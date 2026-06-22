【心得】韓劇《鐵拳教育》如果大人害怕小孩，這個世界就完蛋了！

2026-06-22 11:00 MM
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《鐵拳教育》以黑色喜劇包裹校園霸凌與教育崩壞。
  • 重點二：劇中教權局用非常手段介入，反映現實求助困境。
  • 重點三：文章認為教育責任在學生、家長、老師與政府共同承擔。

最近在Netflix大火的韓劇鐵拳教育》由金武烈、李星民、秦基周、表志勳主演。故事講述在霸凌、幫派、緊張師生關係、恐龍家長、毒品、賭博等教育體制崩壞的世界觀裡，為維護教育的權利，由教育部長組織「教權局」以非常手段解決各種法治內外的校園問題。


不是劇本？！是真實上演的教育悲劇

《鐵拳教育》以黑色喜劇的方式演出教育中的真實上演過的悲劇。感到氣憤的同時，又會因加害者受懲罰而感到痛快。《鐵拳教育》恐怖的地方在於：戲是演的，但事件卻是真實存在。而現實中並沒有「教權局」可以捍衛每個教育權利受到侵害的人，因此不是每個校園悲劇都可以如戲中有完善的落幕。

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雖然《鐵拳教育》以極端的手法懲治惡勢力是戲劇張力的一種展現，但前幾天在網路上看到學生時代被霸凌者因為看了《鐵拳教育》而敢於直面過去的黑暗為自己發聲，就忍不住想，這部劇的出現是不是也是一種壓力的釋放與釋懷，至少告訴大家，需要受幫助時第一步，就是開口求救。

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「以暴治暴」是社會上不鼓勵的做法，教權局也並非一開始就以拳頭相向，但如果這些亂象，已經是除了暴力之外無法解決的，是不是就應該進行社會反思與改革呢。


「教育」是孩子的學習義務，亦是大人的教導責任

果大人害怕小孩，這個世界就完蛋了！
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從《鐵拳教育》中可以看到「教育」其實是由多方一起促成的：學生、老師、家長、學校、政府。當有一處開始出問題，而其他方選擇不作為，那只會導致惡性循環。


教權局的出現，不是僅靠「拳頭」豎立威嚴，說服同儕之間勇敢作證、鼓勵老師出手制止、說服家長相信自己的孩子與老師，甚至透過政府的勢力讓正向的教育體制順利實施。當孩子還不懂該如何和這世界和平共處，那大人就應該跳出來指引他們。


《鐵拳教育》為何爆紅？以「過癮爽劇」反映「社會亂象」

《鐵拳教育》乍聽之下可能會覺得就是爽劇，該被揍的人真的就被揍了，該被懲罰的人真的會遭受懲罰。但大快人心的劇情，其實是包裹著沉重社會案件的糖衣。

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看劇時想著，如果教權局真的存在，可以保持像劇裡一樣清流，堅定不移地站在受害者那邊保護他們，然後如同第六集受刑人「金秀謙」說的，少一點亂象中的悲劇嗎？


全劇以單元劇的方式推進劇情，不知不覺就會看完一集還覺得不夠看。之前看到新聞，金武烈說他很意外這部講述韓國教育現場的劇，為什麼在海外也那麼受到喜愛。這種現況絕對不僅於韓國，世界各地的教育環境，每天每時都可能正在上演著。


