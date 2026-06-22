台中iPhone原廠電池推薦【鼎威維修 北屯店】快速檢測，Apple原廠電池快速更換，只要一小時!不會清除資料，還有90天維修保固。

2026-06-22 09:44 鍾小殷的幸福玩樂趣

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台中北屯鼎威維修提供iPhone原廠電池一小時更換服務。
  • 重點二：更換電池不需清除資料，並提供90天原廠零件保固。
  • 重點三：門市流程標準化，含檢測、拍照紀錄與氣密加壓。

蘋果的手機，一向都非常耐用，

算算我的iPhone13今年已經邁入第四年了，

扣除電池電力不足這件事之外，其他都非常ok啊!

其實若不是我最近開始玩皮克敏，不然電池應該可以繼續用下去不是問題XDD

玩遊戲之後，手機電力消耗更是迅速。

原本早上出門電量100%，下班回家都還有剩，

但最近常常中午就剩下60%左右，

甚至只是滑個社群、拍幾張照片，電量就掉得特別快。

看了一下電池健康度，已經掉到80%以下，難怪續航力明顯變差。

因為不想讓手機離開身邊太久，我直接搜尋台中iPhone換電池推薦，

找到鼎威維修，離我們家不遠的北屯門市。

標榜換iphone原廠電池，居然只要一個小時，二話不說立馬預約去!

鼎威維修 台中北屯店 地理位置

鼎威維修於2009年從台中起家，

如今在台中、台北、新北、桃園、彰化各五大縣市，總共擁有 11 間實體門市。

其中台中更多達七間分店，我選擇的是離我最方便的北屯門市。

北屯門市位於北屯區昌平路一段，周邊生活機能相當方便。

記得更換電池需要等待一個小時嗎?

附近有不少餐廳、飲料店和商家，

完全不用擔心等待時間不知道該去哪裡。

吃個飯、買杯飲料，或是隨意逛逛周邊店家，

感覺才剛休息一下，手機就換好新電池了。

鼎威維修 台中北屯店 店內環境

鼎威維修北屯門市的店面不大，

但是整體環境相當明亮整潔，給人一種專業又舒適的感覺。

他們專注於 Apple 全系列裝置的專業維修，不只是手機喔!

包含iPad、MacBook 、AirPods甚至連Apple Watch 都有維修服務。

iPhone 除了更換電池，

螢幕、電池、主機板、進水、背板玻璃...等等棘手問題，這裡都能處理。

店內也有販售一些相關的產品，也可以換螢幕保護貼喔!

我這次換完電池，也有順便更換了保護貼，

並且做了聽筒、喇叭孔以及充電孔的深層清潔。

鼎威維修 台中北屯店 Apple原廠授權電池更換

電話做了預約以後，直接就到現場啦!

現場服務人員先了解我的使用狀況，並協助進行電池健康度檢測。

維修送件時，店員也會詳細記錄許多資訊，

未來如果需要查詢，只要報電話就能快速找到維修紀錄，非常方便。

這次最讓我印象深刻的是整個維修流程相當標準化。

工程師在維修前會先進行完整檢測與拍照紀錄，確認手機外觀，

也會詢問平常使用有沒有碰到什麼狀況。

我之前有換過一次電池，不過當時換的非原廠電池，

在電池資訊上跳出來的是「未知零件」，老實說看了不是很安心。

哈哈!這也是我想換原廠電池的原因。

在鼎威維修換電池，真的非常簡單。

不需要提前備份手機資料，手機資料完全不會清除。

如果真要說需要準備什麼，就是大家務必要記得自己APPLE ID的密碼喔!

因為他們會使用蘋果原廠檢測診斷工具，

確認手機是否有異常，才會進行後續動作，這就是要輸入APPLE ID密碼的原因。

確認沒問題後，工程師戴上防靜電手環，

熟練的卸下手機螺絲，掀開面板，開始進行電池更換。

店家當場拆原廠電池的包裝，給客戶確認。

看到工程師操作時，每個步驟都非常仔細又熟練，讓我對手機交給專業人員更加放心。

細節到殘留電池膠、防水膠，以及手機每一個地方，都會仔細確認清潔。

換完電池以後，還會配合原廠機台加壓，

確保基本氣密性，提升防潑水的效果。

話說這是我第一次看到這種機器，

從來不知道只是換一個手機電池，居然有這麼多步驟及細節。

果然隔行如隔山，術業有專攻啊!

電池換上去，看到蘋果的圖示，嗯!是原廠電池沒錯啊!

電池更換完成後，接著就是我的螢幕保護貼了。

畢竟手機都已經更換好全新的原廠電池，當然也要幫每天都在使用的螢幕做好保護。

看著電池健康度恢復正常，加上全新的螢幕保護貼，

有種拿到新手機的感覺耶!

