《欠妳的那場婚禮》王渝萱是誰？演年輕版Terry太搶眼，金馬女配代表作一次看

台劇《欠妳的那場婚禮》開播後，除了張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、蒲禾菲組成的雙時間線愛情故事引發討論，劇中飾演年輕版Terry的王渝萱也讓不少觀眾眼睛一亮。她不是傳統甜美型女配，也不是安靜站在主角旁邊的工具人閨蜜，而是那種一出場就自帶個性、有點瘋、有點怪，嘴巴很直接，內心卻很重感情的存在。更有趣的是，王渝萱這次和謝盈萱跨世代詮釋同一角色Terry，從年輕時期一路延伸到中年人生，也讓這個角色多了更多層次。

圖片來源：IG@se8830

如果你是因為《欠妳的那場婚禮》才注意到王渝萱，那真的可以好好認識她。這位台灣新生代演員其實早就是金馬獎最佳女配角得主，過去從《你的孩子不是你的孩子－孔雀》、《該死的阿修羅》到《小藍》，每一次出現都不是安全牌，而是專挑複雜、邊緣、帶刺又很真實的角色來演。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 王渝萱在《欠妳的那場婚禮》演年輕版Terry，角色鮮活又搶眼。

王渝萱在《欠妳的那場婚禮》演年輕版Terry，角色鮮活又搶眼。 重點二： 她以《該死的阿修羅》奪金馬女配，成為新生代實力派代表。

她以《該死的阿修羅》奪金馬女配，成為新生代實力派代表。 重點三：從《孔雀》《小藍》到新劇，她持續挑戰複雜邊緣角色。

王渝萱是台灣新生代演員，2016年以電影《失控謊言》出道。她的表演路線一直很有辨識度，不走單純甜美、不靠制式女主角濾鏡，而是很擅長詮釋青春裡那些尷尬、叛逆、受傷、逞強又不想被看穿的狀態。真正讓她開始被更多觀眾注意，是公視《你的孩子不是你的孩子》單元劇《孔雀》。她在劇中飾演劉巧藝，一個被家庭期待與升學壓力推著走的女孩，為了滿足大人的期待，不斷壓抑自己，最後逐漸失去原本的樣子。

《你的孩子不是你的孩子：孔雀》劇照。（圖／公視）

《孔雀》本身就是《你的孩子不是你的孩子》中討論度很高的單元，王渝萱也把那種「想要被愛、想要被肯定，卻慢慢變形」的壓迫感演得非常細膩，後來更以這個角色入圍金鐘獎迷你劇集／電視電影新進演員獎。

《該死的阿修羅》拿下金馬女配，琳琳一角讓她正式被記住

王渝萱最關鍵的代表作，絕對是電影《該死的阿修羅》。她在片中飾演太妹高中生琳琳，角色外表看起來叛逆、嗆辣、不好惹，卻不是單純被寫成「壞女孩」。王渝萱把琳琳身上的憤怒、孤單、逞強與一點點柔軟都演了出來，讓觀眾看見這個角色不是只有表面的衝撞，而是背後藏著很多不被理解的人生重量。

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也因為《該死的阿修羅》，王渝萱在2021年拿下第58屆金馬獎最佳女配角，之後也獲得台北電影獎最佳女配角。當時她年紀輕輕就站上金馬舞台，讓很多人記住這個名字：王渝萱。有些演員是靠漂亮被看見，有些演員是靠角色被記住。王渝萱比較像後者，她不是把角色演得討喜，而是把角色演到讓人無法忽視。

《該死的阿修羅》劇照。（圖／Facebook，該死的阿修羅 GODDAMNED ASURA）

《小藍》挑戰青春情慾與自我認同，演出更危險也更細膩

如果說《該死的阿修羅》讓王渝萱被看見爆發力，那電影《小藍》則讓她證明自己不只會演叛逆少女。《小藍》聚焦少女在情慾、關係、自我探索裡的迷惘與受傷，題材本身非常敏感，也很考驗演員能不能拿捏角色的脆弱與複雜。王渝萱沒有把小藍演成單純的受害者，也沒有把她演成刻意叛逆的青春符號，而是演出一個女孩在成長過程中，面對身體、愛、慾望與自我價值時，那種混亂又說不出口的狀態。

《小藍》劇照。（圖／Instagram ＠se8830）

《死了一個娛樂女記者之後》：她一死揭開娛樂圈黑幕，王渝萱懸疑感拉滿

王渝萱也在懸疑犯罪影集《死了一個娛樂女記者之後》中有亮眼演出。該劇是台灣首部以週刊娛樂記者為主題的犯罪懸疑影集，改編自同名暢銷小說，故事從一名娛樂線記者離奇死亡開始，揭開媒體圈、娛樂圈與權力利益之間的暗黑角力。王渝萱在劇中飾演林姵亭，一名剛踏入職場、滿懷熱情與理想的娛樂記者。原本以為她只是想在新聞現場追查真相、闖出一片天，卻在一場夜店極樂毒趴中離奇身亡，成為全劇最關鍵的核心謎團。

《死了一個娛樂女記者之後》劇照。（圖／Netflix）

更有看點的是，林姵亭並不是單純的「受害者角色」。透過劇中的回憶、影像與線索拼湊，觀眾會逐漸看見她從菜鳥記者的單純懵懂，到一步步接近娛樂圈黑暗權力後的掙扎、不安與恐懼。她似乎掌握了某些不該知道的秘密，也讓這場死亡不再只是意外，而像是一場被精心安排的陰謀。

《欠妳的那場婚禮》演年輕版Terry，和謝盈萱跨世代詮釋同一角色

來到《欠妳的那場婚禮》，王渝萱飾演年輕版Terry，謝盈萱則飾演中年版Terry。這個設定本身就很吸引人，因為Terry不是一般愛情劇裡功能性的女配角，她很有個性、很難定義，也很有自己的節奏。年輕時的Terry看起來很灑脫，好像什麼事情都可以笑笑帶過，也像是團體裡最不按牌理出牌的那個人。可是越往後看，觀眾會發現她不只是搞笑擔當，也不是單純負責製造氣氛的人。她其實很清楚自己在乎什麼，也很願意為朋友站出來。

《欠妳的那場婚禮》劇照 圖／公視提供

這次王渝萱和謝盈萱要詮釋同一個角色的不同人生階段，難度其實不低。年輕版Terry要讓觀眾看見她的鮮活、衝動、古靈精怪；中年版Terry則承接這個角色多年後的人生狀態。兩個演員之間不只是「長得像不像」的問題，而是要讓觀眾相信：這個年輕時有點瘋、有點可愛、有點帶刺的女生，真的會一路走成後來的Terry。

《欠妳的那場婚禮》劇照 圖／公視提供