一部劇如果能跳脫作戲的效果，確實制止加害者的暴力，給足受害者開口的勇氣，那也算是一種成功吧！很期待之後第二季的播出～

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金句台詞


  1. 如果用說的有用，那就用說的。如果揍一頓才有用，那就揍一頓。
  2. 不想念書就別讀，不想上學就別上，別妨礙別人的人生。不要以為你們的一分鐘，跟別人的一分鐘一樣，現在同樣的一分鐘，未來會變成幾十年的差距。
  3. 學生就是學生，老師就是老師。所以如果老師怕學生，還能好好教導他們嗎？
  4. 以其人之道還治其人之身，令其洞悉自己的所做所為，並負起相應的責任，這就是教權局所追求的..真正的教育。
  5. 獲得幫助的第一步是開口求助。
  6. 法律失靈時，總得有人站出來幫忙復仇，這樣受害者才能喘口氣、好好活下去，不是嗎？
  7. 「不可以傷害別人」、「不可以讓別人感到痛苦」這些都是你們應該教他們的事。要是你們教不了，學校應該要教；要是學校教不了，社會應該要教。就是都沒有人教，教權局才會介入。至少教權局會教他們，做錯事就應該受到懲罰，加害者不應該比受害者囂張，這樣他們才能為所犯的事負責。
  8. 你們真的想讓身邊的人原諒你們嗎？那就承認你們是加害者，不斷地自我反省，不斷地請求他們原諒，這是你們最後一次機會。
  9. 哭出來沒關係，為什麼要忍著？要是你忍著，沒人知道你在哭;要是你不說出來，沒人知道你受了委屈;要是你這樣蜷曲著，他們不會知道自己做錯了什麼。
  10. 機會這東西，不是別人給的，機會是在自己想要時才會出現。


看更多戲劇推薦，可以追蹤IG：drama_mm203


精華 FAQ

  • 文章指出本劇聚焦霸凌、幫派介入、師生緊張、恐龍家長、毒品與賭博等問題，呈現教育體制崩壞後，校園中各種失控與受害者無助的處境。

  • 教權局象徵當制度失靈時，仍有人願意站出來保護受害者與維護教育權利。它不只用拳頭震懾，也試圖促成老師、家長與政府一起承擔責任。

  • 作者認為它雖然是爽劇，卻包裹真實社會案件與集體焦慮，讓觀眾在痛快之餘反思校園暴力與沉默文化，也給曾受霸凌者開口求助的勇氣。

MM

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IG: drama_mm203 陸劇、韓劇、娛樂雜談💭 娛樂荒的泉湧🫧

#韓劇 #秦基周 #金武烈 #鐵拳教育 #2026韓劇 #Netflix

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2026-06-06 08:00 J.T



▋那一則永遠停在未讀的訊息

2026年5月26日凌晨4時21分，潤泰集團總裁尹衍樑在台北榮總辭世，享壽76歲。

根據《富比士》2025年台灣富豪榜，他身價約56億美元，折合新台幣約1,762億元，名列台灣第10。身後留下的，是橫跨營建、金融、生技、零售的龐大集團版圖，以及一子一女——兒子尹崇堯，女兒尹崇恩。

消息傳出後兩天，尹崇恩在臉書發文，寫下這些字：

「我一直以為，還有時間。現在才真正明白，有些訊息送出去後，真的會變成永遠不會回的簡訊，永遠停在未讀。」

看到這段話的那一刻，很多人心裡不是在想尹家的千億財富，而是想到了自己的父親、母親、伴侶，和那些還沒來得及說、還沒來得及安排的事。

▋傳承，從來不是「有錢人才需要想的事」

很多人看到「1,762億」這個數字，第一反應是：那是別人家的事，跟我有什麼關係？

但真正值得思考的問題，其實和金額無關。

尹衍樑在世時，早已提前安排兒子尹崇堯進入南山人壽歷練、2022年接掌董座；女兒尹崇恩也陸續在集團旗下多家公司擔任要職。這種「提前布局、有序交棒」的方式，讓家族事業的傳承相對平穩，少了很多可能發生的震盪。

但問題是：一般家庭，有沒有類似的安排？

你上一次跟父母談到「萬一有一天……」是什麼時候？你知道父母有哪些保單、受益人填的是誰嗎？你自己的保單，受益人有多久沒有更新了？

這些問題不是要嚇你，而是因為——真正看過家庭財務安排現場的人都知道，最難的從來不是金額，而是那句「我以為還有時間」。

▋遺產稅，是許多家庭第一個措手不及的關卡

尹衍樑辭世後，外界最多討論的是：千億身家怎麼分？這個問題的答案，比多數人想的還複雜。依據台灣現行法律，遺產稅必須在繼承人知悉繼承之日起六個月內申報，而且必須「先繳遺產稅，才能辦理遺產分割與財產移轉」。

