路徑。其目的在於創造一個連續、無中斷的視覺平面或流暢的過渡，讓結構體「消失」在居住者的視線範圍內。

  1. 全平頂天花板設計：最徹底的視覺淨化 全平頂設計是解決橫樑壓頂最直接且徹底的方法。此工法利用輕鋼架或木作拉出一個完全平整的基準面，將所有的橫樑、管線（如空調、全熱交換器管路）全部隱藏在飾面板材之上。 這種設計手法能創造出極致乾淨、開闊的視覺效果，讓空間看起來更為簡約、現代。在臥室中使用全平頂，能提供一個完全無干擾的仰視面，營造出絕對安定的睡眠氛圍。在書房中，平整的天花板則能減少視覺雜訊，有助於思緒的集中。然而，此設計需考量房屋的原始淨高，若樓層高度不足，全平頂可能會導致整體天花板過低，反而造成另一種壓迫感。
  2. 平頂與間接照明的機能整合 若全平頂設計會導致樓高過低，可以採用部分平頂結合間接照明的手法。此設計並非將整個天花板降到樑下高度，而是將樑柱所在區域設計為平頂，並在樑柱邊緣或天花板邊緣設置燈槽，將光線投射向凹入的天花板中心（通常是原始樓板）。 這種手法具有雙重效益：首先，它利用平頂部分隱藏了橫樑體積；其次，向上的間接光源能照亮原始樓板，創造出「懸浮」與「向上延伸」的視覺錯覺，有效消解低天花板帶來的壓迫感，同時為臥室或書房提供柔和、不刺眼的環境光，平衡視覺應力。
  3. 曲面與弧形天花板：柔化結構稜角 環境心理學論述指出，柔和的曲線相較於鋒利的直角，更能帶給人放鬆與舒緩的感覺。針對較為厚重或位於空間邊緣的橫樑，可以採用曲面或弧形天花板設計。 透過木作工法創造出流暢的弧度，從樑底滑順地過渡到天花板平面或牆面。這種設計不僅能隱藏橫樑，更徹底去除了結構體強硬的稜角。在臥室床頭上方採用弧形設計，能創造出如同包覆般的安全感；在書房中，流暢的線條則能引導視線，創造出靈動且無壓力的思考空間。


三、 機能與結構的完美平衡：隱藏式設計的延伸應用

隱藏式天花板設計不應僅被視為被動的裝飾修補，更可以主動整合現代住宅所需的各項機能，讓天花板成為一個多功能的機能層。

  1. 整合空調與全熱交換系統 在現代住宅中，吊隱式空調與全熱交換器已成為標配。這些設備的室內機與管路往往需要一定的深度空間。隱藏式天花板正好利用了樑柱旁產生的空間差，將這些體積龐大的設備與管線完美收納。樑下的高度正好成為空調出風口或回風口的邊界，實現了結構、機能與美觀的三方整合，避免了設備裸露造成的視覺混亂。
  2. 機能性分區與視覺引導 在書房或複合式空間中，可以利用天花板的高度差進行無形的分區。例如，在書桌上方採用全平頂隱藏橫樑，營造安定的專注區；而在閱讀區或展示區則採用原始樓板高度或間接照明，營造開闊感。這種高度變化能主動引導居住者的視線與行為模式，在開放的空間中創造出井然有序的心理層次。
  3. 材質與色彩的心理調和 在隱藏式天花板的飾面選擇上，材質與色彩同樣扮演關鍵角色。在臥室中，可以使用純白、百合白等高明度、低彩度的色彩，配合霧面材質，極大化光線的漫射，創造輕盈感。在書房中，若希望營造沉穩氛圍，可在局部平頂區域使用略帶溫暖色調的板材或具備吸音功能的材質，不僅能隱藏橫樑，更能優化空間的聲學環境，減少回音干擾，進而提升放慮效率。

拒絕橫樑壓頂！臥室與書房的隱藏式天花板設計，平衡視覺與心理壓力
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四、 結語

住宅設計的核心始終在於服務居住者的身心需求。結構橫樑雖然是建築安全的基石，但若未經設計處理，其裸露造成的視覺尖角與物理量體，確實會對需要休息的臥室與需要專注的書房造成不可忽視的心理與視覺壓力。

