【評論】反派CP逆襲封神！《我的王室死對頭》：林智妍、許楠儁「雙瘋對決」，驚天翻轉的「前世謎底」你看懂了嗎？

2026-06-22 12:05 推坑人妻

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《我的王室死對頭》以瘋感化學反應逆襲成韓劇黑馬。
  • 重點二：林智妍一人分飾惡女與無名演員，演技層次獲高度讚賞。
  • 重點三：結局揭曉前世謎底，兩位死對頭跨越三百年完成救贖。

奇幻羅曼史《我的王室死對頭》可以說是今年度除了《鐵拳教育》外，另一個超級黑馬韓劇，它在開播前簡直低調得像個局外人；然而，這部戲卻在上架一週內以恐怖的「瘋感化學反應」直衝 Netflix 非英語劇集人氣榜第一，收視率更從開播的 4.1% 一路瘋狂飆車破 10% 大關！這部劇之所以能達成神話級逆襲，主因在於它徹底打破了傳統穿越劇「現代傻白甜回古代」的財閥套路，反而大膽讓「朝鮮第一惡女嬪妃」靈魂附身現代無名小演員。全劇不賣弄大咖光環，全憑劇本硬實力、教科書級的「整容式演技」，以及將現代娛樂圈與財閥家族精準解構為「現代宮廷」的暗黑幽默，迅速在 Threads 和 IG 上引爆了全網自來水式的瘋狂推坑潮！

《我的王室死對頭 》預告：


級「惡女代表」遇上「西裝暴徒」：神級主創與主角陣容的驚喜大洗牌  

《我的王室死對頭》由曾共同執導熱血神劇《金牌救援》的明星導演韓兌燮、金玄宇執掌導筒，搭配《電影 《靈魂伴侶》姜炫珠編劇執筆，主創團隊最厲害的刀工，在於將古代後宮的權謀與現代資本主義的冷酷完美融為一體。

卡司方面，女主角由在《黑暗榮耀》中以「涎鎮啊~」一角奠定全亞洲惡女天花板的林智妍挑大樑，她這次挑戰一人分飾兩角，將唯唯諾諾的無名演員「申瑞霜」與性格暴躁、傲慢卻擁有極致生存智慧的朝鮮妖妃「姜團心（禧嬪姜氏）」演得層次分明。

而最讓人驚喜的絕對是男主角許楠儁，他頂替了原本市場預期的傳統美男花美男設定，在劇中飾演被稱為「資本主義怪物」的瘋批財閥二代「車世界」，許楠儁用他那極具侵略性的「雙開門名品身材」與既傲嬌又真誠的「整容式演技」，完美詮釋了什麼叫「冷面霸總與中二暖男的混合體」，瘋狂收割全網少女心！


劇情大綱與核心看點：當「宮鬥妖妃」誤入「娛樂圈後宮」，一場降維打擊的權力生存戰   

故事的開局荒誕又高燃：在朝鮮時代因擾亂朝政、手段狠辣而被賜下毒藥慘死的正一品禧嬪姜團心（林智妍 飾），靈魂竟然離奇穿越到了 2026 年的首爾，並附身在正在拍攝古裝劇、正準備喝下假沙藥演即死戲碼的無名女演員「申瑞霜」身上。

活下來的妖女還來不及驚訝，就發現現代世界對她而言根本是換湯不換藥：在她的眼裡，網路上鋪天蓋地的惡意輿論與媒體抹黑就是「文武百官的聯名彈劾」，殘酷的演藝圈競爭就是「後宮爭寵」，而一手遮天的嵯一集團財閥家族就是「把持朝政的權臣外戚」！

為了在現代活下去，她決定拿出當年在後宮大殺四方的宮鬥技能進行降維打擊。就在她鎖定邪惡財閥車世界（許楠儁 飾）試圖將他當作免死金牌盾牌利用時，卻發現這個男人竟然是個不按牌理出牌的「現代瘋子」。

這部劇最大的看點，就是看這兩個骨子裡都極度自私、瘋狂的惡男惡女，如何在財閥權力爭奪（張勝祖 飾演的冷酷叔叔崔文道）與利益博弈中互飆演技、互相利用，最後卻不可自拔地陷入一段如戰爭般激烈的硬核羅曼史。