鼎威維修 台中北屯店 心得與推薦

總結一下這次在鼎威維修iPhone原廠電池更換的心得，

最讓我滿意的是更換原廠電池不需要事先備份資料這點，

手機內的照片、聯絡人、LINE聊天紀錄都完整保留，不必擔心資料遺失的問題。

原廠零件提供90天的保固保證，讓消費者多一層安心。

價格一向是大家最在意的事，

鼎威維修他們的價格十分透明，全店公開價目表。

並且會在維修進行前確認價格，絕不中途加價。

保證使用 Apple 授權正品零件，不拆機、不副廠混充，

更換以後會再次運用蘋果原廠檢測診斷工具，告知顧客手機更新後的狀況。

我自己最有感的就是續航力明顯提升，我特地選在出國前換了電池，

讓旅行之中充電的焦慮感少了許多，手機發燙的情況也改善不少。

如果你的 iPhone 也開始出現電量掉很快、容易發熱，或是已明確知道電池健康度偏低，

其實不見得要急著換新手機，有時換個原廠電池，就又能再撐幾年了!

鼎威維修 台中北屯店 相關資訊

台中iPhone原廠電池維修推薦，提供iPhone11~15全系列原廠電池更換，

以我這次的實際體驗來說，Apple原廠電池更換推薦，

我覺得鼎威維修還不錯喔!

官網：鼎威維修

FB粉絲專頁：鼎威 TopWinFix

精華 FAQ

  • 文章指出，鼎威維修北屯門市的原廠電池更換流程相當快速，從檢測到安裝完成約只要一小時，適合不想讓手機離身太久的使用者。

  • 不需要事先備份，因為店家更換電池時不會清除手機資料，照片、聯絡人與LINE聊天紀錄都能保留完整，但仍要記得APPLE ID密碼。

  • 作者認為服務流程專業且透明，包含檢測、紀錄與原廠工具驗證，換後電池健康恢復、續航提升、發熱減少，整體體驗相當滿意。

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班，一家三口，帶著小孩在現實裡，努力樂活。 部落格:http://cetustar.com 粉絲團:鍾小殷幸福玩樂趣 https://www.facebook.com/cetustar 合作邀約洽談 mail:cetustar717@gmail.com

#電池 #台中 #好物推薦 #Apple #智慧型手機 #iPhone

熱門文章

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課

hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說
hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
hotNews__list__item--img

開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔
往下滑看更多精彩文章
【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課

2026-06-06 08:00 J.T



▋那一則永遠停在未讀的訊息

2026年5月26日凌晨4時21分，潤泰集團總裁尹衍樑在台北榮總辭世，享壽76歲。

根據《富比士》2025年台灣富豪榜，他身價約56億美元，折合新台幣約1,762億元，名列台灣第10。身後留下的，是橫跨營建、金融、生技、零售的龐大集團版圖，以及一子一女——兒子尹崇堯，女兒尹崇恩。

消息傳出後兩天，尹崇恩在臉書發文，寫下這些字：

「我一直以為，還有時間。現在才真正明白，有些訊息送出去後，真的會變成永遠不會回的簡訊，永遠停在未讀。」

看到這段話的那一刻，很多人心裡不是在想尹家的千億財富，而是想到了自己的父親、母親、伴侶，和那些還沒來得及說、還沒來得及安排的事。

▋傳承，從來不是「有錢人才需要想的事」

很多人看到「1,762億」這個數字，第一反應是：那是別人家的事，跟我有什麼關係？

但真正值得思考的問題，其實和金額無關。

尹衍樑在世時，早已提前安排兒子尹崇堯進入南山人壽歷練、2022年接掌董座；女兒尹崇恩也陸續在集團旗下多家公司擔任要職。這種「提前布局、有序交棒」的方式，讓家族事業的傳承相對平穩，少了很多可能發生的震盪。

但問題是：一般家庭，有沒有類似的安排？

你上一次跟父母談到「萬一有一天……」是什麼時候？你知道父母有哪些保單、受益人填的是誰嗎？你自己的保單，受益人有多久沒有更新了？

這些問題不是要嚇你，而是因為——真正看過家庭財務安排現場的人都知道，最難的從來不是金額，而是那句「我以為還有時間」。

▋遺產稅，是許多家庭第一個措手不及的關卡

尹衍樑辭世後，外界最多討論的是：千億身家怎麼分？這個問題的答案，比多數人想的還複雜。依據台灣現行法律，遺產稅必須在繼承人知悉繼承之日起六個月內申報，而且必須「先繳遺產稅，才能辦理遺產分割與財產移轉」。