隱藏式天花板設計透過環境心理學的視角，利用全平頂的淨化、間接照明的延伸、曲面弧形的柔化以及機能系統的整合等現代設計工法，客觀且有效地化解了「橫樑壓頂」的負面影響。它不單是對結構體的遮掩，更是對空間視覺比例與光環境的重新定義。

透過理性的設計規劃，我們能夠在維持建築結構安全的同時，平衡空間結構帶來的心理應力。一個平整、流暢且兼具機能性的天花板視覺，將為臥室帶來真正的安定與放鬆，為書房帶來專注與清明，從而實質提升居住環境的整體品質與舒適度。

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精華 FAQ

  • 因為橫樑位於視線與活動核心上方，會形成明顯的結構壓迫感，讓人產生不安全與干擾感；臥室影響放鬆睡眠，書房則容易削弱專注與思考效率。

  • 文章建議採用全平頂、部分平頂搭配間接照明，以及曲面或弧形天花板等做法，讓橫樑視覺上消失，同時改善空間比例、光線氛圍與心理感受。

  • 除了修飾橫樑，隱藏式天花板還能整合吊隱式空調、全熱交換器與管線，並透過高度差進行機能分區、引導視線，進一步提升居住品質與空間效率。

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2026-06-06 08:00 J.T



▋那一則永遠停在未讀的訊息

2026年5月26日凌晨4時21分，潤泰集團總裁尹衍樑在台北榮總辭世，享壽76歲。

根據《富比士》2025年台灣富豪榜，他身價約56億美元，折合新台幣約1,762億元，名列台灣第10。身後留下的，是橫跨營建、金融、生技、零售的龐大集團版圖，以及一子一女——兒子尹崇堯，女兒尹崇恩。

消息傳出後兩天，尹崇恩在臉書發文，寫下這些字：

「我一直以為，還有時間。現在才真正明白，有些訊息送出去後，真的會變成永遠不會回的簡訊，永遠停在未讀。」

看到這段話的那一刻，很多人心裡不是在想尹家的千億財富，而是想到了自己的父親、母親、伴侶，和那些還沒來得及說、還沒來得及安排的事。

▋傳承，從來不是「有錢人才需要想的事」

很多人看到「1,762億」這個數字，第一反應是：那是別人家的事，跟我有什麼關係？

但真正值得思考的問題，其實和金額無關。

尹衍樑在世時，早已提前安排兒子尹崇堯進入南山人壽歷練、2022年接掌董座；女兒尹崇恩也陸續在集團旗下多家公司擔任要職。這種「提前布局、有序交棒」的方式，讓家族事業的傳承相對平穩，少了很多可能發生的震盪。

但問題是：一般家庭，有沒有類似的安排？

你上一次跟父母談到「萬一有一天……」是什麼時候？你知道父母有哪些保單、受益人填的是誰嗎？你自己的保單，受益人有多久沒有更新了？

這些問題不是要嚇你，而是因為——真正看過家庭財務安排現場的人都知道，最難的從來不是金額，而是那句「我以為還有時間」。

▋遺產稅，是許多家庭第一個措手不及的關卡

尹衍樑辭世後，外界最多討論的是：千億身家怎麼分？這個問題的答案，比多數人想的還複雜。依據台灣現行法律，遺產稅必須在繼承人知悉繼承之日起六個月內申報，而且必須「先繳遺產稅，才能辦理遺產分割與財產移轉」。

以尹衍樑的資產規模為例，《富比士》估算的是整體財富，但法律上實際須課徵遺產稅的範圍，還要扣除負債、已信託安排、已移轉股權等，實際計算相當複雜，仍需依個案狀況與專業評估而定。換句話說，就算家人之間對分配沒有爭議，資金能否在第一時間到位，往往才是真正的挑戰。