「穿越與夢境」的終極謎底揭曉：不是單純的靈魂互換，而是跨越300年的血色救贖    

隨著劇情推進到第 14 集大結局，全劇最核心的「穿越謎團」終於迎來了震撼全網的解答。原來，這根本不是一場意外的靈魂互換，而是一場跨越前世今生、命中注定的命運優化與血色救贖！

[⚠️ 強烈防雷警告！以下涉及大結局核心反轉，請斟酌觀看] 



大結局中揭曉，世界的夢境與瑞霜的靈魂記憶完全重合——原來在 300 年前的朝鮮前世，車世界正是那位親手端著毒藥、眼睜睜看著團心死去的「清軒大君李賢」，而大反派崔文道則是當年的國王安宗。前世的他們因為權力鬥爭與誤會，導致了慘烈的政治悲劇。

結局的處理非常狠心但也極其過癮：崔文道被逼入絕境後徹底瘋魔，買兇刺殺許楠儁飾演的車世界，而癡情種子的他，為了保護瑞霜，當場「被狠捅超多下(看了又痛又心疼)」，那種鮮血淋漓的殘酷畫面直接讓觀眾在銀幕前尖叫！但編劇在這裡玩了一個非常高級的翻轉：世界雖然身中多刀、橫躺冰天雪地的血泊中，卻像《鐵拳教育》裡的硬漢金武烈一樣，憑藉著「一定要打破命運枷鎖」的執念與現代頂級醫學的奇蹟，硬生生挺了過來、完全沒掛！

當瑞霜（團心）在病榻前握住他的手，兩人的靈魂在夢境與現實中重疊，他們終於明白：這場穿越，是上天給這對前世死對頭「重新做出抉擇」的機會。這次，他們不再為了權力相殘，也不想重蹈覆轍，聯手將逃脫命運的地獄，成功完成了跨越 300 年的靈魂救贖。


妻私心評：在荒誕的資本怪獸中尋回人性的終極溫度 ，滿滿的心動瞬間         

總結來說，《我的王室死對頭》是我 2026 年上半年至今，看過最精彩緊湊、輕鬆爆笑且心動滿點的穿越劇神作！每個人看過都說好看，好評率簡直逼近百分之百。

編劇極其聰明，前半段他利用「古代妖妃適應現代生活」的巨大資訊差，製造了無數讓人笑到流淚的反差橋段（例如把購物台當作宣讀聖旨、把經紀人當作貼身太監）。但後半段當劇情切入財閥與娛樂圈的黑暗面時，它卻展現了極其深刻的社會意義：它用辛辣的筆觸諷刺了當代的「資本主義怪物」，告訴觀眾時代雖然變了，但權力對人性的輾壓卻從未停止。

我們活在一個天天看新聞都覺得疲憊、充斥著特權與不公的病態現實下，雖然我們只能透過這部劇中「惡女大殺四方、戀愛腦霸總吃癟」的情節來達到短暫的「代理滿足」，但看著這兩個原本滿身缺點的自私怪物，在煙燻火燎的世俗爭鬥中，為了保護彼此而長出軟肋、學會用真心去擁抱世界，那種人性的溫柔後勁，真的會讓人在大笑之餘，眼眶狠狠地發熱。


💡 推坑人妻最終評分：9.4/ 10 

《我的王室死對頭》是用最瘋狂的設定、最頂級的火花，來帶你談一場轟轟烈烈的「現代宮廷階級革命」。如果你最近生活壓力大、看膩了千篇一律的工業糖精甜寵劇，請你今晚務必點開這部劇，看這對瘋批死對頭如何把這個冰冷的現代世界掀個底朝天！ 

劇本節奏： 9.6 / 10（14集架構精準，前半段爆笑、後半段權謀虐戀，收尾完美填坑）

演員演技： 9.8 / 10（林智妍瘋批演繹再創人生角色；許楠儁整容式演技、名品身材帥上熱搜）

社會後勁： 9.2 / 10（用宮鬥思維反諷現代資本社會，荒誕中帶著血淋淋的清醒）


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精華 FAQ

  • 關鍵在於它打破傳統穿越套路，改由惡女靈魂附身現代女演員，再用宮鬥思維解構娛樂圈與財閥世界，搭配強烈化學反應與緊湊節奏，成功引爆話題。

  • 林智妍一人分飾兩角，把前後世的反差與狠勁演得立體；許楠儁則把瘋批財閥二代的霸氣、傲嬌與真心混合呈現，兩人互飆演技成為最大看點。

  • 劇中揭曉穿越並非意外，而是前世今生的命運重來；車世界與崔文道分別對應前世關鍵人物，兩人最終放下權力鬥爭，在傷痛中完成跨越三百年的救贖。

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#CP #林智妍 #我的王室死對頭

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2026-06-06 08:00 J.T



▋那一則永遠停在未讀的訊息

2026年5月26日凌晨4時21分，潤泰集團總裁尹衍樑在台北榮總辭世，享壽76歲。

根據《富比士》2025年台灣富豪榜，他身價約56億美元，折合新台幣約1,762億元，名列台灣第10。身後留下的，是橫跨營建、金融、生技、零售的龐大集團版圖，以及一子一女——兒子尹崇堯，女兒尹崇恩。

消息傳出後兩天，尹崇恩在臉書發文，寫下這些字：

「我一直以為，還有時間。現在才真正明白，有些訊息送出去後，真的會變成永遠不會回的簡訊，永遠停在未讀。」

看到這段話的那一刻，很多人心裡不是在想尹家的千億財富，而是想到了自己的父親、母親、伴侶，和那些還沒來得及說、還沒來得及安排的事。

▋傳承，從來不是「有錢人才需要想的事」

很多人看到「1,762億」這個數字，第一反應是：那是別人家的事，跟我有什麼關係？

但真正值得思考的問題，其實和金額無關。

尹衍樑在世時，早已提前安排兒子尹崇堯進入南山人壽歷練、2022年接掌董座；女兒尹崇恩也陸續在集團旗下多家公司擔任要職。這種「提前布局、有序交棒」的方式，讓家族事業的傳承相對平穩，少了很多可能發生的震盪。

但問題是：一般家庭，有沒有類似的安排？

你上一次跟父母談到「萬一有一天……」是什麼時候？你知道父母有哪些保單、受益人填的是誰嗎？你自己的保單，受益人有多久沒有更新了？

這些問題不是要嚇你，而是因為——真正看過家庭財務安排現場的人都知道，最難的從來不是金額，而是那句「我以為還有時間」。

▋遺產稅，是許多家庭第一個措手不及的關卡

尹衍樑辭世後，外界最多討論的是：千億身家怎麼分？這個問題的答案，比多數人想的還複雜。依據台灣現行法律，遺產稅必須在繼承人知悉繼承之日起六個月內申報，而且必須「先繳遺產稅，才能辦理遺產分割與財產移轉」。

以尹衍樑的資產規模為例，《富比士》估算的是整體財富，但法律上實際須課徵遺產稅的範圍，還要扣除負債、已信託安排、已移轉股權等，實際計算相當複雜，仍需依個案狀況與專業評估而定。換句話說，就算家人之間對分配沒有爭議，資金能否在第一時間到位，往往才是真正的挑戰。

對普通家庭而言，這個邏輯一模一樣：

父母過世後，房子要過戶前得先繳遺產稅。那筆現金，你準備好了嗎？

▋保單，是讓心意準確傳遞的工具

尹衍樑2011年時，曾公開宣示捐出95%財產、撥出30億元籌設唐獎，資助人文與科學研究。他對財富的態度，從來不只是「留給自己人」，而是更大範圍的責任與傳承。

這讓人想到一個很重要的觀念：保單的真正價值，有時不在理賠金額，而在它能把一個人的心意，準確送到對的人手上。指定受益人的保險金，原則上不計入遺產、不需等待遺產稅申報完成，就可以相對快速地交到受益人手中。這筆錢，可以是家人最困難時刻的緊急支援，也可以是讓繼承流程更順暢的現金準備。

但前提是：受益人，要提前寫清楚。

很多人的保單上，受益人一欄寫的是「法定繼承人」——這看起來沒問題，但一旦家庭結構變化（離婚、再婚、生育、照顧責任轉移），這幾個字的意義可能完全不同。

一份好的安排，重點不只在金額，也在誰能拿、何時能拿、拿了之後能解決什麼問題。

▋她說「把您放不下的牽掛，好好接住」

尹崇恩在那篇悼文的最後這樣寫：

「媽媽會有我們陪著。我們也會一起，把您放不下的牽掛，好好接住。」

這句話讓很多人紅了眼眶。因為那種感覺太真實了——失去一個人之後，最難受的，往往是那些他沒說完的話、沒安頓好的事、還有那些他最後放心不下的人。

一份清楚的財務安排，能讓家人在最心碎的時候，少一份混亂、多一份方向。

不是有錢才需要安排，而是你在乎的人，值得你提前想清楚。

▋現在，你可以做的第一步

你不需要是千億富豪，才需要思考這件事。

找出你現在所有保單，確認受益人是否符合你現在的家庭狀況。

和父母做一次「萬一有一天」的對話——不是觸霉頭，而是體貼。

評估家庭的現金流：如果明天發生變故，家人有沒有足夠的流動資金撐過最初的困難期？

如果覺得這些問題太複雜、不知從哪開始，找一位你信任的保險顧問或理財規劃師坐下來談談，通常比你想像中的更容易起步。真正成熟的財務安排，是讓愛有順序，讓責任有名字，讓家人在最混亂的時候，還能照著清楚的路走。

不要等到那則訊息，真的停在未讀。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。

（實際保險、稅務與遺產規劃仍需依個案狀況、現行法規與專業人士評估。）


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台灣 #富比士

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馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局

2026-06-15 08:16 女子漾／編輯張念慈
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖

馬年前半段，很多人可能都有一種「努力很多、回報很少」的無力感，明明加班沒少過，責任也扛了不少，升職名單卻遲遲沒有自己，加薪消息更像消失在空氣裡。不過進入馬年後半段，部分生肖的職場氣場有機會出現轉折，尤其屬牛、屬龍、屬猴、屬雞、屬豬的人，若能把握關鍵時機，升職加薪、貴人提拔與工作舞台都有機會一起靠近。

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馬年下半年職場運旺生肖1.生肖牛：苦撐半年終於被看見，別再把機會讓出去

關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博
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屬牛的人在馬年前半段，多半是職場裡最默默承擔的那一群。事情來了就做，問題出現就扛，不太邀功，也不太習慣高調表現自己。這種穩定可靠的特質，讓主管知道你值得信任，但也容易讓人誤以為你「不急著往上爬」。

進入馬年後半段，生肖牛的職場運有望慢慢翻紅。過去累積的工作成果，可能被某位關鍵人物看見，也可能因為部門調整、專案分工或人事空缺，讓你突然被推到更重要的位置。對生肖牛來說，這不是突然變幸運，而是長期努力終於等到適合的時機。

不過生肖牛最大的問題，就是太習慣低調。當主管問你是否有意願接下新任務，或是否想挑戰更高位置時，千萬不要第一時間說「我再想想」。這段時間最適合主動談工作規劃，不是硬要職位，而是清楚表達你準備好了。若總是等到萬無一失才開口，機會很可能已經落到別人手上。

馬年下半年職場運旺生肖2.生肖龍：財運與事業一起動，少說話就是保住運勢

圖片來源：李昀銳 微博
圖片來源：李昀銳 微博

屬龍的人在馬年本來就帶著較強的氣場，但前半段可能有些分心，忙著經營副業、人際或其他外部機會，反而讓主業表現沒有完全發揮。到了後半段，生肖龍的職場重點會重新回到原本的工作場域，尤其是舊主管、老東家、內部重組或升遷評估，都可能成為職涯轉折點。

生肖龍下半年的機會，往往不是從外面突然掉下來，而是原本累積的人脈與表現開始發酵。你以為自己在公司裡只是一般成員，但在某些決策者眼中，生肖龍其實自帶企圖心與存在感，只要關鍵時刻站出來，很容易被注意到。