以尹衍樑的資產規模為例，《富比士》估算的是整體財富，但法律上實際須課徵遺產稅的範圍，還要扣除負債、已信託安排、已移轉股權等，實際計算相當複雜，仍需依個案狀況與專業評估而定。換句話說，就算家人之間對分配沒有爭議，資金能否在第一時間到位，往往才是真正的挑戰。

對普通家庭而言，這個邏輯一模一樣：

父母過世後，房子要過戶前得先繳遺產稅。那筆現金，你準備好了嗎？

▋保單，是讓心意準確傳遞的工具

尹衍樑2011年時，曾公開宣示捐出95%財產、撥出30億元籌設唐獎，資助人文與科學研究。他對財富的態度，從來不只是「留給自己人」，而是更大範圍的責任與傳承。

這讓人想到一個很重要的觀念：保單的真正價值，有時不在理賠金額，而在它能把一個人的心意，準確送到對的人手上。指定受益人的保險金，原則上不計入遺產、不需等待遺產稅申報完成，就可以相對快速地交到受益人手中。這筆錢，可以是家人最困難時刻的緊急支援，也可以是讓繼承流程更順暢的現金準備。

但前提是：受益人，要提前寫清楚。

很多人的保單上，受益人一欄寫的是「法定繼承人」——這看起來沒問題，但一旦家庭結構變化（離婚、再婚、生育、照顧責任轉移），這幾個字的意義可能完全不同。

一份好的安排，重點不只在金額，也在誰能拿、何時能拿、拿了之後能解決什麼問題。

▋她說「把您放不下的牽掛，好好接住」

尹崇恩在那篇悼文的最後這樣寫：

「媽媽會有我們陪著。我們也會一起，把您放不下的牽掛，好好接住。」

這句話讓很多人紅了眼眶。因為那種感覺太真實了——失去一個人之後，最難受的，往往是那些他沒說完的話、沒安頓好的事、還有那些他最後放心不下的人。

一份清楚的財務安排，能讓家人在最心碎的時候，少一份混亂、多一份方向。

不是有錢才需要安排，而是你在乎的人，值得你提前想清楚。

▋現在，你可以做的第一步

你不需要是千億富豪，才需要思考這件事。

找出你現在所有保單，確認受益人是否符合你現在的家庭狀況。

和父母做一次「萬一有一天」的對話——不是觸霉頭，而是體貼。

評估家庭的現金流：如果明天發生變故，家人有沒有足夠的流動資金撐過最初的困難期？

如果覺得這些問題太複雜、不知從哪開始，找一位你信任的保險顧問或理財規劃師坐下來談談，通常比你想像中的更容易起步。真正成熟的財務安排，是讓愛有順序，讓責任有名字，讓家人在最混亂的時候，還能照著清楚的路走。

不要等到那則訊息，真的停在未讀。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。

（實際保險、稅務與遺產規劃仍需依個案狀況、現行法規與專業人士評估。）


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台灣 #富比士

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馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局

2026-06-15 08:16 女子漾／編輯張念慈
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖

馬年前半段，很多人可能都有一種「努力很多、回報很少」的無力感，明明加班沒少過，責任也扛了不少，升職名單卻遲遲沒有自己，加薪消息更像消失在空氣裡。不過進入馬年後半段，部分生肖的職場氣場有機會出現轉折，尤其屬牛、屬龍、屬猴、屬雞、屬豬的人，若能把握關鍵時機，升職加薪、貴人提拔與工作舞台都有機會一起靠近。

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馬年下半年職場運旺生肖1.生肖牛：苦撐半年終於被看見，別再把機會讓出去

