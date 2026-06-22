2026-06-22 09:44 鍾小殷的幸福玩樂趣
台中iPhone原廠電池推薦【鼎威維修 北屯店】快速檢測，Apple原廠電池快速更換，只要一小時!不會清除資料，還有90天維修保固。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台中北屯鼎威維修提供iPhone原廠電池一小時更換服務。
- 重點二：更換電池不需清除資料，並提供90天原廠零件保固。
- 重點三：門市流程標準化，含檢測、拍照紀錄與氣密加壓。
蘋果的手機，一向都非常耐用，
算算我的iPhone13今年已經邁入第四年了，
扣除電池電力不足這件事之外，其他都非常ok啊!
其實若不是我最近開始玩皮克敏，不然電池應該可以繼續用下去不是問題XDD
玩遊戲之後，手機電力消耗更是迅速。
原本早上出門電量100%，下班回家都還有剩，
但最近常常中午就剩下60%左右，
甚至只是滑個社群、拍幾張照片，電量就掉得特別快。
看了一下電池健康度，已經掉到80%以下，難怪續航力明顯變差。
因為不想讓手機離開身邊太久，我直接搜尋台中iPhone換電池推薦，
找到鼎威維修，離我們家不遠的北屯門市。
標榜換iphone原廠電池，居然只要一個小時，二話不說立馬預約去!
鼎威維修 台中北屯店 地理位置
鼎威維修於2009年從台中起家，
如今在台中、台北、新北、桃園、彰化各五大縣市，總共擁有 11 間實體門市。
其中台中更多達七間分店，我選擇的是離我最方便的北屯門市。
北屯門市位於北屯區昌平路一段，周邊生活機能相當方便。
記得更換電池需要等待一個小時嗎?
附近有不少餐廳、飲料店和商家，
完全不用擔心等待時間不知道該去哪裡。
吃個飯、買杯飲料，或是隨意逛逛周邊店家，
感覺才剛休息一下，手機就換好新電池了。
鼎威維修 台中北屯店 店內環境
鼎威維修北屯門市的店面不大，
但是整體環境相當明亮整潔，給人一種專業又舒適的感覺。
他們專注於 Apple 全系列裝置的專業維修，不只是手機喔!
包含iPad、MacBook 、AirPods甚至連Apple Watch 都有維修服務。
iPhone 除了更換電池，
螢幕、電池、主機板、進水、背板玻璃...等等棘手問題，這裡都能處理。
店內也有販售一些相關的產品，也可以換螢幕保護貼喔!
我這次換完電池，也有順便更換了保護貼，
並且做了聽筒、喇叭孔以及充電孔的深層清潔。
鼎威維修 台中北屯店 Apple原廠授權電池更換
電話做了預約以後，直接就到現場啦!
現場服務人員先了解我的使用狀況，並協助進行電池健康度檢測。
維修送件時，店員也會詳細記錄許多資訊，
未來如果需要查詢，只要報電話就能快速找到維修紀錄，非常方便。
這次最讓我印象深刻的是整個維修流程相當標準化。
工程師在維修前會先進行完整檢測與拍照紀錄，確認手機外觀，
也會詢問平常使用有沒有碰到什麼狀況。
我之前有換過一次電池，不過當時換的非原廠電池，
在電池資訊上跳出來的是「未知零件」，老實說看了不是很安心。
哈哈!這也是我想換原廠電池的原因。
在鼎威維修換電池，真的非常簡單。
不需要提前備份手機資料，手機資料完全不會清除。
如果真要說需要準備什麼，就是大家務必要記得自己APPLE ID的密碼喔!
因為他們會使用蘋果原廠檢測診斷工具，
確認手機是否有異常，才會進行後續動作，這就是要輸入APPLE ID密碼的原因。
確認沒問題後，工程師戴上防靜電手環，
熟練的卸下手機螺絲，掀開面板，開始進行電池更換。
店家當場拆原廠電池的包裝，給客戶確認。
看到工程師操作時，每個步驟都非常仔細又熟練，讓我對手機交給專業人員更加放心。
細節到殘留電池膠、防水膠，以及手機每一個地方，都會仔細確認清潔。
換完電池以後，還會配合原廠機台加壓，
確保基本氣密性，提升防潑水的效果。
話說這是我第一次看到這種機器，
從來不知道只是換一個手機電池，居然有這麼多步驟及細節。
果然隔行如隔山，術業有專攻啊!
電池換上去，看到蘋果的圖示，嗯!是原廠電池沒錯啊!
電池更換完成後，接著就是我的螢幕保護貼了。
畢竟手機都已經更換好全新的原廠電池，當然也要幫每天都在使用的螢幕做好保護。
看著電池健康度恢復正常，加上全新的螢幕保護貼，
有種拿到新手機的感覺耶!
鼎威維修 台中北屯店 心得與推薦
總結一下這次在鼎威維修iPhone原廠電池更換的心得，
最讓我滿意的是更換原廠電池不需要事先備份資料這點，
手機內的照片、聯絡人、LINE聊天紀錄都完整保留，不必擔心資料遺失的問題。
原廠零件提供90天的保固保證，讓消費者多一層安心。
價格一向是大家最在意的事，
鼎威維修他們的價格十分透明，全店公開價目表。
並且會在維修進行前確認價格，絕不中途加價。
保證使用 Apple 授權正品零件，不拆機、不副廠混充，
更換以後會再次運用蘋果原廠檢測診斷工具，告知顧客手機更新後的狀況。
我自己最有感的就是續航力明顯提升，我特地選在出國前換了電池，
讓旅行之中充電的焦慮感少了許多，手機發燙的情況也改善不少。
如果你的 iPhone 也開始出現電量掉很快、容易發熱，或是已明確知道電池健康度偏低，
其實不見得要急著換新手機，有時換個原廠電池，就又能再撐幾年了!
鼎威維修 台中北屯店 相關資訊
台中iPhone原廠電池維修推薦，提供iPhone11~15全系列原廠電池更換，
以我這次的實際體驗來說，Apple原廠電池更換推薦，
我覺得鼎威維修還不錯喔!
官網：鼎威維修
FB粉絲專頁：鼎威 TopWinFix
精華 FAQ
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文章指出，鼎威維修北屯門市的原廠電池更換流程相當快速，從檢測到安裝完成約只要一小時，適合不想讓手機離身太久的使用者。
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不需要事先備份，因為店家更換電池時不會清除手機資料，照片、聯絡人與LINE聊天紀錄都能保留完整，但仍要記得APPLE ID密碼。
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作者認為服務流程專業且透明，包含檢測、紀錄與原廠工具驗證，換後電池健康恢復、續航提升、發熱減少，整體體驗相當滿意。
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