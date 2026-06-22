2026-06-22 14:56 女子漾／編輯黃冠婷
泰神顏FortPeat要來了！6月28日來台見面會，限定驚喜舞台、合照自拍福利一次看
泰流男神組合FortPeat要來台灣了！憑藉BL劇《愛在空氣中》、《海洋之戀》打開高人氣的Fort與Peat，這次將帶著新劇《Yesterday》於6月28日來台舉辦《Yesterday Fanmeeting in Taipei 2026: The Resonance》粉絲見面會。兩人以超強螢幕化學反應、自然甜蜜互動與「爆棚男友力」圈粉無數，消息一公開，立刻讓台灣BabyFeat掀起期待。
台灣場限定神祕舞台，兩人親自參與企劃
這次見面會不只是單純來台會粉絲，Fort與Peat也親自參與企劃與排練，預告將準備「台灣場限定神祕驚喜舞台」。除了將重現劇中多首浪漫歌曲，展現Vocal與舞台魅力，也會安排粉絲專屬互動環節，希望用最靠近粉絲的方式，回應BabyFeat一路以來的支持。
Fort與Peat也感性表示：「我們每天都在數著去台灣的日子！每次在網路上看到台灣粉絲的應援和留言，內心都充滿了力量。這次見面會我們準備了非常特別的驚喜舞台，是只屬於我們和台灣BabyFeat的秘密喔！一定要來看我們，我們不見不散！」
VIP福利太甜，2：1合照、自拍一次擁有
福利部分也全面升級，這次依票區規劃多項粉絲互動，VIP門票福利包含2：1雙人合照、2：1雙人自拍、親筆簽名明信片、Sound Check彩排直擊與Hi-Touch近距離擊掌；Zone A、Zone B及Special Cam Zone也享有升級團體合照、全員擊掌、彩排直擊與官方海報等福利，讓入場粉絲不只看表演，也能把互動回憶帶回家。
《Yesterday Fanmeeting in Taipei 2026: The Resonance》活動資訊演出日期：2026年6月28日（日）
演出時間：下午2時
演出票價：NT$8,800／NT$7,600／NT$5,600／愛心席NT$3,800
售票時間：2026年5月15日（五）下午1時
售票系統：KKTIX網站、全家便利商店Famiport
更多資訊：請見主辦單位官方公告
限量10套頂級套票，解鎖2：1私密對話
主辦單位也特別推出全台限量10套的「限量尊榮頂級套票（Limited Premium Package）」，將於6月19日開賣。套票內容包含VIP門票1張，並享有所有VIP升級福利，另外加碼2：1專屬私密對話1分鐘、2：1親筆簽名拍立得合照，以及2：1專屬簽名會30秒，主打更近距離的一對二限定互動體驗。
限量尊榮頂級套票資訊啟售日期：2026年6月19日（五）
限額數量：全台限量10套
套票售價：NT$19,000
套票內容：
VIP門票1張，享所有VIP升級福利
•2：1專屬私密對話1分鐘
•2：1親筆簽名拍立得合照
•2：1專屬簽名會30秒
Top-up加購福利開搶，限時限量名額要把握
除了頂級套票，這次也規劃Top-up加購福利。凡於6月21日含當日前成功購買本次見面會任一門票的觀眾，即可獲得6月22日限時限量加購資格。加購品項包含「2：1私密對話1分鐘」，限量10名，；以及「2：1親筆簽名拍立得合照」，限量40名。名額有限，想要近距離和FortPeat互動的粉絲務必留意開賣時間與官方公告。
Top-up加購福利資訊
加購資格：限於2026年6月21日含當日前成功購買本次見面會任一門票之觀眾
啟售日期：2026年6月22日（一）限時限量開賣
加購品項：
•2：1私密對話1分鐘，限量10名，售價NT$4,500
•2：1親筆簽名拍立得合照，限量40名，售價NT$3,800
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower