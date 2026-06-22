2026-06-22 11:00 MM
【心得】韓劇《鐵拳教育》如果大人害怕小孩，這個世界就完蛋了！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《鐵拳教育》以黑色喜劇包裹校園霸凌與教育崩壞。
- 重點二：劇中教權局用非常手段介入，反映現實求助困境。
- 重點三：文章認為教育責任在學生、家長、老師與政府共同承擔。
最近在Netflix大火的韓劇《鐵拳教育》由金武烈、李星民、秦基周、表志勳主演。故事講述在霸凌、幫派、緊張師生關係、恐龍家長、毒品、賭博等教育體制崩壞的世界觀裡，為維護教育的權利，由教育部長組織「教權局」以非常手段解決各種法治內外的校園問題。
不是劇本？！是真實上演的教育悲劇
《鐵拳教育》以黑色喜劇的方式演出教育中的真實上演過的悲劇。感到氣憤的同時，又會因加害者受懲罰而感到痛快。《鐵拳教育》恐怖的地方在於：戲是演的，但事件卻是真實存在。而現實中並沒有「教權局」可以捍衛每個教育權利受到侵害的人，因此不是每個校園悲劇都可以如戲中有完善的落幕。
雖然《鐵拳教育》以極端的手法懲治惡勢力是戲劇張力的一種展現，但前幾天在網路上看到學生時代被霸凌者因為看了《鐵拳教育》而敢於直面過去的黑暗為自己發聲，就忍不住想，這部劇的出現是不是也是一種壓力的釋放與釋懷，至少告訴大家，需要受幫助時第一步，就是開口求救。
「以暴治暴」是社會上不鼓勵的做法，教權局也並非一開始就以拳頭相向，但如果這些亂象，已經是除了暴力之外無法解決的，是不是就應該進行社會反思與改革呢。
「教育」是孩子的學習義務，亦是大人的教導責任
如果大人害怕小孩，這個世界就完蛋了！
從《鐵拳教育》中可以看到「教育」其實是由多方一起促成的：學生、老師、家長、學校、政府。當有一處開始出問題，而其他方選擇不作為，那只會導致惡性循環。
教權局的出現，不是僅靠「拳頭」豎立威嚴，說服同儕之間勇敢作證、鼓勵老師出手制止、說服家長相信自己的孩子與老師，甚至透過政府的勢力讓正向的教育體制順利實施。當孩子還不懂該如何和這世界和平共處，那大人就應該跳出來指引他們。
《鐵拳教育》為何爆紅？以「過癮爽劇」反映「社會亂象」
《鐵拳教育》乍聽之下可能會覺得就是爽劇，該被揍的人真的就被揍了，該被懲罰的人真的會遭受懲罰。但大快人心的劇情，其實是包裹著沉重社會案件的糖衣。
看劇時想著，如果教權局真的存在，可以保持像劇裡一樣清流，堅定不移地站在受害者那邊保護他們，然後如同第六集受刑人「金秀謙」說的，少一點亂象中的悲劇嗎？
全劇以單元劇的方式推進劇情，不知不覺就會看完一集還覺得不夠看。之前看到新聞，金武烈說他很意外這部講述韓國教育現場的劇，為什麼在海外也那麼受到喜愛。這種現況絕對不僅於韓國，世界各地的教育環境，每天每時都可能正在上演著。
一部劇如果能跳脫作戲的效果，確實制止加害者的暴力，給足受害者開口的勇氣，那也算是一種成功吧！很期待之後第二季的播出～
金句台詞
- 如果用說的有用，那就用說的。如果揍一頓才有用，那就揍一頓。
- 不想念書就別讀，不想上學就別上，別妨礙別人的人生。不要以為你們的一分鐘，跟別人的一分鐘一樣，現在同樣的一分鐘，未來會變成幾十年的差距。
- 學生就是學生，老師就是老師。所以如果老師怕學生，還能好好教導他們嗎？
- 以其人之道還治其人之身，令其洞悉自己的所做所為，並負起相應的責任，這就是教權局所追求的..真正的教育。
- 獲得幫助的第一步是開口求助。
- 法律失靈時，總得有人站出來幫忙復仇，這樣受害者才能喘口氣、好好活下去，不是嗎？
- 「不可以傷害別人」、「不可以讓別人感到痛苦」這些都是你們應該教他們的事。要是你們教不了，學校應該要教；要是學校教不了，社會應該要教。就是都沒有人教，教權局才會介入。至少教權局會教他們，做錯事就應該受到懲罰，加害者不應該比受害者囂張，這樣他們才能為所犯的事負責。
- 你們真的想讓身邊的人原諒你們嗎？那就承認你們是加害者，不斷地自我反省，不斷地請求他們原諒，這是你們最後一次機會。
- 哭出來沒關係，為什麼要忍著？要是你忍著，沒人知道你在哭;要是你不說出來，沒人知道你受了委屈;要是你這樣蜷曲著，他們不會知道自己做錯了什麼。
- 機會這東西，不是別人給的，機會是在自己想要時才會出現。
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精華 FAQ
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文章指出本劇聚焦霸凌、幫派介入、師生緊張、恐龍家長、毒品與賭博等問題，呈現教育體制崩壞後，校園中各種失控與受害者無助的處境。
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教權局象徵當制度失靈時，仍有人願意站出來保護受害者與維護教育權利。它不只用拳頭震懾，也試圖促成老師、家長與政府一起承擔責任。
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作者認為它雖然是爽劇，卻包裹真實社會案件與集體焦慮，讓觀眾在痛快之餘反思校園暴力與沉默文化，也給曾受霸凌者開口求助的勇氣。
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