對普通家庭而言，這個邏輯一模一樣：

父母過世後，房子要過戶前得先繳遺產稅。那筆現金，你準備好了嗎？

▋保單，是讓心意準確傳遞的工具

尹衍樑2011年時，曾公開宣示捐出95%財產、撥出30億元籌設唐獎，資助人文與科學研究。他對財富的態度，從來不只是「留給自己人」，而是更大範圍的責任與傳承。

這讓人想到一個很重要的觀念：保單的真正價值，有時不在理賠金額，而在它能把一個人的心意，準確送到對的人手上。指定受益人的保險金，原則上不計入遺產、不需等待遺產稅申報完成，就可以相對快速地交到受益人手中。這筆錢，可以是家人最困難時刻的緊急支援，也可以是讓繼承流程更順暢的現金準備。

但前提是：受益人，要提前寫清楚。

很多人的保單上，受益人一欄寫的是「法定繼承人」——這看起來沒問題，但一旦家庭結構變化（離婚、再婚、生育、照顧責任轉移），這幾個字的意義可能完全不同。

一份好的安排，重點不只在金額，也在誰能拿、何時能拿、拿了之後能解決什麼問題。

▋她說「把您放不下的牽掛，好好接住」

尹崇恩在那篇悼文的最後這樣寫：

「媽媽會有我們陪著。我們也會一起，把您放不下的牽掛，好好接住。」

這句話讓很多人紅了眼眶。因為那種感覺太真實了——失去一個人之後，最難受的，往往是那些他沒說完的話、沒安頓好的事、還有那些他最後放心不下的人。

一份清楚的財務安排，能讓家人在最心碎的時候，少一份混亂、多一份方向。

不是有錢才需要安排，而是你在乎的人，值得你提前想清楚。

▋現在，你可以做的第一步

你不需要是千億富豪，才需要思考這件事。

找出你現在所有保單，確認受益人是否符合你現在的家庭狀況。

和父母做一次「萬一有一天」的對話——不是觸霉頭，而是體貼。

評估家庭的現金流：如果明天發生變故，家人有沒有足夠的流動資金撐過最初的困難期？

如果覺得這些問題太複雜、不知從哪開始，找一位你信任的保險顧問或理財規劃師坐下來談談，通常比你想像中的更容易起步。真正成熟的財務安排，是讓愛有順序，讓責任有名字，讓家人在最混亂的時候，還能照著清楚的路走。

不要等到那則訊息，真的停在未讀。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。

（實際保險、稅務與遺產規劃仍需依個案狀況、現行法規與專業人士評估。）


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台灣 #富比士

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馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局

2026-06-15 08:16 女子漾／編輯張念慈
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖

馬年前半段，很多人可能都有一種「努力很多、回報很少」的無力感，明明加班沒少過，責任也扛了不少，升職名單卻遲遲沒有自己，加薪消息更像消失在空氣裡。不過進入馬年後半段，部分生肖的職場氣場有機會出現轉折，尤其屬牛、屬龍、屬猴、屬雞、屬豬的人，若能把握關鍵時機，升職加薪、貴人提拔與工作舞台都有機會一起靠近。

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馬年下半年職場運旺生肖1.生肖牛：苦撐半年終於被看見，別再把機會讓出去

關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博
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屬牛的人在馬年前半段，多半是職場裡最默默承擔的那一群。事情來了就做，問題出現就扛，不太邀功，也不太習慣高調表現自己。這種穩定可靠的特質，讓主管知道你值得信任，但也容易讓人誤以為你「不急著往上爬」。

進入馬年後半段，生肖牛的職場運有望慢慢翻紅。過去累積的工作成果，可能被某位關鍵人物看見，也可能因為部門調整、專案分工或人事空缺，讓你突然被推到更重要的位置。對生肖牛來說，這不是突然變幸運，而是長期努力終於等到適合的時機。

不過生肖牛最大的問題，就是太習慣低調。當主管問你是否有意願接下新任務，或是否想挑戰更高位置時，千萬不要第一時間說「我再想想」。這段時間最適合主動談工作規劃，不是硬要職位，而是清楚表達你準備好了。若總是等到萬無一失才開口，機會很可能已經落到別人手上。

馬年下半年職場運旺生肖2.生肖龍：財運與事業一起動，少說話就是保住運勢

圖片來源：李昀銳 微博
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屬龍的人在馬年本來就帶著較強的氣場，但前半段可能有些分心，忙著經營副業、人際或其他外部機會，反而讓主業表現沒有完全發揮。到了後半段，生肖龍的職場重點會重新回到原本的工作場域，尤其是舊主管、老東家、內部重組或升遷評估，都可能成為職涯轉折點。

