2026-06-22 12:02 女子漾／編輯ANDREA
黑馬韓劇《我的王室死對頭》14分集大綱整理，林智妍×許楠儁CP太好嗑、收視率狂飆破這數字！
由林智妍、許楠儁主演的《我的王室死對頭》絕對是近期最讓人驚喜的大黑馬！開播不久收視率就直線飆破10%，更毫無懸念地霸榜Netflix人氣排行。這部集結了「古代惡女附身現代小演員、硬碰硬冷面財閥」的浪漫喜劇，憑藉反套路的劇情與男女主角火花四射的極致拉扯，讓人一開追就完全停不下來！
為什麼《我的王室死對頭》這麼受歡迎？
1. 「古代惡女來到現代」的反套路爽劇設定
有別於現代人穿越回古代的常見老哏，本劇讓朝鮮時代最惡毒的妖女「姜團心」在被賜死後，靈魂意外穿越到2026年，附身在無名女演員「申瑞霜」身上。有趣的是，她把現代演藝圈當成後宮在鬥，面對網路酸民與財閥家族的權力角逐，她完全沒在怕！看林智妍用古代娘娘的氣場大殺四方、手撕綠茶，真的超級解壓爽快！
2. 「冷面霸總」與「瘋批美人」的相愛相殺
許楠儁這次完美演繹了看似無情、實則傲嬌又有點中二的財閥繼承人「車世界」。當唯利是圖的資本主義怪物，遇上為達目的不擇手段的古代妖妃，兩人從初期的互看不順眼、互相利用，到後來一步步淪陷。這種勢均力敵、誰也不讓誰的強強戀愛張力，實在太讓人心動了！
//以下有雷//《我的王室死對頭》全14集劇情大綱懶人包
為了讓大家更好入坑，小編幫大家整理了這部劇的劇情發展脈絡，趕緊來看看這對「霜花CP」是如何跨越宿命相愛的吧！
第1-4集：妖女降臨與瘋批財閥的初遇
朝鮮時代的禧嬪姜氏（姜團心）被賜毒藥身亡，一睜眼竟成了現代首爾的無名演員申瑞霜。為了在陌生的二十一世紀生存下來，她大膽鎖定傲慢的財閥車世界當作自己的「盾牌」。沒想到瑞霜卻因為自帶古代娘娘的霸氣與搞笑的「迷因」體質意外爆紅，也讓原本冷酷無情的車世界，目光總是不自覺地被這個奇怪的女人給吸引。
第5-8集：極致推拉與心意確認
面對車世界的告白，瑞霜起初冷酷回絕，但世界卻以為她是在「欲擒故縱」，反而展開更猛烈的霸總式追求！某次世界疑似遭人下毒昏迷，平日冷漠的瑞霜忍不住前往探視，甚至突然失蹤，讓世界徹底慌了手腳。在經歷種種危機後，兩人終於在海邊共度浪漫夜晚，確認了彼此的心意。與此同時，財閥叔叔崔門道（張勝祖 飾）的陰謀也逐漸浮出水面。
第9-12集：前世糾葛與財閥權鬥白熱化
世界不斷夢見古代宮女團心而陷入混亂，瑞霜決定不再隱藏，向世界坦白了自己穿越時空與夢境的真相，並承諾從此不再讓他孤單一人。隨著世界正式宣告回歸集團核心，被逼入絕境的門道終於露出危險的獠牙，甚至策劃了一場針對瑞霜的致命車禍，讓兩人的愛情面臨生離死別的殘酷考驗。
第13-14集：迎戰宿命的最終抉擇（大結局）
找回本名的瑞霜立誓這次一定要守護所愛之人與自己。然而，面對門道足以撼動命運的步步緊逼，瑞霜陷入了跨越生死的極限危機；而世界也因為無止境的等待而感到窒息。這對戀人最終能否如在寒冬中綻放的梅花般，斬斷前世今生的枷鎖，迎來屬於他們的奇蹟？
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower