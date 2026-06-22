The Grammys 葛萊美獎重大變動！新增五大類獎項，特為亞洲音樂人開啟大門？！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 葛萊美宣布新增五項獎項，其中最佳亞洲流行音樂表演最受矚目。

葛萊美宣布新增五項獎項，其中最佳亞洲流行音樂表演最受矚目。 重點二： 新亞洲獎不限K-Pop，J-Pop、C-Pop及東南亞音樂人也可競逐。

新亞洲獎不限K-Pop，J-Pop、C-Pop及東南亞音樂人也可競逐。 重點三：另調整新人資格、專輯認定與詞曲作者認證，顯示規則持續更新。

Hi there，美國樂壇中的重要獎項、甚至可以說是最重要的獎項The Grammy Awards(葛萊美獎)，在每年其實都會針對當年的提名入圍、得獎、頒獎都流程做出調整，不過就在前幾天，官方宣布的變革卻蠻引人注目的，除了例行對於流程改善的細項之外，還宣布新增了五項獎項，其中就包含了和亞洲音樂人息息相關的重要獎項。

首先來說說新增的五項葛萊美獎項，分別是 Best Asian Pop Music Performance (最佳亞洲流行音樂表演)、Best R&B Collaboration or Duo/Group Performance (最佳 R&B 合作或雙人/組合表演)、Best Traditional Pop Vocal Performance (最佳傳統流行演唱獎)、Best Traditional Folk Album (最佳傳統民謠專輯)、Best Latin Song (最佳拉丁歌曲)。

• Best Asian Pop Music Performance 最佳亞洲流行音樂表演

這應該是近期在網路上討論最熱烈的一項變更路，明顯地是將目標朝向亞洲的音樂人，不少人在看到獎項名稱時會直覺認為，這是為了近期在全球範圍都非常熱門的 K-Pop 所開放，諸如BTS、BLACKPINK等韓國團體也被認為是非常有力的競爭者，然而仔細看了一下此次葛萊美的說明便會知道事情並沒有那麼簡單。

不僅是鎖定商業表現優秀的 K-Pop，將近期發展猛烈的 J-Pop 及 C-Pop 都納入了此獎項的範圍，甚至這幾年強勢崛起的泰國、菲律賓音樂市場也都虎視眈眈；並且限定作品裡的語言使用，必須有意義地運用亞洲語言，另外也規定了如果是已經報名了其他獎項，並不能再推出亞洲語言的版本報名此獎項，也就是說目前 K-Pop 主流為了進攻歐美市場而發行的英文歌曲並不具備角逐此獎項的資格。

在這樣的限制之下，除了大家熟悉的、流量高漲的 K-Pop 的音樂人之外，在 J-Pop 方面像是日本近年表現強勢的YOASOBI、Ado、LiSA、米津玄師等，或是濱崎步、宇多田光、ONE OK ROCK等經典的天花板人物；以及華語樂壇方面，像是周杰倫、蔡依林、林俊傑、鄧紫棋等歌手，都很有機會能夠角逐這項「最佳亞洲流行音樂表演」以獲得葛萊美獎，如此一來，誰會是第一個獲得此獎項的亞洲藝人倒是非常值得期待的事情呢！

• Best R&B Collaboration or Duo/Group Performance 最佳 R&B 合作或雙人/組合表演

這項更動便讓人覺得順理成章得多，因為是從既有的 Best R&B Performance (最佳 R&B 演出) 衍生而來，新增了雙人以上的獎項，而原先的獎項也順勢更名為 Best R&B Solo Performance (最佳 R&B 獨唱表演)，旨在推廣更多優秀的 R&B 表演音樂人，倒算是項意料之內的更動。

• Best Traditional Pop Vocal Performance 最佳傳統流行演唱獎

雖然流行音樂被認為是主流，但現今是多元化發展的時代，對於音樂的不同演繹方式也越來越多，設立這項獎項的原因，為的就是因應這種多方發展的趨勢，雖然不見得會像其他主流獎項獲得那麼大的關注，但對於葛萊美來說，或許也是藉以鞏固公信力及增加獨特性的舉動吧。

• Best Traditional Folk Album 最佳傳統民謠專輯

和前面提到的最佳 R&B 合作或雙人/組合表演有點類似，此獎項由 Best Folk Album (最佳民謠專輯) 衍伸而出，以「傳統」這個類別分出 Best Traditional Folk Album (最佳傳統民謠專輯)，而原先獎項則更改為 Best Contemporary Folk Album (最佳當代民謠專輯)，將傳統及當代的呈現方式分開來表彰。

• Best Latin Song 最佳拉丁歌曲

最近拉丁音樂的傳播力也日趨強勁，因為葛萊美的官方單位 The Recording Academy (美國錄音學院) 為了拉丁音樂，也設立了姊妹獎項Latin Grammy Awards(拉丁葛萊美獎) 的關係，因此在葛萊美的部分並沒有太多關於拉丁音樂的獎項，有的也都聚焦在專輯方面，而這是第一次將重點放在歌曲上、設立了 Best Latin Song (最佳拉丁歌曲)，也明顯地象徵著拉丁音樂的影響力也逐漸蔓延出拉丁樂壇了！

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而除了新增獎項的變動之外，還有幾點我覺得蠻重要的更新，以下來列點討論一下：

1. 最佳新人資格

每年討論度都非常高的新人獎，前幾年最大的變動莫過於是就算發行過作品的音樂人，在沒有入圍過新人獎的情況下，只要是在該年度達成了突破性的發展，便可以再次報名最佳新人。而今年將原本規定的次數限制，由「3次」提高到「4次」，這給了不少年輕音樂人更多的機會！

然而依舊出現了爭議點，因為沒有特別原因就增加次數，雖然對於新人來說是好事，但在網路上出現了此舉是為了今年強勢崛起的Ella Langley做球，要給他入圍、甚至得獎的機會。不過這種也都只是網友的猜測，實際情況究竟如何我們就不得而知了。

2. 新專輯的資格認定

眾所皆知，每屆的報名作品必須是全新的專輯，不過在專輯中難免會有已經發行過、進行預熱的歌曲，而這些歌曲很有可能在前一年、或更早的年度報名過葛萊美的單曲獎項；今年做出的其中一項調整便是針對這點，專輯中的新錄製歌曲比例由75%降至66%。

或許因應近年的宣傳期都越拉越長，不少公司對於宣傳的規劃越拖越久，目的就是想要維持藝人的熱度，加之像是實體唱片的製作、跨區活動的規劃，這些都需要不少時間，葛萊美降低新歌比例就等於默認拉長了專輯的製作或預熱時間，這項目前看不出會不會有很大的影響，但我想經過個幾年就能看出結果了吧。

3. 增加對於作詞、作曲者的認可

原先在入圍葛萊美獎、甚至獲獎後，歌手、製作人或音樂工程師等，會獲得來自葛萊美的認證證書及獎盃，而今年官方宣布，在作品中的詞、曲作者也將獲得這份相同的待遇，以表示在一張好的作品中，詞、曲作者也同樣扮演了非常重要的角色！

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每年都會大概關注一下 The Grammys 的入圍和獲獎者，也一直知道他們的規則不斷地有在與時俱進，不過突然發現今年的變動實在比往年有趣的多，也看出了葛萊美獎一直佔據著美國樂壇第一大獎的位置，是其來有自的，先撇除網路上的各項猜測或是今年的收視率不說，光是每年對於規則的完善及對流行的敏銳度，這就不是其他獎項能夠輕易追上的啊！

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