生肖龍下半年的機會，往往不是從外面突然掉下來，而是原本累積的人脈與表現開始發酵。你以為自己在公司裡只是一般成員，但在某些決策者眼中，生肖龍其實自帶企圖心與存在感，只要關鍵時刻站出來，很容易被注意到。

不過生肖龍下半年要特別小心口舌是非。職場裡的站隊、背後評論同事、隨口抱怨主管，這些事情看似只是聊天，卻可能在升遷前夕變成扣分項。尤其當你的名字已經進入評估範圍時，任何負面印象都可能被放大。這段時間最聰明的做法，就是少捲入八卦，多拿成果說話。

馬年下半年職場運旺生肖3.生肖猴：新專案是翻身舞台，別再當人人都好的老好人

圖片來源：官方微博
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屬猴的人反應快、腦筋靈活，最擅長在變動中抓到機會。馬年後半段，生肖猴的職場機會很可能出現在新專案、新業務、新主管或新部門成立時。別人還在觀望值不值得投入，生肖猴若能第一時間站出來，就有機會搶到關鍵位置。

對生肖猴來說，下半年最適合「先卡位」。等到一個專案已經成熟、資源都分配完畢，往往就輪不到你發揮。真正能讓生肖猴被看見的時刻，是在大家還不確定方向時，主動提出方法、展現判斷力，甚至願意承擔一點風險。只要撐過前期混亂，後面的回報會比想像中更大。

但生肖猴也有一個容易壞事的習慣，就是想讓所有人都滿意。一邊想討主管喜歡，一邊又怕得罪同事，最後做事變得模糊，立場也不夠清楚。升職加薪時，主管要看的不是你人緣多好，而是你能不能在關鍵時刻做判斷、扛責任。下半年別再當和稀泥的人，越清楚站穩位置，越容易被看見價值。

馬年下半年職場運旺生肖4.生肖雞：專業實力到位，關鍵在於走出自己的小圈圈

圖片來源：微博@張凌赫工作室official
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屬雞的人向來對工作標準高，做事細、要求嚴，在專業能力上很容易成為團隊裡的穩定支柱。馬年後半段，生肖雞的優勢將不只是把事情做好，而是有機會透過跨部門合作、對外交流、專案展示，讓更多人知道你的能力。

過去生肖雞可能只是在原本部門裡被肯定，主管知道你能做事，同事知道你可靠，但更大的圈子未必認識你。下半年若有跨部門協作、內部提案、公開報告或資源整合的機會，生肖雞務必要把握，這些場合會成為升遷評估時很重要的加分關鍵。

不過生肖雞最大的盲點，是太習慣單打獨鬥。遇到新任務時，第一反應常常是「我自己來就好」，但後半段的機會未必靠一個人就能完成。若能適時求助、善用團隊資源，反而更能展現你的統籌能力。職場升遷看的不是一個人硬撐到多累，而是你能不能把事情帶著大家一起完成。

馬年下半年職場運旺生肖5.生肖豬：貴人正在靠近，兩個機會只能選一個

圖片來源：微博@楊紫工作室
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屬豬的人在馬年後半段貴人運相當值得期待，可能會有一位對你特別欣賞的人，主動在更高層面前替你說話，或在重要場合中幫你牽線。這個人未必是你平常最常往來的朋友，也不一定是最會稱讚你的人，反而可能是某位長期觀察你工作態度、但平常不太多話的主管或前輩。

生肖豬下半年的機會，有時會出現在意想不到的地方。可能是原本沒想過的職務調整，也可能是有人突然把你推薦進某個新團隊。這段時間要更敏銳觀察身邊的人脈，不是每段關係都要用力經營，而是要分辨誰真正能推動你的職涯往前走。

另外，生肖豬下半年可能會面臨兩個工作選項，一個比較穩，一個比較有挑戰。選擇時不要貪心想兩邊都抓，否則容易分散能量。可以用一個簡單標準判斷：如果你現在缺的是預算、人脈、團隊，就選能給你更多資源的機會；如果你缺的是曝光、舞台與認可，就選能讓你被看見的位置。