關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博
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屬牛的人在馬年前半段，多半是職場裡最默默承擔的那一群。事情來了就做，問題出現就扛，不太邀功，也不太習慣高調表現自己。這種穩定可靠的特質，讓主管知道你值得信任，但也容易讓人誤以為你「不急著往上爬」。

進入馬年後半段，生肖牛的職場運有望慢慢翻紅。過去累積的工作成果，可能被某位關鍵人物看見，也可能因為部門調整、專案分工或人事空缺，讓你突然被推到更重要的位置。對生肖牛來說，這不是突然變幸運，而是長期努力終於等到適合的時機。

不過生肖牛最大的問題，就是太習慣低調。當主管問你是否有意願接下新任務，或是否想挑戰更高位置時，千萬不要第一時間說「我再想想」。這段時間最適合主動談工作規劃，不是硬要職位，而是清楚表達你準備好了。若總是等到萬無一失才開口，機會很可能已經落到別人手上。

馬年下半年職場運旺生肖2.生肖龍：財運與事業一起動，少說話就是保住運勢

圖片來源：李昀銳 微博
圖片來源：李昀銳 微博

屬龍的人在馬年本來就帶著較強的氣場，但前半段可能有些分心，忙著經營副業、人際或其他外部機會，反而讓主業表現沒有完全發揮。到了後半段，生肖龍的職場重點會重新回到原本的工作場域，尤其是舊主管、老東家、內部重組或升遷評估，都可能成為職涯轉折點。

生肖龍下半年的機會，往往不是從外面突然掉下來，而是原本累積的人脈與表現開始發酵。你以為自己在公司裡只是一般成員，但在某些決策者眼中，生肖龍其實自帶企圖心與存在感，只要關鍵時刻站出來，很容易被注意到。

不過生肖龍下半年要特別小心口舌是非。職場裡的站隊、背後評論同事、隨口抱怨主管，這些事情看似只是聊天，卻可能在升遷前夕變成扣分項。尤其當你的名字已經進入評估範圍時，任何負面印象都可能被放大。這段時間最聰明的做法，就是少捲入八卦，多拿成果說話。

馬年下半年職場運旺生肖3.生肖猴：新專案是翻身舞台，別再當人人都好的老好人

圖片來源：官方微博
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屬猴的人反應快、腦筋靈活，最擅長在變動中抓到機會。馬年後半段，生肖猴的職場機會很可能出現在新專案、新業務、新主管或新部門成立時。別人還在觀望值不值得投入，生肖猴若能第一時間站出來，就有機會搶到關鍵位置。

對生肖猴來說，下半年最適合「先卡位」。等到一個專案已經成熟、資源都分配完畢，往往就輪不到你發揮。真正能讓生肖猴被看見的時刻，是在大家還不確定方向時，主動提出方法、展現判斷力，甚至願意承擔一點風險。只要撐過前期混亂，後面的回報會比想像中更大。

但生肖猴也有一個容易壞事的習慣，就是想讓所有人都滿意。一邊想討主管喜歡，一邊又怕得罪同事，最後做事變得模糊，立場也不夠清楚。升職加薪時，主管要看的不是你人緣多好，而是你能不能在關鍵時刻做判斷、扛責任。下半年別再當和稀泥的人，越清楚站穩位置，越容易被看見價值。

馬年下半年職場運旺生肖4.生肖雞：專業實力到位，關鍵在於走出自己的小圈圈

圖片來源：微博@張凌赫工作室official
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屬雞的人向來對工作標準高，做事細、要求嚴，在專業能力上很容易成為團隊裡的穩定支柱。馬年後半段，生肖雞的優勢將不只是把事情做好，而是有機會透過跨部門合作、對外交流、專案展示，讓更多人知道你的能力。

過去生肖雞可能只是在原本部門裡被肯定，主管知道你能做事，同事知道你可靠，但更大的圈子未必認識你。下半年若有跨部門協作、內部提案、公開報告或資源整合的機會，生肖雞務必要把握，這些場合會成為升遷評估時很重要的加分關鍵。