以尹衍樑的資產規模為例，《富比士》估算的是整體財富，但法律上實際須課徵遺產稅的範圍，還要扣除負債、已信託安排、已移轉股權等，實際計算相當複雜，仍需依個案狀況與專業評估而定。換句話說，就算家人之間對分配沒有爭議，資金能否在第一時間到位，往往才是真正的挑戰。

對普通家庭而言，這個邏輯一模一樣：

父母過世後，房子要過戶前得先繳遺產稅。那筆現金，你準備好了嗎？

▋保單，是讓心意準確傳遞的工具

尹衍樑2011年時，曾公開宣示捐出95%財產、撥出30億元籌設唐獎，資助人文與科學研究。他對財富的態度，從來不只是「留給自己人」，而是更大範圍的責任與傳承。

這讓人想到一個很重要的觀念：保單的真正價值，有時不在理賠金額，而在它能把一個人的心意，準確送到對的人手上。指定受益人的保險金，原則上不計入遺產、不需等待遺產稅申報完成，就可以相對快速地交到受益人手中。這筆錢，可以是家人最困難時刻的緊急支援，也可以是讓繼承流程更順暢的現金準備。

但前提是：受益人，要提前寫清楚。

很多人的保單上，受益人一欄寫的是「法定繼承人」——這看起來沒問題，但一旦家庭結構變化（離婚、再婚、生育、照顧責任轉移），這幾個字的意義可能完全不同。

一份好的安排，重點不只在金額，也在誰能拿、何時能拿、拿了之後能解決什麼問題。

▋她說「把您放不下的牽掛，好好接住」

尹崇恩在那篇悼文的最後這樣寫：

「媽媽會有我們陪著。我們也會一起，把您放不下的牽掛，好好接住。」

這句話讓很多人紅了眼眶。因為那種感覺太真實了——失去一個人之後，最難受的，往往是那些他沒說完的話、沒安頓好的事、還有那些他最後放心不下的人。

一份清楚的財務安排，能讓家人在最心碎的時候，少一份混亂、多一份方向。

不是有錢才需要安排，而是你在乎的人，值得你提前想清楚。

▋現在，你可以做的第一步

你不需要是千億富豪，才需要思考這件事。

找出你現在所有保單，確認受益人是否符合你現在的家庭狀況。

和父母做一次「萬一有一天」的對話——不是觸霉頭，而是體貼。

評估家庭的現金流：如果明天發生變故，家人有沒有足夠的流動資金撐過最初的困難期？

如果覺得這些問題太複雜、不知從哪開始，找一位你信任的保險顧問或理財規劃師坐下來談談，通常比你想像中的更容易起步。真正成熟的財務安排，是讓愛有順序，讓責任有名字，讓家人在最混亂的時候，還能照著清楚的路走。

不要等到那則訊息，真的停在未讀。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。

（實際保險、稅務與遺產規劃仍需依個案狀況、現行法規與專業人士評估。）


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台灣 #富比士

熱門文章

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課

hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說
hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
hotNews__list__item--img

開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔
hotNews__list__item--img

從出生日看你的「隱藏實力」！1到31日人格解析：有人靠溫柔破局、有人越低調越狠
往下滑看更多精彩文章
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局

2026-06-15 08:16 女子漾／編輯張念慈
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖

馬年前半段，很多人可能都有一種「努力很多、回報很少」的無力感，明明加班沒少過，責任也扛了不少，升職名單卻遲遲沒有自己，加薪消息更像消失在空氣裡。不過進入馬年後半段，部分生肖的職場氣場有機會出現轉折，尤其屬牛、屬龍、屬猴、屬雞、屬豬的人，若能把握關鍵時機，升職加薪、貴人提拔與工作舞台都有機會一起靠近。

編輯推薦

馬年下半年職場運旺生肖1.生肖牛：苦撐半年終於被看見，別再把機會讓出去

關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博
關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博

屬牛的人在馬年前半段，多半是職場裡最默默承擔的那一群。事情來了就做，問題出現就扛，不太邀功，也不太習慣高調表現自己。這種穩定可靠的特質，讓主管知道你值得信任，但也容易讓人誤以為你「不急著往上爬」。

進入馬年後半段，生肖牛的職場運有望慢慢翻紅。過去累積的工作成果，可能被某位關鍵人物看見，也可能因為部門調整、專案分工或人事空缺，讓你突然被推到更重要的位置。對生肖牛來說，這不是突然變幸運，而是長期努力終於等到適合的時機。

不過生肖牛最大的問題，就是太習慣低調。當主管問你是否有意願接下新任務，或是否想挑戰更高位置時，千萬不要第一時間說「我再想想」。這段時間最適合主動談工作規劃，不是硬要職位，而是清楚表達你準備好了。若總是等到萬無一失才開口，機會很可能已經落到別人手上。