不過生肖龍下半年要特別小心口舌是非。職場裡的站隊、背後評論同事、隨口抱怨主管，這些事情看似只是聊天，卻可能在升遷前夕變成扣分項。尤其當你的名字已經進入評估範圍時，任何負面印象都可能被放大。這段時間最聰明的做法，就是少捲入八卦，多拿成果說話。

馬年下半年職場運旺生肖3.生肖猴：新專案是翻身舞台，別再當人人都好的老好人

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

屬猴的人反應快、腦筋靈活，最擅長在變動中抓到機會。馬年後半段，生肖猴的職場機會很可能出現在新專案、新業務、新主管或新部門成立時。別人還在觀望值不值得投入，生肖猴若能第一時間站出來，就有機會搶到關鍵位置。

對生肖猴來說，下半年最適合「先卡位」。等到一個專案已經成熟、資源都分配完畢，往往就輪不到你發揮。真正能讓生肖猴被看見的時刻，是在大家還不確定方向時，主動提出方法、展現判斷力，甚至願意承擔一點風險。只要撐過前期混亂，後面的回報會比想像中更大。

但生肖猴也有一個容易壞事的習慣，就是想讓所有人都滿意。一邊想討主管喜歡，一邊又怕得罪同事，最後做事變得模糊，立場也不夠清楚。升職加薪時，主管要看的不是你人緣多好，而是你能不能在關鍵時刻做判斷、扛責任。下半年別再當和稀泥的人，越清楚站穩位置，越容易被看見價值。

馬年下半年職場運旺生肖4.生肖雞：專業實力到位，關鍵在於走出自己的小圈圈

圖片來源：微博@張凌赫工作室official
圖片來源：微博@張凌赫工作室official

屬雞的人向來對工作標準高，做事細、要求嚴，在專業能力上很容易成為團隊裡的穩定支柱。馬年後半段，生肖雞的優勢將不只是把事情做好，而是有機會透過跨部門合作、對外交流、專案展示，讓更多人知道你的能力。

過去生肖雞可能只是在原本部門裡被肯定，主管知道你能做事，同事知道你可靠，但更大的圈子未必認識你。下半年若有跨部門協作、內部提案、公開報告或資源整合的機會，生肖雞務必要把握，這些場合會成為升遷評估時很重要的加分關鍵。

不過生肖雞最大的盲點，是太習慣單打獨鬥。遇到新任務時，第一反應常常是「我自己來就好」，但後半段的機會未必靠一個人就能完成。若能適時求助、善用團隊資源，反而更能展現你的統籌能力。職場升遷看的不是一個人硬撐到多累，而是你能不能把事情帶著大家一起完成。

馬年下半年職場運旺生肖5.生肖豬：貴人正在靠近，兩個機會只能選一個

圖片來源：微博@楊紫工作室
圖片來源：微博@楊紫工作室

屬豬的人在馬年後半段貴人運相當值得期待，可能會有一位對你特別欣賞的人，主動在更高層面前替你說話，或在重要場合中幫你牽線。這個人未必是你平常最常往來的朋友，也不一定是最會稱讚你的人，反而可能是某位長期觀察你工作態度、但平常不太多話的主管或前輩。

生肖豬下半年的機會，有時會出現在意想不到的地方。可能是原本沒想過的職務調整，也可能是有人突然把你推薦進某個新團隊。這段時間要更敏銳觀察身邊的人脈，不是每段關係都要用力經營，而是要分辨誰真正能推動你的職涯往前走。

另外，生肖豬下半年可能會面臨兩個工作選項，一個比較穩，一個比較有挑戰。選擇時不要貪心想兩邊都抓，否則容易分散能量。可以用一個簡單標準判斷：如果你現在缺的是預算、人脈、團隊，就選能給你更多資源的機會；如果你缺的是曝光、舞台與認可，就選能讓你被看見的位置。

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖
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這3個職場地雷，5生肖下半年都要避開

首先，不要到處放話說自己想升職。適度表達企圖心是好事，但如果私下不斷跟同事透露「我想要那個位置」，消息很快可能傳遍公司。主管聽到時，未必會覺得你積極，反而可能覺得你太急、太沉不住氣。

第二，不要在升職前夕鬆懈。很多人最容易敗在這一點，覺得機會差不多來了，工作態度反而開始飄，結果最後關頭出現失誤，被同期競爭者追過去。越接近成果浮現，越要穩住節奏。