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖
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這3個職場地雷，5生肖下半年都要避開

首先，不要到處放話說自己想升職。適度表達企圖心是好事，但如果私下不斷跟同事透露「我想要那個位置」，消息很快可能傳遍公司。主管聽到時，未必會覺得你積極，反而可能覺得你太急、太沉不住氣。

第二，不要在升職前夕鬆懈。很多人最容易敗在這一點，覺得機會差不多來了，工作態度反而開始飄，結果最後關頭出現失誤，被同期競爭者追過去。越接近成果浮現，越要穩住節奏。

第三，不要錯過關鍵時機。生肖牛適合在秋意漸深後主動談規劃，生肖龍適合在年末衝刺前集中展現價值，生肖猴要抓住新專案啟動期，生肖雞要把握跨部門合作場合，生肖豬則要在冬月前後做出關鍵選擇。時機抓對，努力才更容易被放大。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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2026-06-15 17:45 女子漾／編輯ANDREA
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TOP 4：《無憂渡》

主演： 任嘉倫、宋祖兒

這部結合中式志怪題材的劇，探討了人與妖之間的悲傷宿命。男女主角在奇情懸案中互相扶持，充滿了互相救贖的溫暖，但「人妖殊途」的設定本身就是個巨大的虐點，後期的劇情走向更是被網友評為「意難平」的代表作。

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
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TOP 3：《星漢燦爛．月升滄海》

主演： 吳磊、趙露思

凌不疑和程少商互相治癒的過程甜度爆表，充滿了極致的宿命感。但他為了復仇，在成婚前夕拋下少商那一幕，真的是虐出新高度！那種「我愛妳，但我必須為了報仇離開妳」的痛感，後勁有夠強。

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
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TOP 2：《翹楚》（2026年6月新劇）

主演： 陳都靈、周翊然

2026年6月底開播就衝上熱搜！女主角重生復仇，遇上從小兵逆襲成大將軍的男主。兩人在權謀算計中互相試探，卻又忍不住被彼此吸引，這種「我們都在利用對方，卻不小心動了真心」的危險關係，絕對是今年夏天最帶感的玻璃渣糖！

圖片來源： 優酷 官方劇照
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圖片來源：優酷 官方劇照
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圖片來源：優酷 官方劇照
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TOP 1：《莫離》（2026年6月新劇）

主演： 白鹿、丞磊

2026年6月9日熱騰騰上線的強檔！古裝女神白鹿飾演滿身秘密的復仇嫡女，嫁給丞磊飾演的殘疾王爺。這對「先婚後愛」的夫妻從互相猜忌、暗中較勁，到最後在血雨腥風中暗生情愫。兩人雙強聯手又必須互相防備的拉扯感，絕對是近期「又虐又甜」的最高境界！

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
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#翹楚 #白鹿 #陸劇 #楊紫 #丞磊 #虞書欣 #王鶴棣 #趙露思 #宋祖兒

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開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔

開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔

2026-06-11 16:46 女子漾／編輯許智捷
開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔。圖片來源：電視劇官方微博
開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔。圖片來源：電視劇官方微博

現在觀眾追劇越來越沒有耐心，尤其陸劇一集動輒40分鐘，如果開場節奏慢、台詞尷尬、濾鏡太重、CP感不對，一不對味就會想直接退出。

其實「一集棄劇」不一定代表作品完全不好，有些劇後面漸入佳境，也有忠實觀眾力挺。但不可否認，第一集就是最殘酷的試煉場，能不能讓人想點下一集，往往就看開場有沒有抓住人。以下整理近年網友討論度很高的陸劇「一集棄劇」排行榜，看看哪一部也曾讓你秒關？

「一集棄劇」TOP 10：《長月燼明》

圖片來源：電視劇官方微博
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《長月燼明》開播時話題非常高，服化道、特效、仙俠世界觀都很有聲勢，但也有觀眾一開始就被大量設定勸退。第一集要消化仙門、魔神、宿命、時空線與人物關係，對不熟仙俠劇套路的人來說，容易有「畫面很美，但我有點看不懂」的感覺。

圖片來源：電視劇官方微博
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這部不是沒有優點，後續虐戀線、角色命運感都吸引不少劇迷入坑，只是第一集門檻偏高，屬於需要耐心進入世界觀的類型。