馬年下半年職場運旺生肖2.生肖龍：財運與事業一起動，少說話就是保住運勢

圖片來源：李昀銳 微博
圖片來源：李昀銳 微博

屬龍的人在馬年本來就帶著較強的氣場，但前半段可能有些分心，忙著經營副業、人際或其他外部機會，反而讓主業表現沒有完全發揮。到了後半段，生肖龍的職場重點會重新回到原本的工作場域，尤其是舊主管、老東家、內部重組或升遷評估，都可能成為職涯轉折點。

生肖龍下半年的機會，往往不是從外面突然掉下來，而是原本累積的人脈與表現開始發酵。你以為自己在公司裡只是一般成員，但在某些決策者眼中，生肖龍其實自帶企圖心與存在感，只要關鍵時刻站出來，很容易被注意到。

不過生肖龍下半年要特別小心口舌是非。職場裡的站隊、背後評論同事、隨口抱怨主管，這些事情看似只是聊天，卻可能在升遷前夕變成扣分項。尤其當你的名字已經進入評估範圍時，任何負面印象都可能被放大。這段時間最聰明的做法，就是少捲入八卦，多拿成果說話。

馬年下半年職場運旺生肖3.生肖猴：新專案是翻身舞台，別再當人人都好的老好人

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

屬猴的人反應快、腦筋靈活，最擅長在變動中抓到機會。馬年後半段，生肖猴的職場機會很可能出現在新專案、新業務、新主管或新部門成立時。別人還在觀望值不值得投入，生肖猴若能第一時間站出來，就有機會搶到關鍵位置。

對生肖猴來說，下半年最適合「先卡位」。等到一個專案已經成熟、資源都分配完畢，往往就輪不到你發揮。真正能讓生肖猴被看見的時刻，是在大家還不確定方向時，主動提出方法、展現判斷力，甚至願意承擔一點風險。只要撐過前期混亂，後面的回報會比想像中更大。

但生肖猴也有一個容易壞事的習慣，就是想讓所有人都滿意。一邊想討主管喜歡，一邊又怕得罪同事，最後做事變得模糊，立場也不夠清楚。升職加薪時，主管要看的不是你人緣多好，而是你能不能在關鍵時刻做判斷、扛責任。下半年別再當和稀泥的人，越清楚站穩位置，越容易被看見價值。

馬年下半年職場運旺生肖4.生肖雞：專業實力到位，關鍵在於走出自己的小圈圈

圖片來源：微博@張凌赫工作室official
圖片來源：微博@張凌赫工作室official

屬雞的人向來對工作標準高，做事細、要求嚴，在專業能力上很容易成為團隊裡的穩定支柱。馬年後半段，生肖雞的優勢將不只是把事情做好，而是有機會透過跨部門合作、對外交流、專案展示，讓更多人知道你的能力。

過去生肖雞可能只是在原本部門裡被肯定，主管知道你能做事，同事知道你可靠，但更大的圈子未必認識你。下半年若有跨部門協作、內部提案、公開報告或資源整合的機會，生肖雞務必要把握，這些場合會成為升遷評估時很重要的加分關鍵。

不過生肖雞最大的盲點，是太習慣單打獨鬥。遇到新任務時，第一反應常常是「我自己來就好」，但後半段的機會未必靠一個人就能完成。若能適時求助、善用團隊資源，反而更能展現你的統籌能力。職場升遷看的不是一個人硬撐到多累，而是你能不能把事情帶著大家一起完成。

馬年下半年職場運旺生肖5.生肖豬：貴人正在靠近，兩個機會只能選一個

圖片來源：微博@楊紫工作室
圖片來源：微博@楊紫工作室

屬豬的人在馬年後半段貴人運相當值得期待，可能會有一位對你特別欣賞的人，主動在更高層面前替你說話，或在重要場合中幫你牽線。這個人未必是你平常最常往來的朋友，也不一定是最會稱讚你的人，反而可能是某位長期觀察你工作態度、但平常不太多話的主管或前輩。

生肖豬下半年的機會，有時會出現在意想不到的地方。可能是原本沒想過的職務調整，也可能是有人突然把你推薦進某個新團隊。這段時間要更敏銳觀察身邊的人脈，不是每段關係都要用力經營，而是要分辨誰真正能推動你的職涯往前走。

另外，生肖豬下半年可能會面臨兩個工作選項，一個比較穩，一個比較有挑戰。選擇時不要貪心想兩邊都抓，否則容易分散能量。可以用一個簡單標準判斷：如果你現在缺的是預算、人脈、團隊，就選能給你更多資源的機會；如果你缺的是曝光、舞台與認可，就選能讓你被看見的位置。

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖

這3個職場地雷，5生肖下半年都要避開

首先，不要到處放話說自己想升職。適度表達企圖心是好事，但如果私下不斷跟同事透露「我想要那個位置」，消息很快可能傳遍公司。主管聽到時，未必會覺得你積極，反而可能覺得你太急、太沉不住氣。