不過生肖雞最大的盲點，是太習慣單打獨鬥。遇到新任務時，第一反應常常是「我自己來就好」，但後半段的機會未必靠一個人就能完成。若能適時求助、善用團隊資源，反而更能展現你的統籌能力。職場升遷看的不是一個人硬撐到多累，而是你能不能把事情帶著大家一起完成。

馬年下半年職場運旺生肖5.生肖豬：貴人正在靠近，兩個機會只能選一個

圖片來源：微博@楊紫工作室
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屬豬的人在馬年後半段貴人運相當值得期待，可能會有一位對你特別欣賞的人，主動在更高層面前替你說話，或在重要場合中幫你牽線。這個人未必是你平常最常往來的朋友，也不一定是最會稱讚你的人，反而可能是某位長期觀察你工作態度、但平常不太多話的主管或前輩。

生肖豬下半年的機會，有時會出現在意想不到的地方。可能是原本沒想過的職務調整，也可能是有人突然把你推薦進某個新團隊。這段時間要更敏銳觀察身邊的人脈，不是每段關係都要用力經營，而是要分辨誰真正能推動你的職涯往前走。

另外，生肖豬下半年可能會面臨兩個工作選項，一個比較穩，一個比較有挑戰。選擇時不要貪心想兩邊都抓，否則容易分散能量。可以用一個簡單標準判斷：如果你現在缺的是預算、人脈、團隊，就選能給你更多資源的機會；如果你缺的是曝光、舞台與認可，就選能讓你被看見的位置。

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這3個職場地雷，5生肖下半年都要避開

首先，不要到處放話說自己想升職。適度表達企圖心是好事，但如果私下不斷跟同事透露「我想要那個位置」，消息很快可能傳遍公司。主管聽到時，未必會覺得你積極，反而可能覺得你太急、太沉不住氣。

第二，不要在升職前夕鬆懈。很多人最容易敗在這一點，覺得機會差不多來了，工作態度反而開始飄，結果最後關頭出現失誤，被同期競爭者追過去。越接近成果浮現，越要穩住節奏。

第三，不要錯過關鍵時機。生肖牛適合在秋意漸深後主動談規劃，生肖龍適合在年末衝刺前集中展現價值，生肖猴要抓住新專案啟動期，生肖雞要把握跨部門合作場合，生肖豬則要在冬月前後做出關鍵選擇。時機抓對，努力才更容易被放大。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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2026-06-15 17:45 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方劇照
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大家有沒有這種經驗？追劇的時候，明明男女主角的互動甜到讓人忍不住嘴角上揚，下一秒卻又被劇情虐到心肝脾肺痛！ 這回為大家重新盤點了近幾年網評「最讓人又虐又甜」的陸劇TOP 8，一起來看看吧！

文章目錄

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TOP 8：《蒼蘭訣》

主演： 王鶴棣虞書欣
霸道月尊與軟萌仙子的設定絕對是天花板級別！前期兩人靈魂互換的互動搞笑又超甜，但大婚前夕的決裂卻讓全網觀眾哭到不行。那種為了彼此義無反顧犧牲的雙向奔赴，絕對是又笑又淚的經典代表作。

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
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TOP 7：《長相思》

主演： 楊紫、張晚意、鄧為、檀健次

一女對多男的極致情感拉扯！小夭與相柳、塗山璟、瑲玹之間的感情糾葛，把「虐戀」發揮到淋漓盡致。每一段感情都有獨特的甜，卻也伴隨著宿命的無奈，特別是相柳默默守護的深情，絕對是全網公認的痛點。

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
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TOP 6：《墨雨雲間》

主演： 吳謹言、王星越

復仇爽劇外衣下的極限推拉！肅國公與薛芳菲每一次眼神交會都性張力拉滿。女主角背負著沉重的血海深仇，而男主那種「就算妳要下地獄我也陪妳」的無底線偏愛，在沉重的劇情裡給了觀眾最心動的甜。