「一集棄劇」TOP 9：《重紫》

圖片來源：電視劇官方微博
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《重紫》主打師徒虐戀與仙魔糾葛，但開場給人的熟悉感太重，讓不少觀眾覺得好像已經看過類似設定。天真女主、清冷師父、命運劫數、仙門壓迫，元素都有，但新鮮感不夠強。

圖片來源：電視劇官方微博
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對喜歡仙俠虐戀的觀眾來說，這類設定依舊有吸引力；但對已經看過太多同類型作品的人，第一集可能就會覺得「又是這個配方」，因此被放進棄劇清單。

「一集棄劇」TOP 8：《且試天下》

圖片來源：電視劇官方微博
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《且試天下》有楊洋、趙露思坐鎮，開播前期待值很高，白風夕與黑豐息的江湖人設也很有記憶點。不過也有觀眾認為第一集節奏偏平，角色登場很帥，卻少了讓人立刻上頭的爆點。

圖片來源：電視劇官方微博
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這部後續靠男女主互動與江湖朝堂線吸引觀眾，但若只看第一集，對部分追求快節奏的人來說，可能會覺得「好看是好看，但沒有非追不可」。

「一集棄劇」TOP 7：《千古玦塵》

圖片來源：電視劇官方微博
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《千古玦塵》是典型高期待仙俠劇，但開播初期曾因造型、濾鏡、人物氣場引發不少討論。仙俠劇最怕第一眼不對味，因為觀眾很吃「神仙感」與沉浸感，一旦畫面質感或角色狀態沒有達到期待，就容易出戲。

圖片來源：電視劇官方微博
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不過這部後期也累積不少支持者，尤其虐戀與角色成長線有觀眾喜歡。只是對一集定生死的人來說，前期視覺觀感確實容易成為勸退點。

「一集棄劇」TOP 6：《你微笑時很美》

圖片來源：電視劇官方微博
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《你微笑時很美》原本主打甜寵加電競，題材很適合年輕觀眾，但播出後爭議也不少。有些觀眾認為劇中電競職業感不夠真實，感情線又過於偶像劇化，讓原本期待熱血競技的人有落差。

圖片來源：電視劇官方微博
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甜寵觀眾或許會吃男女主互動，但若是衝著電競題材來看，第一集就可能覺得不夠燃、不夠專業，甚至覺得世界觀太懸浮。

「一集棄劇」TOP 5：《狐妖小紅娘月紅篇》

圖片來源：電視劇官方微博
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《狐妖小紅娘月紅篇》改編自知名IP，楊冪、龔俊主演，未播先有高度關注。也因為原作粉與演員粉期待都高，第一集幾乎是在放大鏡下被檢視。部分觀眾認為節奏、特效、角色情緒沒有立刻打中人，導致開局評價兩極。

圖片來源：電視劇官方微博
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這類大IP作品最吃虧的地方，就是觀眾心中早有想像，一旦第一集沒有達到期待，就會被迅速放大討論。不是完全不能看，而是「期待太高」反而變成壓力。

「一集棄劇」TOP 4：《我的人間煙火》

圖片來源：電視劇官方微博
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《我的人間煙火》播出時討論度非常高，但很多話題不是來自甜蜜，而是來自角色人設爭議。男女主感情線、女主家庭關係、部分台詞與行為，都曾引發觀眾熱烈吐槽。

圖片來源：電視劇官方微博
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這部最容易勸退人的地方，不是拍得不夠熱鬧，而是角色選擇讓人很難共情。觀眾如果第一集就無法理解主角的情緒與動機，後面再多深情鋪陳，也很容易變成「我不懂，但我先退」。

「一集棄劇」TOP 3：《以愛為營》

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

《以愛為營》原本有白鹿、王鶴棣這組高人氣組合，未播前期待值非常高，但播出後卻因台詞、剪輯、運鏡與霸總感引發不少吐槽。尤其部分橋段被網友認為過於刻意，甜寵不夠自然，反而變成尷尬名場面。