第二，不要在升職前夕鬆懈。很多人最容易敗在這一點，覺得機會差不多來了，工作態度反而開始飄，結果最後關頭出現失誤，被同期競爭者追過去。越接近成果浮現，越要穩住節奏。

第三，不要錯過關鍵時機。生肖牛適合在秋意漸深後主動談規劃，生肖龍適合在年末衝刺前集中展現價值，生肖猴要抓住新專案啟動期，生肖雞要把握跨部門合作場合，生肖豬則要在冬月前後做出關鍵選擇。時機抓對，努力才更容易被放大。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#星座生肖 #生肖運勢 #工作職場

熱門文章

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課

hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說
hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
hotNews__list__item--img

開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔
hotNews__list__item--img

從出生日看你的「隱藏實力」！1到31日人格解析：有人靠溫柔破局、有人越低調越狠
往下滑看更多精彩文章
網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說

2026-06-15 17:45 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方劇照
圖片來源：官方劇照

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說

大家有沒有這種經驗？追劇的時候，明明男女主角的互動甜到讓人忍不住嘴角上揚，下一秒卻又被劇情虐到心肝脾肺痛！ 這回為大家重新盤點了近幾年網評「最讓人又虐又甜」的陸劇TOP 8，一起來看看吧！

文章目錄

編輯推薦

TOP 8：《蒼蘭訣》

主演： 王鶴棣虞書欣
霸道月尊與軟萌仙子的設定絕對是天花板級別！前期兩人靈魂互換的互動搞笑又超甜，但大婚前夕的決裂卻讓全網觀眾哭到不行。那種為了彼此義無反顧犧牲的雙向奔赴，絕對是又笑又淚的經典代表作。

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
圖片來源：愛奇藝 官方劇照

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
圖片來源：愛奇藝 官方劇照

TOP 7：《長相思》

主演： 楊紫、張晚意、鄧為、檀健次

一女對多男的極致情感拉扯！小夭與相柳、塗山璟、瑲玹之間的感情糾葛，把「虐戀」發揮到淋漓盡致。每一段感情都有獨特的甜，卻也伴隨著宿命的無奈，特別是相柳默默守護的深情，絕對是全網公認的痛點。

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

TOP 6：《墨雨雲間》

主演： 吳謹言、王星越

復仇爽劇外衣下的極限推拉！肅國公與薛芳菲每一次眼神交會都性張力拉滿。女主角背負著沉重的血海深仇，而男主那種「就算妳要下地獄我也陪妳」的無底線偏愛，在沉重的劇情裡給了觀眾最心動的甜。

圖片來源：優酷 官方劇照
圖片來源：優酷 官方劇照

圖片來源：優酷 官方劇照
圖片來源：優酷 官方劇照

圖片來源：優酷 官方劇照
圖片來源：優酷 官方劇照

TOP 5：《天地劍心》

主演： 成毅、李一桐

2026年引爆話題的仙俠大作！劇情講述最強斬妖兵器遇見了蜘蛛精，這「斬妖者愛上妖」的設定一聽就知道要開虐啦！兩人從對立防備到相知相守，情感張力極強，被網友大讚是「甜到看不膩，虐到出不了坑」的神作。

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
圖片來源：愛奇藝 官方劇照

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
圖片來源：愛奇藝 官方劇照

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
圖片來源：愛奇藝 官方劇照

TOP 4：《無憂渡》

主演： 任嘉倫、宋祖兒

這部結合中式志怪題材的劇，探討了人與妖之間的悲傷宿命。男女主角在奇情懸案中互相扶持，充滿了互相救贖的溫暖，但「人妖殊途」的設定本身就是個巨大的虐點，後期的劇情走向更是被網友評為「意難平」的代表作。

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
圖片來源：愛奇藝 官方劇照

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
圖片來源：愛奇藝 官方劇照

TOP 3：《星漢燦爛．月升滄海》

主演： 吳磊、趙露思

凌不疑和程少商互相治癒的過程甜度爆表，充滿了極致的宿命感。但他為了復仇，在成婚前夕拋下少商那一幕，真的是虐出新高度！那種「我愛妳，但我必須為了報仇離開妳」的痛感，後勁有夠強。

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

TOP 2：《翹楚》（2026年6月新劇）

主演： 陳都靈、周翊然

2026年6月底開播就衝上熱搜！女主角重生復仇，遇上從小兵逆襲成大將軍的男主。兩人在權謀算計中互相試探，卻又忍不住被彼此吸引，這種「我們都在利用對方，卻不小心動了真心」的危險關係，絕對是今年夏天最帶感的玻璃渣糖！