圖片來源：優酷 官方劇照
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TOP 5：《天地劍心》

主演： 成毅、李一桐

2026年引爆話題的仙俠大作！劇情講述最強斬妖兵器遇見了蜘蛛精，這「斬妖者愛上妖」的設定一聽就知道要開虐啦！兩人從對立防備到相知相守，情感張力極強，被網友大讚是「甜到看不膩，虐到出不了坑」的神作。

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
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TOP 4：《無憂渡》

主演： 任嘉倫、宋祖兒

這部結合中式志怪題材的劇，探討了人與妖之間的悲傷宿命。男女主角在奇情懸案中互相扶持，充滿了互相救贖的溫暖，但「人妖殊途」的設定本身就是個巨大的虐點，後期的劇情走向更是被網友評為「意難平」的代表作。

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
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TOP 3：《星漢燦爛．月升滄海》

主演： 吳磊、趙露思

凌不疑和程少商互相治癒的過程甜度爆表，充滿了極致的宿命感。但他為了復仇，在成婚前夕拋下少商那一幕，真的是虐出新高度！那種「我愛妳，但我必須為了報仇離開妳」的痛感，後勁有夠強。

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TOP 2：《翹楚》（2026年6月新劇）

主演： 陳都靈、周翊然

2026年6月底開播就衝上熱搜！女主角重生復仇，遇上從小兵逆襲成大將軍的男主。兩人在權謀算計中互相試探，卻又忍不住被彼此吸引，這種「我們都在利用對方，卻不小心動了真心」的危險關係，絕對是今年夏天最帶感的玻璃渣糖！

圖片來源： 優酷 官方劇照
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TOP 1：《莫離》（2026年6月新劇）

主演： 白鹿、丞磊

2026年6月9日熱騰騰上線的強檔！古裝女神白鹿飾演滿身秘密的復仇嫡女，嫁給丞磊飾演的殘疾王爺。這對「先婚後愛」的夫妻從互相猜忌、暗中較勁，到最後在血雨腥風中暗生情愫。兩人雙強聯手又必須互相防備的拉扯感，絕對是近期「又虐又甜」的最高境界！

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開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔
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開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔

開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔

2026-06-11 16:46 女子漾／編輯許智捷
開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔。圖片來源：電視劇官方微博
開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔。圖片來源：電視劇官方微博

現在觀眾追劇越來越沒有耐心，尤其陸劇一集動輒40分鐘，如果開場節奏慢、台詞尷尬、濾鏡太重、CP感不對，一不對味就會想直接退出。

其實「一集棄劇」不一定代表作品完全不好，有些劇後面漸入佳境，也有忠實觀眾力挺。但不可否認，第一集就是最殘酷的試煉場，能不能讓人想點下一集，往往就看開場有沒有抓住人。以下整理近年網友討論度很高的陸劇「一集棄劇」排行榜，看看哪一部也曾讓你秒關？

「一集棄劇」TOP 10：《長月燼明》

圖片來源：電視劇官方微博
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《長月燼明》開播時話題非常高，服化道、特效、仙俠世界觀都很有聲勢，但也有觀眾一開始就被大量設定勸退。第一集要消化仙門、魔神、宿命、時空線與人物關係，對不熟仙俠劇套路的人來說，容易有「畫面很美，但我有點看不懂」的感覺。

圖片來源：電視劇官方微博
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這部不是沒有優點，後續虐戀線、角色命運感都吸引不少劇迷入坑，只是第一集門檻偏高，屬於需要耐心進入世界觀的類型。

「一集棄劇」TOP 9：《重紫》

圖片來源：電視劇官方微博
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《重紫》主打師徒虐戀與仙魔糾葛，但開場給人的熟悉感太重，讓不少觀眾覺得好像已經看過類似設定。天真女主、清冷師父、命運劫數、仙門壓迫，元素都有，但新鮮感不夠強。

圖片來源：電視劇官方微博
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對喜歡仙俠虐戀的觀眾來說，這類設定依舊有吸引力；但對已經看過太多同類型作品的人，第一集可能就會覺得「又是這個配方」，因此被放進棄劇清單。

