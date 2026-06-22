中年婚姻比外遇更可怕？《欠妳的那場婚禮》看哭熟齡夫妻！13部台劇看懂愛情變親情後有多心酸

中年婚姻最可怕的不是吵架，也不是誰忘了紀念日，而是兩個人明明還住在同一個家，卻好像早就走散了。

由張孝全、蘇慧倫、朱軒洋主演的台劇《欠妳的那場婚禮》開播後，因為把鏡頭對準中年夫妻的婚姻疲乏、青春遺憾與人生卡關，引發不少觀眾共鳴。劇中那種「以前明明很相愛，怎麼後來變成這樣」的心酸，不只是戲劇橋段，更像許多長期關係裡說不出口的真心話。

其實近年台劇越來越敢拍婚姻裡的灰色地帶，從媽寶老公、婆媳同住、婚內失戀、親密感消失，到女性在家庭角色中慢慢失去自己，每一部都像是把婚姻裡不能說的那句話，直接攤開來講。以下整理13部討論度夠高、話題性夠強的中年婚姻困境台劇，準備好一起邊看邊深呼吸。

1.《欠妳的那場婚禮》：中年廢柴老公遇見25歲的自己

《欠妳的那場婚禮》圖片來源：公視

主演：張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚

《欠妳的那場婚禮》由嚴藝文編導，故事描述曾經是樂團主唱、年輕時意氣風發的周可傑，到了中年後卻成了事業婚姻雙失敗的落魄男人。當年的帥氣才子，如今連倒垃圾都可以找藉口，和妻子陳立璇的婚姻也降到冰點。

《欠妳的那場婚禮》圖片來源：公視

就在婚姻快要走不下去時，25歲的周可傑竟然穿越時空來到眼前。年輕版的自己，像一面殘忍又好笑的鏡子，逼著中年周可傑看見：自己到底是怎麼把人生、愛情和婚姻過成這樣。

這部最有共鳴的地方，在於它不是單純拍「老婆受不了老公」，而是從男性視角切入中年危機。當青春的光環退掉，才華不再被看見，婚姻也不再浪漫，人還能不能重新學會愛人？這正是《欠妳的那場婚禮》最戳心的核心。

《欠妳的那場婚禮》圖片來源：公視

《童話故事下集》劇照。圖片來源：Netflix

主演：柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤、傅孟柏、曾敬驊、姚愛寗、謝依霖

《童話故事下集》把「王子公主從此過著幸福快樂的日子」狠狠打醒。柯佳嬿飾演的林宜玲和劉以豪飾演的曾學友結婚後，沒有住進夢幻城堡，而是住進公婆家，還每天面對媽寶老公、婆媳壓力與做不完的家庭瑣事。

《童話故事下集》

劇中最讓已婚女性拳頭硬的地方，就是老公不是壞人，甚至還有一點可愛，但他永遠習慣把媽媽放在前面，把老婆的委屈放在後面。林宜玲每七天就想離婚一次，卻又在某些瞬間覺得「好像還可以再忍一下」，這種想逃又逃不了的婚姻泥沼，讓觀眾邊笑邊中槍。

這部話題之所以爆，是因為它把「媽寶婚姻」「婆媳同住」「婚後女性勞動」拍得很日常。沒有灑狗血，卻每一幕都像現實生活。

《童話故事下集》劇照。圖片來源：Netflix

3.《忘了我記得》：照顧父親、面對丈夫，人生突然全都卡住

﻿《忘了我記得》劇照。圖片來源：Netflix

主演：謝盈萱、秦漢、周采詩、劉品言，霍建華友情客串

《忘了我記得》由劉若英執導，謝盈萱飾演想成為脫口秀演員的程樂樂，白天在便利商店打工，努力維持看似平凡的生活。沒想到父親逐漸出現身體與記憶狀況，她一邊要面對老去的父親，一邊還要處理和丈夫之間的感情裂縫。

