2026-06-22 10:38 女子漾／編輯王廷羽
首爾歐膩認證必看！韓國猛男秀《Hunky Show》9月登台，票價、VVIP福利一次看
想找一場不用飛韓國、就能和姊妹一起尖叫放鬆的演出嗎？來自首爾大學路的超人氣喜劇猛男秀《Hunky Show》即將首度來台，將於9月19日、9月20日在台北西門町WESTAR登場！這場演出不只是單純的猛男秀，也把性感舞台、爆笑喜劇、角色劇情與近距離互動通通放進同一個夜晚，像是走進一間氣氛超嗨的韓式都會酒吧，讓觀眾在音樂、舞蹈、笑聲與尖叫聲中，暫時把生活壓力全部拋開。
韓國大學路喜劇猛男秀《Hunky Show》早鳥限時限量優惠將於6月26日中午12點在udn售票網開賣，以下女子漾幫大家整理《Hunky Show》台灣場演出亮點、售票資訊與VVIP福利~
文章目錄
《Hunky Show》猛男秀亮點一次看
《Hunky Show》猛男秀亮點一次看
1. 韓國大學路超人氣演出，不用飛首爾就看得到
1. 韓國大學路超人氣演出，不用飛首爾就看得到
《Hunky Show》來自韓國首爾大學路，是一部兼具視覺張力與劇情魅力的音樂喜劇秀，和大家印象中單純火辣的猛男表演不太一樣，《Hunky Show》不只主打性感舞台，更加入角色設定、情境橋段與韓式幽默，讓整場演出像是一場節奏明快的舞台派對。
故事主軸圍繞在充滿都會感的「Lolo BAR」酒吧中，演員們化身不同角色登場，包括留學生、YouTuber、魅力男、警衛等個性鮮明的酒吧工作人員，還有警察、消防員等不同主題橋段，透過流行音樂、街舞、性感舞蹈與喜劇表演輪番帶動現場氣氛。對第一次看猛男秀的人來說，也不用擔心會尷尬或看不懂，因為《Hunky Show》有明確的劇情節奏與角色互動，觀眾可以一邊看帥氣舞台，一邊跟著情境橋段大笑！
2. 性感但不俗套，喜劇猛男秀難怪被歐膩狂推
2. 性感但不俗套，喜劇猛男秀難怪被歐膩狂推
《Hunky Show》在韓國首爾與釜山都創下高人氣與好口碑，也在各大旅遊平台累積許多觀眾好評，不少看過的觀眾都形容，這場秀「性感卻不流於俗套」，既有舞台劇的精緻感，也有猛男秀的狂熱氛圍。這次《Hunky Show》原班人馬首度來台，台灣觀眾不用飛韓國，也能直接感受首爾大學路現場演出的魅力。更貼心的是，本次台灣場將搭配中文字幕，觀眾在享受舞蹈、互動與舞台魅力的同時，也能掌握劇情發展與角色設定。
3. 近距離互動是最大亮點，幸運觀眾有機會被鮮肉包圍
3. 近距離互動是最大亮點，幸運觀眾有機會被鮮肉包圍
《Hunky Show》最讓觀眾期待的亮點之一，就是高密度的現場互動，演出過程中，演員會在特定橋段隨機邀請幸運觀眾登上舞台，成為情境劇中的主角，親身體驗被頂級鮮肉圍繞的獨家待遇。除了舞台互動，演員們也會走下舞台，穿梭於觀眾席之間，與台下觀眾進行近距離交流。也就是說，這不是一場只能遠遠看的表演，而是觀眾也可能成為演出一部分的沉浸式派對。這種互動感正是《Hunky Show》在韓國受到歡迎的原因之一，讓觀眾不只是坐在台下欣賞，也能真正投入Lolo BAR的歡樂氛圍，一起尖叫、一起大笑，也一起把平日累積的壓力通通丟掉。
4. VVIP福利超心動，可與8位演員團體合照
4. VVIP福利超心動，可與8位演員團體合照
這次台灣場也針對高票區規劃多項限定福利！凡購買VVIP票區的觀眾，演出結束後可參與專屬福利活動，包括與8位演員進行近距離團體合照，留下難得的紀念回憶。此外，VVIP觀眾還可參加演後送別福利環節，近距離向喜愛的演員表達支持與祝福，並獲得限定小卡組一套。
VIP票區觀眾同樣享有福利，主辦單位將從VIP票區觀眾中抽出80位幸運觀眾，參加演後送別福利環節；所有VIP票區觀眾也可獲得限定小卡組一套。至於實際票價、票區座位與早鳥優惠金額，建議以udn售票網正式公布資訊為準。
《Hunky Show》猛男秀演出資訊
《Hunky Show》猛男秀演出資訊
韓國大學路喜劇猛男秀《Hunky Show》演出日期：2026年9月19日(六)、9月20日(日)
演出地點：台北西門町WESTAR（臺北市萬華區漢中街116號8樓）
售票平台：udn售票網
早鳥開賣時間：6月26日中午12點
精華 FAQ
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《Hunky Show》將於2026年9月19日與9月20日在台北西門町WESTAR演出，地點位於臺北市萬華區漢中街116號8樓，讓台灣觀眾不用飛韓國也能看見原班人馬演出。
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《Hunky Show》不只是猛男舞台，還融合音樂、街舞、角色劇情與韓式幽默，內容設定在Lolo BAR酒吧，觀眾可邊看表演邊跟著情境大笑，整體更像沉浸式派對。
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VVIP觀眾可在演後與8位演員團體合照，並參加送別福利、獲得限定小卡組；VIP觀眾則可抽80位參加送別福利，且所有VIP票區也會提供限定小卡組一套。
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