第三，不要錯過關鍵時機。生肖牛適合在秋意漸深後主動談規劃，生肖龍適合在年末衝刺前集中展現價值，生肖猴要抓住新專案啟動期，生肖雞要把握跨部門合作場合，生肖豬則要在冬月前後做出關鍵選擇。時機抓對，努力才更容易被放大。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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#星座生肖 #生肖運勢 #工作職場

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2026-06-15 17:45 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方劇照
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大家有沒有這種經驗？追劇的時候，明明男女主角的互動甜到讓人忍不住嘴角上揚，下一秒卻又被劇情虐到心肝脾肺痛！ 這回為大家重新盤點了近幾年網評「最讓人又虐又甜」的陸劇TOP 8，一起來看看吧！

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圖片來源：愛奇藝 官方劇照
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TOP 4：《無憂渡》

主演： 任嘉倫、宋祖兒

這部結合中式志怪題材的劇，探討了人與妖之間的悲傷宿命。男女主角在奇情懸案中互相扶持，充滿了互相救贖的溫暖，但「人妖殊途」的設定本身就是個巨大的虐點，後期的劇情走向更是被網友評為「意難平」的代表作。

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
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TOP 3：《星漢燦爛．月升滄海》

主演： 吳磊、趙露思

凌不疑和程少商互相治癒的過程甜度爆表，充滿了極致的宿命感。但他為了復仇，在成婚前夕拋下少商那一幕，真的是虐出新高度！那種「我愛妳，但我必須為了報仇離開妳」的痛感，後勁有夠強。

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
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圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
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TOP 2：《翹楚》（2026年6月新劇）

主演： 陳都靈、周翊然

2026年6月底開播就衝上熱搜！女主角重生復仇，遇上從小兵逆襲成大將軍的男主。兩人在權謀算計中互相試探，卻又忍不住被彼此吸引，這種「我們都在利用對方，卻不小心動了真心」的危險關係，絕對是今年夏天最帶感的玻璃渣糖！

圖片來源： 優酷 官方劇照
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圖片來源：優酷 官方劇照
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圖片來源：優酷 官方劇照
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TOP 1：《莫離》（2026年6月新劇）

主演： 白鹿、丞磊

2026年6月9日熱騰騰上線的強檔！古裝女神白鹿飾演滿身秘密的復仇嫡女，嫁給丞磊飾演的殘疾王爺。這對「先婚後愛」的夫妻從互相猜忌、暗中較勁，到最後在血雨腥風中暗生情愫。兩人雙強聯手又必須互相防備的拉扯感，絕對是近期「又虐又甜」的最高境界！

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
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#翹楚 #白鹿 #陸劇 #楊紫 #丞磊 #虞書欣 #王鶴棣 #趙露思 #宋祖兒

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開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔

開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔

2026-06-11 16:46 女子漾／編輯許智捷
開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔。圖片來源：電視劇官方微博
開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔。圖片來源：電視劇官方微博

現在觀眾追劇越來越沒有耐心，尤其陸劇一集動輒40分鐘，如果開場節奏慢、台詞尷尬、濾鏡太重、CP感不對，一不對味就會想直接退出。

其實「一集棄劇」不一定代表作品完全不好，有些劇後面漸入佳境，也有忠實觀眾力挺。但不可否認，第一集就是最殘酷的試煉場，能不能讓人想點下一集，往往就看開場有沒有抓住人。以下整理近年網友討論度很高的陸劇「一集棄劇」排行榜，看看哪一部也曾讓你秒關？

「一集棄劇」TOP 10：《長月燼明》

圖片來源：電視劇官方微博
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《長月燼明》開播時話題非常高，服化道、特效、仙俠世界觀都很有聲勢，但也有觀眾一開始就被大量設定勸退。第一集要消化仙門、魔神、宿命、時空線與人物關係，對不熟仙俠劇套路的人來說，容易有「畫面很美，但我有點看不懂」的感覺。

圖片來源：電視劇官方微博
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這部不是沒有優點，後續虐戀線、角色命運感都吸引不少劇迷入坑，只是第一集門檻偏高，屬於需要耐心進入世界觀的類型。