﻿《忘了我記得》劇照。圖片來源：Netflix

這部不是典型婚變劇，卻很適合放進中年婚姻困境片單。因為人到中年，婚姻問題往往不會單獨發生，而是和長照、工作、經濟、自我價值一起打包襲來。當父母變脆弱，伴侶又無法真正接住你，那種孤單會比吵架更痛。

霍建華飾演的丈夫角色雖然戲分不是最多，但他和謝盈萱的夫妻衝突很真實。不是誰大奸大惡，而是兩個人在生活壓力下，慢慢不知道怎麼好好說話。

﻿《忘了我記得》劇照。圖片來源：Netflix

《同棲散策》劇照。圖片來源：時創影業提供

主演：林依晨、言承旭、施柏宇、林奕嵐、姚淳耀、姚以緹

《同棲散策》堪稱近年台劇最直球談「婚內失慾」的作品之一。林依晨與言承旭飾演結婚多年的高知識份子夫妻，兩人看似是靈魂伴侶，卻在長期相處後失去對彼此的慾望，婚姻裡的親密感逐漸變成形式。

《同棲散策》劇照。圖片來源：時創影業提供

這部最有話題的地方，不只是林依晨和言承旭首度合作，也不是尺度，而是它把很多夫妻不敢說出口的問題搬上檯面：沒有第三者，沒有大背叛，可是身體和心都開始疏離，這段關係還算愛嗎？

中年婚姻不一定毀於外遇，有時候是毀於太熟、太累、太習慣。當「我們很懂彼此」變成「我們對彼此沒感覺」，那才是真正難解的婚姻題。

《同棲散策》劇照。圖片來源：時創影業提供

5.《慶祝》：婚內失戀，是沒有離婚卻已經心碎

主演：天心、陳庭妮、李沐、柯叔元、姚淳耀、李玉璽

《慶祝》改編自精神科醫師鄧惠文作品《婚內失戀》，以三段不同階段的女性婚姻故事，描寫女人在家庭、愛情、自我之間的掙扎。

圖片來源：寬想國際娛樂

天心飾演的角色看似是完美太太，卻早就在無聲婚姻裡被耗盡感情；陳庭妮與李沐則分別呈現不同年齡層女性在關係裡的壓抑與覺醒。這部作品最有力的地方，是它沒有把婚姻危機簡化成「誰出軌、誰變心」，而是拍出一種更安靜的崩壞：沒有背叛，但也沒有愛了。