「一集棄劇」TOP 8：《且試天下》

圖片來源：電視劇官方微博
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《且試天下》有楊洋、趙露思坐鎮，開播前期待值很高，白風夕與黑豐息的江湖人設也很有記憶點。不過也有觀眾認為第一集節奏偏平，角色登場很帥，卻少了讓人立刻上頭的爆點。

圖片來源：電視劇官方微博
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這部後續靠男女主互動與江湖朝堂線吸引觀眾，但若只看第一集，對部分追求快節奏的人來說，可能會覺得「好看是好看，但沒有非追不可」。

「一集棄劇」TOP 7：《千古玦塵》

圖片來源：電視劇官方微博
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《千古玦塵》是典型高期待仙俠劇，但開播初期曾因造型、濾鏡、人物氣場引發不少討論。仙俠劇最怕第一眼不對味，因為觀眾很吃「神仙感」與沉浸感，一旦畫面質感或角色狀態沒有達到期待，就容易出戲。

圖片來源：電視劇官方微博
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不過這部後期也累積不少支持者，尤其虐戀與角色成長線有觀眾喜歡。只是對一集定生死的人來說，前期視覺觀感確實容易成為勸退點。

「一集棄劇」TOP 6：《你微笑時很美》

圖片來源：電視劇官方微博
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《你微笑時很美》原本主打甜寵加電競，題材很適合年輕觀眾，但播出後爭議也不少。有些觀眾認為劇中電競職業感不夠真實，感情線又過於偶像劇化，讓原本期待熱血競技的人有落差。

圖片來源：電視劇官方微博
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甜寵觀眾或許會吃男女主互動，但若是衝著電競題材來看，第一集就可能覺得不夠燃、不夠專業，甚至覺得世界觀太懸浮。

「一集棄劇」TOP 5：《狐妖小紅娘月紅篇》

圖片來源：電視劇官方微博
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《狐妖小紅娘月紅篇》改編自知名IP，楊冪、龔俊主演，未播先有高度關注。也因為原作粉與演員粉期待都高，第一集幾乎是在放大鏡下被檢視。部分觀眾認為節奏、特效、角色情緒沒有立刻打中人，導致開局評價兩極。

圖片來源：電視劇官方微博
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這類大IP作品最吃虧的地方，就是觀眾心中早有想像，一旦第一集沒有達到期待，就會被迅速放大討論。不是完全不能看，而是「期待太高」反而變成壓力。

「一集棄劇」TOP 4：《我的人間煙火》

圖片來源：電視劇官方微博
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《我的人間煙火》播出時討論度非常高，但很多話題不是來自甜蜜，而是來自角色人設爭議。男女主感情線、女主家庭關係、部分台詞與行為，都曾引發觀眾熱烈吐槽。

圖片來源：電視劇官方微博
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這部最容易勸退人的地方，不是拍得不夠熱鬧，而是角色選擇讓人很難共情。觀眾如果第一集就無法理解主角的情緒與動機，後面再多深情鋪陳，也很容易變成「我不懂，但我先退」。

「一集棄劇」TOP 3：《以愛為營》

圖片來源：電視劇官方微博
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《以愛為營》原本有白鹿、王鶴棣這組高人氣組合，未播前期待值非常高，但播出後卻因台詞、剪輯、運鏡與霸總感引發不少吐槽。尤其部分橋段被網友認為過於刻意，甜寵不夠自然，反而變成尷尬名場面。

圖片來源：電視劇官方微博
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霸總劇其實不是不能拍，但現在觀眾更在意角色是否有真實感。若男主只是一直耍帥、女主一直製造誤會，第一集就很容易讓人覺得「我知道你們想讓我心動，但我只想快轉」。

「一集棄劇」TOP 2：《仙劍六祈今朝》

圖片來源：電視劇官方微博
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《仙劍六祈今朝》背著「仙劍」這個大IP上線，原作粉自然會用更高標準看待。角色還原、劇情節奏、特效質感、群像塑造，任何一環不對，都容易變成棄劇原因。

