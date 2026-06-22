2026-06-22 11:41 女子漾／編輯ANDREA
Netflix《欠你的那場婚禮》10集分集大綱！張孝全變落魄大叔？笑中帶淚揭開婚姻真相！
最近Netflix排行榜上討論度最高的台劇，絕對非《欠你的那場婚禮》莫屬！由《俗女養成記》、《影后》金鐘導演嚴藝文親自操刀，找來張孝全、蘇慧倫、朱軒洋與謝盈萱等神仙卡司，開播就空降收視冠軍！張孝全這次徹底拋開男神包袱，演活了靈感枯竭的「廢柴中年」，與蘇慧倫飾演的怨偶人妻上演一場笑中帶淚的奇幻修復之旅。
這部劇為什麼能在社群上引發核爆級共鳴？因為它實在太真實了！當25歲意氣風發的朱軒洋（年輕版男主）意外穿越到未來，撞見41歲狼狽不堪的自己，那種「我們怎麼會變成這樣」的無力感，精準戳中無數人的心，這次劇中沒有狗血的小三戲碼，反而是以被柴米油鹽消磨殆盡的愛情作為主軸。這次為大家整理《欠你的那場婚禮》全10集劇情大綱，快跟著一起又哭又笑吧！
//以下有雷//《欠你的那場婚禮》10集全劇情大綱
第1集：那個閃閃發光的你，去哪了？
曾經紅極一時的「馬子狗樂團」主唱周可傑（張孝全 飾）步入中年後成了自我感覺良好的落魄大叔。妻子陳立璇（蘇慧倫 飾）對這段喪失溫度的婚姻心灰意冷，正準備死心放棄時，25歲、滿懷熱血的年輕可傑（朱軒洋 飾）竟離奇出現在他們家客廳！
第2集：最熟悉的陌生人
25歲的可傑無法接受自己未來會變成這副窩囊樣，更無法理解未來的愛人為何總是眉頭深鎖。兩個不同時空的可傑在同一屋簷下鬧出無數荒謬笑話，立璇看著眼前這個擁有當年讓她「嚴重暈船」笑眼的大男孩，內心五味雜陳。
第3集：被偷走的青春與夢想
年輕可傑試圖弄清楚未來發生了什麼事，拉著老可傑回溯當年樂團的榮光。畫面交錯間，立璇回憶起當年愛上那個才華洋溢男人的瞬間。然而對比如今只會逃避現實的老公，這份落差讓她更加心碎。
第4集：拯救未來的作戰計畫
為了不讓未來的自己「爛掉」，年輕可傑決定強勢介入！他擅自聯絡了昔日樂團老友韓森（姚淳耀 飾）和王永貴（黃迪揚 飾），卻意外揭開當年樂團解散的殘酷真相，場面一度失控。
第5集：那些沒說出口的委屈
立璇的閨蜜Terry（謝盈萱 飾）一語道破婚姻盲點。在一次激烈的爭吵中，立璇終於崩潰吐露這些年獨自撐起家庭、放棄自我的委屈。年輕可傑在一旁聽著，才驚覺「未來的自己」到底有多混蛋。
第6集：為你寫的那首歌
老可傑看著年輕的自己對音樂的純粹熱愛，死寂的心終於有了一絲波瀾。他在倉庫深處找出一張沾滿灰塵的樂譜，那是當年還沒寫完、專屬立璇的情歌。曾經的兄弟們也在打鬧中，找回了當年的熱血羈絆。
第7集：欠你的那場婚禮
回憶殺來襲！原來當年兩人奉子成婚，經濟拮据，可傑曾承諾未來要在萬人演唱會上給立璇一場最浪漫的婚禮。但隨著事業走下坡，這個承諾成了空頭支票，也成了兩人心中跨不去的坎。
第8集：和解與重拾初衷
老可傑終於不再逃避，他放下無謂的自尊心，重新扛起責任。年輕可傑成了夫妻間的催化劑，用他毫無保留的直率，逼著這對中年伴侶正視內心「其實根本還愛著對方」的殘酷卻溫柔的事實。
第9集：告別25歲的自己
年輕可傑的穿越時間即將結束。離別前夜，三人坐下來喝啤酒長談。老可傑向年輕的自己道謝，也道了歉；立璇則笑著向當年那個讓她奮不顧身的大男孩揮手，徹底與過去的遺憾和解。
第10集：沒有人像我一樣（大結局）
時空恢復正常，年輕可傑回到了過去，但他留下的一場鬧劇，徹底拯救了未來的婚姻。老可傑與老戰友們重新站上舞台，雖然台下不再是萬人空巷，但他終於對著立璇唱出那首遲來的情歌，補上了那場欠了15年的婚禮。
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