「一集棄劇」TOP 9：《重紫》

圖片來源：電視劇官方微博
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《重紫》主打師徒虐戀與仙魔糾葛，但開場給人的熟悉感太重，讓不少觀眾覺得好像已經看過類似設定。天真女主、清冷師父、命運劫數、仙門壓迫，元素都有，但新鮮感不夠強。

圖片來源：電視劇官方微博
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對喜歡仙俠虐戀的觀眾來說，這類設定依舊有吸引力；但對已經看過太多同類型作品的人，第一集可能就會覺得「又是這個配方」，因此被放進棄劇清單。

「一集棄劇」TOP 8：《且試天下》

圖片來源：電視劇官方微博
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《且試天下》有楊洋、趙露思坐鎮，開播前期待值很高，白風夕與黑豐息的江湖人設也很有記憶點。不過也有觀眾認為第一集節奏偏平，角色登場很帥，卻少了讓人立刻上頭的爆點。

圖片來源：電視劇官方微博
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這部後續靠男女主互動與江湖朝堂線吸引觀眾，但若只看第一集，對部分追求快節奏的人來說，可能會覺得「好看是好看，但沒有非追不可」。

「一集棄劇」TOP 7：《千古玦塵》

圖片來源：電視劇官方微博
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《千古玦塵》是典型高期待仙俠劇，但開播初期曾因造型、濾鏡、人物氣場引發不少討論。仙俠劇最怕第一眼不對味，因為觀眾很吃「神仙感」與沉浸感，一旦畫面質感或角色狀態沒有達到期待，就容易出戲。

圖片來源：電視劇官方微博
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不過這部後期也累積不少支持者，尤其虐戀與角色成長線有觀眾喜歡。只是對一集定生死的人來說，前期視覺觀感確實容易成為勸退點。

「一集棄劇」TOP 6：《你微笑時很美》

圖片來源：電視劇官方微博
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《你微笑時很美》原本主打甜寵加電競，題材很適合年輕觀眾，但播出後爭議也不少。有些觀眾認為劇中電競職業感不夠真實，感情線又過於偶像劇化，讓原本期待熱血競技的人有落差。

圖片來源：電視劇官方微博
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甜寵觀眾或許會吃男女主互動，但若是衝著電競題材來看，第一集就可能覺得不夠燃、不夠專業，甚至覺得世界觀太懸浮。

「一集棄劇」TOP 5：《狐妖小紅娘月紅篇》

圖片來源：電視劇官方微博
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《狐妖小紅娘月紅篇》改編自知名IP，楊冪、龔俊主演，未播先有高度關注。也因為原作粉與演員粉期待都高，第一集幾乎是在放大鏡下被檢視。部分觀眾認為節奏、特效、角色情緒沒有立刻打中人，導致開局評價兩極。

圖片來源：電視劇官方微博
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這類大IP作品最吃虧的地方，就是觀眾心中早有想像，一旦第一集沒有達到期待，就會被迅速放大討論。不是完全不能看，而是「期待太高」反而變成壓力。

「一集棄劇」TOP 4：《我的人間煙火》

圖片來源：電視劇官方微博
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《我的人間煙火》播出時討論度非常高，但很多話題不是來自甜蜜，而是來自角色人設爭議。男女主感情線、女主家庭關係、部分台詞與行為，都曾引發觀眾熱烈吐槽。

圖片來源：電視劇官方微博
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這部最容易勸退人的地方，不是拍得不夠熱鬧，而是角色選擇讓人很難共情。觀眾如果第一集就無法理解主角的情緒與動機，後面再多深情鋪陳，也很容易變成「我不懂，但我先退」。

「一集棄劇」TOP 3：《以愛為營》

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

《以愛為營》原本有白鹿、王鶴棣這組高人氣組合，未播前期待值非常高，但播出後卻因台詞、剪輯、運鏡與霸總感引發不少吐槽。尤其部分橋段被網友認為過於刻意，甜寵不夠自然，反而變成尷尬名場面。