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

霸總劇其實不是不能拍，但現在觀眾更在意角色是否有真實感。若男主只是一直耍帥、女主一直製造誤會，第一集就很容易讓人覺得「我知道你們想讓我心動，但我只想快轉」。

「一集棄劇」TOP 2：《仙劍六祈今朝》

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

《仙劍六祈今朝》背著「仙劍」這個大IP上線，原作粉自然會用更高標準看待。角色還原、劇情節奏、特效質感、群像塑造，任何一環不對，都容易變成棄劇原因。

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

對沒玩過遊戲的觀眾來說，第一集也需要時間理解人物與世界觀；對原作粉來說，則是容易一邊看一邊比較。兩邊觀眾都不容易討好，也讓它成為不少人心中的「想支持但撐不下去」代表。

「一集棄劇」TOP 1：《以家人之名》

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

如果說前面幾部是「第一集就被勸退」，那《以家人之名》更像另一種經典：開局很好看，甚至一開始讓很多人真心入坑，但後續感情線與人物轉折引發爭議後，不少觀眾回頭表示「早知道後面這樣，第一集就該棄」。

圖片來源：電視劇官方微博
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這部前期親情線非常有感染力，三個沒有血緣的孩子一起長大，家庭氛圍溫暖又催淚；但後續劇情轉向愛情線後，部分觀眾覺得味道變了，原本喜歡的家人感被打破。它不是典型的一集棄劇，卻是很多人心中「越追越後悔」的代表。

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#陸劇 #趙露思

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買機票別再傻等週二凌晨！網友實測3年曝「便宜票時機」，東京來回6800元靠這招

買機票別再傻等週二凌晨！網友實測3年曝「便宜票時機」，東京來回6800元靠這招

2026-06-12 11:45 女子漾／編輯許智捷
買機票別再傻等週二凌晨！網友實測3年曝「便宜票時機」，東京來回6800元靠這招。圖片來源：pexels
買機票別再傻等週二凌晨！網友實測3年曝「便宜票時機」，東京來回6800元靠這招。圖片來源：pexels

想買便宜機票，很多人第一反應都是「週二凌晨刷票」，但真的有用嗎？近日 Threads 上一名網友分享自己追了 3 年機票後的觀察，指出最便宜機票不一定出現在大家熟知的週二凌晨，引發網友熱烈討論。

編輯推薦

出發前 45-60 天的週三下午

這名網友分享自己的實測經驗，認為若想搶傳統航空便宜機票，可以特別留意「出發前45至60天」這段時間。由於航空公司在清艙期可能會因系統自動釋出票位，導致票價短時間出現波動，因此他平常會使用 Google Flights 追蹤票價並設定提醒。

像他就曾遇過東京來回機票 6,800 元的低價，正是在週三下午3點左右跳出通知，讓不少小資旅人直呼這個時間點可以先筆記起來。

大促銷結束後的 2 小時

大促銷結束後的 2 小時其實很值得再回頭刷一次票。像雙 11、66 促銷或旅展檔期結束後，許多人以為優惠已經結束，但系統可能會釋出未完成付款、訂單取消或逾時保留的票位，讓同價位機票短暫回流。

他分享自己上次在 6 月 6 日 23:59 沒搶到票，沒想到 6 月 7 日凌晨 1:47 再刷，竟然又看到同樣價格，提醒想撿便宜的旅人，促銷結束後不要立刻放棄，半夜回刷有時反而會有驚喜。

搶便宜機票避開這3地雷

1.不要一直重複搜尋同一航線

不少旅人會發現，同一個航線、同一個日期越查價格越不漂亮，因此建議不要反覆在同一平台重複搜尋。可以適時清除 Cookie、開無痕模式，或換裝置、換瀏覽器比價，避免被系統紀錄搜尋行為。

2.不要只看去程，回程也要一起比

買機票時很多人只盯著去程價格，但其實回程有時才是影響總價的關鍵。像是回程改早一天、晚一天，或換成不同時段航班，都可能讓整趟旅費差很多，建議來回日期都要交叉比較。

3.週五晚上不要急著買票

週五晚上是許多人下班後開始規劃旅行、集中訂票的時間，熱門航線需求容易被拉高，票價也可能比較不漂亮。若不是非買不可，可以避開週五晚上的高峰時段，再觀察其他時間是否有更好的價格。

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#機票

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