所謂婚內失戀，就是你們還是夫妻，還會一起出現在家庭聚會裡，還會共同處理生活瑣事，可是心裡早就知道，自己已經在這段關係裡失戀很久了。

圖片來源：寬想國際娛樂

《不夠善良的我們》劇照。圖片來源：官方粉專

主演：林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東

《不夠善良的我們》是近年最能引爆女性觀眾討論的台劇之一。林依晨飾演的簡慶芬，是一位看似人生穩定的人妻，有老公、有孩子、有家庭，卻在日復一日的生活裡越來越空洞。

不夠善良的我們劇照。圖片來源：公視提供

她開始偷看昔日情敵Rebecca的人生，忍不住比較對方是不是過得比自己自由、比自己精彩。這種不是大吵大鬧、不是狗血婚變的婚姻倦怠，才是最讓人心驚的地方。

劇中那種「婚姻生活沒有不好，就只是太平凡了」的狀態，戳中很多觀眾。因為真正讓人崩潰的，往往不是婚姻變爛，而是你說不出它哪裡不好，卻也說不出自己哪裡快樂。

《不夠善良的我們》劇照。圖片來源：官方粉專

7.《你的婚姻不是你的婚姻》：婚姻不是童話，是一套人生系統

想起婚前來不及實現的夢想，想起為家庭的付出與犧牲，卻只能眼淚往肚子裡吞。《你的婚姻不是你的婚姻》劇照

主演：夏于喬、施名帥、劉冠廷、李國毅、李淳、簡嫚書、溫貞菱、林予晞、吳子霏等

《你的婚姻不是你的婚姻》由五個單元故事組成，以婚姻為核心，再加入微科幻設定，探討夫妻、家庭與制度之間的拉扯。

想起婚前來不及實現的夢想，想起為家庭的付出與犧牲，卻只能眼淚往肚子裡吞。《你的婚姻不是你的婚姻》劇照

這部最有趣的地方，是它不只問「婚姻幸福嗎」，而是問「婚姻到底是誰的」。有的故事談控制，有的談婆媳，有的談伴侶關係中的不平等，也有故事直接碰觸婚姻裡被忽略的情緒勞動。

因為它像一本婚姻問題百科全書。從新婚到老夫老妻，從愛情到家庭責任，每一集都像在提醒觀眾：結婚不是兩個人的事，常常是一整套社會期待壓到兩個人身上。

想起婚前來不及實現的夢想，想起為家庭的付出與犧牲，卻只能眼淚往肚子裡吞。《你的婚姻不是你的婚姻》劇照

8.《婚姻結業式》：熟齡夫妻的「卒婚」震撼彈

《婚姻結業式》劇照。圖片來源：《婚姻結業式》官方粉專

主演：謝祖武、張本渝、夏如芝、郁方、梁赫群、何如芸、馬力歐

《婚姻結業式》直接把「卒婚」概念搬上台劇。故事從一群48歲高中同學重聚開始，大家看似各自擁有家庭與人生，實際上每段婚姻都有難以言說的裂痕。

《婚姻結業式》劇照。圖片來源：《婚姻結業式》官方粉專

有人婚姻被磨成責任，有人重逢舊愛開始動搖，有人看似是兩性專家，自己的感情卻一團亂。這部最有討論度的地方，在於它很少見地把焦點放在熟齡男女身上，不再只拍年輕人的戀愛心動，而是拍中年人「婚姻走到一半，還要不要繼續」的真實困境。

卒婚不是離婚，也不是復合，而是承認婚姻走到某個階段後，兩個人或許需要重新定義關係。這個題材放到現在看，依然很有討論空間。

《婚姻結業式》劇照。圖片來源：《婚姻結業式》官方粉專

9.《犀利人妻》：台劇婚變經典，瑞凡我們回不去了

圖為三立製作的偶像劇「犀利人妻」劇照。圖／三立提供

主演：隋棠、溫昇豪、朱芯儀、宥勝

談台劇婚姻困境，絕對不能漏掉《犀利人妻》。這部當年不只收視亮眼，更把「小三」「人妻覺醒」「回不去了」變成全民流行語。

「犀利人妻」以婚姻外遇為題材，引發觀眾熱烈回響。 圖／三立提供

隋棠飾演的謝安真原本相信自己擁有幸福家庭，卻在丈夫溫瑞凡與表妹黎薇恩介入後，婚姻一步步崩塌。這部之所以成為經典，是因為它讓觀眾看到一個賢妻良母如何被現實逼到覺醒，也讓「不被愛的那個才是第三者」成為台劇史上最有記憶點的婚姻金句之一。

雖然《犀利人妻》的狗血濃度很高，但它真正打中的，是許多女性對婚姻不安全感的集體焦慮：我把青春、家庭、信任都給了你，為什麼最後輸的人是我？

李沛旭(右起)因演出「犀利人妻」而走紅，與蔡淑臻、溫昇豪有不少對手戲。 圖／三立提供

10.《親愛的，我愛上別人了》：人妻外遇背後，是婚姻裡快窒息的自己

《親愛的，我愛上別人了》劇照。圖片來源：台視

主演：天心、李銘順、林逸欣、邱凱偉

《親愛的，我愛上別人了》是台劇中少見從人妻視角出發的婚姻劇。天心飾演的沈宜臻和李銘順飾演的丈夫李紹文，在外人眼裡是模範夫妻，但婚後生活中的夫家壓力、流產陰影、重男輕女與情感忽視，讓她逐漸在婚姻中失去自己。