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

霸總劇其實不是不能拍，但現在觀眾更在意角色是否有真實感。若男主只是一直耍帥、女主一直製造誤會，第一集就很容易讓人覺得「我知道你們想讓我心動，但我只想快轉」。

「一集棄劇」TOP 2：《仙劍六祈今朝》

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

《仙劍六祈今朝》背著「仙劍」這個大IP上線，原作粉自然會用更高標準看待。角色還原、劇情節奏、特效質感、群像塑造，任何一環不對，都容易變成棄劇原因。

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

對沒玩過遊戲的觀眾來說，第一集也需要時間理解人物與世界觀；對原作粉來說，則是容易一邊看一邊比較。兩邊觀眾都不容易討好，也讓它成為不少人心中的「想支持但撐不下去」代表。

「一集棄劇」TOP 1：《以家人之名》

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

如果說前面幾部是「第一集就被勸退」，那《以家人之名》更像另一種經典：開局很好看，甚至一開始讓很多人真心入坑，但後續感情線與人物轉折引發爭議後，不少觀眾回頭表示「早知道後面這樣，第一集就該棄」。

圖片來源：電視劇官方微博
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這部前期親情線非常有感染力，三個沒有血緣的孩子一起長大，家庭氛圍溫暖又催淚；但後續劇情轉向愛情線後，部分觀眾覺得味道變了，原本喜歡的家人感被打破。它不是典型的一集棄劇，卻是很多人心中「越追越後悔」的代表。

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買機票別再傻等週二凌晨！網友實測3年曝「便宜票時機」，東京來回6800元靠這招

買機票別再傻等週二凌晨！網友實測3年曝「便宜票時機」，東京來回6800元靠這招

2026-06-12 11:45 女子漾／編輯許智捷
買機票別再傻等週二凌晨！網友實測3年曝「便宜票時機」，東京來回6800元靠這招。圖片來源：pexels
買機票別再傻等週二凌晨！網友實測3年曝「便宜票時機」，東京來回6800元靠這招。圖片來源：pexels

想買便宜機票，很多人第一反應都是「週二凌晨刷票」，但真的有用嗎？近日 Threads 上一名網友分享自己追了 3 年機票後的觀察，指出最便宜機票不一定出現在大家熟知的週二凌晨，引發網友熱烈討論。

編輯推薦

出發前 45-60 天的週三下午

這名網友分享自己的實測經驗，認為若想搶傳統航空便宜機票，可以特別留意「出發前45至60天」這段時間。由於航空公司在清艙期可能會因系統自動釋出票位，導致票價短時間出現波動，因此他平常會使用 Google Flights 追蹤票價並設定提醒。

像他就曾遇過東京來回機票 6,800 元的低價，正是在週三下午3點左右跳出通知，讓不少小資旅人直呼這個時間點可以先筆記起來。

大促銷結束後的 2 小時

大促銷結束後的 2 小時其實很值得再回頭刷一次票。像雙 11、66 促銷或旅展檔期結束後，許多人以為優惠已經結束，但系統可能會釋出未完成付款、訂單取消或逾時保留的票位，讓同價位機票短暫回流。

他分享自己上次在 6 月 6 日 23:59 沒搶到票，沒想到 6 月 7 日凌晨 1:47 再刷，竟然又看到同樣價格，提醒想撿便宜的旅人，促銷結束後不要立刻放棄，半夜回刷有時反而會有驚喜。

搶便宜機票避開這3地雷

1.不要一直重複搜尋同一航線

不少旅人會發現，同一個航線、同一個日期越查價格越不漂亮，因此建議不要反覆在同一平台重複搜尋。可以適時清除 Cookie、開無痕模式，或換裝置、換瀏覽器比價，避免被系統紀錄搜尋行為。

2.不要只看去程，回程也要一起比

買機票時很多人只盯著去程價格，但其實回程有時才是影響總價的關鍵。像是回程改早一天、晚一天，或換成不同時段航班，都可能讓整趟旅費差很多，建議來回日期都要交叉比較。

3.週五晚上不要急著買票

週五晚上是許多人下班後開始規劃旅行、集中訂票的時間，熱門航線需求容易被拉高，票價也可能比較不漂亮。若不是非買不可，可以避開週五晚上的高峰時段，再觀察其他時間是否有更好的價格。

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#機票

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