圖片來源： 優酷 官方劇照
圖片來源： 優酷 官方劇照

圖片來源：優酷 官方劇照
圖片來源：優酷 官方劇照

圖片來源：優酷 官方劇照
圖片來源：優酷 官方劇照

TOP 1：《莫離》（2026年6月新劇）

主演： 白鹿、丞磊

2026年6月9日熱騰騰上線的強檔！古裝女神白鹿飾演滿身秘密的復仇嫡女，嫁給丞磊飾演的殘疾王爺。這對「先婚後愛」的夫妻從互相猜忌、暗中較勁，到最後在血雨腥風中暗生情愫。兩人雙強聯手又必須互相防備的拉扯感，絕對是近期「又虐又甜」的最高境界！

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
圖片來源：騰訊視頻 官方劇照

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#翹楚 #白鹿 #陸劇 #楊紫 #丞磊 #虞書欣 #王鶴棣 #趙露思 #宋祖兒

熱門文章

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課

hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說
hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
hotNews__list__item--img

開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔
hotNews__list__item--img

從出生日看你的「隱藏實力」！1到31日人格解析：有人靠溫柔破局、有人越低調越狠
往下滑看更多精彩文章
開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔

開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔

2026-06-11 16:46 女子漾／編輯許智捷
開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔。圖片來源：電視劇官方微博
開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔。圖片來源：電視劇官方微博

現在觀眾追劇越來越沒有耐心，尤其陸劇一集動輒40分鐘，如果開場節奏慢、台詞尷尬、濾鏡太重、CP感不對，一不對味就會想直接退出。

其實「一集棄劇」不一定代表作品完全不好，有些劇後面漸入佳境，也有忠實觀眾力挺。但不可否認，第一集就是最殘酷的試煉場，能不能讓人想點下一集，往往就看開場有沒有抓住人。以下整理近年網友討論度很高的陸劇「一集棄劇」排行榜，看看哪一部也曾讓你秒關？

「一集棄劇」TOP 10：《長月燼明》

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

《長月燼明》開播時話題非常高，服化道、特效、仙俠世界觀都很有聲勢，但也有觀眾一開始就被大量設定勸退。第一集要消化仙門、魔神、宿命、時空線與人物關係，對不熟仙俠劇套路的人來說，容易有「畫面很美，但我有點看不懂」的感覺。

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

這部不是沒有優點，後續虐戀線、角色命運感都吸引不少劇迷入坑，只是第一集門檻偏高，屬於需要耐心進入世界觀的類型。

「一集棄劇」TOP 9：《重紫》

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

《重紫》主打師徒虐戀與仙魔糾葛，但開場給人的熟悉感太重，讓不少觀眾覺得好像已經看過類似設定。天真女主、清冷師父、命運劫數、仙門壓迫，元素都有，但新鮮感不夠強。

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

對喜歡仙俠虐戀的觀眾來說，這類設定依舊有吸引力；但對已經看過太多同類型作品的人，第一集可能就會覺得「又是這個配方」，因此被放進棄劇清單。

「一集棄劇」TOP 8：《且試天下》

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

《且試天下》有楊洋、趙露思坐鎮，開播前期待值很高，白風夕與黑豐息的江湖人設也很有記憶點。不過也有觀眾認為第一集節奏偏平，角色登場很帥，卻少了讓人立刻上頭的爆點。

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

這部後續靠男女主互動與江湖朝堂線吸引觀眾，但若只看第一集，對部分追求快節奏的人來說，可能會覺得「好看是好看，但沒有非追不可」。

「一集棄劇」TOP 7：《千古玦塵》

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

《千古玦塵》是典型高期待仙俠劇，但開播初期曾因造型、濾鏡、人物氣場引發不少討論。仙俠劇最怕第一眼不對味，因為觀眾很吃「神仙感」與沉浸感，一旦畫面質感或角色狀態沒有達到期待，就容易出戲。

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

不過這部後期也累積不少支持者，尤其虐戀與角色成長線有觀眾喜歡。只是對一集定生死的人來說，前期視覺觀感確實容易成為勸退點。

「一集棄劇」TOP 6：《你微笑時很美》

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

《你微笑時很美》原本主打甜寵加電競，題材很適合年輕觀眾，但播出後爭議也不少。有些觀眾認為劇中電競職業感不夠真實，感情線又過於偶像劇化，讓原本期待熱血競技的人有落差。

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

甜寵觀眾或許會吃男女主互動，但若是衝著電競題材來看，第一集就可能覺得不夠燃、不夠專業，甚至覺得世界觀太懸浮。

「一集棄劇」TOP 5：《狐妖小紅娘月紅篇》

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

《狐妖小紅娘月紅篇》改編自知名IP，楊冪、龔俊主演，未播先有高度關注。也因為原作粉與演員粉期待都高，第一集幾乎是在放大鏡下被檢視。部分觀眾認為節奏、特效、角色情緒沒有立刻打中人，導致開局評價兩極。