圖片來源：電視劇官方微博
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對沒玩過遊戲的觀眾來說，第一集也需要時間理解人物與世界觀；對原作粉來說，則是容易一邊看一邊比較。兩邊觀眾都不容易討好，也讓它成為不少人心中的「想支持但撐不下去」代表。

「一集棄劇」TOP 1：《以家人之名》

圖片來源：電視劇官方微博
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如果說前面幾部是「第一集就被勸退」，那《以家人之名》更像另一種經典：開局很好看，甚至一開始讓很多人真心入坑，但後續感情線與人物轉折引發爭議後，不少觀眾回頭表示「早知道後面這樣，第一集就該棄」。

圖片來源：電視劇官方微博
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這部前期親情線非常有感染力，三個沒有血緣的孩子一起長大，家庭氛圍溫暖又催淚；但後續劇情轉向愛情線後，部分觀眾覺得味道變了，原本喜歡的家人感被打破。它不是典型的一集棄劇，卻是很多人心中「越追越後悔」的代表。

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#陸劇 #趙露思

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買機票別再傻等週二凌晨！網友實測3年曝「便宜票時機」，東京來回6800元靠這招

買機票別再傻等週二凌晨！網友實測3年曝「便宜票時機」，東京來回6800元靠這招

2026-06-12 11:45 女子漾／編輯許智捷
買機票別再傻等週二凌晨！網友實測3年曝「便宜票時機」，東京來回6800元靠這招。圖片來源：pexels
買機票別再傻等週二凌晨！網友實測3年曝「便宜票時機」，東京來回6800元靠這招。圖片來源：pexels

想買便宜機票，很多人第一反應都是「週二凌晨刷票」，但真的有用嗎？近日 Threads 上一名網友分享自己追了 3 年機票後的觀察，指出最便宜機票不一定出現在大家熟知的週二凌晨，引發網友熱烈討論。

編輯推薦

出發前 45-60 天的週三下午

這名網友分享自己的實測經驗，認為若想搶傳統航空便宜機票，可以特別留意「出發前45至60天」這段時間。由於航空公司在清艙期可能會因系統自動釋出票位，導致票價短時間出現波動，因此他平常會使用 Google Flights 追蹤票價並設定提醒。

像他就曾遇過東京來回機票 6,800 元的低價，正是在週三下午3點左右跳出通知，讓不少小資旅人直呼這個時間點可以先筆記起來。

大促銷結束後的 2 小時

大促銷結束後的 2 小時其實很值得再回頭刷一次票。像雙 11、66 促銷或旅展檔期結束後，許多人以為優惠已經結束，但系統可能會釋出未完成付款、訂單取消或逾時保留的票位，讓同價位機票短暫回流。

他分享自己上次在 6 月 6 日 23:59 沒搶到票，沒想到 6 月 7 日凌晨 1:47 再刷，竟然又看到同樣價格，提醒想撿便宜的旅人，促銷結束後不要立刻放棄，半夜回刷有時反而會有驚喜。

搶便宜機票避開這3地雷

1.不要一直重複搜尋同一航線

不少旅人會發現，同一個航線、同一個日期越查價格越不漂亮，因此建議不要反覆在同一平台重複搜尋。可以適時清除 Cookie、開無痕模式，或換裝置、換瀏覽器比價，避免被系統紀錄搜尋行為。

2.不要只看去程，回程也要一起比

買機票時很多人只盯著去程價格，但其實回程有時才是影響總價的關鍵。像是回程改早一天、晚一天，或換成不同時段航班，都可能讓整趟旅費差很多，建議來回日期都要交叉比較。

3.週五晚上不要急著買票

週五晚上是許多人下班後開始規劃旅行、集中訂票的時間，熱門航線需求容易被拉高，票價也可能比較不漂亮。若不是非買不可，可以避開週五晚上的高峰時段，再觀察其他時間是否有更好的價格。

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#機票

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