《親愛的，我愛上別人了》劇照。圖片來源：台視

這部當年很有話題，是因為它沒有只把外遇寫成道德審判，而是試圖拍出一個女人為什麼會在婚姻裡走到崩潰邊緣。她不是單純貪戀新鮮感，而是在長期壓抑中，終於渴望有人看見她真正的痛苦。

它和《欠妳的那場婚禮》可以形成很強的對照：一邊是中年丈夫面對失敗人生，一邊是妻子在婚姻裡被消耗到想逃。兩部都在問，婚姻裡的那個自己，還找得回來嗎？

《親愛的，我愛上別人了》劇照。圖片來源：台視

11.《親愛壞蛋》：豪宅社區裡的夫妻假面與家庭謊言

親愛壞蛋劇照。圖片來源：三立

主演：隋棠、溫昇豪、六月、修杰楷、曾莞婷、項婕如

《親愛壞蛋》表面上是上流社區、霸凌與豪門祕密，實際上也藏著不少婚姻困境。劇中多組夫妻關係都戴著面具，有人靠謊言維持體面，有人在控制與壓抑裡撐住家庭，有人則在利益、慾望與親子壓力中逐漸變形。

親愛壞蛋劇照。圖片來源：三立

這部最適合從「婚姻假面」角度切入。它不像《犀利人妻》把外遇主線打得那麼直球，而是把婚姻包在階級、社區、母職與親子焦慮之中。每個人都想演好自己的人設，卻也因此把真實的傷口藏得更深。

中年婚姻裡最累的，有時候不是愛不愛，而是你還要在外人面前假裝一切都很好。

親愛壞蛋

12.《戀愛沙塵暴》：爸媽也曾經相愛，後來怎麼變成這樣

《戀愛沙塵暴》劇照。圖片來源：官方粉專

主演：吳慷仁、柯淑勤、樊光耀、陳妤、許光漢、葉辰莛

《戀愛沙塵暴》用幽默又帶刺的方式，拍出一家人各自的愛情困境。劇中不只年輕人的戀愛荒謬好笑，父母那條婚姻線更是又真實又心酸。

《戀愛沙塵暴》劇照。圖片來源：官方粉專

柯淑勤與樊光耀飾演的夫妻，早已從戀人變成家人，日常裡有嫌棄、有爭吵、有習慣，也有說不出口的在意。這部厲害的地方，是它沒有把中年夫妻拍得沉重苦情，而是用家庭喜劇包裝，讓觀眾在笑聲裡突然被刺一下。

「爸媽也曾經相愛吧？」這句話，其實就是《戀愛沙塵暴》的核心。每一段變得吵鬧、疲憊、柴米油鹽的婚姻，最初可能都曾經是很用力的愛情。

《戀愛沙塵暴》劇照。圖片來源：官方粉專

13.《此時此刻》〈一家之主〉：當女主外男主內，婚姻分工才真正開始

《此時此刻》劇照。圖片來源：Netflix

主演：劉品言、修杰楷

Netflix影集《此時此刻》由多個愛情單元組成，其中〈一家之主〉很適合放入婚姻困境片單。劉品言與修杰楷飾演一對育有孩子的夫妻，原本是先生主外、妻子主內，後來因為丈夫被裁員、妻子回歸職場，兩人的家庭分工被迫翻轉。

《此時此刻》劇照。圖片來源：Netflix

這個單元最值得討論的是，它把「誰賺錢、誰顧家」這件事拍得很細。當男性回到家務位置，女性重新進入職場，外界眼光、伴侶自尊、育兒責任全都成為壓力來源。

它提醒觀眾，婚姻不是誰比較辛苦，而是誰的辛苦有沒有被看見。真正的家，不是某一個人撐起來，而是兩個人都願意一起顧。

《此時此刻》劇照。圖片來源：Netflix