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

這類大IP作品最吃虧的地方，就是觀眾心中早有想像，一旦第一集沒有達到期待，就會被迅速放大討論。不是完全不能看，而是「期待太高」反而變成壓力。

「一集棄劇」TOP 4：《我的人間煙火》

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

《我的人間煙火》播出時討論度非常高，但很多話題不是來自甜蜜，而是來自角色人設爭議。男女主感情線、女主家庭關係、部分台詞與行為，都曾引發觀眾熱烈吐槽。

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

這部最容易勸退人的地方，不是拍得不夠熱鬧，而是角色選擇讓人很難共情。觀眾如果第一集就無法理解主角的情緒與動機，後面再多深情鋪陳，也很容易變成「我不懂，但我先退」。

「一集棄劇」TOP 3：《以愛為營》

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

《以愛為營》原本有白鹿、王鶴棣這組高人氣組合，未播前期待值非常高，但播出後卻因台詞、剪輯、運鏡與霸總感引發不少吐槽。尤其部分橋段被網友認為過於刻意，甜寵不夠自然，反而變成尷尬名場面。

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

霸總劇其實不是不能拍，但現在觀眾更在意角色是否有真實感。若男主只是一直耍帥、女主一直製造誤會，第一集就很容易讓人覺得「我知道你們想讓我心動，但我只想快轉」。

「一集棄劇」TOP 2：《仙劍六祈今朝》

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

《仙劍六祈今朝》背著「仙劍」這個大IP上線，原作粉自然會用更高標準看待。角色還原、劇情節奏、特效質感、群像塑造，任何一環不對，都容易變成棄劇原因。

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

對沒玩過遊戲的觀眾來說，第一集也需要時間理解人物與世界觀；對原作粉來說，則是容易一邊看一邊比較。兩邊觀眾都不容易討好，也讓它成為不少人心中的「想支持但撐不下去」代表。

「一集棄劇」TOP 1：《以家人之名》

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

如果說前面幾部是「第一集就被勸退」，那《以家人之名》更像另一種經典：開局很好看，甚至一開始讓很多人真心入坑，但後續感情線與人物轉折引發爭議後，不少觀眾回頭表示「早知道後面這樣，第一集就該棄」。

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

這部前期親情線非常有感染力，三個沒有血緣的孩子一起長大，家庭氛圍溫暖又催淚；但後續劇情轉向愛情線後，部分觀眾覺得味道變了，原本喜歡的家人感被打破。它不是典型的一集棄劇，卻是很多人心中「越追越後悔」的代表。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#陸劇 #趙露思

熱門文章

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課

hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說
hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
hotNews__list__item--img

開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔
hotNews__list__item--img

從出生日看你的「隱藏實力」！1到31日人格解析：有人靠溫柔破局、有人越低調越狠
往下滑看更多精彩文章
買機票別再傻等週二凌晨！網友實測3年曝「便宜票時機」，東京來回6800元靠這招

買機票別再傻等週二凌晨！網友實測3年曝「便宜票時機」，東京來回6800元靠這招

2026-06-12 11:45 女子漾／編輯許智捷
買機票別再傻等週二凌晨！網友實測3年曝「便宜票時機」，東京來回6800元靠這招。圖片來源：pexels
買機票別再傻等週二凌晨！網友實測3年曝「便宜票時機」，東京來回6800元靠這招。圖片來源：pexels

想買便宜機票，很多人第一反應都是「週二凌晨刷票」，但真的有用嗎？近日 Threads 上一名網友分享自己追了 3 年機票後的觀察，指出最便宜機票不一定出現在大家熟知的週二凌晨，引發網友熱烈討論。

編輯推薦

出發前 45-60 天的週三下午

這名網友分享自己的實測經驗，認為若想搶傳統航空便宜機票，可以特別留意「出發前45至60天」這段時間。由於航空公司在清艙期可能會因系統自動釋出票位，導致票價短時間出現波動，因此他平常會使用 Google Flights 追蹤票價並設定提醒。

像他就曾遇過東京來回機票 6,800 元的低價，正是在週三下午3點左右跳出通知，讓不少小資旅人直呼這個時間點可以先筆記起來。

大促銷結束後的 2 小時

大促銷結束後的 2 小時其實很值得再回頭刷一次票。像雙 11、66 促銷或旅展檔期結束後，許多人以為優惠已經結束，但系統可能會釋出未完成付款、訂單取消或逾時保留的票位，讓同價位機票短暫回流。

他分享自己上次在 6 月 6 日 23:59 沒搶到票，沒想到 6 月 7 日凌晨 1:47 再刷，竟然又看到同樣價格，提醒想撿便宜的旅人，促銷結束後不要立刻放棄，半夜回刷有時反而會有驚喜。

搶便宜機票避開這3地雷

1.不要一直重複搜尋同一航線

不少旅人會發現，同一個航線、同一個日期越查價格越不漂亮，因此建議不要反覆在同一平台重複搜尋。可以適時清除 Cookie、開無痕模式，或換裝置、換瀏覽器比價，避免被系統紀錄搜尋行為。

2.不要只看去程，回程也要一起比

買機票時很多人只盯著去程價格，但其實回程有時才是影響總價的關鍵。像是回程改早一天、晚一天，或換成不同時段航班，都可能讓整趟旅費差很多，建議來回日期都要交叉比較。

3.週五晚上不要急著買票

週五晚上是許多人下班後開始規劃旅行、集中訂票的時間，熱門航線需求容易被拉高，票價也可能比較不漂亮。若不是非買不可，可以避開週五晚上的高峰時段，再觀察其他時間是否有更好的價格。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#機票

熱門文章

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課

hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說
hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
hotNews__list__item--img

開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔
hotNews__list__item--img

從出生日看你的「隱藏實力」！1到31日人格解析：有人靠溫柔破局、有人越低調越狠

最新文章

台中iPhone原廠電池推薦【鼎威維修 北屯店】快速檢測，Apple原廠電池快速更換，只要一小時!不會清除資料，還有90天維修保固。

台中iPhone原廠電池推薦【鼎威維修 北屯店】快速檢測，Apple原廠電池快速更換，只要一小時!不會清除資料，還有90天維修保固。

#Apple #電池 #台中 #iPhone #手機 #好物推薦 #智慧型手機

鍾小殷的幸福玩樂趣 2026.06.22 11
《鐵拳教育》輸了！6月韓劇討論度洗牌 《我的王室死對頭》CP衝冠，黃仁勳靠韓綜殺進TOP10

《鐵拳教育》輸了！6月韓劇討論度洗牌 《我的王室死對頭》CP衝冠，黃仁勳靠韓綜殺進TOP10

#韓綜 #鐵拳教育 #我的王室死對頭 #金武烈 #林智妍 #許楠儁 #黃仁勳 #韓劇 #菜鳥伙房兵 #新進社員姜會長

女子漾／編輯張念慈 2026.06.22 70
【10年前那份工作，讓他替3個孩子上了一堂財商課】 —— 關於股票、家庭與傳承，3336萬元背後的真相

【10年前那份工作，讓他替3個孩子上了一堂財商課】 —— 關於股票、家庭與傳承，3336萬元背後的真相
J.T 2026.06.22 34
【心理測驗】如果你發現一把神秘鑰匙，你最想打開哪一扇門？

【心理測驗】如果你發現一把神秘鑰匙，你最想打開哪一扇門？

#心理測驗

SWALLOW 2026.06.22 23
【追劇】「傳奇伙房兵」Game On！劇情老派卻喜感滿滿的韓劇版烘焙王—《菜鳥伙房兵》

【追劇】「傳奇伙房兵」Game On！劇情老派卻喜感滿滿的韓劇版烘焙王—《菜鳥伙房兵》

#菜鳥伙房兵 #韓劇 #戲劇推薦

職場讀書人 Thak tsheh lang 2026.06.21 44
有些人救了所有人，卻忘了救自己

有些人救了所有人，卻忘了救自己

#人際關係 #自我成長 #職場 #心理 #情緒

萬家鄉 2026.06.21 12
「不受網友喜愛」陸劇TOP5！《以愛為營》滿滿工業糖精，這部2.8分被批毫無優點？

「不受網友喜愛」陸劇TOP5！《以愛為營》滿滿工業糖精，這部2.8分被批毫無優點？

#陸劇 #網友評價劇情

女子漾／編輯ANDREA 2026.06.21 8034
【40歲的他把儲蓄險解掉去追 SpaceX，太太當時沒說話——但她心裡清楚一件事】—— 關於這場 3,000 億美元的豪賭，一個財務規劃師想先問你一個問題

【40歲的他把儲蓄險解掉去追 SpaceX，太太當時沒說話——但她心裡清楚一件事】—— 關於這場 3,000 億美元的豪賭，一個財務規劃師想先問你一個問題
J.T 2026.06.21 41
視覺放大術！打造高質感居家，6月必看超美原裝進口比利時人字拼、防潑水地板推薦

視覺放大術！打造高質感居家，6月必看超美原裝進口比利時人字拼、防潑水地板推薦

#比利時 #台灣 #好物推薦

冠婷生活趣 2026.06.21 16
原來我寫的，都不是那些事

原來我寫的，都不是那些事

#高鐵 #走進你的時間 #歲月有情時

巧比。針線包 2026.06.20 21
18+